«Мы - не какая-то партия, которая только сегодня появилась»

«Байтак» проводит свой второй съезд за три месяца, партия – одна из двух, которым удалось получить регистрацию в последние месяцы. Председатель Амиртай Азаматхан говорит, что работа над созданием партии началась с 2015 года. Сначала это было экологическое движение, затем открылись представительства во всех регионах страны. А сосредоточились неравнодушные граждане на проблемах Аральского моря, Семипалатинского полигона и отходов недропользователей на западе Казахстана, а также встречались с людьми в регионах и выслушивали их проблемы.

До начала съезда, а проводят его зеленые в стеклянном атриуме Астана хаба, партийцы расставляют вдоль стен горшки с саженцами. На экране в центре переливается золотом лозунг: «Новый Казахстан – Зеленый Казахстан».

Делегаты не торопятся рассаживаться, попивая кофе в местном кафе, председатель партии – изучает свою речь.

«Надолго мы здесь?», - то и дело раздаются голоса.

У партии нет единого стиля – кто-то в темно-зеленых шарфах с надписью «Байтак», на нескольких делегатах – такие же бейсболки, кто-то надевает салатовые жилетки, а галстуки – всех оттенков зеленого.