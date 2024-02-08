«После выборов политическая арена была полностью зачищена»

Побороться за власть

Десятки раз инициативные группы по созданию различных политических партий подавали документы в министерство юстиции. Однако ведомство каждый раз отказывало им в регистрации, заявляя, что среди поставивших свои подписи числятся люди, которых нет в живых, иностранцы и несовершеннолетние.

Несмотря на то, что они предоставляют видеозаписи подписантов, готовых стать членами новых партий, а также приходят к зданию министерства с группой поддержки, выкрикивая, что они «живые», им продолжают приходить отказы.

«Мы судимся с министерством из-за отказов. Они говорят, что список “не соответствует 8 статье закона о политических партиях”. Я всегда отвечаю, что там написано “члены” партии, а у нас еще нет членов, мы всего лишь инициативная группа», — говорит Власти активистка инициативной группы по созданию оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!» Бибигуль Имангалиева.

«Алға, Қазақстан!» была создана в 2022 году. Ее лидером был покойный оппозиционный политик и диссидент Жасарал Куанышалин. После его смерти председателем инициативной группы стал марафонец и активист Марат Жыланбаев, которого в 2023 году осудили на 7 лет.



Асет Абишев, член инициативной группы «Алға, Қазақстан!» также добавляет, что на них оказывают перманентное давление, арестовывая на 15 суток всякий раз, когда члены инициативной группы вместе с другими соратниками идут подавать документы.