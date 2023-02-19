«Это наш шанс стать голосом народа в представительных органах»

18 февраля завершилась регистрация кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов. На следующий день гражданские активисты, политики, правозащитники и общественники, большинство из которых стали самовыдвиженцами по одномандатным округам Алматы и Алматинской области, провели свой первый агитационный митинг.
Митинг, начавшийся в парке имени Махатмы Ганди в полдень, собрал порядка ста человек. На площади рядом с памятником была развернута сцена для выступлений, баннер на которой гласил: «Конституционная статья 3. Единственным источником государственной власти является народ». Большинство выступающих, начинали свою речь, упоминая именно эту конституционную статью.
Сам памятник Ганди тоже оказался значимым элементом пространства, о чем даже упомянул один из организаторов, гражданский активист Альнур Ильяшев: «Этот человек через непротивление насилию, отказ от сотрудничества с колониальными властями смог добиться независимости. Да, были трудности и жертвы, но все происходило мирно. Страдали граждане, но они добились своего. Мы также считаем, что наш независимый альянс сделает то, что нужно − в интересах наших горожан и нашего города».
Большинство пришедших были гражданскими активистами, правозащитниками, политиками и ближайшими соратниками кандидатов в депутаты. Прохожие довольно редко останавливались, чтобы хотя бы несколько минут понаблюдать за происходящим.
Кандидаты объясняли скромное внимание к своей инициативе тем, что это только начало их избирательной кампании. Они надеются, что с помощью прессы, блогеров и публичных мероприятий они смогут стать более известными своим избирателям.
После объявления о начале митинга на сцену поочередно выходили гражданские активисты, наблюдатели и политики. Среди них было немало тех, кто зарегистрировался кандидатами в депутаты мажилис и маслихатов Алматы и Алматинской области.
«До нынешнего момента цель депутатов была какая? Пройти выборы, попасть в представительные органы и создать себе условия, а после − еще выше по карьерной лестнице. Депутат − это кто? Депутат − наемный работник народа. Они должны с нами советоваться и отчитываться перед нами!», — заявил рэп-исполнитель Жан Ахмадиев, один из редких выступающих, кто не участвует в выборах в качестве кандидата.
Руководитель ОО «Независимые наблюдатели» Арайлым Назарова, кандидатка в депутаты мажилиса по 4 округу от Алматы, начала свое выступление с упоминания 3 статьи Конституции. Государство, по ее словам, − это то, что формирует нашу общность. И влиять на него можно лишь через выборы.
«Если мы хотим демократии, то должны проходить справедливые и честные выборы. И экономика будет развиваться, и справедливое общество будет лишь при политической конкуренции. 30% мест в мажилисе − это, конечно, мало по мажоритарной системе. Но это наш шанс стать голосом народа в представительных органах. Я призываю становиться независимыми наблюдателями, только так мы можем обеспечить справедливость выборов», — считает общественница.
Следом выступил политик Мухтар Тайжан, выдвинувшийся в мажилис по 5 округу от Алматы. «Мы стоим перед важной избирательной кампанией в нашей стране. Если наши кандидаты − настоящие − пройдут в мажилис, тогда они смогут защищать интересы народа, а не только элит. Здесь надо говорить напрямую − мы объединяемся. Представители власти все время нас обвиняют в том, что мы разобщенные», — сказал он.
На понедельник Тайжан анонсировал пресс-конференцию в казахстанском пресс-клубе, на которой группа самовыдвиженцев-одномандатников объявит о создании блока. Среди них: Лукпан Ахмедьяров из Уральска, Арман Шораев их Астана, Макс Бокай из Атырау, Ерлан Калиев из Семея, а также Арайлым Назарова, Думан Мухаметкарим, Санжар Бокаев и Айман Турсынкан из Алматы.
«После Қанды Қаңтар господа Ерлан Карин, Маулен Ашимбаев, Касым-Жомарт Токаев, Ерлан Кошанов и Алихан Смаилов обещали, но не провели настоящих реформ. Мы увидели это на президентских выборах. Нам не нужен обман. Во власть должны прийти настоящие и народные кандидаты. Я думаю, если мы придем к власти, мы сможем провести народные реформы», — считает политик.
«Как мы − народ − допустили властвования воров?», − подхватил Тайжана журналист Думан Мухаметкарим, кандидат в депутаты мажилиса по 12 округу Алматинской области. «Почему журналисты, которые говорят правду − в тюрьмах? Почему люди, которые требуют справедливости и выходят на митинги, становятся жертвами пыток? Почему наша же власть пытается нас уничтожить? Мы все помним Қанды Қаңтар. 19 марта должно показать кто такой народ, а кто такие власти».
Вместе с тем Мухаметкарим отметил, что, допуская выдвижение через одномандатные округа, президент Касым-Жомарт Токаев пытается «показать себя великим демократом». Поэтому он ожидает, что на выборах будут «воровать» голоса. Чтобы этого не допустить, на выборах должно вестись независимое наблюдение. «19 марта мы посмотрим, пойдет ли Казахстан эволюционным путем», — заключил журналист.
Активист Даулет Абилькасимов, баллотирующийся в мажилис по 4 округу Алматы, также рассказал, что несколько раз пытался попасть в общественный совет Алматы, в акимы сельского округа и сенат, но везде ему отказывали: «Мы прекрасно видим, что елбасы ушел, но его порядок остался. Нет независимых депутатов и судебной системы. Они действуют как назначенцы − будто бы они в прямом подчинении Акорды, как кнопочные кандидаты, − не в интересах своих избирателей и народа».
Он обещает, что если его изберут, он не позволит «оскорблять народ − ни словом, ни делом», противопоставляя себя тому, как «по-хамски» ведет себя со своим населением аким Алматы Ерболат Досаев и напоминая, как на протяжении 30 лет казахстанцев обвиняли в иждивенчестве, в пещерном национализме и лени.
После этого Ильяшев объявил о том, что их независимый блок «Алтыншы Қаңтар», учрежденный самим Ильяшевым, Назаровой, Мухаметкаримом и журналисткой Динарой Егеубаевой в начале февраля, будет представлен в маслихате Алматы 16 кандидатами. Часть из них вышла на сцену, чтобы рассказать о себе и своих планах. Каждый выступавший призывал алматинцев проявить политическую активность.
Социолог и кандидатка в маслихат по 17 округу Жанар Джандосова рассказывает, что на прошлые президентские выборы явка в Алматы составила 28%, а алматинцы − традиционно анти-лидеры по явке на выборы.
«Я понимаю, что алматинцы разочарованы, но давайте не будем равнодушными. Партии даже здесь решили сыграть, они выдвигают кандидатов по одномандатным округам. В каждом округе более 20 кандидатов, большая конкуренция. Алматинцы, пожалуйста, узнавайте, где ваш округ, находите своих кандидатов и приходите на выборы», — говорит она.
Она также объяснила, что приняла решение баллотироваться поскольку проблемы города не решаются даже после многократной смены депутатов и акимов. Среди них Джандосова выделяет то, что горожане не знают собственных депутатов, а во время январских событий ни один из них не вышел к протестующим.
«Когда Алматинцы задыхаются от смога, депутаты что-нибудь делают, чтобы перевести ТЭЦ на газ? Когда обсуждался Генплан развития, собирали ли депутаты жителей на обсуждения? Когда бюджет города распиливается на ненужные бордюры, то возмущаются ли наши депутаты?», — возмущается Джандосова.
Также выступила активистка Салтанат Ташимова, баллотирующаяся в депутаты маслихата по 12 округу в Алматы. Она рассказала, что стояла у истоков движений «Көк-Жайляу» и «Защити Алматы», и что с того момента ведет борьбу с точечной и уплотняющей застройкой: «Мы вместе с активистами добились сохранения исторического центра, погрангородка и т.д. Мы отстояли скверы и парки в Кок Тобе и Самале-3, чтобы там не строили многоэтажки. Олигархи сейчас строят дорогое жилье в горах, это грозит городу селями и оползнями».
Ташимова добавила, что выступает против вырубки яблоневых садов и создала зеленую комиссию, благодаря которой остановлена вырубка деревьев. Она обещает, что если станет депутатом, то совместно с горожанами Алматы будет бороться с олигархами и чиновниками.
Жаркын Курентаев, баллотирующийся в депутаты маслихата по 21 округу в Алматы, считает, что эти выборы являются последним шансом казахстанцев для восстановления справедливости в стране: «Тридцать лет нас осуждали за правду. Ильяшев был осужден за то, что задал вопрос: "Является ли партия Нур-Отан партией воров?". Именно на этих выборах мы должны стать как один кулак. Только так будет справедливость, никто нам её сверху не спустит, только мы сами ее добьемся».
Олжас Абулхаир, кандидат в депутаты маслихата по 1 округу в Алматы же добавляет, что в городе существует негативное разделение между «нижней» и «верхней» Алматы.
«Я сам из Алатауского района - из "нижней" Алматы. Но я тоже считаю себя алматинцем. Я связываю свое будущее с этим городом - для меня оно важно. Мне мало есть что добавить, но я считаю, что мы не должны оставить жертвы людей во время январских событий бессмысленными. Нужно привести к власти настоящих патриотов», — считает он.
Кандидатка в депутаты мажилиса по 3 округу в Алматы Акмарал Шатемирова заявила, что будет поднимать проблему казахского языка, поскольку голос казахоязычных людей из сел и регионов не слышен. Кроме того, ее беспокоят социальные проблемы: «Из года в год говорят о росте зарплат и пенсий. При этом не учитывается рост тарифов и стоимости коммунальных услуг. По программе «7-20-25» всех сделали рабами банков. Народ просто грабят. Могут ли наши пенсионеры ездить в санатории и отдыхать? Это все осложняет социальную ситуацию. Все это мы должны совместно решить».
Кандидат в депутаты мажилиса по 3 округу Бакытгали Дарменов также заявил, что его программа будет касаться социальной повестки: «По мажоритарной системе у нас есть шанс сделать свои голоса слышимыми! Моя программа − социальные проблемы. Казахский народ живет в нищете. Избирайте патриотов, людей, которые болеют за свой народ и за свою землю! Я буду защищать интересы казахского народа!».
После череды выступлений Ильяшев предложил дать клятву и присягу народу Казахстана. «В ней говорится: “Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата"».
«Клянёмся!», — поддержали кандидаты в депутаты.
«Конечно, это произойдёт, когда мы зайдем в стены маслихата. Ни один депутат в местных представительных органах не дает эту клятву, поэтому они с такой легкостью принимали бюджеты, пилили бордюры и прочие вещи. Мы хотим этой практикой положить коррупции конец», — резюмировал Ильяшев.