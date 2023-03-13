«Мы будем бороться и идти до конца в случае фальсификаций»

Мы садимся вместе с Иманбаевой и двумя ее соратниками в одну из машин.

«Эти двое людей - Мақсат аға и его жена Жанка, — говорит она про них, — Когда мы создавали инициативную группу Демократической партии, из тысячи подписей - три сотни собрали они. С тех пор они всегда с нами - и на судах Жанболата, и во время этих выборов. Мақсат аға ночью выходит на смену, а после, почти без сна, приходит к нам на агитацию, Жанка тәте тоже оставила все свои дела и бегает с нами. Они оба живут в микрорайоне Шанырақ. Когда я решила баллотироваться по третьему округу, я очень обрадовалась - многие наши сторонники живут именно в этих районах, много подписей было собрано оттуда во время создания партии. Я знала, что они меня поддержат. Благодаря таким сторонникам, не отступающим ни перед чем, мы можем вести агитацию».

«Власть заставила меня участвовать в политике»

Пока мы едем в микрорайон Нұркент возле Almaty Arena, Иманбаева рассказывает, что ранее занималась только защитой политических и гражданских свобод.

«Мне это очень нравилось быть журналисткой, правозащитницей и юристкой. У меня была такая позиция - в один дом достаточно одного политика. Да, я тоже была оппозиционных взглядов. С тех пор, как я поступила на факультет журналистики, я работала в разных оппозиционных изданиях. Но тем не менее, я не занималась политикой напрямую как Жанболат - не выступала на митингах и не пыталась участвовать в выборах как кандидат. Но в прошлом году власть заставила меня участвовать в политике. За все годы назарбаевского режима Жанболата, которому всего 34 года, сажали три раза по уголовным статьям. После событий в Жанаозене, после земельных митингов и после Қаңтара», — говорит она.

Она считает, что арест Мамая как раз связан с планами правящей группы по проведению досрочных президентских и парламентских выборов, потому что «Жанболат - очень популярен, особенно у казахоязычной аудитории».

«Он мог бы дать отпор властям. Потому, пока Жанболат под домашним арестом, я решила что должна продолжить его борьбу. Я не могла оставить весь его труд и веру наших сторонников. Потому решила баллотироваться», — говорит Инга.

В прошлом году она также выдвигала свою кандидатуру на пост президента страны, но по ее словам, это было больше «перформансом» для того, чтобы показать, насколько дискриминационные законы в стране - тогда ей отказали, сославшись на то, что она младше 40 лет и не имеет 5 лет стажа государственной службы.