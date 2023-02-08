Лица новые - лозунги старые

Партия власти «Аманат» последней проводит своей внеочередной предвыборный съезд аккурат накануне завершения выдвижения кандидатов. Партийный список у партии традиционно самый большой - 90 человек и еще 29 - по одномандатным округам. Партийцы обещают меняться, перейти от слов к делу и отойти от лозунгов, но с последним не очень получается. Да и в целом съезд партии с новым названием слишком похож на те, что были у нее многие годы.
Свой внеочередной съезд «Аманат» проводит в одном из самых больших залов столицы - конгресс-центре на ЭКСПО. Здесь традиционно любят размах, поэтому созывают 1 200 делегатов, из которых по уважительным причинам отсутствуют всего 13. Вокруг здания все оцеплено, работает служба государственной охраны.
На парковку к зданию также не подпускают, поэтому известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин вместе с женой уезжают, но спустя минут 15 уже пешком заходят в здание.
В холле огромное количество людей - делегатов из регионов привезли заранее, а двери в зал открывают только к десяти утра (за час до начала). «Ну вот, час стояли, теперь час посидим», - говорят между собой две женщины.
К половине одиннадцатого в холле практически не остается людей - они расселись в зале. Начинают собираться бывшие депутаты в мажилиса - не торопясь и осматриваясь через рамку проходит Аманжан Жамалов (в партийный список он на этот раз не попадет), Альберт Рау - раздает интервью, отмечая: «У партии «Аманат» выверенная программа. Мы идем на выборы, чтобы показать, что мы сделали за два года…. Триллионы, которые выделяются, мы контролировали, как они доходят до каждого населенного пункта…. Партия идет на выборы с новой выверенной программой», - раздается его голос.
Тем временем почти все перемещаются в зал.
В первых рядах перед сценой на всех креслах висят таблички: кандидат. Среди них много незнакомых лиц. Чуть дальше - по центру зала стоят стулья для председателя партии Ерлана Кошанова.
Звучит музыка и под фанфары на сцену выходит исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев.
«Особенность нашего съезда в том, что организованы специальные панельные сессии по совершенствованию предвыборной подготовки наших партийцев», - с воодушевлением говорит он. После гимна в исполнении оперных певцов партийцы рассматривают три вопроса - изменение в составе политсовета, выдвижение кандидатов и утверждение предвыборной программы и включают традиционный «обязательный к просмотру видеоролик» о своей деятельности, снятый под нагнетающую музыку.
Следом по программе - выступление спикеров, которые должны обсудить итоги работы партии и реализацию идеи справедливого Казахстана.
«Меня радует то, что у молодежи больше дел и меньше слов. И видите - они среди нас сидят. Среди нас активисты с твердой гражданской позицией. Партийный список обновился на 75 процентов. Мы должны помнить, что прошли времена «ура-собраний» с лозунгами. Теперь мы с вами должны показать свои дела», - предупреждает модератор, телеведущий Максат Толыкбай.
Без лозунгов не получается, и подтверждает это первый же спикер - бывший мажилисмен, сопредседатель депутатской группы «Жана Казахстан» Едил Жанбыршин.
«Ауыл - это кровь нашего народа, это дух нашего народа, душа нашего народа. Это наша мать, это наша история, культура и колыбель. которая нас качала. Наши ученые и писатели вышли из аула. Я тоже родился в отдаленном ауле и, где бы я ни был, я всегда стремлюсь к аулу - запаху полыни и отаре овец. Это для меня как оркестр», - начинает он читать по бумажке.
Жанбыршин говорит о 40 процентах населения Казахстана, которые проживают в селах и о том, какое значение придает партия «Аманат» развитию аулов, а также напоминает о новой программе, благодаря которой на протяжении пяти лет будут решаться проблемы в этой сфере.
«У нас есть основной долг - развивать аул. И помнить, что глава государства поставил перед нами стратегические задачи - построить справедливое государство, справедливую экономику. И для этого мы должны возродить аул…. «Аманат» должен стать нашим кредо: чтобы он был в нашем сердце, в наших мыслях, как слова, высеченные на камне. Встретимся мы в победные дни», - завершает он свое выступление.
На сцене его сменяет бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов - ведущий представляет его как «яркого представителя современного политика», каковым тот в реальности никогда не был.
Аймагамбетов выглядит расслабленным, рукава на рубашке закатаны и он, словно коуч, ведет свое выступление в стиле сторителлинга, рассказывая о своей истории успеха, о том, как в него никто не верил, как он стал депутатом маслихата и чего в итоге достиг.
«Я решал отдельные вопросы, но не мог решать системные проблемы, так как я был один, без поддержки. Поэтому я понял два момента - один депутат не может решать большие системные проблемы. Второе - если в стране не будет большой политической трансформации, мы не сможем решать вопросы системного характера. И сейчас мы видим перемены, преобразование. И примером преобразования являются выборы, которые откроют новые возможности. Мы много говорим о преобразованиях, но чтобы меняться, нам нужно действовать, а для этого нам нужна вера, уверенность. А чтобы появилась уверенность, нам нужны реальные дела, результаты. Мы уже устали от красивых слайдов, слов и докладов, нам нужны конкретные дела», - подчеркивает Аймагамбетов, рассказывая о том, что он сделал на посту министра.
Еще одна традиция - на съезде «Аманата» обязательно выступают волонтеры и журналисты. Эта роль отведена Арине Белобжицкой, рассказавшей, как она строила (вместе со своими сверстниками, которых большинство) «красивую» и «успешную», но не настоящую жизнь в Инстаграме, пока не попала на благотворительную акцию в детский реабилитационный центр.
«В тот день я чувствовала себя нужной, было столько эмоций! Это было классно! Я была там настоящей, я была с теми, кто делает настоящие дела. Сейчас я волонтер молодежного крыла «Жастар Рухы», - сообщила она со сцены.
«Все слышали такую фразу: «Хочу жить в стране, которую показывают по Хабару»? Я работал на Хабаре, знаю о чём речь. А ещё я работал на КТК, вёл программу «Портрет недели», так там от проблем нет просвета. Проведёшь программу и хоть в петлю лезь. Безнадёга. И знаете, что я вам скажу? И тут и там показывают одну страну. Да, у нас есть и достижения, и вопросы , что надо решать. И это нормально. Главное, чтобы было кому их решать», - это выступает известный журналист Сергей Пономарев, которого партия власти в прошлом году призвала в депутаты маслихата Алматы.
Он говорил о проблемах связи, о том, что Казахстан - государство слышащее, но не всевидящее. И призвал быть на местах, видеть людей и своими глазами трудности. Только тогда, убежден он, «проще искать и находить пути решения».
«У нас есть рычаги для контроля всех процессов. Это и есть совместная работа народа и власти. Это и есть новая политика партии», - высказался он.
После многочисленных выступлений Бейсенбаев перешел к оглашению партийного списка, в который внесли 90 человек и еще 29 - по одномандатным округам.
Всех кандидатов вызвали на сцену, на которой им пришлось стоять около 20 минут, пока председатель партии Ерлан Кошанов оглашал программу.
«Наша предвыборная программа буквально соткана из жизненных историй простых людей – пенсионеров и производственников, многодетных матерей и молодежи, учителей и врачей, безработных и бизнесменов. Поэтому, её «сердцем» стали понятные и обычные желания казахстанцев. Это - достойная работа и стабильный заработок, качественная медицина и образование, чистый воздух и питьевая вода, тепло и уют в наших домах, безопасность и стабильность в стране», - перечисляет Кошанов годами не решенные проблемы и заверяет, что предвыборная программа партии «Аманат» содержит «решение всех этих проблем», поэтому в предстоящие годы будет много работы.
«Мы сконцентрируемся на самых чувствительных моментах, беспокоящих наше общество. Человек труда займет самое достойное место в нашем обществе. Главную роль будет играть не экономика красивых цифр, а экономика благополучия граждан. Мы планируем создать новую экономику, базирующуюся на сильных казахстанских предприятиях. Это множество хорошо оплачиваемых рабочих мест для наших граждан. Приоритетные отрасли станут получать более справедливые, стабильные и предсказуемые налоговые ставки», - обещает лидер партии всем порядок, справедливость и равные возможности.
Делать это будут почти 4 тысячи человек, которых «Аманат» выдвигает во все представительные органы по всей страны, треть из которых, подчеркивает он, женщины, а каждый пятый - представитель молодого поколения. Кошанов также отмечает, что «партийная сборная» обновилась на 75%.
«Это новая плеяда ярких лидеров, способных реализовать реформы главы государства и курс партии. Мы умеем смотреть на мир глазами других. Из партии одного лидера мы стали партией лидеров. Нас объединяет одна цель – благополучие Родины и каждого гражданина», - убежден он.
В своем двадцатипятиминутном выступлении Кошанов повторяет все тезисы, неоднократно озвученные президентом Касым-Жомарт Токаев. Президент, хоть больше и не член партии, незримо присутствует – в речах.
«Мы верим в свои силы и намерены занять лидирующие позиции в предстоящих выборах», - не сомневается лидер «Аманата», и сыплет лозунгами о том, что пришло время действовать, о необходимости провести все реформы до конца и оправдать доверие народа и, конечно, об исторической миссии партии.
Бурные аплодисменты Кошанов расценивает, как поддержку предвыборной программы, и этот пункт программы закрывают без голосования. А ведущий предлагает всем спеть песню Ибрагима Ескендір «Көк тудың желбірегені» и завершить съезд под гимн партии - «Біз Біргеміз».