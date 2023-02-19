«Это наш шанс стать голосом народа в представительных органах»

18 февраля завершилась регистрация кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов. На следующий день гражданские активисты, политики, правозащитники и общественники, большинство из которых стали самовыдвиженцами по одномандатным округам Алматы и Алматинской области, провели свой первый агитационный митинг.

Митинг, начавшийся в парке имени Махатмы Ганди в полдень, собрал порядка ста человек. На площади рядом с памятником была развернута сцена для выступлений, баннер на которой гласил: «Конституционная статья 3. Единственным источником государственной власти является народ». Большинство выступающих, начинали свою речь, упоминая именно эту конституционную статью.



Сам памятник Ганди тоже оказался значимым элементом пространства, о чем даже упомянул один из организаторов, гражданский активист Альнур Ильяшев: «Этот человек через непротивление насилию, отказ от сотрудничества с колониальными властями смог добиться независимости. Да, были трудности и жертвы, но все происходило мирно. Страдали граждане, но они добились своего. Мы также считаем, что наш независимый альянс сделает то, что нужно − в интересах наших горожан и нашего города».

Большинство пришедших были гражданскими активистами, правозащитниками, политиками и ближайшими соратниками кандидатов в депутаты. Прохожие довольно редко останавливались, чтобы хотя бы несколько минут понаблюдать за происходящим.



Кандидаты объясняли скромное внимание к своей инициативе тем, что это только начало их избирательной кампании. Они надеются, что с помощью прессы, блогеров и публичных мероприятий они смогут стать более известными своим избирателям.

