Как казахстанская «Cиликоновая долина» осталась без водопровода и канализации

В 2003 году неподалеку от Алматы была создана специальная экономическая зона «Парк информационных технологий Алатау» (далее - ПИТ Алатау). В 2017 году бывший президент Нурсултан Назарбаев называл проект «нашей Силиконовой долиной», но тогда же признавал, что на него «потратили огромные средства, а дальше пока что не видно, что они делают». За почти 20 лет своего существования ПИТ Алатау так и не стал аналогом американской кремниевой долины. При этом, как минимум в одном случае, при его строительстве люди, близкие к семье бывшего президента, получили выгоду. Результаты их работы стали поводом для судебных споров, а проблемы не решены до сих пор.
Как писала газета «Деловой Казахстан», в июне 2005 года министерство индустрии и торговли выпустило документ, согласно которому, застройка ПИТ Алатау должна была состоять из четырех очередей.
Финальная работа должна была выглядеть как на макете, который чиновники представляют Нурсултану Назарбаеву.
В 2006 году завершилось строительство 1-й очереди технопарка, которая заняла 14 га земли. В парке появилось производственные помещения и административные, дороги и были подведены коммуникаций. Согласно генплану, до сентября 2016 года территория парка должна была увеличиться в 10 раз.
«Сюда переедут колледжи и городские предприятия, также будут открыты новые производства и построен дата-центр», – обещала в 2012 году Меруерт Исабекова, заместитель начальника управления предпринимательства и промышленности акимата Алматы.
На спутниковом снимке google earth (снимок сделан в ноябре 2022 года) видно, что с 2006 года территория технопарка не увеличилась. Огромный земельный участок – на котором, согласно изначальному макету, должны быть построены новые здания и сооружения – пустует.
Трубопровод и канализация
Чтобы обеспечить ПИТ Алатау необходимой инженерной инфраструктурой, к парку начали тянуть внешние водопроводные и канализационные сети. На их строительство из бюджета выделили 4,72 млрд тенге.
По заказу акимата Алматы строительные работы поручили ТОО «Ария Жана Астана». В декабре 2016 года акимат Алматы принял инфраструктуру, подписав акт государственной приемки объекта.
В феврале 2022 года специалист коммунального городского предприятия «Алматы Су» Серик Шагиров сообщил, что внешние инженерные сети ПИТ Алатау не функционируют. 7 декабря руководитель отдела Управления энергетики и водоснабжения города Алматы Айдын Сылбырбаев подтвердил в разговоре с автором статьи, что сети не работают, добавив, что «по ним идет уголовное дело».
Еще в сентябре автор отправил журналистский запрос генеральному директору ТОО Технопарк «Алатау» Олжасу Сартаеву с просьбой пустить его на территорию ПИТ Алатау, чтобы узнать на месте как функционируют внешние инженерные сети технопарка. Запрос так и остался без ответа.
А в октябре 2022 года управление энергетики и водоснабжения Алматы сообщило, что инженерные сети по-прежнему не работают из-за дефектов, допущенных в ходе строительства. С требованием вынудить подрядчика устранить нарушения еще в январе 2020 года акимат Алматы подал исковое заявление к подрядчику «Ария Жана Астана». По версии акимата, подрядчик некачественно выполнил монтажные работы.
В мае 2020 года специализированный межрайонный экономический суд Алматы отказал акимату в удовлетворении иска, сославшись на то, что акимат не конкретизировал и не уточнил вид, наименование и объем дефектных работ.
В суде «Ария Жана Астана» указало, что акимат должен был обратиться с претензиями в течение 30 суток со дня, когда ему стало известно о нарушениях со стороны подрядчика.
«Объект был принят заказчиком 15 декабря 2016 года. Гарантийный срок по выполненным работам, согласно условиям договора, составляет 12 месяцев после подписания акта выполненных работ, при этом за указанный период заказчик претензию по качеству работ не предъявлял. Последние три года объект находился без охраны в бесхозном состоянии», – ответил подрядчик на претензию акимата в суде.
Согласно решению суда, «Ария Жана Астана» не обязано устранять нарушения в строительстве инженерных сетей. Круг на этом замкнулся.
Кто владеет компанией «Ария Жана Астана»?
ТОО «Ария Жана Астана» за последние шесть лет заключила с государством контракты на сумму 26 млрд тенге. К Универсиаде 2017 года эта компания построила ледовый дворец «Халық арена» площадью 67 тыс. кв. метров.
До 2018 года «Ария Жана Астана» входила в группу компаний АО BAUR Kazakhstan. Акционерное общество было создано бизнесменом Абаем Кадировичем Жунусовым в 2011 году.
В апреле этого года агентство по противодействию коррупции сообщило, что сотрудникам акимата Алматы, руководству ТОО «Ария-Жаңа Астана» и Гульмире Сатыбалды предъявили обвинения в хищении бюджетных денег в особо крупном размере за невыполнение строительно-монтажных работ для объектов Универсиады-2017.
Также стало известно, что Гульмира Сатыбалды наряду с чиновниками из акимата Шымкента и руководством компании «Ария-Жана Астана» подозреваются в хищении 747 миллионов тенге в 2021 году, оплаченных, по данным следствия, за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.
Полезные связи бизнеса
Абай Жунусов женат на Рае Кауаскызы Примбетовой — одной из нескольких сестёр Гульмиры Сатыбалды. Гульмира Сатыбалды – бывшая супруга Кайрата Сатыбалды, экс-офицера КНБ и племянника Нурсултана Назарбаева.
Родственные связи жены Абая Жунусова с Гульмирой Сатыбалды зафиксированы в документе об аффилированности АО MAG. Документ опубликован 5 декабря 2008 на сайте казахстанской фондовой биржи Kase.kz. АО MAG вместе с «Ария Жана Астана» были в составе группы компаний BAUR Kazakhstan.
Эти связи позже принимали разные «финансово-экономические формы». Например, в 2013 году Кайрат Сатыбалды выдал 173 млн тенге в качестве кредита для BAUR Kazakhstan под нулевой процент.
В 2016 году BAUR Kazakhstan получило от акимата Алматы в управление на 2 года государственное предприятие «Холдинг Алматы Жылу» с последующим правом выкупа. Это коммунальное предприятие-монополист, обеспечивающее теплом крупнейший город Казахстана. Выкупа госпредприятия спустя два года не произошло - оно до сих пор находится в коммунальной собственности.
В мае 2018 года Жунусов продал «Ария Жана Астана» своему сотруднику Бакыту Аманжоловичу Кабенову за 4,75 млрд тенге. Об этом сказано в аудиторской отчетности AO BAUR Kazakhstan за 2018 год. Так, «Ария Жана Астана» вышла из группы BAUR Kazakhstan. В июле 2019 года «Ария Жана Астана» сменила учредителя – им стал Игорь Николаевич Родионов.
Что стало с Baur Абая Жунусова?
В июле 2021 года был опубликован восьмиминутный видеоролик, в котором бывший владелец «Ария Жана Астана» Абай Жунусов заявляет, что Гульмира Сатыбалды заставила его переписать весь бизнес на имя ее помощника из Астаны - Игоря Родионова.
Жунусов был вынужден это сделать, потому что, по его словам, с февраля по август 2019 года его незаконно удерживали дома помощники Гульмиры Сатыбалды. У него отобрали телефон, а несколько мужчин контролировали его действия и повсюду его сопровождали. Абай Жунусов рассказал, что он провел 165 дней в заточении, пока ему не удалось сбежать, воспользовавшись оплошностью «кураторов».
В ответ на заявления Жунусова о его похищении Гульмира Сатыбалды подала иск о защите чести и достоинства. Она требовала обязать бизнесмена опровергнуть сведения, озвученные в видеоролике.
В январе 2022 года Алматинский районный суд Астаны встал на сторону Гульмиры Сатыбалды, постановив, что сведения, озвученные Жунусовым, не соответствует действительности и порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца. Также суд обязал бизнесмена опровергнуть сведения озвученные в видеоролике. В июне Алматинский районный суд Астаны отказал Абаю Жунусову в пересмотре дела.
Задержание Гульмиры Сатыбалды
В марте этого года Гульмира Сатыбалды была задержана и водворена в изолятор временного содержания по факту рейдерского захвата бизнеса. В сентябре антикор сообщил, что в отношении Гульмиры Сатыбалды и ее доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы.
В сентябре 2022 года антикоррупционное агентство заявило, что «Ария Жана Астана» нанесла ущерб государству на 3,9 млрд тенге, не выполнив строительно-монтажные работы по нескольким объектам.
Судебные процессы по делам против Гульмиры Сатыбалды пока не начались.