Мирные жители под перекрестным огнем в Палестине

Многолетний конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся с новой силой. Власть рассказывает о происходящих событиях и реакции общества на эскалацию насилия за последние дни, которая приводит к огромным жертвам среди мирного населения с обеих сторон.
Главное:
- ХАМАС, исламистская боевая группировка, 7 октября обстреляла часть сектора Газа тысячами ракет и начала стремительное наземное наступление.
- Израильское правительство ответило силой, авиаударами и блокадой.
- Десятилетия переговоров, направленных на решение затянувшегося конфликта между Израилем и Палестиной, были отменены из-за «режима апартеида» против палестинцев, заявили правозащитники.
- Реакция западных стран на возобновившийся конфликт контрастирует с геополитической позицией, которую они заняли в отношении российской агрессии в Украине.
Тысячи палестинцев и израильтян погибли с 7 октября, после того как ХАМАС, исламистская боевая группировка, контролирующая один из палестинских регионов, начала нападение на Израиль, который ответил наступлением, напоминающим войну.
Боевики ХАМАС атаковали Израиль ракетами, а затем проникли на его территорию из сектора Газа, который находится под израильской блокадой уже 15 лет. В качестве причины нападения представители движения ХАМАС назвали недавний штурм Израилем мечети Аль-Акса, считающейся одной из трех главных святынь ислама. Кроме того, ХАМАС обвиняет Израиль в том, что он удерживает тысячи палестинских заключенных.
Правительство Израиля объявило «военное положение» и создало правительство военного времени для наблюдения за ответными действиями против нападения, произошедшего в выходные дни.
Субботнее нападение произошло во время еврейского праздника Симхат Тора и через 50 лет после вторжения египетских и сирийских войск во время Войны Судного Дня в 1973 году, с целью вернуть себе территорию, захваченную Израилем во время короткого конфликта в 1967 году.
Потери мирных жителей
11 октября ООН выпустил доклад, в котором организация предупреждает о критической ситуации в регионе, особенно в отношении гражданского населения. По состоянию на 13 октября, более 423 000 человек из Газы, около 19% населения, были вынуждены покинуть свои дома.
13 октября Израиль призвал эвакуироваться более миллиону жителей сектора Газы из северной части анклава на юг за 24 часа. ООН осудил этот приказ как «преступление против человечности и вопиющее нарушение международного гуманитарного права» и потребовал отменить его.
«Мы в ужасе от перспективы того, что еще 1 миллион палестинцев присоединится к более чем 423 000 человек, которые уже были насильственно изгнаны из своих домов в результате насилия на прошлой неделе», — заявила Паула Гавирия Бетанкур, специальный докладчик ООН по правам беженцев.
Пратибха Такер, редакционный директор Economist Intelligence Unit по Ближнему Востоку и Африке, заявила, что атака ХАМАС вызвала жесткую реакцию со стороны израильского правительства.
«Мы верим, что Израиль одержит быструю военную победу после объявления о состоянии войны и призыва тысяч резервистов», — сказал Такер в интервью Власти.
Однако быстрая победа не является синонимом окончательного решения, утверждает Такер.
«Сроки заключения израильско-арабского мирного соглашения станут более длительными, учитывая, что репрессии Израиля против сектора Газа будут суровыми», — считает он.
В телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что план состоит в том, чтобы «раздавить и уничтожить» ХАМАС.
«Каждый член ХАМАСа — мертвец», — сказал Нетаньяху.
Омар Шакир, директор Human Rights Watch по Израилю и Палестине, заявил, что атмосфера «незаконных нападений и систематических репрессий», вероятно, нанесет ущерб гражданскому населению.
«Если мы чему-то научились в ходе предыдущих эскалаций, так это тому, что до тех пор, пока существует безнаказанность за серьезные нарушения, мы будем продолжать видеть новые репрессии и пролитие крови гражданских», — сказал Шакир.
Врачи в секторе Газа говорят, что жертвы среди мирного населения резко возросли из-за того, что Израиль нанес авиаудары без предупреждения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что система здравоохранения сектора Газа находится на грани коллапса: больницы не могут принимать новых пациентов, а морги переполнены
Плестиа Алакад, журналистка из сектора Газа, которая также освещает конфликт на своей странице в Instagram, в одном из своих видео заявила, что даже все более запоздалых предупреждений недостаточно для эвакуации людей.
«Всем жителям Газы приходят экстренные звонки, в которых сообщают, что у нас есть три минуты на эвакуацию. Иногда мы их даже не получаем. Но куда? Такси нигде нет, все улицы разрушены», — сказал Алакад.
Мириам Мармур, пресс-секретарь израильской правозащитной группы Gisha, рассказала ABC News, что возмездие привело к «беспрецедентным масштабам разрушений».
«Решения Израиля о прекращении поставок электроэнергии, топлива, продуктов питания и медикаментов серьезно усугубляют риски человеческих потерь для палестинцев», — сказал Мармур.
Между тем, в Аль-Шифе, крупнейшей больнице в секторе Газа, запасов топлива хватает лишь на три дня, сообщил агентству AP Маттиас Каннес из организации Doctors Without Borders («Врачи без границ»). В других больницах заканчивается хирургическое оборудование, антибиотики, топливо и другие материалы.
Через пять дней после начала конфликта Алакад заявила, что ситуация ухудшается.
«Мы ничего не можем понять. Мы не можем освещать события, потому что все разрушено. Палестинские гражданские силы и машины скорой помощи не могут добраться до мест, [пострадавших от авиаударов]», — сказала Алакад.
Однако 12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил в Твиттере, что блокада Газы вряд ли прекратится, пока ХАМАС не гарантирует израильским пленным безопасный проход обратно.
«Гуманитарная помощь Газе? Мы не подадим ни электричество, ни воду, ни топливо до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой», — заявил он.
От катастрофы к апартеиду
Конфликт Палестины с Израилем имеет очень долгую историю. Со стороны Палестины, стартовой точкой противостояния зачастую считается 1948 год (Накба), во время которой происходил массовый исход и лишение собственности палестинцев. В докладе 2021 года HRW Израиль обвиняется в «преступлениях против человечности» и апартеида против палестинского населения, а ООН с 1967 года считает, что Израиль незаконно оккупировал территорию Палестины, в том числе и Иерусалим, который Израиль объявил своей столицей.
После 1948 года Израиль и Палестина прошли через череду вооруженных конфликтов и переговоров. В результате войны 1967 года, Израиль полностью оккупировал территории Палестины. Систематическое нарушение прав палестинцев в последующем, привело к массовому восстанию (интифада) в 1987 году. В 1993 году же стороны сумели заключить соглашение в Осло, которое обеспечило легитимность Движению за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) в отличии от более воинственного движения ХАМАС.
Согласно соглашению, обе стороны признают право на собственные государства. Израиль сохраняет военный контроль над Западным Берегом и сектором Газа, в то время как палестинские анклавы получат различную степень гражданской автономии. Это было сделано с обещанием о «будущей государственности», которое будет рассмотрено на окончательном соглашении через 5 лет. 30 лет спустя, стороны так и не пришли к соглашению - вместо этого продолжились протесты и вооруженные конфликты, которые, по словам израильского историка Илана Паппе, повторно привели к оккупации палестинских территорий.
HRW в своем докладе сообщала, что за последние 54 года израильские власти содействовали переселению израильтян-евреев на территории Палестины и предоставили им более высокий статус по сравнению с палестинцами. Палестинцы же имеют ограниченную степень самоуправления в некоторых частях своей территории, а Израиль сохраняет основной контроль над границами, воздушным пространством, передвижением людей и товаров и регистрацией всего населения.
По словам HRW, на Западном Берегу Израиль создает «сегрегацию», запрещая палестинцам въезды в некоторые поселения. Власти конфисковали там более трети территорий, а 99% территорий, которую израильские власти выделили для использования третьими сторонами - были выделены для израильских граждан. Израиль переселил на Западный Берег более 500 тыс. израильских поселенцев.
«Увеличение числа поселенцев является результатом политики израильского правительства, которое не верит в решение о создании двух государств», — заявлял Набиль Абу Рудейне, пресс-секретарь президента Палестинской национальной админстрации.
Более того, Израиль проводит блокаду сектора Газы, что привело к ограничению доступа к основным услугам и разрушению местной экономики. Около 80% местного населения стали зависеть от гуманитарной помощи, а семьям в Газе приходится обходиться без централизованного электроснабжения от 12 до 20 часов в день. ООН также считает, что более 96% запасов воды в Газе являются непригодным для потребления.
Помимо этого, в докладе описано, что израильские власти часто использовали репрессивные средства во время боевых действий и протестов в секторе Газа. Эти наступления включали в себя преднамеренные нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, в результате которых погибло более 2000 мирных жителей. New York Times писал, что Израиль совершал воздушные атаки по мечетям в секторе Газа, «прямо над головами молящихся», в ответ на нападение ХАМАС. Атаки на мечети в секторе Газа являются регулярными, последнее было в середине сентября.
Фатхи Немер, сотрудник организации Al-Shabaka, которая позиционирует себя как единственный независимый транснациональный палестинский аналитический центр, сказал, что анклав сектора Газа далек от того, чтобы быть убежищем для террористов. Немер предпочитает определять его как «гетто» или «даже концентрационный лагерь».
«Палестинцы в секторе Газа в подавляющем большинстве являются беженцами, которым Израиль отказывает в возвращении в свои дома в нарушение международного права. Просто за то, что они не евреи. Согласно расистскому израильскому закону о возвращении, любому еврею в мире разрешается поселиться в Израиле, но палестинским беженцам, у которых все еще есть документы на землю и ключи от домов, запрещено возвращаться», — сказал Немер.
Израиль же, в свою очередь, в ответ на обвинения в оккупации, считает, что эти земли являются «спорными». А сменявшие друг друга правительства продолжают придерживаться позиции, согласно которой Иерусалим «неделимый» является столицей Израиля. В 2018 году же парламент страны принял закон с конституционным статусом, обозначающий Израиль как «национальное государство еврейского народа» и то, что право на самоопределение в Израиле «принадлежит еврейскому народу».
Необходимо отметить, что согласно резолюции 3236 1974 года Генеральной Ассамблеи ООН, палестинский народ имеет право на самоопределение, право на национальную независимость и суверенитет без внешнего вмешательства.
Двойные стандарты
В 2018 году, за три года до доклада HRW, правительство Израиля отозвало рабочую визу Омара Шакир, директора HRW по Израилю и Палестине, что вызвало критику со стороны ООН.
Ранее в этом году британская газета The Guardian сообщила, что в апреле 2022 года Гарвардский университет отозвал предложение о позиции старшего научного сотрудника Кеннету Роту, бывшему главе HRW (решение, которое декан Гарварда Кеннеди Дуглас Элмендорф отменил несколько месяцев спустя). В интервью Рот заявил, что декан Гарварда «поддался давлению со стороны доноров, которые являются решительными сторонниками Израиля» и которые резко раскритиковали отчет HRW, опубликованный годом ранее.
В то время как Рота избегали в Гарварде, в другом отчете правозащитников из Amnesty International политика израильского правительства также сравнивалась с апартеидом.
«Израиль навязывает систему угнетения и доминирования против палестинцев во всех районах, находящихся под его контролем. [...] Это равнозначно апартеиду, запрещенному международным правом».
Немер утверждает, что реакция международного сообщества на израильско-палестинский конфликт вызвала разную степень негодования по сравнению с широко распространенным возмущением по поводу вторжения России в Украину.
«Палестинцы использовали всевозможные методы, чтобы противостоять колонизации. Как насильственная, так и ненасильственная тактика демонизируются и отвергаются так называемым международным сообществом. Это резко контрастирует с тем, как мир отреагировал на вторжение России в Украину. Россия была четко обозначена как оккупант, и международные усилия были предприняты не только для бойкота России, но даже для вооружения Украины. Мы видели беспрецедентные кампании в СМИ, декларирующие солидарность с украинцами», — говорит он.
Всего через несколько дней после нападения ХАМАС, США отправили Израилю первую партию военной помощи.
В электронном письме «Власти» европейская команда Economist Intelligence Unit заявила, что геополитические позиции великих держав в отношении этих двух конфликтов вряд ли изменятся.
«Помощь ЕС палестинским территориям теперь будет подвергаться повышенному вниманию. Однако западные соглашения о финансировании поддержки Украины останутся в силе, и на будущую поддержку США вряд ли повлияют конкурирующие потребности Израиля, поскольку они рассматриваются отдельно».
Немер отметил наличие двойных стандартов в таких подходах.
«Здесь мы являемся свидетелями циничной двусмысленности. Это также относится и к СМИ, которые поддерживали каждый акт украинского сопротивления. В случае с Палестиной существует полная поддержка израильской версии без какого-либо критического осмысления. Поскольку Израиль без разбора бомбит сектор Газа, убивая сотни палестинских мирных жителей, мы не видим ни капли гуманности или сочувствия, свойственных израильтянам или украинцам», — сказал Немер.
Решением, по мнению палестинцев, было бы законное восстановление деколонизированного, суверенного государства, свободного от оккупации.
«Деколонизированная земля между рекой и морем, где беженцы могут свободно вернуться в свои дома и спасти будущее, которое было у них украдено. Границы, которые нам навязали, не отражают идею освобождения и направлены на защиту искусственной израильской демографии. Без справедливости не может быть настоящего освобождения. Без обращения к Накбе (“Катастрофа” с арабского, события 1948 года - В.) не может быть справедливости», — резюмирует Немер.