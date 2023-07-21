Правый поворот Европы

Краткая история реакции

Историк Энцо Траверсо в книге «Новые лица фашизма: популисты и крайне правые» пишет, что Западный мир не переживал настолько сильного всплеска реакционных настроений с 1930-х годов. Их сегодняшнее развитие неизбежно пробуждает память о фашизме тех лет. Хотя социально-экономические обстоятельства, на фоне которых проявляются две эти тенденции, сильно отличаются друг от друга.

Фашизм возник в эпоху сильного государственного вмешательства в экономику, будучи реакцией на набирающие вес идеи о социальном благополучии для всех. Наблюдая за пролетарской революцией 1917 года в России и разрушительной для планеты Великой депрессией в США, правящие круги Германии объединились вокруг харизматической фигуры Гитлера, чтобы остановить угрожавшую им борьбу бедствующих масс за лучшие условия жизни.

Элиты Германии сопротивлялись социальным запросам того времени с помощью идей этнического национализма, расизма и антисемитизма. Назначая целые этнические группы виновниками ничтожного положения немцев, они мобилизовали людей в массовые движения, направляя их силу на укрепление экономики Германии. Стремясь установить господство не только внутри страны, но и вовне, немецкие элиты стали проводить внешнюю имперскую политику, вылившуюся во Вторую мировую войну.

Проигрыш фашистов в ней способствовал распространению принципов социального государства по всему миру. В каждой стране она воплощалась по-разному и всегда не без изъянов. Но впервые в истории человечества широким массам оказались доступны базовые блага вроде медицины, образования и бесплатного жилья.

Утверждение социальных принципов совпало (и отчасти обусловило) послевоенную индустриализацию основной части мира. Она принесла миллионам людей трудовые гарантии в виде постоянной занятости, высоких зарплат и пенсий.

Но уже в конце 1970-х годов в Европе и США начался демонтаж этой системы. Ему предшествовала череда экономических кризисов, которые провоцировал стремительный рост потребления в западных странах. Чтобы обуздать высокую инфляцию, европейские и американские власти, среди которых было множество представителей финансового бизнеса, начали сокращать социальные расходы и переносить производства в регионы с дешевой рабочей силой.

Западные страны вступили на путь деиндустриализации, вследствие которой их граждане теряли постоянные рабочие места и другие социальные гарантии. В каждой из них резко возросло неравенство, поскольку трансформация экономики позволила собственникам крупных предприятий перераспределить ресурсы в свою пользу. Их экономическое влияние плавно конвертировалось в политическое, что помогло им добиться как меньшего вмешательства государства в экономику, так и перестройки его институтов в интересах крупного бизнеса.

Экономическое расслоение и социальная незащищенность, эффект которых обострился из-за мирового финансового кризиса 2008 года, как раз и способствовали популярности крайне правых политиков. Каждый из них обращается к массам, страдающим от неравенства, убеждая их в том, что виновник бедственного положения людей − политические элиты, управляющие государством в интересах узкой прослойки богатых. При том что большинство правых политиков сами являются их представителями.

Возвышение правых радикалов произошло и потому, что распад СССР подорвал популярность идеи социального благополучия для всех. Это событие нанесло большой урон прогрессивным политическим силам по всему миру, в результате чего они перестали играть серьезную роль в публичной политике западных стран.

Несмотря на то, что многие политические партии, организации и объединения утратили интерес к социальной повестке, некоторые группы общества продолжили борьбу за справедливость. Обнаруживая неравенство каждый на своем уровне, расовые, национальные, гендерные и сексуальные меньшинства стали формировать низовые движения, требуя расширения и защиты своих прав.

Правые радикалы западных стран используют идентичности каждого из этих освободительных движений, чтобы выставить их в качестве еще одной фигуры врага, отнимающей ресурсы у большинства граждан.

Социальную линию они подкрепляют идеологической программой защиты нации как культурно, религиозно и этнически однородного сообщества. Эта установка предполагает защиту белого большинства, исповедующего христианство, поскольку именно оно, по мнению реакционных правых, является коренным населением западных стран. Противостоят же они исламской культуре, к которой принадлежит большая часть иммигрантов, пребывающих в западные страны из-за войн на Ближнем востоке.

В экономическом плане они выступают за возвращение национального суверенитета, бескомпромиссно критикуя глобализацию. Им также претит нынешняя система международных отношений и ее институты. Особенно это касается Европейского союза и его надгосударственных органов, поскольку своим чрезмерным контролем они связывают руки национальным элитам.

Как ни парадоксально, но опора на массы не мешает радикалам добиваться деполитизации общества. Они отвергают парламентские и общественные институты, которые лежат между главами государств и гражданами, отстаивая необходимость прямого выражения политической воли людей. Только реакционные лидеры должны представлять народ на политическом уровне, лишь иногда обращаясь к нему с вопросами через референдумы и плебисциты для подкрепления заранее принятых решений.