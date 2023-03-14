«У меня все от души. Я за вас, девочки»

Для Костанайской области с населением свыше 830 тысяч человек был определен один избирательный округ №20. 56-летняя Алмагуль Кайбжанова − единственная женщина самовыдвиженка из 12 зарегистрированных кандидатов в депутаты мажилиса. На выборах 19 марта она будет представлять Движение женщин за снижение пенсионного возраста до 58 лет
В Костанайской области Кайбжанова провела всю жизнь: родилась в упраздненном сегодня селе Караоба, а сейчас живет в селе Мичуринское. «После того как я вышла замуж, 17 лет сидела дома, доила коров и кобыл. Потом родились дети. Когда они немного подросли, я стала завскладом и начала учиться. Затем ушла в систему Казпочты, 10 лет отдала ей: возглавляла отделение в городе Лисаковск, а потом областной департамент. Еще работала в управлении образования − руководила аквапарком», − рассказывает самовыдвиженка о себе.
Последним местом ее работы стала позиция менеджера по субсидированию «на мельнице» − так женщина назвала турецкую компанию, которая впечатлила ее хорошими условиями труда. «Я тогда долго думала о том, почему зарубежный работодатель может относиться с уважением к людям, а в нашем государстве с этим множество проблем», − с досадой замечает она.
Кайбжанова ушла с этой должности перед началом пандемии, и именно этот период серьезно изменил ее жизнь. В 2021 году ее случайно добавили в чат областного представительства Движения женщин за снижение пенсионного возраста до 58 лет, которое выдвинуло ее в кандидаты на нынешних выборах.
«Я наблюдала за всем происходящим в нашем движении, и в один момент тоже стала высказываться. Я понимала, что нужно становиться активнее, потому что выйти на пенсию однажды предстоит и мне, а проблем с социальной защитой женщин существует много. И государство не всегда стремится их решать», − говорит кандидатка, которой до выхода на пенсию остается менее 5 лет.
При этом активистская работа не была для нее в новинку. Кайбжанова уверена, что была рождена нести большую ответственность и заботиться о людях вокруг. Это чувство, по ее словам, не ослабевало в ней даже вопреки частым переездам внутри региона.
В пример она привела несколько лет своей жизни, которые провела с детьми в спортзале одной из областных школ. Однажды она стала свидетельницей того, как ученики второй смены наблюдали за детьми из первой смены, которые занимались в баскетбольной секции. Какие-либо кружки были для них недоступны, поскольку педагоги отказывались вести их поздно вечером.
«Тогда я сказала детям: хотите научиться играть как они? Они сказали: хотим. И я начала регулярно ходить с ними в спортзал после 6 часов вечера. Мне муж говорил: нормальные женщины домой идут, а ты − в спортзал. Но что поделать? Они очень хотели чем-то заниматься. Детям нужно давать возможность что-то делать, чтобы они не шатались без дела, не начинали пить алкоголь. А у нас ведь много разведенных женщин, у которых дети остались без отца, и им нужно помогать ориентироваться в жизни. Поэтому я три года занималась с группой мальчиков бесплатно».
Кайбжанова тренировала еще несколько групп подростков, в том числе девочек. А когда она руководила бассейным комплексом, то «по-тихому» пускала одну из них заниматься борьбой.
С новой силой ее активистская работа возобновилась после присоединения к движению. Появление Кайбжановой сделало Костанайскую область одной из самых активных в составе организации. Сейчас ее местное представительство охватывает 3000 женщин, работающих в очень разных сферах − от общепита до промышленности.
«Мы стали регулярно писать обращения к президенту и обеим палатам парламента. В общей сложности мы провели встречи со 103 депутатами мажилиса. Мы также начали организовывать митинги, проводим их каждые полгода», − добавила кандидатка.
Самым крупным, по ее словам, был митинг 29 августа 2022 года в городе Рудный. Во время митинга, согласованного областным акиматом, женщины исполняли гимн своего движения и демонстрировали плакаты с лозунгами: «Пенсионный возраст повысили, а работой не обеспечили» и «Пенсионный возраст для женщин 63 года – геноцид женщин».
«Этот митинг дал такой толчок, что 1 сентября президент объявил мораторий на увеличение пенсионного возраста. Вот какую большую работу мы уже сделали», − с удовлетворением замечает Кайбжанова. Поначалу она была противником митингов и пыталась организовать круглый стол в областном акимате, чтобы обсудить проблемы женщин предпенсионного возраста «в рамках закона». Но вскоре поняла, что законы нередко ущемляют людей, не оставляя им иного выбора.
«Если ни до кого невозможно достучаться, если внутри кипит − а это состояние всех женщин возрастом от 50 лет, которые остались без работы из-за болезни или по другим причинам − у них нет другого выхода. Люди выходят на митинги не потому, что хотят покричать, а потому что у них есть боль. Да, возможно это кому-то не нравится, но мы будем [проходить уведомительную процедуру] и выходить на митинги, не нарушая закон», − объяснила самовыдвиженка.
По словам Кайбжановой, именно митинги побудили ее задуматься о политике, а также сформулировать курс предвыборной программы, подкрепив требования женщин собственным опытом. Она решила бороться за благополучие казахстанских семей, особенно социально незащищенных. В ее понимании отсутствие социальной защиты провоцирует все ключевые вызовы сегодняшнего дня: от бедности до преступности. Причем для кандидатки семейное благополучие начинается с социальной защищенности женщин: «Если женщина чувствует себя в безопасности, все будет хорошо».
Свою агитационную кампанию Кайбжанова начала 23 февраля, как раз со встречи с избирателями в Рудном. Специально для нее был арендован зал в Молодежном ресурсном центре, но всего на час. Встреча, тем не менее, продлилась два.
Собравшиеся 15 человек − по преимуществу избирательницы, участвовавшие в митинге 29 августа − долго негодовали по поводу времени, которое выделило для встречи руководство центра: «Разрешили встретиться в 17:00. А ведь в это время все забирают детей или внуков из школ и садиков. Специально дали такое время. Но мы все передадим тем, кого знаем».
Пока женщины собирались в зале, из колонок на повторе играл гимн движения. На небольшом экране мелькали фото и видео-кадры с августовского митинга. «Узнаете себя? Нас там много было, и мы столького добились. Это все ваш труд!», − восклицает активистка по имени Эмиля.
Через несколько минут она представила Кайбжанову и пригласила ее в зал: «Алмагуль Кайбжанова − человек-семьянин. Она воспитала 3 детей и внуков. Ты знаешь, что обратишься к человеку и она придет на помощь. Этот человек хочет лучшей жизни как для своей семьи, так и для каждого человека в нашей стране».
Все пришедшие женщины и несколько мужчин оживились и встали с мест, чтобы поприветствовать ее. Кайбжанова сразу же дружелюбно обратилась к ним: «Мы писали нашу программу от души, не спали несколько ночей. У меня все от души. Я хочу, чтобы мы жили в достойном государстве».
Немного рассказав о себе, она перешла к тому, что волновало пришедших. Корнем программы кандидатки стало обещание поставить вопрос о снижении пенсионного возраста: «Решение президента нас не устраивает. Мораторий пообещали ввести до 2028 года. Но вдруг его отменят, а возраст после этого поднимут, например, до 68 лет? Поэтому мы требуем сделать выход на пенсию в 58 лет, в самые прекрасные годы».
Кайбжанова считает, что добиться этого реально, поскольку уже к 55 годам почти у всех женщин есть достаточный размер пенсионных накоплений. Поэтому для государства решение не будет слишком затратным. Она констатировала, что не все женщины успевают получить полный объем накоплений после выхода на пенсию в 61 год.
Более того, после 50 лет женщины в основном оказываются безработными: работодатели больше не считают их продуктивными или не хотят часто давать больничные. А они необходимы, поскольку из-за нарушения обмена веществ, десятки тысяч женщин в Казахстане сталкиваются с онкологией, заболеваниями мочеполовой системы, болезнями суставов и сахарным диабетом.
То же самое, по словам Кайбжановой, касается и мужчин. Ссылаясь на данные ООН, она подчеркнула, что при средней продолжительности жизни мужчин развитых стран в 71 год, в Казахстане, особенно среди работников отраслей промышленности, она не превышает 63,2 лет: «Если они будут выходить в 63, то сколько им остаётся жить качественной и нормальной жизнью? Мало. Пандемия это показала. Сколько ушло наших соседей, близких? А ведь может прийти новый вирус. Никто из нас не застрахован ни от чего. Поэтому мужчины должны уходить на пенсию хотя бы в 60 лет».
Возраст выхода на пенсию должен быть снижен и для людей с инвалидностью − до 50 лет. Кандидатка аргументировала это тем, что их не принимают на работу, из-за чего большинству приходится жить на пособие в 42,5 тыс. тенге. При этом у них нет значительных льгот и поддержки, из-за чего им приходится искать низкооплачиваемые подработки и снимать жилье на рыночных условиях. Находясь в затруднительном положении, многие люди с инвалидностью не доживают до выхода на пенсию.
Вместе с тем она намерена помочь в решении корпуса других социальных проблем: от закредитованности людей до их подверженности различным зависимостям − алкогольной и игровой. Политик надеется убедить парламентариев в том, что сфера добычи полезных ископаемых должна быть возвращена государству, чтобы оно могло направлять доходы от их продажи на удовлетворение общественных нужд − строительство жилья, улучшение качества образования и медицины.
«Если я попаду в мажилис, я на законодательном уровне буду работать. По каждому вопросу должна быть создана комиссия. Я обязательно добьюсь создания комиссии по вопросу списания кредитов. Она должна будет субсидировать банки или население. Люди ведь у нас берут кредиты не от хорошей жизни, а из-за низких зарплат. Особенно в Костанайской области зарплаты плохие. Когда из ЕНПФ разрешили снимать деньги на недвижимость, в Костанайской области почти никто не смог снять − они у всех были ниже порога».
Не менее важным направлением работы Кайбжановой должна стать монополизация коммунальных предприятий и их передача государству: «Мы тогда сможем вкладывать прибыль в ремонт, в улучшения. А частники всегда будут складывать ее себе в карман. Мы это увидели, знаем как Экибастуз замерзает».
Представив все пункты, Кайбжанова предложила слушательницам выступить со своими предложениями. «Я хочу работать вместе с вами, чтобы вы дополнили мои идеи. Мне важно дать вам понимание, почему я пошла кандидаткой и составила такую программу − чтобы представлять вас, говорить о том, что вас беспокоит»
Женщины мгновенно поддержали все эти предложения: «Программа прекрасная, дай Бог, чтобы все было в силе». Следом они стали жаловаться на коррупцию центральных властей и их безразличие к людям, которое привело к их обнищанию и деградации рынка труда. Больше всего возмущений было направлено в адрес банков: участницы выразили досаду, что банкиры никогда не пойдут навстречу людям, списав их долги.
Кандидатка поблагодарила за поддержку, но предостерегла аудиторию от того, чтобы ждать мгновенных изменений: «У меня нет отца и брата олигарха, поэтому не могу обещать вам золотые горы. Нам никто зарплату не платит, никто деньги не дает. Мы все сами делаем. Даже плакаты и значки делаем своими руками. Наш предвыборный штаб − это я и моя подруга. У нас нет огромного влияния. Но у меня есть вы. Я за вас, девочки. Я хочу, чтобы мы жили в достойном государстве».
В конце встречи, отвечая на вопрос о том, каким должно быть государство в Казахстане, Кайбжанова настояла, что ему необходимо стать социально ориентированным. Она решительно не согласна с теми, кто считает, что от властей не стоит требовать поддержки, и что люди должны выживать как могут. Государство, уверена она, должно думать о своих гражданах. Если оно не будет делать этого, если проблемы образования и социальной защиты не будут решены, молодежь будет уезжать из страны, а люди в возрасте умирать в тяжелых жизненных условиях, толком не доживая до пенсии.
«И раз мы родились в Казахстане, у нас должны быть какие-то возможности внутри страны. Поэтому, идя в парламент, я очень надеюсь, что справедливый Казахстан − это не пустые слова, и что мне действительно удастся что-то сделать. Самое важное для меня сейчас − не потерять доверие моих избирательниц и избирателей. Оставшееся время, которое мне отведено, я хотела бы использовать для помощи своим женщинам, своим людям. И я буду его использовать его на 200%».
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