Тамара Дуйсенова, зам. премьер-министра: «АрселорМиттал Темиртау не до конца модернизировал оборудование»

В конце октября в Карагандинской области произошла крупнейшая в истории страны авария на шахте им. Костенко, принадлежащей компании АрселорМиттал Темиртау. Происшествие, в результате которого погибло 46 шахтеров, остро поставило вопросы о качестве государственной политики в области безопасности и охраны труда. Власть поговорила с курирующей эту область заместителем премьер-министра Тамарой Дуйсеновой о готовящейся концепции безопасного труда, сложном процессе ее обсуждения с работодателями и недоработках государственных органов по предупреждению несчастных случаев на производстве.



Видите ли вы необходимость в том, чтобы усиливать регулирование в сфере охраны труда и промышленной безопасности? Какими будут ближайшие и долгосрочные действия государства в этом направлении?

Нам всем надо понимать, что охрана труда и промышленная безопасность должны идти рядом. Этот комплексный подход должен полностью обеспечить уровень безопасности на каждом рабочем месте. Эта новая идеология охраны труда заложена в новой Концепции безопасного труда до 2030 года, проект которой подготовлен в начале года и сейчас по поручению главы государства запущен для принятия до конца текущего года.

В начале года был подготовлен проект новой концепции «Безопасного труда до 2030 года». В апреле 2023 года я презентовала его на Международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности, которую мы проводим в Астане на EXPO ежегодно. В ней предусмотрено 6 направлений.

Во-первых, надо определить необходимый уровень безопасности труда, который устанавливается на основе аттестации производственных объектов в части условий труда или оценки профессиональных рисков. Эту аттестацию проводят специализированные организации. Они осуществляют замеры и определяют все параметры для обеспечения безопасного труда на рабочих местах.

У нас будет интегральная оценка рисков, учитывающая факторы вредности и опасности производства, угроз при работе с оборудованием и т.д. Мы вводим систему управления рисками, и будем оценивать риски с учетом специфики рабочих мест.

Сама методика еще обсуждается с работодателями. С их стороны есть несогласие по тому, как эту меру можно реализовать. Мы говорим работодателям, что это хорошо не только для инспекторов промышленной безопасности и труда, это хорошо и для вас самих. То есть они смогут акцентировать внимание на самых высокорискованных рабочих местах. К примеру, необходимо ставить датчики, которые в автоматическом режиме смогут передавать данные, подтверждать разные факты для инспекции, использоваться для улучшения условий труда и т.д.

В целом концепция сейчас подготовлена, ее уже обсуждают. Недавно, в ходе совещания Республиканской трехсторонней комиссии, компания ERG просила, чтобы мы расширили пилотный проект на другие предприятия. С августа этого года Министерство труда и социальной защиты апробирует эту концепцию на 20 предприятиях. Я поддержала идею расширения, это позволит понять, что еще нам нужно менять. Но под всеми вводимыми методиками и оценками должны лежать научно-обоснованные аргументы.

Во-вторых, когда мы оценим степени риска на рабочих местах, мы учтем не только обеспечение спецодеждой или дифференциацию социальных гарантий, но и дифференциацию страхового тарифа.

Ведь использование усредненных показателей страховых тарифов уже не отвечает требованиям текущей ситуации. У АрселорМиттал Темиртау, к примеру, самый высокий класс профессионального риска, поэтому у них самый высокий размер страхового тарифа — 2,96%. И он не дифференцирован. Я могу работать на поверхности, а кто-то на глубине несколько сотен метров. При этом для всех действует один тариф.

В медицине предусматривается другая модель. Хирурги – у них деятельность более рискованная, поэтому для них повышенный тариф. Для акушеров-гинекологов чуть пониже, а у терапевтов рисков еще меньше, и тариф ниже.

Соответственно, такая же модель должна быть внедрена на вредных производствах. Концепцию планируется принять в декабре, а далее разработать законопроект и внести его в парламент.

Не менее важный момент — это средства индивидуальной защиты. СИЗ-ы тоже должны меняться в зависимости от рабочего места. Важен и вопрос обеспечения СИЗами. Здесь у нас применяются одинаковые (усредненные) нормативы. То есть, если я должна надевать беруши, то и вы должны. Теперь все будет зависеть от рабочего места: в зависимости от установленной степени профриска кому-то нужно будет добавить очки к экипировке, а кому-то — каску. Поэтому нужно скорректировать нормативы.

Но нужно и заняться обучением работников. Компании по страхованию жизни будут направлять 6% страховых премий на превентивные меры, то есть на упреждение несчастных случаев. Эти деньги пойдут на обучение работников по вопросам охраны труда. Надо стремиться к снижению числа несчастных случаев, ведь если их будет больше, то компании по страхованию жизни могут банкротиться, поэтому они должны быть заинтересованы в их профилактике.