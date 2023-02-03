Бойкот отменен: ОСДП пойдет на выборы с надеждой победить

Общенациональная социал-демократическая партия больше не собирается пропускать выборы в мажилис и маслихаты. По крайней мере, в этот раз. Партия, которая считалась в Казахстане формальной оппозицией, довольна текущими преобразованиями в стране и уверена, что ее идеи востребованы.
«Это наш последний шанс - как дадим!», - слышатся голоса в холле отеля на правом берегу столицы, расположенного напротив городского акимата. Сторонники ОСДП, прибывшие на съезд в четверг в приподнятом настроении, уже понимают - на выборы они пойдут, хотя формально решение еще не принято.
«Кто-нибудь, скиньте в группу фотографии», - кричит председатель Павлодарского областного филиала, руководитель женского крыла ОСДП Ажар Сагындыкова.
Съезд ОСДП претендует стать самым малочисленным и быстрым. В зале расставлены 47 стульев, еще пять - в президиуме. На некоторых разложены таблички с лозунгами: «За народный парламент», «За достойную жизнь», «Национализация природных богатств», «Мы против латифундии». Помещение быстро заполняется людьми, которые занимают свободные места.
«Мы начинаем наш съезд - очень важное мероприятие!» - начал председатель партии Асхат Рахимжанов.
По его же предложению быстро выбирают президиум съезда в составе Рахижманова, кандидата в президенты от ОСДП на выборах 2022 года Нурлана Ауесбаева, Ажар Сагындыкову и заместителя председателя партии Айдара Алибаева.
«Все вы в курсе происходящих событий, понимаете, что в Казахстане происходят серьезные и важные политические трансформации. И в столь ответственный момент для страны и народа ОСДП как единственная независимая политическая сила, верная принципам истиной демократии, не может остаться в стороне. Последовательность нашей деятельности, актуальность озвучиваемых нами программ уже доказаны временем. В прошлом году на референдуме были приняты многие политические преобразования и реформы, которые наша партия озвучивала еще 10 лет назад в своих программах. Но, конечно, не все наши предложения и пункты программы были включены», - начинает выступление Рахимжанов.
Он говорит о накопившихся проблемах в сфере экономики, социальной политике и других важных сферах жизнедеятельности государства, которые «сильно тормозят политические преобразования». И проблемы эти требуют скорейшего решения.
«Нужны смелые действия настоящих патриотов, а не робкие отчеты бюрократов, которые засели в правительстве и парламенте. Поэтому именно наша партия должна участвовать в этих выборах и, конечно, должна победить. Только так мы можем предложить новый социальный порядок. Установить новую госпрограмму поддержки наших граждан, взамен олигархической экономики и коррумпированной системы принятия решений. Нашей целью станет повсеместный неуклонный рост благосостояния казахстанцев, который будет зависеть только от баланса интересов общества, бизнеса и государства. Граждане должны стать в этой системе выгодоприобретателями. Бизнес должен честно работать и платить налоги, не боясь никаких преследований и давления со стороны олигархатов, монополий и других госструктур», - заявляет он.
Рахимжанов заверяет, в отличие от других политических сил у ОСДП есть «ясное видение и четкая позиция по самым важным проблемам общества и государства». И признается: «Многие идеи ОСДП, конечно же, не совпадают с провластными партийными силами». «Мы не придерживаемся радикальных методов работы и эпатажных ходов. Нам не нужен хайп. Мы уже доказали, что мы партия конкретных дел», - подчеркивает он.
Он вспоминает, как достойно в 2022 году кандидат в президенты от ОСДП Нурлан Ауесбаев «достойно представил партию и сделал задел для участия партии в нынешней электоральной компании», а позицию партии поддержал народ.
Ауесбаев набрал 176 116 голосов или 2,22%. А в выборах в парламент в 2021 году партия не участвовала, пройдя незадолго до этого через смен лидеров партии и окончательно потеряв имидж оппозиционной силы.
«Мы партия равных, нам не нужна иерархия должностей. Каждый из присутствующих здесь заслуживает отдельного внимания и имеет заслуги. В этой связи я бы хотел, чтобы Нурлан Ауесбаев возглавил наш партийный список», - добавляет Рахимжанов.
Предвыборная программа партии еще не готова. Поэтому данный вопрос повестки дня ОСДП закрывает очень быстро, лишь отмечая, что в основу документа ляжет предвыборная программа Ауесбаева, которая включала в себя «наиболее важное видение развитие нашей страны, полностью отвечало партийной идеологии». Программу обещают доработать в ближайшее время, объясняя это тем, что еще «много предложений поступает в регионах».
Сам Ауесбаев в своей речи (самой длинной среди трех выступающих) напоминает о принципах ОСДП – свободе, справедливости и солидарности.
«Сейчас много бессмысленных докладов, отчетов, хороших слов, но никаких решений не принято…. Но очевидно, что должен подняться уровень жизни каждого казахстанца – образование, здравоохранения, защита прав, получение информации – мы должны поднимать эти стандарты. Помимо нас есть и другие партии. Amanat – вчерашний «Нур Отан» - имя изменилось, но остались те же люди, смысл не поменялся. Народная партия Казахстана в прошлом – коммунистическая: происходят вопиющие вещи, сейчас они не думают про страну. «Ак жол» - красивые лозунги, говорят, что против олигархата, но сами являются партией олигархата», - перечисляет он.
Сторонники ОСДП хлопают после каждого предложения и поднимают заготовленные ранее плакаты. Решение об участии в выборах принято. Руководитель аппарата ОСДП Талгат Омаров берет слово, чтобы озвучить партийный список кандидатов.
«Потенциал у партии очень большой», - отмечает он и озвучивает имена 19 человек, включенных в список и еще шесть, которые пойдут на выборы по мажоритарной системе. Это самый скромный список из трех партий, которые уже озвучили имена своих кандидатов.
Под дружные аплодисменты, спустя 45 минут после начала, Рахимжанов объявляет съезд закрытым. И уже в комментариях журналистам после выражает уверенность – в этот раз ОСДП точно попадет в парламент.
«Минимум (голосов для прохождения в парламент – В.) мы точно должны набрать, мы рассчитываем на это, мы в этом уверены и будем прилагать все усилия», - уверен он.
При этом, Рахимжанов также повторяет слова Ауесбаева, что на предстоящих выборах у ОСДП только один конкурент - партия власти Amanat, которая «традиционно она использует все административные ресурсы», в том числе, большие людские и информационные. Другие же партии здесь в качестве конкурентов не признают.
Как, выдвинув в общей сложности 25 кандидатов на 98 мест в мажилисе ОСДП рассчитывает на победу, в партии пояснять не стали.