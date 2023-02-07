Съезд как встреча без галстуков

Партия Respublica – одна из двух, получивших регистрацию накануне выборов в парламент. Как и партия зеленых «Байтак», она пытается доказать, что не является проектом властей, но тщательно подчеркивает поддержку реформ президента. Свой съезд обе новые партии проводят в одном месте, но в совершенно разных форматах.
При регистрации на съезд делегатам раздают вместо традиционных значков (как у всех партий) нетрадиционные силиконовые браслеты с логотипом партии.
«У нас нет опыта партийного строительства, поэтому мы стараемся делать меньше аналоговых вещей. Если говорить о браслетах, мы до этого делали много всевозможных благотворительных вещей, связанных с браслетами, в этот раз просто использовали как отличительный атрибут. Мы, к сожалению, на первый съезд делали шарфы, мы их заказали, со стороны посмотрели, как-то это…. олдскульно», - объясняет сопредседатель партии Бейбит Алибеков.
Партийцы отсутствие партийного опыта старательно демонстрируют во всем, как и отличие от других политобъединений. Свой съезд они называют «встречей без галстуков» и обозначают это в анонсе.
«Почему люди в Астане носят костюмы? Я сам честно говоря, привез, но не стал», - задается вопросом Алибеков.
Из динамиков фоном играет «Ирина Кайратовна», на лицах делегатов - улыбки, большинство из них – молодые люди.
Атмосфера перед началом съезда максимально дружелюбная, а соучредителей партии видно сразу - они в едином стиле - темно-синих толстовках с логотипом Re. Главная звезда съезда - Алибеков, - с ним все хотят сделать фото и поговорить.
Мест для всех не хватает, поэтому на лестнице раскладывают подушки и в этот момент со второго этажа на первый падает стакан и вдребезги разбивается. Делегаты подпрыгивают, пугаясь, а затем со словами: «Это на счастье», дружно собирают осколки.
«Сегодня у нас достаточно исторический момент. Наш президент сказал очень важные слова и на самом деле, не каждый их хорошо понял, судя по тому, как мы обсуждали с нашими избирателями, в том числе. Президент сказал очень важные слова: «Этими выборами завершаются изменения и реформы в политической системе. Это значит, что именно этими выборами перед нами стоит задача внести серьезные реформы и изменения в нашей политической жизни и политической системе», - начал съезд председатель партии Айдарбек Ходжаназаров.
Он проговаривает регламент, параллельно удивляясь, как им удалось успеть зарегистрировать все филиалы и собраться на съезд. И говорит о необходимости внести изменения в устав, так как в партии (как это ни парадоксально) не ожидали, что вскоре будут выборы.
Как сочетаются цитаты президента и отсутствие ожиданий выборов Ходжаназаров в своем выступлении не поясняет.
О планах группы бизнесменов зарегистрировать свою партию стало известно осенью – Алибеков для этого использовал свой популярный телеграм-канал. Весь процесс регистрации партии, подчеркивающей свою лояльность властям, занял в итоге всего несколько месяцев – колоссальный успех по сравнению с годами, которыми пытаются зарегистрироваться оппозиционные силы (ни одной из оппонирующих властям партий этого до сих пор сделать так и не удалось).
«Я рад, что вы потратили самое дорогое, что у вас есть - это ваше время». - врывается в диалог с голосом шоумена Алибеков.
Говорят, он не должен был вести съезд, но в последний момент чуть ли не забрал микрофон и инициативу в свои руки. Алибеков тоже говорит, что необходимо соблюсти для Центризбиркома определенные официальные процедуры,
«Поэтому я буду читать максимально быстро», - продолжает улыбаться он.
«Кстати, хотел обратиться к нашим СМИ, у вас много вопросов, не переживайте, у нас много сопредседателей, мы на все вопросы ответим», - продолжает Алибеков, но его перебивает Ходжаназаров: «Вы знаете, к другим партиям, не буду называть, количество аккредитованных СМИ составляло 15-18. А к нашей партии такой интерес, что аккредитовались 54 СМИ и 54 нас ждут. Интерес к нашей партии просто огромен - кратен можно сказать, с чем вас и хочу поздравить».
Официальная часть почти завершена, осталось только вручить флаги партии всем региональным представительствам.
«Мы зарегистрировались за день до объявления досрочных выборов. У нас не было возможности зарегистрировать филиалы. Мы понимали, что можем не принять участие в выборах в местные представительные органы, мы провели невероятную работу. Эту невероятную работу провели наши делегаты каждый в своем регионе. Работу организовали максимально быстро и я горжусь вами, низкий вам поклон. Мы удивили всех. Нам не верил даже ЦИК, типа как так?», - продолжил Алибеков.
Предвыборная программа партии Respublica состоит из пяти блоков. Первый – об образованной нации – представляет предприниматель и коуч Куаныш Шонбай, известный своей книгой о том, как успешно вести бизнес. Начинает он, правда, с заявления о том, что
Respublica - не марионетка Акорды.
«Нам говорят, что вы - «марионетка» Акорды…. Большинство руководителей отделений нашей партии - бизнесмены, многие из них не прошли отбор других партий. Потому что «слишком активный». У него много «мнений». Поэтому наша цель – открыть наши сердца нашим людям», - утверждает он.
Шонбай говорит о необходимости политических перемен и, в частности, в необходимости менять систему образования для того, чтобы казахстанцы не уезжали за рубеж.
«Система образования требует трансформации. В Казахстане порядка 7,5 тыс. школ, 85% которых находятся в сельской местности. Сегодня с высоких трибун говорят, что образование должно быть качественным, оцифрованным, но коллеги вы же прекрасно понимаете, что во многих аулах даже интернета нет. Поэтому мы хотим реформировать систему таким образом и предлагать такие идеи, которые позволят не отрываться от действительности, а развивать систему образования с учетом того, что происходит в нашей стране», - добавляет сопредседатель Динара Шукежанова.
По ее мнению, бизнес и образование сегодня должны скооперироваться, чтобы выпускать из колледжей и школ востребованных на рынке труда специалистов. И по своему опыту она рассказывает, как к ней на производство после четыре лет учебы приходят кадры, которые понятия не имеют, что такое завод.
Реформы должны коснуться и сферы здравоохранения, раздел, который в программе партии называется «Счастье быть здоровым» и культуры, которая по мнению новой партии, должна стать основой счастливого общества. А цифровой агропромышленный комплекс - основой продовольственной безопасности страны. И в первую очередь бизнесмены хотят провести полную реформу программы развития сельского хозяйства.
«Приходит новый министр или новое правительство, они начинают реформировать субсидии. Все. Надо субсидии поменять, поставить их вверх ногами, на голову поставить. Субсидии - это костыль. Это просто костыль. А костыль нужен инвалиду или человеку, у которого организм не работает так, как должен работать. И мы начинаем менять костыли - на деревянный, стеклянный, металлический. Костыль не поможет, необходима реабилитация здоровья…. Не надо менять костыли, оставьте костыли в покое! Субсидии не помогают так же, как костыль не лечит! Поэтому мы предлагаем целый ряд мер, в первую очередь, нам необходима доктрина по продовольственной безопасности, в которую должны образование, необходимость развития сел, инфраструктура, развитие образования на селе, интернет в селах», - перечисляет Ходжаназаров.
Он делает акцент на том, что пока власти говорят о развитии инфраструктуры в селах, там нет даже питьевой воды.
«Вот над чем надо думать. Наша молодежь убегает из сел, не потому, что у них Инстаграм не ловит, а потому что им негде учиться, нечем заниматься и просто даже пить нечего», - с возмущением говорит он.
О благополучии бизнес-среды, которое должно стать благополучием страны говорил, подключившись онлайн из Алматы, еще один сопредседатель Максим Барышев. Проблемы, которые стоят на пути экономического роста и развития предпринимательства - это бюрократия на всех уровнях взаимодействия предпринимателей и государства, повсеместная коррупция, чрезмерная налоговая нагрузка, высокие ставки предпринимательства и постоянные реформы из-за которых бизнесу сложно выстраивать долгосрочную стратегию развития.
«Мы, как партия Respublica сконцентрируем свое внимание на создании и развитии сильной и устойчивой предпринимательской культуры, которая будет развиваться со школьной скамьи. Во-вторых, формирование бизнеса с понятными и устойчивыми правилами - простыми и неизменными. Для этого мы предлагаем написать один раз хорошо и грамотно удобный налоговый кодекс, чтобы он не изменялся в течение трех лет», - озвучил предложения Барышев.
Он обещает пересмотреть регулирующее законодательство в области налогов и трудовых отношений, а также пересмотра платежей, среди которых налоги, отчисления, взносы.
«Мы намерены внести изменения в налоговое законодательство и ввести налог с продаж - розничный налог. Его ставка должна быть не больше 2%. Этот надо заменит НДС. Это будет большой прорыв для предпринимателей. Также мы будем настаивать, чтобы наши отечественные предприятия были снабжены отечественным сырьем. Для этого мы запускаем национальный проект развития предпринимательства под названием "От идеи до экспорта», - заключил Барышев.
«Макс - профессиональный переговорщик. Когда он говорит 2 процента на розничный налог, я согласен и на три. Но мы просим два - знайте об этом», - тут же шутит Алибеков.
Программа принята, делегаты переходят к рассмотрению партийного списка, пропустив момент голосования - будут они участвовать в выборах в мажилис и маслихаты или нет.
Правда, озвучить список некому - заявленные спикеры раздают интервью. Алибеков отмечает, что это несправедливо, и сам оглашает список, в котором есть и он сам, хотя до начала съезда он говорил, что не считает, что ему «нужно идти в мажилис».