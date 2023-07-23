Как Кыргызстан прячет санкционные товары в статистике по торговле

OCCRP обнаружил, что власти Кыргызстана недавно сменили форму обнародования национальной статистики по торговле. Это позволило государству сделать труднодоступным для общественности информацию об экспорте запрещенных товаров в Россию.

«Базирующиеся в Кыргызстане компании часто экспортируют контролируемые электронные компоненты и другие технологии в Россию с тех пор, как она начала свое полномасштабное вторжение в Украину», — сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. «Некоторые из этих товаров двойного назначения впоследствии поставляли предприятиям оборонного сектора России».

Все четыре компании были зарегистрированы в Кыргызстане вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Грядущие санкции и реакция властей

Предпосылки к санкциям появились задолго до того, как о них объявили официально. Несколько западных дипломатов посетили Кыргызстан, чтобы обсудить озабоченность растущей торговлей с Россией и возможное введение ограничительных мер.

«Кыргызстан, несмотря на свои сравнительно маленькие размеры по отношению к другим странам — наглядный пример использования всех факторов для создания неприемлемо благоприятной среды для уклонения [от санкций]», — анонимно сказал высокопоставленный чиновник США изданию The Washington Post.

Несмотря на то, что кыргызские чиновники заверяли дипломатов о том, что приложат все усилия для предотвращения экспорта санкционных товаров, OCCRP выяснил, что недавно власти сделали общедоступную государственную статистику по торговле менее прозрачной. Это фактически привело к невозможности анализа оборота запрещенной продукции.

В июне Национальный статистический комитет Кыргызстана изменил формат обнародования данных о внешней и взаимной торговле, которые он публикуют на своем официальном сайте.

Во многих странах мира статистика по экспорту и импорту обычно разделена на специфические категории, зашифрованные в 10-значном коде ТНВЭД. К примеру, под кодом 3603400001 зашифрованы «неэлектрические детонирующие капсюли». Они относятся к группе товаров 3603 — эти цифры стоят первыми в коде ТНВЭД — группа товаров под этим кодом включает в себя шнуры огнепроводные, шнуры детонирующие, капсюли ударные или детонирующие, запалы, электродетонаторы.

Когда данные публикуются только в 4-значном формате, можно получить лишь общее представление о том, какими категориями товаров торговали, но невозможно узнать, что это именно была за продукция.

В статистике за первые три месяца 2023 года, опубликованных нацстаткомом, информация о товарах была разбита не только по 4-значным, но и по 10-значным кодам, и было четко видно, какую санкционную продукцию страна поставляла в Россию.

Но в июне статистика по торговле обновилась и данные с 10-значными кодами пропали — впервые с 2019 года. Осталась только информация по группам товаров с 4-значными кодами. То же самое произошло и со следующей публикацией нацстаткома — данными за январь-май, опубликованных в июле.

Сайт нацстаткома не сохраняет историю публикаций и каждый раз новые данные стирают запись о старых, сохраняя лишь последнюю версию. Последняя статистика, которая показывала экспорт санкционных товаров была перезаписана с июньским обновлением.

Заведующая отделом статистики внешней торговли Гульсара Сулайманова сказала OCCRP, что данные с 10-значными кодами убрали для «оптимизации».

«Мы посмотрели, что потребность [10-значных кодов] не такая уж важная для пользователей и решили просто сэкономить время», — сказала она. «Четыре знака вполне удовлетворяет пользователей информации».

Сулайманова отказалась комментировать, появилась ли идея «оптимизации» только в этом году и был ли проведен какой-либо анализ, поддерживающий мнение ведомства о том, что 10-значный код не нужен пользователям.

«Это уже внутреннее решение, я не буду комментировать этот вопрос. Это в принципе вас не должно интересовать», — сказала она.