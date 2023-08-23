Фрэнсис Фукуяма, политолог: «У людей нет понимания, какую систему они хотят получить взамен нынешней»

Во вторник американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма выступил в Алматы с презентацией образовательной программы и своей книги «Либерализм и его критики» по приглашению аналитического центра Caps Unlock. Власть поговорила с ним о состоянии либерализма и угрозах его позициям, а также о понимании нынешнего политического момента как кризисного и возможных способах его преодоления.

Фрэнсис Фукуяма — американский политолог и философ японского происхождения, старший научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спольи при Стэнфордском университете (FSI). В разные годы был членом отдела политических наук корпорации RAND и отдела планирования политики Государственного департамента США. В 1992 году, после распада СССР, его книга «Конец истории и последний человек» стала одной из самых обсуждаемых в медийном пространстве и в сфере социальных наук. В ней он провозглашал победу либерализма в конкурентной борьбе идеологий, а в книге 2022 года «Либерализм и его критики» описывал накопившиеся в мировой политической системе проблемы, которые угрожают либерализму.



На пресс-конференции перед интервью вы в основном избегали вопросов о проблемном состоянии либерализма. Не считаете ли вы нынешнюю ситуацию − с крайним социальным неравенством, климатическими вызовами, экономическим тупиком и войнами − кризисом либерализма?

Это все разные проблемы. Есть разная критика слева и справа. Основная критика слева действительно связана с вопросом равенства. И, как вы знаете, во многом это связано с экономическим неравенством, которое было создано в либеральных обществах. Аргумент, изложенный в моей книге, состоит в том, что нет никаких необходимых причин, по которым либеральное общество должно мириться с такой степенью неравенства. Но у нас есть набор идей об экономической политике, возникших в 1980-х и 1990-х годах, которые вытеснили государство и допустили рост очень мощных корпораций и олигархов во многих местах [мира]. Но это, на мой взгляд, вполне поправимо с помощью политики. И на самом деле, вы уже наблюдаете обратную реакцию на это. Например, мы в Соединенных Штатах вышли из неолиберального периода.

Вы так считаете?

О, безусловно. Именно на это направлена политика Джо Байдена, в частности принятие нескольких крупных законопроектов, направленных на восстановление производства в США и более сильную защиту трудящихся. Я думаю, что можно еще многое сделать для усиления социальной защиты, но противодействие этому оказывает не только капитал. Это также культурная оппозиция правительству как таковому, и это нечто уникальное для Соединенных Штатов. Критика справа, на мой взгляд, в некотором смысле более опасна, потому что эти правые националисты-популисты действительно успешны в получении власти. У нас есть Дональд Трамп, который может вернуться в следующем году на пост президента США. Но есть и такие люди, как [президент Индии] Нарендра Моди, [президент Турции] Реджеп Эрдоган, [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, которые хотят создать чувство национальной общности вокруг определенной группы людей, живущих в обществе. Они не хотят принимать либеральную установку о всеобщем равенстве достоинства всех людей. Они хотят сделать акцент либо на религиозной, либо на национальной группе как на центральной форме идентичности своей страны.

И [усиление правых политических сил — .В] отражает ту неудовлетворенность, которую некоторые люди испытывают по отношению к либеральному универсализму. Они хотят иметь более крепкое чувство общности. Проблема, на мой взгляд, в том, что мы живем в очень разных обществах. И либерализм был создан как средство, позволяющее людям в разных обществах мирно сосуществовать друг с другом. Вот почему я считаю, что в конечном итоге это опасная тенденция. К примеру в Индии попытка изменить национальную идентичность на ту, которая основана на индуизме, чревата огромным количеством насилия в будущем. Потому что Индия − это не просто индуистская страна, поскольку там проживает 20 миллионов мусульман. И это действительно одна из причин, по которой в XVII веке был изобретен либерализм. Европейцы пережили подобную степень насилия из-за религиозных разногласий между протестантами и католиками. И я думаю, что никто не хочет повторения чего-то подобного в современной Индии.