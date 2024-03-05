От Назарбаева до Лукашенко: Голливуд на службе у диктаторов

«Безделушки для диктаторов»

В конце 2019 года Стоун и Лопатенок начали работать над картиной «Qazaq. История Золотого человека», посвященной Назарбаеву. В 2022 году OCCRP и «Власть» выяснили, что подконтрольный Назарбаеву благотворительный фонд заплатил им за фильм как минимум пять миллионов долларов.

Восьмисерийный фильм, восхваляющий достижения Назарбаева, показали по казахстанскому национальному телевидению в декабре 2021 года. Месяц спустя тысячи граждан, уставшие от почти тридцатилетнего правления Назарбаева, вышли на улицы страны с протестами, скандируя: «Старик, уходи!»

Источник в команде, работавший над фильмом, отмечает, что Стоун никогда не был глубоко погружен в процесс подготовки. Сценаристы подготовили около 150 вопросов и, как минимум, пять раз обсуждали их с представителями Назарбаева, которые продолжали исключать самые острые.

“Назарбаев все время редактировал фильм, стараясь улучшить свой имидж”, отметил работавший над фильмом участник команды.

Похоже, бывший президент Казахстана остался доволен результатом. Лопатенок и его команда даже планировали издать книгу на основе интервью Назарбаева со Стоуном, а российское издательство подготовило свою версию и в многочисленных письмах Лопатенку уточняло, когда им ждать платежа.

Книга так и не была напечатана. И, насколько известно, восьмисерийный фильм о Назарбаеве в Казахстане больше в эфир тоже не выходил.

“Этот фильм явно был призван сформировать и закрепить наследие Назарбаева как отца-основателя современного Казахстана, а не исследовать правду о его жизни и временах, - отмечает Джоанна Лиллис, журналистка, более 20 лет пишущая о Центральной Азии. - Они уделяют достаточно эфирного времени темам, которые являются излюбленными темами для разговоров команды Назарбаева, чтобы представить его в положительном свете, например, отказ Казахстана от ядерного оружия, в то время как негативные моменты просто не освещаются вообще”.

Тем удивительнее выглядит тот факт, что несколько человек из команды, работавшей над фильмом о Назарбаеве, так и не получили весь гонорар. Двое из них подтвердили это репортерам.

Егор Климович, работавший на проекте режиссером монтажа, и вовсе сделал заявление со сцены фестиваля в Минске, где презентовали “Казаха”. “Почти вся команда не получила денег за свою работу”, говорил Климович в тот момент, когда другие продюсеры покидают сцену, отказываясь дать ему микрофон. Климович тогда призывал “казахскую сторону” оказать давление на Лопатенка.

Неизвестно, пыталась ли “казахская сторона” оказать влияние на голливудского продюсера. Нурсултан Назарбаев и его дочь Дарига, возглавляющая фонд, оплативший фильм, не ответили на просьбы о комментариях.

Тем не менее проект о Назарбаеве, вероятно, научил Лопатенка работать с диктаторами: они или их приближенные платят, а он снимает высококачественные восхваляющие их фильмы — для продвижения картин привлекают знаменитого интервьюера.

