Йонатан Всевиов, генсек МИД Эстонии: «Казахстан делает многое для соблюдения санкционного режима»

Какова цель вашей поездки в Казахстан? С кем и что вы обсудили или планируете обсуждать?

Казахстан играет важную роль в мире и Эстония хочет развивать двусторонние отношения с вашей страной. Кроме того, мы хотим укреплять сотрудничество в международных организациях и в вопросах глобального порядка. У нас много общего, у нас общий сосед и в каком-то смысле похожее прошлое. Так что мы хорошо понимаем друг друга. И я бы сказал, что мы уважаем позиции друг друга. Конечно же, на первом месте для нас стоит та война, которая происходит и принципы – территориальная целостность и неприкосновенность стран должны сохраняться. Поэтому я хотел бы поблагодарить Казахстан за ту помощь, которую он оказывает Украине. И за то сотрудничество, которое Казахстан оказывает в связи с отслеживанием того, чтобы санкции не нарушались.

Какие конкретно вопросы вы обсуждали?

Мы обсуждали наше сотрудничество в рамках международных организаций, в их числе ОБСЕ, санкции, вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в том числе подготовка конкретных двусторонних соглашений. И обсуждение визитов на высшем уровне, которые должны состояться в следующем году.

Что касается санкций, насколько сложно, на ваш взгляд, балансировать Казахстану в сложившейся ситуации, учитывая большую протяженность границы с Россией? Как страна может соблюдать санкционные ограничения?

Это вполне реально и Казахстан делает в этом плане достаточно много. Ситуация с санкциями не является статичной, постоянно могут возникать какие-то новые случаи обхода санкций. И мы должны соответственно на это реагировать.

Что может грозить Казахстану в случае подтверждения информации об обходе санкций и что через страну идет нелегальный импорт в Россию санкционных товаров?

Мы конечно же не хотим, чтобы тот товар, который имеет военное назначение, поступал в Россию. Все, что касается статистики, отдельных случаев, о которых становится известно, все это мы отслеживаем очень внимательно. И мы хотим сотрудничать с Казахстаном и находить точки сотрудничества, чтобы совместно отслеживать такие моменты, когда санкции обходят. Естественно, у нас есть еще возможности для того, чтобы ограничивать экспорт. Но для нас также важно, чтобы легитимный товарообмен сохранялся и его объемы не уменьшались. Это все возможно, если наши официальные органы – органы правовой защиты – будут активно сотрудничать.

Казахстан готов сотрудничать?

Надеюсь, что да. Это так. Я верю в это.