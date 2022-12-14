Как государство помогало Ерлану Нигматулину создавать ферросплавный бизнес

Из депутата – в бизнесмены

Ерлан Нигматулин заседал в казахстанском парламенте 16 лет – с 1999 по 2015 год, в разное время был депутатом мажилиса и сената. Завершив парламентскую карьеру, обратил внимание на ферросплавы - специальные добавки для улучшения качеств стали. В Казахстане соответствующую продукцию производили пять заводов, четыре из них были построены еще в советское время, один – в период независимости.

Из всего многообразия ферросплавов Ерлан Нигматулин остановил выбор на ферросилиции, производство которого было развито слабо. Для сравнения: в 2019 году доля ферросилиция в общем объеме выпущенных ферросплавов составляла лишь 3%, в то время как феррохрома – 85%.

В течение пяти лет экс-депутат зарегистрировал в Караганде три ТОО - YDD Corporation, Qaz Carbon (ныне Asia FerroAlloys) и QazFerroAlloys. Еще одно «прописал» в Экибастузе - EkibastuzFerroAlloys. Позже он их перерегистрировал, включив в состав участников своих партнеров.