​«Мы не какие-нибудь консерваторы»

Некоторые участники съезда все же не поверили попытке партии легитимировать себя через прошлое. «В политический совет предложили людей, не имеющих никакого отношения к тем, кто стоял у истоков «Невада − Семипалатинск». Хотя они еще здравствуют», − возразила Алия Бекмагамбетова, руководитель секретариата антиядерного движения.

В пользу укорененности партии в прошлом явно говорили ритуальные реверансы в сторону Сулейменова, признавшегося в симпатии к партийной дисциплине. Каждый участник съезда перед программным заявлением отдавал почести «философу», «идеологу» и даже «вождю», которого, как заявила член инициативной группы партии Алма Тулебаева, ищет народ.

В подтверждение ее слов из зала стали удаляться студенты, оказавшиеся здесь словно случайно.

Сулейменов со сцены отмечал, что партии, наоборот, пришлось отбивать молодых людей перед руководством вузов: «Они испугались, что наш зал будет переполнен студентами». Ему вторила Тулебаева: «Молодежь стоит на перепутье. У нее есть вопросы, которые она хочет решать сегодня. Она требует политических перемен и развития».

Студентов стало еще меньше.

Этот момент был учтен заранее. Придать свежести партии должен был молодой актив в лице Пак Юн Хи и Елены Акимовой.

Пак представляла сектор МСБ, рассказывая о своем производстве обуви, чтобы констатировать ограниченные возможности для развития без государственной поддержки. Акимова защищала иностранных инвесторов, которые оказываются уязвимыми перед бюрократическим аппаратом и, как следствие, не могут спасти Казахстан от перспективы глобальной декарбонизации своими проектами в сфере возобновляемой энергетики.

В противовес им выступил руководитель инициативной группы Атырауской области Болат Кужиев. На примере фонда «Самрук-Казына» и транснациональных компаний он раскрыл дискриминационные условия труда на обоих уровнях, а также оборотную сторону иностранных инвестиций.

«Несмотря на то, что это богатый нефтью город, условия жизни людей низкие. У большинства из них множество невыплаченных кредитов. Заработная плата наших специалистов в 10 раз ниже, чем у иностранных специалистов. Инженеры иностранных компаний получают $19-20 тыс. в месяц, а местные специалисты − $1-1,5 тыс. Наша партия должна поставить этот вопрос перед правительством», − убежден он.

Сам Сулейменов тоже высказался в поддержку рабочего класса, который, по его мнению, является «основой нации»: «Если нет рабочего класса, то и нации нет. Есть только национальность, племя и т.д. И сейчас мы хотим создать нашу нацию, нацию Казахстана. Для этого нужно восстановить рабочие места и промышленность, утраченные за последние 30 лет».

В то же время Кужиев заметил, что местные и иностранные предприятия наносят вред окружающей среде по всей стране. В его регионе они ударяют прежде всего по реке Жайық − с каждым днем она высыхает все больше. Появляющийся в результате дефицит воды при этом не удается компенсировать потоком из России − плотины с ее стороны должны быть открыты, но со стороны Казахстана ситуацию не контролируют.

Акимова предложила в качестве решения проблемы загрязнения окружающей среды зеленые инвестиции, которые должны идти на открытие новых производств, например, климатически нейтрального водорода. Что при этом делать со старыми горнодобывающими производствами спикер не пояснила.

На этом моменте, особенно после предложения Сулейменова вернуться к развитию крупных отраслей промышленности, которые в прошлом тоже ударили по экологии, идеологические векторы партии окончательно вошли в противоречие.

Касымов в своем выступлении попытался снять это напряжение: «То, что мы представили в уставе, это − начало. Сулейменов поручил нам создать теорию устойчивого развития». Что под этим имеется в виду никто, кажется, так и не понял.

Прояснить за что собирается бороться партия, и как сочетать прошлое и настоящее, попытался и первый зампред политсовета Омархан Оксикбаев, бывший председатель Счетного комитета и депутат мажилиса от правяшей партии «Нур Отан». «Наша партия универсальная: ни левая, ни правая. Мы имеем определенный либеральный подход и не ограничиваем свои действия программой. Мы хотим охватить все спектры экономики и жизнедеятельности наших граждан».

Более конкретную форму этим противоречивым идеям и абстракциям решила придать советница министра обороны Айгуль Тулембаева. По ее мнению, вопросы занятости, развития экономики и улучшения экологии являются проблемами национальной безопасности. Именно для ее решения она намерена выдвинуться кандидатом в депутаты мажилиса по пятому округу города Алматы.

«Я бываю в мажилисе каждый месяц, участвуя в различных рабочих группах. Я знаю проблемы взаимодействия мажилиса с правительством и народом. Все последние годы сколько я могла, я проводила реформы для повышения безопасности. Но этого крайне мало. Весь народ должен объединиться вокруг идеи национальной безопасности страны. Необходим новый закон об обороне, который должен отражать реалии сегодняшнего дня, а не вчерашнего», − убеждена кандидат.

Касымов подхватил ее слова, но повысил ставки, предложив отказаться от Конституции, принятой во времена правления Назарбаева. Политик убежден, что в документе от 1995 года «не осталось живых мест», поскольку число поправок превышает количество исходных положений.

«Новая Конституция нужна нам потому, что мы поддерживаем курс президента Токаева на политические реформы. Но нынешняя власть должна перейти черту рубикона и установить абсолютную демократию с разделением власти на несколько ветвей − законодательную, исполнительную и судебную. Мы должны всей партией и движением идти к этому», − подчеркнул он.