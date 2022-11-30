В поисках долгосрочной легитимности

По мнению Сатпаева, Токаев будет продолжать пытаться сохранить лояльность госаппарата и элиты, включая олигархов. На это, по словам политолога, Токаев потратил почти весь 2022 год.

«Скоро исполнится год январским событиям. За это время Токаев окружил себя людьми Назарбаева, людьми, которые работали с ним МИДе, людьми, с которыми он работал, когда был спикером сената и премьер-министром в конце 1990-00-х годов. Токаев тоже формирует свое окружение по принципу лояльности и доверия. Естественно, когда так формируется окружение, велик риск, что хвост опять «начнет вилять собакой», потому что «короля делает свита». И люди в окружении Токаева не способны работать на изменения, они боятся. Поэтому когда мы говорим о реформах, мы должны говорить не об одном человеке, а о команде реформаторов. Можно сколько угодно написать красивых программ, но тут встает ключевой вопрос: «Кто этим будет заниматься?». Но такой команды сегодня нет, а выборы и борьба с оппозицией проводятся по назарбаевской методике. То есть ничего, по сути, не поменялось именно с точки зрения восприятия политической системы, Токаев видит её как систему, в которой должно доминировать ручное управление. А конституционные реформы хорошо показали, что Токаев не собирается заниматься децентрализацией власти и системой сдержек и противовесов, чтобы в Казахстане появилась сильная судебная власть, независимая в том числе по отношению к нему», — говорит Сатпаев.

«Закручивание гаек возможно»

Исходя из ситуации, которая складывается в казахстанской политике сегодня, политолог полагает, что внутренняя политика в Казахстане будет «точечной»: изменения не будут затрагивать саму основу авторитарной системы правления. Власти будут готовы слушать только тех людей, которые не предлагают коренных реформ, при этом не исключено, что они будут готовы пойти на лишь на косметические изменения.

«Учитывая, что сам Токаев — продукт авторитарной системы — он ее лучше знает, она ему более привычна, чем демократическая система, которая непредсказуемая, — он больше склоняется к ее сохранению, возможно, в более мягкой форме, чем в других странах. Это будет иметь негативные издержки для политического развития Казахстана. Однозначно будет проводиться политика по борьбе с оппозицией. Возможно, будет некоторое закручивание гаек в отдельных элементах системы. Это мы наблюдали в этому году в законодательстве по независимым наблюдателям и на примере арестов оппозиционеров и активистов. Наверняка будет продолжаться давление, которое в последнее время стало более изощренным, на информационные ресурсы и лидеров общественного мнения в рамках «цифровой автократии» с помощью ботоферм, кибератак, кибербуллинга и дискредитации в тех же телеграмм-каналах, аффилированных с властью, которые по сути в своей массе напоминают канализационные трубы. Не исключено, что в случае если Токаев начнет превращаться во второго Назарбаева, и в его окружении сформируется «группа ястребов», возможны закрытия СМИ, репрессии. Но это будет в случае, если внутренняя политика Казахстана будет и дальше формироваться в рамках «прокрустова ложа» авторитарной формы правления, и не случится демократических реформ», — считает Сатпаев.