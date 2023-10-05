Бхавна Даве, политолог: «В либеральной системе стали преобладать противоречия»

После начала полномасштабного вторжения России в Украину аналитики заговорили о политическом кризисе не только на уровне постсоветского пространства, но и всей системы международных отношений. Власть поговорила с политологом, старшим лектором по политике Центральной Азии в SOAS University of London Бхавной Даве о накопленных противоречиях в западной либеральной модели, о попытках Китая стать следующим гегемоном после США и о том, как на фоне нынешнего кризиса меняются геополитические позиции стран Центральной Азии.

Что, на ваш взгляд, произошло в системе международных отношений с началом полномасштабного вторжения России в Украину?

Коротко ответить на этот вопрос очень сложно, потому что можно говорить с разных точек зрения. Но стоит начать с того, что мировой политический порядок сейчас неустойчив. Даже те структуры, которые кажутся стабильными, заметно меняются.

С распадом социализма у нас осталась лишь одна, победившая социализм, мировая экономическая система — капиталистическая. В рамках нее сложился либеральный международный порядок с США в качестве гегемона. И сейчас мы наблюдаем момент, когда эта гегемония достигла вершины и начались существенные перемены.

Когда система показывает свое торжество — и это очень марксистский момент анализа — тогда активируется ее потенциал к постепенному распаду. На это можно посмотреть и через призму Буддизма: ничего постоянного в жизни нет, все постоянно меняется. Человек хочет хвататься за какую-то определенность и безопасность, но ее нет. Поэтому можно ожидать упадка либеральной системы, но не мгновенный и не быстрый.

Все меняется потому, что ни одна система не постоянная. Внутри всегда есть противоборствующие силы. И противоречия, которые были в либеральной системе, сейчас стали преобладать.

Это мы видим на примере России и других стран, находящихся в транзитном состоянии. В странах Балтии и Восточной Европы транзит оказался более успешным. Хотя и там есть свои проблемы.

У стран Центральной Азии, а также в России, транзит не получился. Здесь есть общие черты — и деколониальные, и постколониальные. Эти государства пытались вкладывать в основу своего строя суверенитет и принцип самоопределения, то есть выстраивать себя как национальные государства. Такой подход критикуется постколониальными и субалтерн исследователями, потому что модель национального государства имеет колониальные корни.

Постколониальные страны стали просто воспроизводить институты империй/метрополий, к примеру, гражданские нации и парламенты, посчитав их универсальными. Возьмем в пример Казахстан: ОБСЕ говорил, что Казахстану нужны выборы, и Казахстан их проводил. Когда потребовались многопартийные выборы, появилось много новых партий и кандидатов. Формально все соответствовало требованиям, но эти институты не функционировали как настоящие. И Россия поступала точно так же, заимствуя институты, чтобы создавать видимость демократии.

Но вопреки тому, что странам Центральной Азии и России не удалось завершить транзит, борьба за продолжение транзита или создание нового строя будет продолжаться. Возврат к прежнему, советскому состоянию уже невозможен. В то же время мы видим, что транзит может идти и не в сторону демократии, а в сторону какого-то гибридного недемократического режима.

Это подтверждается и опытом стран, считающихся демократическими, например, Индии и США. Применительно к Индии, которая долгое время считалась успешной незападной демократией, сейчас говорят, что это уже демократический авторитаризм. А в США что-то подобное наблюдалось при Трампе. И есть реальная угроза разрушения демократических институтов в случае его переизбрания в 2024 году.

Страны, которые находятся в транзите, сначала воспроизводили демократические институты формально. Затем они начинали мимикрировать под демократии, а сейчас — подчинять эти институты себе. То есть, они говорят: эти институты у нас есть, но мы будем развивать их по-своему, руководствуясь своими традициями. Потому что культура западной демократии идет вразрез с ними.

Так было, к примеру, с Евразийским экономическим союзом. Когда Россия создавала его, она говорила, что взяла за основу опыт Европейского союза, но намеревалась сделать этот интеграционный институт более справедливым и лучшим.

Страны вроде России используют риторику цивилизации. Они заимствуют эту идею у Сэмюэля Хантингтона, но поверхностно, при том, что у нее очень много проблем. И поскольку риторика цивилизации отличается от исходной идеи, она вырастает в отдельную идеологию «цивилизационизма», смысл которой ухватить довольно сложно.