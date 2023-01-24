Что изменилось в законе о выборах

Выдвижение кандидатов

Основанием для назначения выборов депутатов маслихатов теперь также является досрочное прекращение полномочий депутата либо лишение мандата. При этом выборы депутатов вместо выбывших назначаются соответствующей избирательной комиссией и проводятся одновременно в последнее воскресенье марта и (или) последнее воскресенье октября. Но по согласованию с ЦИК выборы могут быть назначены на другую дату.

Кандидатов в мажилис и маслихаты по партийным спискам выдвигают только политические партии, по одномандатным округам – политические партии, общественные объединения, также разрешено самовыдвижение. Кандидат от партии не может выдвигаться по одномандатным округам. А общественное объединение, его филиал и представительство могут выдвигать в каждом избирательном округе только одного кандидата. При этом выдвигаться кандидатами могут лица, не являющиеся членами общественных объединений.

Таким образом, на выборы в мажилис и маслихаты будут по два бюллетеня на каждых: в одном будут кандидаты от политических партий, в другом – от партий, общественных объединений и самовыдвиженцы. Казахстанцам нужно выбрать кандидатов в обеих бюллетенях.

Жители районов получат сразу пять бюллетеней: по два на выборах в мажилис (партийный список и кандидаты по одномандатному округу), на выборах в областной маслихат (партийный список и кандидаты по одномандатному округу) и на выборах в районный маслихат (здесь будут только кандидаты по одномандатному округу).

Для самовыдвижения граждане подают в окружную избирательную комиссию заявление. Партии, общественные объединения – выписку из протокола высшего руководящего органа о решении выдвигать того или иного кандидата, выписку из устава, подтверждающую право выдвижения структурными подразделениями, и заявление гражданина о согласии быть выдвинутым.

Помимо этого, при выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса и маслихата предоставляются: копия документа о регистрации политической партии, общественного объединения или его филиалов в органах юстиции, биография кандидата, справка о сдачи им декларации о доходах (своих и супруга/супруги), подтверждение внесения избирательного взноса. Самовыдвиженцы должны также предоставить биографию, справку о декларировании доходов, подтверждение внесения избирательного взноса. Эти документы обязательны для регистрации.

Если на день окончания срока выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса выдвинут только один или ни одного кандидата по одномандатному округу, то окружная избирательная комиссия продлевает срок выдвижения кандидатов не более чем на пять дней. В случае, когда в бюллетень включено более двух кандидатов в депутаты мажилиса и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия назначает повторное голосование по кандидатам, получившим наибольшее одинаковое количество голосов. Если в результате остается один кандидат, он и считается избранным. При выдвижении кандидатов вместо выбывших после окончания срока регистрации, если выбыли все кандидаты, ЦИК продлевает срок выборов, но не более чем на два месяца. Повторное голосование проводится в установленные Центризбиркомом сроки, но не более чем в месячный срок, по тем же партийным спискам и по тем же кандидатам, на тех же избирательных участках и по тем же спискам избирателей.

По выборам в маслихат: если на день окончания срока регистрации зарегистрировано менее двух партийных списков или кандидатов, соответствующая избирательная комиссия продлевает срок выдвижения кандидатов не более чем на 20 дней. Если после окончания срока регистрации остается менее двух партийных списков кандидатов либо менее двух кандидатов, срок выборов продлевается, но не более чем на два месяца. А в случае, если в избирательный бюллетень включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Если в результате остается один кандидат, он считается избранным. Повторное же голосование проводится не позднее чем в месячный срок.

Выборы депутатов вместо выбывших не проводятся за год до истечения конституционного срока полномочий маслихата.

Выдвижение и самовыдвижение кандидатов в депутаты мажилиса начинаются за 60 дней до дня голосования и заканчиваются в 18:00 за 40 дней до выборов, депутатов маслихата – за 60 дней до дня голосования и заканчиваются в 18:00 за 30 дней до дня выборов.