Что изменилось в законе о выборах

Ирина Гумыркина, Власть
Казахстан в конце прошлого года снова изменил законодательство о выборах. В этот раз изменения коснулись практически всех видов голосования - выборы в мажилис и маслихаты снова стали доступны самовыдвиженцам, возвращаются окружные избиркомы, а наблюдать за выборами станет сложнее. В первом из серии материалов о выборах Власть подробно разбирает, что изменилось в законодательстве.
Возвращение одномандатных округов
Одним из наиболее существенных изменений стало возвращение к смешанной системе выборов в мажилис и маслихаты.
Депутаты мажилиса, начиная с нынешних выборов, будут избираться частично по партийным спискам – на 70% (69 депутатов), частично по одномандатным округам – на 30% (29 депутатов). Одномандатные округа на выборах в мажилис создаются в соответствии с численностью населения в регионах.
Согласно постановлению ЦИК, на нынешних выборах в Алматы и Туркестанской области будет по три округа, в Астане, Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях – по два округа, в остальных областях – по одному округу.
Таким образом, после выборов мажилис будет состоять из 98 депутатов. До этого момента в мажилисе было 107 депутатов – девять представляли Ассамблею народа Казахстана. Теперь АНК в мажилисе представлена не будет, а получит пять мест в сенате – половину мест, предусмотренных для назначения президентом. Раньше в сенате у президента было 15 назначаемых сенаторов, а их назначение он ни с кем не согласовывал. В сенате после изменений останется 50 депутатов – по два от каждого региона и 10 назначаемых президентом.
Депутаты маслихатов будут избираться по-разному. В маслихатах областей, городов республиканского значения и столицы на 50% – по партийным спискам, на 50% – по одномандатным округам. В случае нечетного количества мандатов, мандат, превышающий половину, избирается по одномандатному округу.
Депутаты маслихатов районов и городов областного значения избираются полностью по одномандатным округам.
Полномочия избиркомов стали шире
В единую систему избиркомов возвращены окружные избирательные комиссии, которые были упразднены в 2018 году. Таким образом, в стране действуют Центральная избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. Члены окружных комиссий избираются также на основании предложений политических партий.
Для выборов депутатов мажилиса по одномандатным округам, депутатов маслихатов, акимов используется система территориальных избирательных округов. При выборах депутатов мажилиса избирательные округа образуются в каждой области, Астане, Алматы и Шымкенте, с учетом численности избирателей. Для выборов депутатов маслихатов и акимов избирательный округ образуется на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, района и т.д.). При выборах депутатов маслихатов избирательные округа образуются с учетом административно-территориального деления регионов и численности избирателей. Если границы округов по одномандатным округам совпадают с границами сел, поселков, сельских округов, районов, городов, областей, то окружные избирательные комиссии не создаются, их полномочия осуществляют территориальные избиркомы.
Полномочия ЦИК уточнены и расширены. Центризбирком образует территориальные и окружные избирательные комиссии по выборам депутатов мажилиса; занимается регистрацией партийных списков, устанавливает границы избирательных округов и руководит избиркомами по выборам президента, депутатов парламента и по отзыву депутатов мажилиса по одномандатным округам; устанавливает форму и текст бюллетеня для голосования, утверждает квалификационные требования к членам территориальных избиркомов, определяет в соответствии с численностью населения административно-территориальных единиц количество избираемых от них депутатов маслихатов при формировании нового созыва.
Вместе с тем ЦИК наделяется новыми полномочиями: разрабатывает, утверждает правила аккредитации общественных объединений и некоммерческих организаций, к уставной деятельности которых относится наблюдение за выборами, и проводит их аккредитацию.
Полномочия территориальных избирательных комиссий также расширены. Помимо того, что они занимаются образованием окружных избирательных комиссий по выборам депутатов в маслихаты и участковых избирательных комиссий, теперь они также будут заниматься регистрацией заявления инициатора по отзыву депутатов, избранных по одномандатным округам, и назначать выборы депутатов маслихатов по избирательным округам вместо выбывших; получать от окружных избирательных комиссий протоколы о регистрации кандидатов в депутаты маслихата; устанавливать текст и изготавливать бюллетени по выборам депутатов маслихатов по партийным спискам, акимов; заниматься организацией и проведением выборов депутатов маслихатов, регистрацией не только партийных списков и доверенных лиц политических партий, но и и кандидатов; аккредитовывать региональные и местные общественные объединения и некоммерческие организации для наблюдения за выборами.
Окружные избирательные комиссии занимаются организацией и проведением выборов депутатов мажилиса (в том числе повторных) и маслихатов по одномандатным территориальным избирательным округам (в том числе вместо выбывших); регистрируют кандидатов и их доверенных лиц, устанавливают текст бюллетеня для голосования, координируют деятельность участковых избирательных комиссий, отменяют и приостанавливают их решения, рассматривают заявления и жалобы на участковые избиркомы, получают протоколы о результатах голосования, чтобы передать их в вышестоящую избирательную комиссию.
Условия для членства в избиркомах ужесточены. Так, если политическая партия или общественное объединение финансируется из-за рубежа, то они не могут в таком случае выдвигать своих кандидатов в члены избирательной комиссии. А член территориальной избирательной комиссии на профессиональной постоянной основе не может самостоятельно управлять хозяйствующим субъектом, заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной или творческой.
Выдвижение кандидатов
Основанием для назначения выборов депутатов маслихатов теперь также является досрочное прекращение полномочий депутата либо лишение мандата. При этом выборы депутатов вместо выбывших назначаются соответствующей избирательной комиссией и проводятся одновременно в последнее воскресенье марта и (или) последнее воскресенье октября. Но по согласованию с ЦИК выборы могут быть назначены на другую дату.
Кандидатов в мажилис и маслихаты по партийным спискам выдвигают только политические партии, по одномандатным округам – политические партии, общественные объединения, также разрешено самовыдвижение. Кандидат от партии не может выдвигаться по одномандатным округам. А общественное объединение, его филиал и представительство могут выдвигать в каждом избирательном округе только одного кандидата. При этом выдвигаться кандидатами могут лица, не являющиеся членами общественных объединений.
Таким образом, на выборы в мажилис и маслихаты будут по два бюллетеня на каждых: в одном будут кандидаты от политических партий, в другом – от партий, общественных объединений и самовыдвиженцы. Казахстанцам нужно выбрать кандидатов в обеих бюллетенях.
Жители районов получат сразу пять бюллетеней: по два на выборах в мажилис (партийный список и кандидаты по одномандатному округу), на выборах в областной маслихат (партийный список и кандидаты по одномандатному округу) и на выборах в районный маслихат (здесь будут только кандидаты по одномандатному округу).
Для самовыдвижения граждане подают в окружную избирательную комиссию заявление. Партии, общественные объединения – выписку из протокола высшего руководящего органа о решении выдвигать того или иного кандидата, выписку из устава, подтверждающую право выдвижения структурными подразделениями, и заявление гражданина о согласии быть выдвинутым.
Помимо этого, при выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса и маслихата предоставляются: копия документа о регистрации политической партии, общественного объединения или его филиалов в органах юстиции, биография кандидата, справка о сдачи им декларации о доходах (своих и супруга/супруги), подтверждение внесения избирательного взноса. Самовыдвиженцы должны также предоставить биографию, справку о декларировании доходов, подтверждение внесения избирательного взноса. Эти документы обязательны для регистрации.
Если на день окончания срока выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса выдвинут только один или ни одного кандидата по одномандатному округу, то окружная избирательная комиссия продлевает срок выдвижения кандидатов не более чем на пять дней. В случае, когда в бюллетень включено более двух кандидатов в депутаты мажилиса и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия назначает повторное голосование по кандидатам, получившим наибольшее одинаковое количество голосов. Если в результате остается один кандидат, он и считается избранным. При выдвижении кандидатов вместо выбывших после окончания срока регистрации, если выбыли все кандидаты, ЦИК продлевает срок выборов, но не более чем на два месяца. Повторное голосование проводится в установленные Центризбиркомом сроки, но не более чем в месячный срок, по тем же партийным спискам и по тем же кандидатам, на тех же избирательных участках и по тем же спискам избирателей.
По выборам в маслихат: если на день окончания срока регистрации зарегистрировано менее двух партийных списков или кандидатов, соответствующая избирательная комиссия продлевает срок выдвижения кандидатов не более чем на 20 дней. Если после окончания срока регистрации остается менее двух партийных списков кандидатов либо менее двух кандидатов, срок выборов продлевается, но не более чем на два месяца. А в случае, если в избирательный бюллетень включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Если в результате остается один кандидат, он считается избранным. Повторное же голосование проводится не позднее чем в месячный срок.
Выборы депутатов вместо выбывших не проводятся за год до истечения конституционного срока полномочий маслихата.
Выдвижение и самовыдвижение кандидатов в депутаты мажилиса начинаются за 60 дней до дня голосования и заканчиваются в 18:00 за 40 дней до выборов, депутатов маслихата – за 60 дней до дня голосования и заканчиваются в 18:00 за 30 дней до дня выборов.
Кандидат в депутаты мажилиса или маслихата по одномандатным округам может отозвать свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением в окружную избирательную комиссию, но не за два дня до дня голосования. Руководящий орган политической партии, общественного объединения, структурного подразделения также может отменить свое решение о выдвижении кандидата – в любое время до регистрации и после нее, за исключением последних двух дней до дня голосования, – обратившись с представлением в окружную избирательную комиссию. В этих случаях кандидат не регистрируется либо отменяется решение о его регистрации.
Теперь сами избиратели могут инициировать отзыв депутата, избранного по одномандатному округу, если он утратил доверие граждан, не выполнил предвыборную программу. При этом отзывать депутата нельзя в течение первого года и последнего года его работы, а повторно инициировать отзыв – до истечения года с момента опубликования итогов голосования, по которому мандат депутата сохраняется.
Для того чтобы отозвать депутата, избиратель должен обратиться в соответствующую территориальную избирательную комиссию с заявлением, в котором изложены основания для отзыва. Избирком в течение трех дней уведомляет инициатора и вышестоящую комиссию о регистрации заявления либо об отказе в регистрации. В случае положительного решения инициатор должен собрать подписи за отзыв депутата в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления. Для отзыва нужно набрать более 10% подписей избирателей соответствующего территориального избирательного округа, после чего сдать подписные листы в избирательную комиссию. Если не набралось 10% либо подписные листы не предоставлены в избиркомы, соответствующая избирательная комиссия признает недействительными подписные листы и прекращает кампанию по отзыву депутата.
После того как подписные листы сданы, соответствующие избирательные комиссии в течение 10 дней проверяют достоверность подписей и мест жительства граждан, их подписавших. После этого избирком в течение одного дня принимает решение о голосовании за отзыв депутата, уведомление об этом депутат получает в течение трех дней. А само голосование проводится в течение двух месяцев со дня принятия решения. При этом и отзываемому депутату, и инициатору отзыва предоставляется право на проведение агитации относительно отзыва, причем депутату мажилиса – 5 дней, депутату маслихата – 3 дня. Голосование за отзыв депутата проводится в том же порядке, как и избрание депутатов, и считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 1/3 избирателей соответствующего округа. Депутат считается отозванным, если за его отзыв проголосовало более 50% избирателей. После чего избирательная комиссия назначает выборы депутатов.
Выборы акимов. Основаниями для назначения выборов являются: окончание срока полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского округа; решение маслихата об установлении перечня пилотных регионов и даты проведения выборов акима района, города областного значения; досрочное прекращение полномочий акима района, города областного значения, города районного значения, села, поселка, сельского округа или образование, изменение границ административно-территориальных единиц (в этом случае выборы назначаются только во вновь созданной административно-территориальной единице).
Выборы акима района, города областного значения назначаются не менее чем за 50 дней до даты проведения выборов, а выборы акима города районного значения, села, поселка, сельского округа – не менее чем за 50 дней до истечения срока полномочий акима. Выборы акима района, города областного значения должны быть проведены в установленный решением маслихата день, выборы акима города районного значения, села, поселка, сельского округа – не менее чем за 10 дней до истечения срока полномочий.
Причем эти требования будут действовать до 1 января 2025 года. После основаниями для назначения выборов будут являться: окончание срока полномочий любого акима; досрочное прекращение полномочий акима или образование, изменение границ административно-территориальных единиц. Выборы акима района, города областного значения будут назначаться не менее чем за 60 дней до истечения срока полномочий акима, а выборы акима города районного значения, села, поселка, сельского округа – не менее чем за 50 дней. При этом выборы акима будут проводиться не менее чем за 10 дней до истечения срока полномочий.
Если полномочия акима прекращены досрочно или изменены границы административно-территориальных единиц, то выборы назначаются в течение месяца и проводятся со дня их назначения для акима района, города областного значения в течение 50 дней, для акима города районного значения, села, поселка, сельского округа – в течение 40 дней.
Кандидаты в акимы выдвигаются политическими партиями и должны быть их членами. Одного кандидата можно выдвигать только в одном избирательном округе. Граждане выдвигают свои кандидатуры путем подачи в территориальную избирательную комиссию заявления о намерении баллотироваться. Если на день окончания срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов, то кандидатуру на выборы акима выдвигает вышестоящий аким.
По аналогии с требованиями для кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов, в избирком подаются: выписка протокола высшего руководящего органа политической партии, заявление кандидата о согласии баллотироваться и его биография, справка о сдаче кандидатом и супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах, подтверждение внесения партией избирательного взноса и членства кандидата в политической партии, а также документы, необходимые для проведения специальной проверки граждан, поступающих на государственную службу. Самовыдвиженцы предоставляют заявление о намерении баллотироваться, протокол соответствующей территориальной избирательной комиссии о результатах проверки подписей избирателей в поддержку кандидата, биографию, справку о сдаче деклараций, подтверждение внесения избирательного взноса и документы, необходимые для проверки поступающих на госслужбу. Если кандидата выдвигает вышестоящий аким, то, помимо заявления гражданина о согласии, его биографии, справки о сдаче деклараций, подтверждения избирательного взноса и документов для проверки поступающих на госслужбу, необходимо представление акима.
Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, и заканчивается в 18:00 часов за 30 дней до дня проведения выборов акимов районов, городов областного значения и за 25 дней (ранее было 15 дней) до дня проведения выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Подписные листы в поддержку кандидата должны быть представлены в соответствующую территориальную избирательную комиссию за три дня до окончания срока регистрации.
Если на день окончания срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов, то территориальная избирательная комиссия продлевает срок выдвижения кандидатов не более чем на три дня (ранее было пять дней). А вышестоящий аким, в случае отсутствия выдвинутых кандидатов либо выдвижения одного кандидата, вправе выдвинуть двух либо одного кандидата соответственно.
Регистрация кандидатов начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18:00 за 25 дней до дня проведения выборов акимов районов, городов областного значения и за 20 дней до дня проведения выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Ранее было за 15 дней.
Теперь избиркомы отказывают в регистрации или отменяют решение о регистрации кандидатов (в мажилис, маслихат, акимы) в случае, если они проводят предвыборную агитацию до окончания срока регистрации. Ранее было запрещено это делать в день выборов и в день тишины.
Финансирование, избирательные взносы
Изменились условия по предоставлению информации о финансировании избирательных фондов: во-первых, теперь, помимо информации об общей сумме денег, нужно указывать сумму добровольных пожертвований, поступивших в фонд, а помимо источников, – еще и расходы на предвыборную агитацию. Если раньше эти сведения публиковались в СМИ в течение 10 дней после опубликования итогов выборов, то теперь этот срок сокращен до пяти дней.
Для кандидатов в депутаты мажилиса от политических партий предельные размеры добровольных пожертвований физического лица в совокупности не должны превышать минимальный размер заработной платы более чем в 100 раз, юридического лица – более чем в 500 раз. В законе также прописали, что избирательный фонд кандидата в депутаты мажилиса образуют собственные средства – не более 200 МЗП, добровольные пожертвования граждан и организаций – не более 500 МЗП, а предельные размеры добровольных пожертвований физического лица в совокупности не должны превышать 25 МЗП, юридического лица – не более 50 МЗП.
Кандидат в депутаты мажилиса по одномандатным округам до регистрации и после проверки на соответствие требованиям законодательству вносит на счет ЦИК избирательный взнос 15 МЗП.
Вместе с тем в предыдущей редакции закона было указано, что не позднее пяти дней после установления итогов выборов кандидат, политическая партия обязаны представить в соответствующую избирательную комиссию отчет об использовании средств своего избирательного фонда. Это обязательство исключено – теперь отчеты публикуются только в СМИ.
Предельные размеры пожертвований граждан и организаций в избирательный фонд политической партии, кандидата в депутаты маслихата должны быть в совокупности не более 50 МЗП от физлица, не более 250 МЗП от юрлица. Дополнено, что избирательный фонд кандидата в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы образуют: собственные средства, общая сумма которых не превышает 100 МЗП, добровольные пожертвования граждан и организаций – не более 200 МЗП, а предельные размеры добровольных пожертвований физического лица в совокупности не должны превышать 10 МЗП, юридического лица – 25 МЗП. Собственные средства кандидата в депутаты маслихатов районов и городов должны быть не более 50 МЗП, добровольные пожертвования граждан и организаций – не более 100 МЗП, а предельные размеры добровольных пожертвований физического лица – не более 5 МЗП и юридического лица – не более 15 МЗП.
Кандидат в депутаты маслихата до регистрации и после его проверки на соответствие законодательству вносит на счет местных исполнительных органов избирательный взнос в 5 МЗП.
Избирательные взносы для кандидатов в акимы установлены в размере 5 МЗП – для кандидатов в акимы района (города областного значения) и 1 МЗП – для кандидатов в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа. При этом кандидат, кроме выдвинутого политической партией, вносит их из своих средств на счет местных исполнительных органов, а политическая партия – из своих средств за каждого выдвинутого кандидата. Ранее все кандидаты в акимы платили единый взнос в 1 МЗП.
Если по итогам выборов кандидат избран депутатом мажилиса, маслихата, акимом или набрал не менее 5% голосов избирателей, а также в случае смерти кандидата, внесенный взнос возвращается кандидату или политической партии. Во всех остальных случаях он обращается в доход республиканского или местного бюджета.
Избранными считаются:
- депутаты мажилиса, маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным округам, а также депутаты маслихатов районов и городов областного значения – кандидат, за которого проголосовало большее число избирателей;
- акимы – кандидат, за которого проголосовало большее число избирателей.
Итоги выборов депутатов мажилиса устанавливаются ЦИК в течение 10 дней со дня проведения выборов (ранее было 7 дней). При этом теперь ЦИК и избиркомы будут публиковать итоговую информацию о выборах по избирательным округам.
Наблюдение за выборами и агитация
Теперь в качестве наблюдателей допускаются граждане Республики Казахстан от политических партий и аккредитованных общественных объединений и некоммерческих организаций. Чтобы получить аккредитацию, нужно предоставить в ЦИК заявление по установленной форме и выписку из устава, подтверждающую право наблюдать за выборами. Заявление рассматривается в течение 30 календарных дней, а сама аккредитация выдается на год. Основаниями для отказа в аккредитации или ее аннулирования могут стать неполный перечень документов, несоответствие устава требованиям по наблюдению за выборами либо приостановление/прекращение деятельности объединения или организации. Наблюдателей также обязали при фото-, аудио- и видеозаписи соблюдать требования законодательства РК.
Агитацию можно проводить не только через СМИ, печатные, аудиовизуальные агитматериалы, публичные мероприятия, дебаты, митинги и личные встреч с избирателями, но и посредством онлайн-платформ. В этой связи определены обязанности для их пользователей: воздерживаться от публикации агитационных материалов и иной информации, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, предоставлять им возможность бесплатного опубликования опровержения в свою защиту.
Вместе с тем запрещается проводить предвыборную агитацию на телевидении и радио в новостных и аналитических программах.
Участвовать в дебатах могут не только кандидаты в депутаты мажилиса и маслихаты от политических партий, но и кандидаты в депутаты мажилиса и маслихатов по одномандатным округам и в акимы. А предоставляют эфирное время, печатную площадь для агитационных материалов зарегистрированным кандидатам и политическим партиям не только СМИ, но и пользователи онлайн-платформ на договорной основе. При этом они тоже должны предоставлять в ЦИК сведения о размере оплаты, условиях размещения агитматериалов при выборах президента и депутатов мажилиса по партийным спискам, в иные территориальные избирательные комиссии – при выборах депутатов сената, мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам, депутатов маслихатов, акимов.
Как и СМИ, онлайн-платформы при публикации результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, обязаны указывать юрлицо, проводившее опрос, лиц, заказавших и оплативших опрос, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности. Теперь не допускается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, исследований в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования как в СМИ, так и на онлайн-платформах (ранее было более обобщенное понятие – в сети интернет)
В день голосования на избирательном участке вправе одновременно присутствовать, помимо доверенного лица от каждого кандидата или политической партии, наблюдателей и представителя от каждого СМИ, не более трех представителей от каждого телеканала.