Развитие села, Агробанк и титульная партия фермеров: с чем пойдет на выборы «Ауыл»

«Продукты не растут на полках, на полках растут цены. Мы приложим все усилия, чтобы на законодательной основе вытеснить лишних посредников из продовольственного рынка… Казахстану нужны перемены. Мы хотим, чтобы наша страна стала поистине индустриально-аграрной, а следовательно – самодостаточной, благополучной, безопасной», - заявляет Бектаев.

В прениях по первому вопросу значится четыре делегата. Первым берет слово заместитель председателя партии и кандидат в президенты на прошлогодних выборах Жигули Дайрабаев.

«Я из тех граждан, которые готовы вложить всю душу в развитие село. Любая возможность поднять эти вопросы вселяет в меня большие надежды. Потому что голоса сельчан и крестьян не слышны на должном уровне», - заявляет он.

Дайрабаев говорит о концепции развития села на пятилетний период, которую поручил разработать президент Касым-Жомарт Токаев и отмечает важность этого документа и необходимость сделать его реальным. С другой стороны, он задается вопросом, кто восполнит те закрытые за 20 лет 1450 сел, которые Казахстан потерял. И решить эти проблемы могут только те, кто действительно работает и живет в селе. Поэтому зампред партии полностью поддерживает предложение участвовать в выборах в мажилис и маслихаты.

Поддерживает однопартийцев и новый член – кандидат в президенты 2022 года Каракат Абден. В ряды «Ауыла» она вступила в новом году, возможно, поэтому места ей за столом не нашлось, а лишь в первом ряду в общем зале. Правда, важнее, что ей нашлось место (второе по счету) в партийном списке, который вскоре примет съезд.

«Каждый из нас в ответе за положение сел. Мы должны повышать уровень села и благосостояние сельчан. Считаю, что идеология сел должна стать основой государственной идеологии. Если будет процветать аулы, будет процветать наша страна. Поэтому мы готовы усердно работать, чтобы процветали наши села. Мы всегда вместе с народом, со страной. Для меня большая часть стать членом партии «Ауыл», которую заботит будущее страны», - не торопясь говорит Абден.