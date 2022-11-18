«Второй елбасы. Марионеточный парламент. Подотчетное только президенту правительство»

Также очевидно, что с 21 ноября в Казахстане не возникнет справедливости.

2022 год начался с январских событий, когда погибли как минимум 240 человек, тысячи были задержаны, а сотни подверглись пыткам. Случаи смерти не были расследованы открыто и честно, а виновные не наказаны, Токаев даже объявил о ненадобности помощи международных экспертов в расследовании январских событий и призвал граждан не создавать из «террористов» героев.

В этой связи возникают два риторических вопроса: можно ли говорить о том, что в Казахстане человек и его жизнь являются главными ценностями государства, как это написано в Конституции и можно ли говорить о справедливости, не раскрыв правду о самом кровопролитном событии в истории независимого Казахстана? Можем ли говорить о справедливости в «Новом Казахстане» Токаева, когда он же, являясь президентом, ответственным за все политические решения принятые во время январских событий, пообещал не менять Конституцию, но после дважды за год внес изменения в нее и пытается увеличить срок своего правления через внеочередные выборы.

Размышления о том, что «все трудности временны» накануне выборов являются наивной попыткой обмануть себя ложной надеждой. К этой мысли приводят политические решения, принятые Токаевым с начала года и избирательная кампания, которая проходит методами «Старого Казахстана».

Во-первых, Токаев, как и Назарбаев, предпочел управлять страной с помощью законов, а не через их верховенство. Он по своему желанию изменил Конституцию дважды за год. Токаев продлил свою власть на 7 лет без референдума. Он показал пример того, как «ученик превзошел учителя». Если Токаев хотел бы создать справедливый Казахстан, то он бы изменил Конституцию не для усиления своей власти, а для создания инклюзивной политической системы. В январе демонстранты, скандируя «Шал, кет!», требовали не только отставки экс-президента Назарбаева. Этим лозунгом они хотели, чтобы политическая система, защищающая интересы только небольшой группы людей - защищала и их интересы тоже. В разных местах казахстанцы требовали прямо или через своих представителей участвовать в управлении государством, как это указано в 33 статье Конституции. Это законное и уместное требование. К сожалению, в «Справедливом Казахстане» Токаева, это требование осталось полностью игнорируемым.