«Если сможем защитить голоса - можно прорваться, если конечно, не сделают подножку по дороге»

«Пришли к акимату. Тогда там был Ерғали Көлбаев, он нам сказал, что творится безумие и он не может никого остановить. Начались беспорядки. Люди брали брусчатку из под елок и бросали во все стороны. Молодежь подогревали и они бросились штурмом на все. Мы пытались это остановить. Но потом начали бросать светошумовые гранаты и обливали из водомета. Так мы вернулись домой, я весь водой облитый в мороз - даже полиция не захотела нас задерживать. 6 километров шел пешком. На следующий день заболел. Мне начали звонить ребята, говорить, что их там по-настоящему расстреливают, боевыми патронами», — говорит Дүйсебаев.

Он не вышел на митинг на второй день. Дүйсебаев считает, что Қаңтар - подготовленная и спланированная акция, но люди выходили на улицы из-за тяжелой жизни.

«Кричали “Шал, кет!”. Кредиты, жилье, безработица. Люди были злые. Этим захотели воспользоваться и захватить власть. Меня расстраивает тут то, что в голове у молодежи теперь осталось такое изображение протестов. Я сколько был на митингах Жанболата Мамая - там ничего ни крушили, ни плевались, ни матерились, ничего не бросали. Это всё происходит потому, что нам не дают проводить митинги, у людей не появляется этой культуры. Молодежь не знает как это должно происходить, как за границей, к примеру», — считает он.

Одна из причин, по которой Дүйсебаев идет в депутаты - тот факт, что во время январских событий никто из депутатов не вышел к протестующим.

«Все сбежали. Вообще, мы планировали двух парней кандидатами сделать. Но они по тем или иным причинам отказались. Я сам без настроения ходил. Тогда мои соседи сказали, что поддержат меня, если я выдвинусь. Я же занимаюсь проблемами своего района. Знаю многие проблемы - уличные фонари, дороги, аварийные места, где надо лежачие полицейские, где надо остановки новые. Я снимаю на видео, к примеру, качество асфальта. Сначала выкладывал это в Facebook, потом из акимата вышли ко мне и сказали: “Дайте нам пару часов, мы все решим, не решится - выкладывайте”. И вот так мы работаем сейчас», — говорит он.

К этому моменту он не начал агитацию - у него нет таких средств, которые есть, к примеру, у выдвиженцев от правящей партии, которую Дуйсебаев называет Nur-Amanat.

«И времени у меня пока не хватает. Люди ко мне лично обращаются. Офиса тоже нет. Я жду, когда выделят средства на предвыборную кампанию. Для меня сейчас главное - набрать доверенных лиц и наблюдателей, чтобы защитить голоса. У меня 22 избирательных участка - на каждый нужно выставить минимум по двое наблюдателей. Я их сам обучу. Если сможем защитить голоса - можно прорваться, если конечно, не сделают подножку по дороге», — уверен он.

Дуйсебаев рассказывает, что уже слышит о том, как выдвиженцы, связанные с правящей партией, проводят собрания, где кормят людей и обещают светлое будущее.

«Выдвиженцы от моего округа, как минимум четверо, так или иначе связаны с правящей партией - сами там работали или через ағашек. Дают чапаны старикам, все как в старину. Но молодежь повернута ко мне. Они просят меня начать агитацию. Но пусть они раздадут все, что могут раздать. А я в последние две недели сяду в машину и буду разъезжать, агитировать всех», — говорит он.

По его словам, люди обращаются к нему по большей части с просьбами о детских и спортивных площадках. Также люди просят разобраться с экологическими проблемами.