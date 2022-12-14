Как государство помогало Ерлану Нигматулину создавать ферросплавный бизнес

177 млрд тенге от государства получил бывший парламентарий Ерлан Нигматулин, когда строил три ферросплавных завода. Он собирался строить и четвертый завод, однако после январских событий эти планы сошли на нет.
Из депутата – в бизнесмены
Ерлан Нигматулин заседал в казахстанском парламенте 16 лет – с 1999 по 2015 год, в разное время был депутатом мажилиса и сената. Завершив парламентскую карьеру, обратил внимание на ферросплавы - специальные добавки для улучшения качеств стали. В Казахстане соответствующую продукцию производили пять заводов, четыре из них были построены еще в советское время, один – в период независимости.
Из всего многообразия ферросплавов Ерлан Нигматулин остановил выбор на ферросилиции, производство которого было развито слабо. Для сравнения: в 2019 году доля ферросилиция в общем объеме выпущенных ферросплавов составляла лишь 3%, в то время как феррохрома – 85%.
В течение пяти лет экс-депутат зарегистрировал в Караганде три ТОО - YDD Corporation, Qaz Carbon (ныне Asia FerroAlloys) и QazFerroAlloys. Еще одно «прописал» в Экибастузе - EkibastuzFerroAlloys. Позже он их перерегистрировал, включив в состав участников своих партнеров.
Найти в открытых базах, кто является учредителем Asterium Holding AG, невозможно. По законам Швейцарии, при регистрации акционерного общества (AG) сведения об акционерах не вносятся в реестр. Однако некоторые факты свидетельствуют, что учредителем Asterium Holding AG может выступать Давид Кемертелидзе – владелец ферросплавного завода Chiaturmanganum Georgia (Грузия). Практически во всех официальных пресс-релизах о работе Asia FerroAlloys и EkibastuzFerroAlloys, он упоминается как «акционер» указанных ТОО.
Также Кемертелидзе владеет 84% капитала кипрской Imperiyumcy Holdings Limited. Это подтверждают данные коммерческого реестра Кипра. Остальные 16% принадлежат Ольге Симак, гражданке Швейцарии.
Жармухамед Аппаз приходится сыном Динмухамету Идрисову, который в 2022 году занял 18 место в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan. Вместе с матерью Магдой Идрисовой Жармухамед Аппаз владеет ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (ККС). В структуру ККС входит ТОО «Караганда Энергоцентр», владеющее электростанцией ТЭЦ-3 (о ней ниже).
Идрисов приходится сватом Нурлану Нигматулину – брату-близнецу Ерлана Нигматулина. Нурлан Нигматулин в общей сложности почти восемь лет занимал пост председателя мажилиса Казахстана, пока 1 февраля 2022 года не покинул его. В разное время был акимом Карагандинской области и руководителем администрации президента.
Каждое из четырех ТОО создавалось для строительства отдельного предприятия. В 2019 году был запущен ферросплавный завод YDD Corporation (проектная мощность – 240 тыс. т в год), в 2021 - Asia FerroAlloys (57 тыс. т). Завод EkibastuzFerroAlloys еще строится (240 тыс. т), QazFerroAlloys – существует на бумаге (240 тыс. т).
БРК в помощь
Весомый вклад в реализацию бизнес-идей бывшего парламентария внесло правительство Казахстана. Точнее, подконтрольные ему структуры - Банк развития Казахстана (БРК), экспортное страховое агентство «KazakhExport», фонд развития предпринимательства «Даму».
В 2018, 2019 и 2021 годах БРК выдал три кредита компаниям Ерлана Нигматулина и его партнеров.
В итоге Нигматулин и его бизнес-партнеры получили от государственного БРК в три раза больше, чем вложили в проекты сами – 125,7 млрд тенге против 39,9 млрд тенге. При этом они сократили издержки, связанные с кредитным обеспечением.
На все готовое
Нигматулин воспользовался и другими мерами государственной поддержки. От лица YDD Corporation, Asia FerroAlloys и EkibastuzFerroAlloys экс-депутат заключил инвестиционные контракты с профильным комитетом МИД для получения преференций. Это - освобождение от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость на импорт, а также предоставление натурных грантов.
Хотя условия контрактов не раскрываются, данные акиматов Караганды и Экибастуза косвенно указывают, что для строительства заводов YDD Corporation и EkibastuzFerroAlloys в виде натурных грантов были переданы в долгосрочную аренду два земельных участка общей площадью 126 га.
Оба участка имеют выгодное местоположение - рядом с источниками электроэнергии. То же самое можно сказать и о третьем участке приблизительной площадью 73 га, который использовался под строительство завода Asia FerroAlloys.
От ТЭЦ-3 и ГРЭС-1 до всех трех ферросплавных заводов государство за свои деньги обязалось протянуть электрические сети, а также другие инженерные коммуникации общей стоимостью 7,1 млрд тенге. Так как электроэнергия занимает 50% в себестоимости ферросплавов, то прямое подключение к электростанциям означает для заводов Нигматулина снижение цены на электрическую энергию и, как следствие, увеличение рентабельности.
Имея в распоряжении собственные сети, предприятия могут оплачивать только электроэнергию и системные услуги по технической диспетчеризации и организации балансирования АО KEGOC. В то время как для других оптовых потребителей расценки на электроэнергию складываются из большего числа компонентов.
ТОО «Караганда Энергоцентр», которому принадлежит Карагандинская ТЭЦ-3, отпускает 1 кВт ч за 12,81 тенге, тариф на услуги KEGOC – 0,39 тенге за кВтч. Исходя из этого, можно предположить, что электрическая энергия заводам YDD Corporation и Asia FerroAlloys достается по 13,2 тенге за кВтч, или на 0,89 тенге дешевле, чем бытовым потребителям Караганды.
YDD Corporation и Asia FerroAlloys не публикуют в открытом доступе финансовую отчетность. Однако судить о размере их выручки от продажи ферросплавов позволяет статистика экспорта промышленной продукции из Карагандинской области в третьи страны. На два завода приходится большая часть ферросплавов, производимых в регионе. В основном весь их объем уходит за рубеж.
В 2019 году объемы экспорта составляли $6,6 млн (7,9 тыс. т), в 2020 - $42,9 млн (46 тыс. т), в 2021 – $106,6 млн (58,7 тыс. т), в 2022 - $92,9 млн (39 тыс. т). Если перевести указанные суммы в тенге по курсу, действующему на соответствующий период, и сложить их, то можно получить общую выручку, равную 108,1 млрд тенге.
Фортуна отворачивается
После январских событий, которые потрясли Казахстан и изменили расстановку политических сил, президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал Банк развития Казахстана за список заемщиков, в котором в том числе находился Ерлан Нигматулин.
«БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для своих проектов», - отметил Токаев в своем выступлении 11 января 2022 года.
Судя по всему, подобное стечение обстоятельств поставило крест (или как минимум заморозило) на новых начинаниях Ерлана Нигматулина, получавшего крупные займы от БРК. 4 марта 2022 года он отказался от статуса участника специальной экономической зоны «Сарыарка» (Караганда), на территории которой должен был появиться четвертый ферросплавный завод QazFerroAlloys стоимостью 54,6 млрд тенге. На сайте Банка развития Казахстана заявка на финансирование данного проекта так и не была опубликована.
Будущее самого Ерлана Нигматулина остается неясным. Последние сообщения СМИ, связанные с его именем, противоречивы. Одни из них свидетельствуют о том, что он вместе с братом Нурланом Нигматулиным проходит подозреваемым по одному уголовному делу, другие - опровергают данную информацию.
Запросы во все три компании Нигматулина, которые были перенаправлены им в рамках подготовки этого материала, остались без ответа - они отказали в предоставлении информации.
Редактор материала - Татьяна Трубачева, фактчекинг - Гульмира Биржанова, инфографика - Гамаль Сейткужанов