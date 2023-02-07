Съезд как встреча без галстуков

«Я рад, что вы потратили самое дорогое, что у вас есть - это ваше время». - врывается в диалог с голосом шоумена Алибеков.

Говорят, он не должен был вести съезд, но в последний момент чуть ли не забрал микрофон и инициативу в свои руки. Алибеков тоже говорит, что необходимо соблюсти для Центризбиркома определенные официальные процедуры,

«Поэтому я буду читать максимально быстро», - продолжает улыбаться он.

«Кстати, хотел обратиться к нашим СМИ, у вас много вопросов, не переживайте, у нас много сопредседателей, мы на все вопросы ответим», - продолжает Алибеков, но его перебивает Ходжаназаров: «Вы знаете, к другим партиям, не буду называть, количество аккредитованных СМИ составляло 15-18. А к нашей партии такой интерес, что аккредитовались 54 СМИ и 54 нас ждут. Интерес к нашей партии просто огромен - кратен можно сказать, с чем вас и хочу поздравить».

Официальная часть почти завершена, осталось только вручить флаги партии всем региональным представительствам.

«Мы зарегистрировались за день до объявления досрочных выборов. У нас не было возможности зарегистрировать филиалы. Мы понимали, что можем не принять участие в выборах в местные представительные органы, мы провели невероятную работу. Эту невероятную работу провели наши делегаты каждый в своем регионе. Работу организовали максимально быстро и я горжусь вами, низкий вам поклон. Мы удивили всех. Нам не верил даже ЦИК, типа как так?», - продолжил Алибеков.

Предвыборная программа партии Respublica состоит из пяти блоков. Первый – об образованной нации – представляет предприниматель и коуч Куаныш Шонбай, известный своей книгой о том, как успешно вести бизнес. Начинает он, правда, с заявления о том, что

Respublica - не марионетка Акорды.

«Нам говорят, что вы - «марионетка» Акорды…. Большинство руководителей отделений нашей партии - бизнесмены, многие из них не прошли отбор других партий. Потому что «слишком активный». У него много «мнений». Поэтому наша цель – открыть наши сердца нашим людям», - утверждает он.

Шонбай говорит о необходимости политических перемен и, в частности, в необходимости менять систему образования для того, чтобы казахстанцы не уезжали за рубеж.

«Система образования требует трансформации. В Казахстане порядка 7,5 тыс. школ, 85% которых находятся в сельской местности. Сегодня с высоких трибун говорят, что образование должно быть качественным, оцифрованным, но коллеги вы же прекрасно понимаете, что во многих аулах даже интернета нет. Поэтому мы хотим реформировать систему таким образом и предлагать такие идеи, которые позволят не отрываться от действительности, а развивать систему образования с учетом того, что происходит в нашей стране», - добавляет сопредседатель Динара Шукежанова.

По ее мнению, бизнес и образование сегодня должны скооперироваться, чтобы выпускать из колледжей и школ востребованных на рынке труда специалистов. И по своему опыту она рассказывает, как к ней на производство после четыре лет учебы приходят кадры, которые понятия не имеют, что такое завод.

Реформы должны коснуться и сферы здравоохранения, раздел, который в программе партии называется «Счастье быть здоровым» и культуры, которая по мнению новой партии, должна стать основой счастливого общества. А цифровой агропромышленный комплекс - основой продовольственной безопасности страны. И в первую очередь бизнесмены хотят провести полную реформу программы развития сельского хозяйства.

«Приходит новый министр или новое правительство, они начинают реформировать субсидии. Все. Надо субсидии поменять, поставить их вверх ногами, на голову поставить. Субсидии - это костыль. Это просто костыль. А костыль нужен инвалиду или человеку, у которого организм не работает так, как должен работать. И мы начинаем менять костыли - на деревянный, стеклянный, металлический. Костыль не поможет, необходима реабилитация здоровья…. Не надо менять костыли, оставьте костыли в покое! Субсидии не помогают так же, как костыль не лечит! Поэтому мы предлагаем целый ряд мер, в первую очередь, нам необходима доктрина по продовольственной безопасности, в которую должны образование, необходимость развития сел, инфраструктура, развитие образования на селе, интернет в селах», - перечисляет Ходжаназаров.

Он делает акцент на том, что пока власти говорят о развитии инфраструктуры в селах, там нет даже питьевой воды.

«Вот над чем надо думать. Наша молодежь убегает из сел, не потому, что у них Инстаграм не ловит, а потому что им негде учиться, нечем заниматься и просто даже пить нечего», - с возмущением говорит он.