Мирные жители под перекрестным огнем в Палестине

HRW в своем докладе сообщала, что за последние 54 года израильские власти содействовали переселению израильтян-евреев на территории Палестины и предоставили им более высокий статус по сравнению с палестинцами. Палестинцы же имеют ограниченную степень самоуправления в некоторых частях своей территории, а Израиль сохраняет основной контроль над границами, воздушным пространством, передвижением людей и товаров и регистрацией всего населения.

По словам HRW, на Западном Берегу Израиль создает «сегрегацию», запрещая палестинцам въезды в некоторые поселения. Власти конфисковали там более трети территорий, а 99% территорий, которую израильские власти выделили для использования третьими сторонами - были выделены для израильских граждан. Израиль переселил на Западный Берег более 500 тыс. израильских поселенцев.

«Увеличение числа поселенцев является результатом политики израильского правительства, которое не верит в решение о создании двух государств», — заявлял Набиль Абу Рудейне, пресс-секретарь президента Палестинской национальной админстрации.

Более того, Израиль проводит блокаду сектора Газы, что привело к ограничению доступа к основным услугам и разрушению местной экономики. Около 80% местного населения стали зависеть от гуманитарной помощи, а семьям в Газе приходится обходиться без централизованного электроснабжения от 12 до 20 часов в день. ООН также считает, что более 96% запасов воды в Газе являются непригодным для потребления.

Помимо этого, в докладе описано, что израильские власти часто использовали репрессивные средства во время боевых действий и протестов в секторе Газа. Эти наступления включали в себя преднамеренные нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, в результате которых погибло более 2000 мирных жителей. New York Times писал, что Израиль совершал воздушные атаки по мечетям в секторе Газа, «прямо над головами молящихся», в ответ на нападение ХАМАС. Атаки на мечети в секторе Газа являются регулярными, последнее было в середине сентября.

Фатхи Немер, сотрудник организации Al-Shabaka, которая позиционирует себя как единственный независимый транснациональный палестинский аналитический центр, сказал, что анклав сектора Газа далек от того, чтобы быть убежищем для террористов. Немер предпочитает определять его как «гетто» или «даже концентрационный лагерь».

«Палестинцы в секторе Газа в подавляющем большинстве являются беженцами, которым Израиль отказывает в возвращении в свои дома в нарушение международного права. Просто за то, что они не евреи. Согласно расистскому израильскому закону о возвращении, любому еврею в мире разрешается поселиться в Израиле, но палестинским беженцам, у которых все еще есть документы на землю и ключи от домов, запрещено возвращаться», — сказал Немер.

Израиль же, в свою очередь, в ответ на обвинения в оккупации, считает, что эти земли являются «спорными». А сменявшие друг друга правительства продолжают придерживаться позиции, согласно которой Иерусалим «неделимый» является столицей Израиля. В 2018 году же парламент страны принял закон с конституционным статусом, обозначающий Израиль как «национальное государство еврейского народа» и то, что право на самоопределение в Израиле «принадлежит еврейскому народу».

Необходимо отметить, что согласно резолюции 3236 1974 года Генеральной Ассамблеи ООН, палестинский народ имеет право на самоопределение, право на национальную независимость и суверенитет без внешнего вмешательства.