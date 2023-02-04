«Мы - не какая-то партия, которая только сегодня появилась»

Партия зеленых «Байтак» готовится к участию в первых для себя выборах в парламент: политобъединение, что очевидно, строит повестку вокруг темы экологии, но стройной программы она пока не предложила, а со списком своих кандидатов в депутаты определилась не с первого раза.
«Байтак» проводит свой второй съезд за три месяца, партия – одна из двух, которым удалось получить регистрацию в последние месяцы. Председатель Амиртай Азаматхан говорит, что работа над созданием партии началась с 2015 года. Сначала это было экологическое движение, затем открылись представительства во всех регионах страны. А сосредоточились неравнодушные граждане на проблемах Аральского моря, Семипалатинского полигона и отходов недропользователей на западе Казахстана, а также встречались с людьми в регионах и выслушивали их проблемы.
До начала съезда, а проводят его зеленые в стеклянном атриуме Астана хаба, партийцы расставляют вдоль стен горшки с саженцами. На экране в центре переливается золотом лозунг: «Новый Казахстан – Зеленый Казахстан».
Делегаты не торопятся рассаживаться, попивая кофе в местном кафе, председатель партии – изучает свою речь.
«Надолго мы здесь?», - то и дело раздаются голоса.
У партии нет единого стиля – кто-то в темно-зеленых шарфах с надписью «Байтак», на нескольких делегатах – такие же бейсболки, кто-то надевает салатовые жилетки, а галстуки – всех оттенков зеленого.
«У нас либо зеленый галстук, либо никакой», - раздается рядом со мной голос в адрес рядом стоящего мужчины, на котором красный галстук.
«А у вас нет?», - спрашивает он.
«Нет, у нас каждый сам себе покупает», - отвечают ему.
Мужчина в красном галстуке аккуратно отходит в сторону, снимает его и убирает в карман.
Потихоньку зал наполняется делегатами, по словам организаторов, их 152 человека. Начинает звучать гимн. Но тут происходит накладки, музыка постоянно прерывается, словно включили поцарапанную пластинку.
«Кешiрiнiз», - звучит из микрофона.
Минуту спустя гимн пытаются включить снова, но звук все равно продолжает «прыгать». Съезд официально, хоть и с техническими проблемами, но открыт.
«Мы не какая-то партия, которая только сегодня появилась. Не надо нас путать с той же Республикой (партия Respublica – В.), которая является просто солянкой блогеров и любителей кофе», - заявляет с трибуны Азаматхан.
Он говорит, что воздухом дышат богатые и бедные. Напоминает о задаче, поставленной президентом Касым-Жомартом Токаевым снизить выбросы СО2 до нуля к 2060 году и обещает приложить «огромные усилия, чтобы достичь нулевых выбросов углерода». Лидер партии приводит статистику: сегодня в Казахстане объем выбросов СО2 в атмосферу достигает 364 млн тонн, и их объемы увеличиваются.
«Казахстанцы платят своим здоровьем за обогащение сверхбогатых и тех, кто их поддерживает. Здесь я передал бы привет партии «Ак жол», которая занимается только лоббированием интересов крупного бизнеса. В этой партии все думают только о деньгах, а мы – о здоровье наших граждан. Наша задача заключается в том, чтобы создать в Казахстане зеленую экономику, зеленый бизнес, зеленое финансирование», - говорит Азаматхан.
Никаких обещаний он не дает, лишь абстрактные планы в необходимости создать в Казахстане зеленую экономику, зеленый бизнес, зеленое финансирование и привить обществу зеленую культуру.
«И мы будем добиваться, чтобы эти ценности прививались в школах», - кричит он с трибуны, не объясняя, каким образом партия будет это делать.
«Сегодня все партии в Казахстане борются за власть. И мы боремся за жизни людей. Защита природы означает защиту здоровья и качества жизни людей. Это - насущная проблема. Поэтому нам приходится заниматься политическими вопросами и участвовать в выборах. Мы хотим, чтобы зеленые защищали интересы народа. Мы хотим, чтобы зеленые были в мажилисах и маслихатах и следили за бюджетами, выделяемыми на экологию и выполнение международных конвенций», - говорит Азаматхан о будущих целях «Байтака», если они пройдут в мажилис.
При этом, в партии обещают защищать нового министра экологии, геологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову.
«Пришла новый министр Зульфия Сулейменова. Она зеленая по духу. И мы видим, что она столкнулась с заказной критикой. Бизнес-группы бьют ее со всех сторон, нанимая людей, называющих себя экоблогерами. Считаю, что мы должны защищать своих зеленых», - убежден лидер партии.
Быть сильными, чтобы народ голосовал, предлагая всем равноправное и справедливое общество, в котором высоко ценятся зеленые ценности – это то, к чему призывает однопартийцев Азаматхан и переходит к оглашению кандидатов в мажилис, которые пойдут по партийному списку и по мажоритарной системе.
Вот только определенного числа кандидатов у «Байтака» нет: на слайдах, показанных на экране, в тексте обозначено 19 кандидатов, на фото – 20, в списке, озвученном Азаматханом – 24. В интервью журналистам он позже скажет, что 18 кандидатов по партийному списку и четверо – по мажоритарному. Пресс-секретарь же будет утверждать, что 20 по партийному, так как последний добавился позже, потом пообещают переуточнить, а в итоге скажет – пишите 24.
«Мы потом сделаем, типа скандал, что вычеркнули некоторых из списка. Зато о нас больше писать будут», - говорит он, то ли серьезно, то ли в шутку.
В присланном после съезда пресс-релизе в партийном списке – 18 имен, еще четыре кандидата пойдут от партии в мажилис по одномандатным округам.
После утверждения кандидатов, количество делегатов съезда заметно уменьшилось. Тем временем по повестке – предвыборная программа партии.
«Вся предвыборная программа партии «Байтак» создана по предложениям наших активных членов, экспертов в разных сферах экологии, социального блока экономики, ЖКХ и так далее. Когда мы вам разошлем окончательный вариант, там каждый блок имеет своего автора. Мы отказались от такой политики, как в старых партиях, когда кто-то придумал программу, а потом эту программу до всех довели. Мы решили поступить совершенно по-другому. Мы программу собирали с учетом того, что сначала ученые разработали, потом члены партии, то есть, профильные эксперты сделали предложения, потом большая экспертная группа все обсуждала. И, в итоге, появилась программа партии», - говорит секретарь партии Чингиз Лепсибаев.
Среди выступающих по предвыборной программе – три человека, все они говорят об экологии и важности ее сохранения. Известный художник, активист международного антиядерного движения Карипбек Куюков говорит о победе, которую одержал народ Казахстана, закрыв Семипалатинский полигон и об огромных проблемах в сфере экологии.
«Экология начинается с порога твоего дома, с того, как ты относишься к своему двору, к своему дому, своему городу. Нужно больше внимания уделять молодежи и детям, они – наша опора и надежда, их очень важно привлекать», - заявляет он.
Каюкова к этому моменту уже практически никто не слушает, в зале шумно, делегатов то и дело просят успокоиться.
Трибуну вновь занимает Амиртай Азаматхан, который сыплет лозунгами, вновь говорит о проблемах экологии и также неожиданно, как он вновь начал выступление, завершает его, объявляя съезд закрытым.