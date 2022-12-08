Как казахстанская «Cиликоновая долина» осталась без водопровода и канализации

На спутниковом снимке google earth (снимок сделан в ноябре 2022 года) видно, что с 2006 года территория технопарка не увеличилась. Огромный земельный участок – на котором, согласно изначальному макету, должны быть построены новые здания и сооружения – пустует.

Трубопровод и канализация

Чтобы обеспечить ПИТ Алатау необходимой инженерной инфраструктурой, к парку начали тянуть внешние водопроводные и канализационные сети. На их строительство из бюджета выделили 4,72 млрд тенге.

По заказу акимата Алматы строительные работы поручили ТОО «Ария Жана Астана». В декабре 2016 года акимат Алматы принял инфраструктуру, подписав акт государственной приемки объекта.

В феврале 2022 года специалист коммунального городского предприятия «Алматы Су» Серик Шагиров сообщил, что внешние инженерные сети ПИТ Алатау не функционируют. 7 декабря руководитель отдела Управления энергетики и водоснабжения города Алматы Айдын Сылбырбаев подтвердил в разговоре с автором статьи, что сети не работают, добавив, что «по ним идет уголовное дело».

Еще в сентябре автор отправил журналистский запрос генеральному директору ТОО Технопарк «Алатау» Олжасу Сартаеву с просьбой пустить его на территорию ПИТ Алатау, чтобы узнать на месте как функционируют внешние инженерные сети технопарка. Запрос так и остался без ответа.

А в октябре 2022 года управление энергетики и водоснабжения Алматы сообщило, что инженерные сети по-прежнему не работают из-за дефектов, допущенных в ходе строительства. С требованием вынудить подрядчика устранить нарушения еще в январе 2020 года акимат Алматы подал исковое заявление к подрядчику «Ария Жана Астана». По версии акимата, подрядчик некачественно выполнил монтажные работы.

В мае 2020 года специализированный межрайонный экономический суд Алматы отказал акимату в удовлетворении иска, сославшись на то, что акимат не конкретизировал и не уточнил вид, наименование и объем дефектных работ.

В суде «Ария Жана Астана» указало, что акимат должен был обратиться с претензиями в течение 30 суток со дня, когда ему стало известно о нарушениях со стороны подрядчика.

«Объект был принят заказчиком 15 декабря 2016 года. Гарантийный срок по выполненным работам, согласно условиям договора, составляет 12 месяцев после подписания акта выполненных работ, при этом за указанный период заказчик претензию по качеству работ не предъявлял. Последние три года объект находился без охраны в бесхозном состоянии», – ответил подрядчик на претензию акимата в суде.

Согласно решению суда, «Ария Жана Астана» не обязано устранять нарушения в строительстве инженерных сетей. Круг на этом замкнулся.

Кто владеет компанией «Ария Жана Астана»?

ТОО «Ария Жана Астана» за последние шесть лет заключила с государством контракты на сумму 26 млрд тенге. К Универсиаде 2017 года эта компания построила ледовый дворец «Халық арена» площадью 67 тыс. кв. метров.

До 2018 года «Ария Жана Астана» входила в группу компаний АО BAUR Kazakhstan. Акционерное общество было создано бизнесменом Абаем Кадировичем Жунусовым в 2011 году.

В апреле этого года агентство по противодействию коррупции сообщило, что сотрудникам акимата Алматы, руководству ТОО «Ария-Жаңа Астана» и Гульмире Сатыбалды предъявили обвинения в хищении бюджетных денег в особо крупном размере за невыполнение строительно-монтажных работ для объектов Универсиады-2017.

Также стало известно, что Гульмира Сатыбалды наряду с чиновниками из акимата Шымкента и руководством компании «Ария-Жана Астана» подозреваются в хищении 747 миллионов тенге в 2021 году, оплаченных, по данным следствия, за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

Полезные связи бизнеса



Абай Жунусов женат на Рае Кауаскызы Примбетовой — одной из нескольких сестёр Гульмиры Сатыбалды. Гульмира Сатыбалды – бывшая супруга Кайрата Сатыбалды, экс-офицера КНБ и племянника Нурсултана Назарбаева.

Родственные связи жены Абая Жунусова с Гульмирой Сатыбалды зафиксированы в документе об аффилированности АО MAG. Документ опубликован 5 декабря 2008 на сайте казахстанской фондовой биржи Kase.kz. АО MAG вместе с «Ария Жана Астана» были в составе группы компаний BAUR Kazakhstan.

Эти связи позже принимали разные «финансово-экономические формы». Например, в 2013 году Кайрат Сатыбалды выдал 173 млн тенге в качестве кредита для BAUR Kazakhstan под нулевой процент.

В 2016 году BAUR Kazakhstan получило от акимата Алматы в управление на 2 года государственное предприятие «Холдинг Алматы Жылу» с последующим правом выкупа. Это коммунальное предприятие-монополист, обеспечивающее теплом крупнейший город Казахстана. Выкупа госпредприятия спустя два года не произошло - оно до сих пор находится в коммунальной собственности.