Почему в Казахстане остается сильна синофобия?

Выделяются и долгосрочные систематические опасности, которые усиливают синофобию в Казахстане. Изимов относит к ним увеличение использования воды трансграничных рек китайской стороной. Это может привести к экологической катастрофе в центральной и восточной части Казахстана.

Китаевед особо отмечает технологию экономического принуждения.

«Мы заметили это по длинным очередям на границе с Китаем, которые растягивались на многие километры. Китайская власть объясняла это политикой нулевой терпимости к коронавирусу и карантинным ограничением. Несмотря на это, очевидно, что Китай использует экономический шантаж для достижения целей в других отраслях», – говорит Изимов.

Выдвинутая Си Цзинпинем 10 лет назад инициатива «Один пояс – один путь» усилила синофобию, связанную с деятельностью китайских компаний. Исследование Paperlab фокусировалось на проектах, которые работают в рамках этой инициативы. Исследователи выбрали три проекта – маслоперерабатывающий завод «Тайынша-май» в селе Ильичевка в СКО, горно-обогатительный завод по переработке и обогащению вольфрамовых руд Богуты «Жетісу вольфрамы» в селе Нура в Алматинской области и Жанатасскую ветровую электростанцию в городе Жанатас Жамбылской области.

Выбор пал на проекты в небольших населенных пунктах с предположением о том, что там местное сообщество больше осведомлено о реализации китайских проектов. Стоит отметить, что исследование не включает проекты нефтегазовой отрасли из-за специфики сферы.

Важно понимать социальный и экономический контекст в регионах, где присутствуют компании для того, чтобы понять ключевые проблемы местных сообществ и запрос на местах, говорит исследовательница Виктория Нем. В трех населенных пунктах остро стоял вопрос сокращения количества пастбищных земель. Нем отмечает, что среди местных жителей устоялось мнение о несправедливом и коррумпированном распределении земель со стороны местных чиновников, а также о деятельности иностранных предприятий, которые занимают все больше земель.

Наравне с земельным вопросом участники часто упоминали вопрос коммунальных услуг, а именно поливной и питьевой воды, тепла, света и электричества. В селе Нура отмечалось плохое качество воды из колонки и нехватка воды. В Жанатасе вопрос касался высокой стоимости воды. Также отмечалось плачевное состояние дорог, транспорта и освещения. По словам Нем, в сельской местности существует нехватка инфраструктуры потребительских и медицинских услуг, нехватка врачей и функционирующих аптек.

Жители связывали это с неудовлетворительной работой местных исполнительных органов, неэффективным распределением бюджетных средств, неспособностью сельских акимов принять решение без согласования с районными и областными акиматами, а также с коррумпированным поведением акимов и высокопоставленных лиц. Это побуждает жителей видеть в иностранном инвесторе способ решение актуальных проблем, даже если это не входит в область социальной корпоративной ответственности. Исследовательница отмечает, что это формирует убеждение, что инвестор обязан решать социальные запросы. Инвесторы достаточно открыты к местным жителям и готовы идти на диалог, помочь со социальным благоустройством регионов. Однако процесс взаимодействия между местными жителями и инвестором фасилитируется местным акиматом.