Развитие села, Агробанк и титульная партия фермеров: с чем пойдет на выборы «Ауыл»

Партия «Ауыл» на нынешних выборах рассчитывает наконец попасть в мажилис. Среди козырей – три бывших кандидата в президенты, одна из которых – Каракат Абден – присоединилась к партии только что. На съезде в субботу партия в очередной раз пообещала сосредоточиться на проблемах аула и далеко от темы не уходить.
В пафосном отеле в Астане, где «Ауыл» проводит свой съезд, о том, что партия сосредоточена на проблемах сельчан должны напоминать многочисленные фото, развешанные по коридору. Делегаты быстро проходят его, чтобы попасть прямо к накрытому фуршету или в зал, где пройдет съезд – зависит от предпочтений.
Лидер «Ауыла», сенатор Али Бектаев перед съездом дает короткое интервью журналистам, полное отсылок к прошлому.
«В 2017 году мы не были удовлетворены результатами, когда впервые участвовали на выборах. С тех пор наша партия выстроила и активизировала свою работу. Мы сформировали полную структуру нашей партии. Можем твердо утверждать, что стали политической организацией. На выборах в 2021 году мы не смогли пройти в мажилис. Тем не менее, 237 кандидата стали депутатами маслихата. Кроме того, на выборах сельских акимов 35 членов нашей партии были избраны на эти должности. У нас большие ожидания от предстоящих выборов. С большой готовностью будем участвовать в политической кампании», - говорит он в интервью.
Пройдя в президиум после интервью, Бектаев открывает съезд представлением предвыборной программы.
«Мы все заинтересованы в развитии родного края, в защите продовольственной безопасности страны в целом. Необходимо уделить внимание созданию инфраструктуры в аулах, созданию новых рабочих мест, развитию сельскохозяйственных производств. Необходимо уделить больше внимания развитию социальной сферы в аулах. Очень важно правильное, рациональное использование сельскохозяйственных земель», - говорит с трибуны Бектаев.
Он отмечает, что, называя аграрную отрасль драйвером экономики, государственные органы не решают проблем крестьян. В их числе – поиск дешевого дизельного топлива для аграриев во время весенне-полевых и уборочных работ, и отсутствие господдержки в целом.
Проект предвыборной программы партии «Ауыл», который раздали участникам съезда, состоит из пяти страниц и четырех пунктов. Называется – курс развития Казахстана, основанный на продовольственной безопасности. Внизу каждой страницы программы надпись: «пожалуйста, отметьте на этой странице места, которые вы считаете наилучшими!».
В преамбуле документа говорится о необходимости вернуть селам былую славу и что партия предлагает «принципиально новую политику повышения национального благосостояния» и готова ее осуществить. В частности, «Ауыл» обещает обеспечить гарантии селу на уровне законов, достойные аграрные реформы и комфорт. То есть, провести ревизию законодательств в этой сфере, принять новый закон «О продовольственной безопасности», пересмотреть Земельный кодекс и даже присваивать особый правовой статус сельхозпроизводителям - создать из них культ «кормильцев страны» и предоставлять им привилегии. Правда, какие именно – не уточняется.
Обещают в партии создать «Агробанк» со 100%-ным государственным участием, полную отмену всех налогов для производителей сельхозпродукции, и новую программу – по передислокации городского бизнеса в села.
«Продукты не растут на полках, на полках растут цены. Мы приложим все усилия, чтобы на законодательной основе вытеснить лишних посредников из продовольственного рынка… Казахстану нужны перемены. Мы хотим, чтобы наша страна стала поистине индустриально-аграрной, а следовательно – самодостаточной, благополучной, безопасной», - заявляет Бектаев.
В прениях по первому вопросу значится четыре делегата. Первым берет слово заместитель председателя партии и кандидат в президенты на прошлогодних выборах Жигули Дайрабаев.
«Я из тех граждан, которые готовы вложить всю душу в развитие село. Любая возможность поднять эти вопросы вселяет в меня большие надежды. Потому что голоса сельчан и крестьян не слышны на должном уровне», - заявляет он.
Дайрабаев говорит о концепции развития села на пятилетний период, которую поручил разработать президент Касым-Жомарт Токаев и отмечает важность этого документа и необходимость сделать его реальным. С другой стороны, он задается вопросом, кто восполнит те закрытые за 20 лет 1450 сел, которые Казахстан потерял. И решить эти проблемы могут только те, кто действительно работает и живет в селе. Поэтому зампред партии полностью поддерживает предложение участвовать в выборах в мажилис и маслихаты.
Поддерживает однопартийцев и новый член – кандидат в президенты 2022 года Каракат Абден. В ряды «Ауыла» она вступила в новом году, возможно, поэтому места ей за столом не нашлось, а лишь в первом ряду в общем зале. Правда, важнее, что ей нашлось место (второе по счету) в партийном списке, который вскоре примет съезд.
«Каждый из нас в ответе за положение сел. Мы должны повышать уровень села и благосостояние сельчан. Считаю, что идеология сел должна стать основой государственной идеологии. Если будет процветать аулы, будет процветать наша страна. Поэтому мы готовы усердно работать, чтобы процветали наши села. Мы всегда вместе с народом, со страной. Для меня большая часть стать членом партии «Ауыл», которую заботит будущее страны», - не торопясь говорит Абден.
Партия «Ауыл» могла бы стать первой, кто полностью соблюдает тайм-менеджмент. Но инициативные члены тоже захотели выступить.
«Я не увидел в программе ни одного слова о жизни пенсионеров!, - заявил с трибуны член партии Фарид Акбердиев. – У нас 11 млн избирателей, из которых 2,2 млн – пенсионеры. Это – самая активная часть нашего электората, процентов 80 точно придут. А мы упускаем такую возможность в предвыборной программе. Хотелось бы предусмотреть в программе для пенсионеров, которые работали и обеспечивали страну продуктами питания, получали надбавку к пенсии 5%. Для тех, кто прожил в селе не менее 20 лет. Таким образом мы еще решим вопрос урбанизации, потому что каждый человек прежде, чем переехать в город подумает о надбавке. Это не малая сумма».
Все делегаты съезда в один голос говорили о проблеме безработицы, отсутствия перспектив и сложностях, с которыми ежедневно сталкиваются сельские жители. Многие из них – вынуждены по этим причинам уезжать в город.
«Северный Казахстан является одной из главных житниц страны. На сегодняшний день около 53% населения проживает в сельской местности, которые верят в наши силы и в нашу победу», - убеждена делегат из региона Ольга Клишина.
«Как сказал наш президент, мы должны стать аграрным Сингапуром, - выходит к микрофону член партии от Абайской области Чингиз Кусеинов. – Этого мы должны добиться в ближайшее время. Но для этого мы, как титульная партия представителей села, фермеров, за нами 30% населения страны, должны эту политику осуществить в жизнь и помочь нашему главе государства выполнить все его предвыборные обещания и наши предвыборные обещания».
Кусеинов уверен, что у «Ауыла» есть все шансы победить, так как на прошедших президентских выборах их кандидат Жигули Дайрабаев занял второе место после Токаева и набрал 3,42% голосов. Все это говорит о большом потенциале на выборах в мажилис.
В реальности второе место после Токаева занял кандидат «против всех», а Дайрабаев и Абден пришли третьим и четвертой.
После еще нескольких выступлений Бектаев объявляет партийный список на выборах в мажилис. В нем – оба кандидата в президенты Жигули Дайрабаев и Каракат Абден, предприниматели, преподаватели, ученые и представители сел – всего 25 человек.
Еще девять будут участвовать по одномандатным округам, среди них – кандидат в президенты на выборах 2019 года Толеутай Рахимбаев, а также бывший аким Северо-Казахстанской области Сапмат Ескендиров.
Также партия намерена выдвинуть порядка 600 человек на выборах в маслихаты. Делегаты уже не голосуют, поэтому съезд объявляется закрытым.