Бойкот отменен: ОСДП пойдет на выборы с надеждой победить

По его же предложению быстро выбирают президиум съезда в составе Рахижманова, кандидата в президенты от ОСДП на выборах 2022 года Нурлана Ауесбаева, Ажар Сагындыкову и заместителя председателя партии Айдара Алибаева.

«Все вы в курсе происходящих событий, понимаете, что в Казахстане происходят серьезные и важные политические трансформации. И в столь ответственный момент для страны и народа ОСДП как единственная независимая политическая сила, верная принципам истиной демократии, не может остаться в стороне. Последовательность нашей деятельности, актуальность озвучиваемых нами программ уже доказаны временем. В прошлом году на референдуме были приняты многие политические преобразования и реформы, которые наша партия озвучивала еще 10 лет назад в своих программах. Но, конечно, не все наши предложения и пункты программы были включены», - начинает выступление Рахимжанов.

Он говорит о накопившихся проблемах в сфере экономики, социальной политике и других важных сферах жизнедеятельности государства, которые «сильно тормозят политические преобразования». И проблемы эти требуют скорейшего решения.

«Нужны смелые действия настоящих патриотов, а не робкие отчеты бюрократов, которые засели в правительстве и парламенте. Поэтому именно наша партия должна участвовать в этих выборах и, конечно, должна победить. Только так мы можем предложить новый социальный порядок. Установить новую госпрограмму поддержки наших граждан, взамен олигархической экономики и коррумпированной системы принятия решений. Нашей целью станет повсеместный неуклонный рост благосостояния казахстанцев, который будет зависеть только от баланса интересов общества, бизнеса и государства. Граждане должны стать в этой системе выгодоприобретателями. Бизнес должен честно работать и платить налоги, не боясь никаких преследований и давления со стороны олигархатов, монополий и других госструктур», - заявляет он.

Рахимжанов заверяет, в отличие от других политических сил у ОСДП есть «ясное видение и четкая позиция по самым важным проблемам общества и государства». И признается: «Многие идеи ОСДП, конечно же, не совпадают с провластными партийными силами». «Мы не придерживаемся радикальных методов работы и эпатажных ходов. Нам не нужен хайп. Мы уже доказали, что мы партия конкретных дел», - подчеркивает он.

Он вспоминает, как достойно в 2022 году кандидат в президенты от ОСДП Нурлан Ауесбаев «достойно представил партию и сделал задел для участия партии в нынешней электоральной компании», а позицию партии поддержал народ.

Ауесбаев набрал 176 116 голосов или 2,22%. А в выборах в парламент в 2021 году партия не участвовала, пройдя незадолго до этого через смен лидеров партии и окончательно потеряв имидж оппозиционной силы.