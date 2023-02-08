Лица новые - лозунги старые

На сцене его сменяет бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов - ведущий представляет его как «яркого представителя современного политика», каковым тот в реальности никогда не был.

Аймагамбетов выглядит расслабленным, рукава на рубашке закатаны и он, словно коуч, ведет свое выступление в стиле сторителлинга, рассказывая о своей истории успеха, о том, как в него никто не верил, как он стал депутатом маслихата и чего в итоге достиг.

«Я решал отдельные вопросы, но не мог решать системные проблемы, так как я был один, без поддержки. Поэтому я понял два момента - один депутат не может решать большие системные проблемы. Второе - если в стране не будет большой политической трансформации, мы не сможем решать вопросы системного характера. И сейчас мы видим перемены, преобразование. И примером преобразования являются выборы, которые откроют новые возможности. Мы много говорим о преобразованиях, но чтобы меняться, нам нужно действовать, а для этого нам нужна вера, уверенность. А чтобы появилась уверенность, нам нужны реальные дела, результаты. Мы уже устали от красивых слайдов, слов и докладов, нам нужны конкретные дела», - подчеркивает Аймагамбетов, рассказывая о том, что он сделал на посту министра.

Еще одна традиция - на съезде «Аманата» обязательно выступают волонтеры и журналисты. Эта роль отведена Арине Белобжицкой, рассказавшей, как она строила (вместе со своими сверстниками, которых большинство) «красивую» и «успешную», но не настоящую жизнь в Инстаграме, пока не попала на благотворительную акцию в детский реабилитационный центр.

«В тот день я чувствовала себя нужной, было столько эмоций! Это было классно! Я была там настоящей, я была с теми, кто делает настоящие дела. Сейчас я волонтер молодежного крыла «Жастар Рухы», - сообщила она со сцены.

«Все слышали такую фразу: «Хочу жить в стране, которую показывают по Хабару»? Я работал на Хабаре, знаю о чём речь. А ещё я работал на КТК, вёл программу «Портрет недели», так там от проблем нет просвета. Проведёшь программу и хоть в петлю лезь. Безнадёга. И знаете, что я вам скажу? И тут и там показывают одну страну. Да, у нас есть и достижения, и вопросы , что надо решать. И это нормально. Главное, чтобы было кому их решать», - это выступает известный журналист Сергей Пономарев, которого партия власти в прошлом году призвала в депутаты маслихата Алматы.

Он говорил о проблемах связи, о том, что Казахстан - государство слышащее, но не всевидящее. И призвал быть на местах, видеть людей и своими глазами трудности. Только тогда, убежден он, «проще искать и находить пути решения».

«У нас есть рычаги для контроля всех процессов. Это и есть совместная работа народа и власти. Это и есть новая политика партии», - высказался он.

После многочисленных выступлений Бейсенбаев перешел к оглашению партийного списка, в который внесли 90 человек и еще 29 - по одномандатным округам.

Всех кандидатов вызвали на сцену, на которой им пришлось стоять около 20 минут, пока председатель партии Ерлан Кошанов оглашал программу.