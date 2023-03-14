«У меня все от души. Я за вас, девочки»

«Если ни до кого невозможно достучаться, если внутри кипит − а это состояние всех женщин возрастом от 50 лет, которые остались без работы из-за болезни или по другим причинам − у них нет другого выхода. Люди выходят на митинги не потому, что хотят покричать, а потому что у них есть боль. Да, возможно это кому-то не нравится, но мы будем [проходить уведомительную процедуру] и выходить на митинги, не нарушая закон», − объяснила самовыдвиженка.

По словам Кайбжановой, именно митинги побудили ее задуматься о политике, а также сформулировать курс предвыборной программы, подкрепив требования женщин собственным опытом. Она решила бороться за благополучие казахстанских семей, особенно социально незащищенных. В ее понимании отсутствие социальной защиты провоцирует все ключевые вызовы сегодняшнего дня: от бедности до преступности. Причем для кандидатки семейное благополучие начинается с социальной защищенности женщин: «Если женщина чувствует себя в безопасности, все будет хорошо».

Свою агитационную кампанию Кайбжанова начала 23 февраля, как раз со встречи с избирателями в Рудном. Специально для нее был арендован зал в Молодежном ресурсном центре, но всего на час. Встреча, тем не менее, продлилась два.

Собравшиеся 15 человек − по преимуществу избирательницы, участвовавшие в митинге 29 августа − долго негодовали по поводу времени, которое выделило для встречи руководство центра: «Разрешили встретиться в 17:00. А ведь в это время все забирают детей или внуков из школ и садиков. Специально дали такое время. Но мы все передадим тем, кого знаем».

Пока женщины собирались в зале, из колонок на повторе играл гимн движения. На небольшом экране мелькали фото и видео-кадры с августовского митинга. «Узнаете себя? Нас там много было, и мы столького добились. Это все ваш труд!», − восклицает активистка по имени Эмиля.

Через несколько минут она представила Кайбжанову и пригласила ее в зал: «Алмагуль Кайбжанова − человек-семьянин. Она воспитала 3 детей и внуков. Ты знаешь, что обратишься к человеку и она придет на помощь. Этот человек хочет лучшей жизни как для своей семьи, так и для каждого человека в нашей стране».