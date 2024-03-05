От Назарбаева до Лукашенко: Голливуд на службе у диктаторов

Вячеслав Абрамов (OCCRP/«Власть»), Светлана Ромашкина («Власть»), Джулия Уоллес (OCCRP), Кевин Холл (OCCRP)
Игорь Лопатенок, продвигавший пророссийские взгляды на Украину и снявший интервью Оливера Стоуна с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, готовил еще ряд проектов.
Главное из расследования:
- Команда Лопатенка подготовила сценарии для фильмов об Александре Лукашенко, Ильхаме Алиеве и других авторитарных лидерах.
- Судя по презентациям, цель этих картин — «отмывание» репутации: диктаторам предлагали обсудить вопросы, касающиеся защиты прав человека и демократии.
- Интервьюером в двух фильмах должен был выступить Оливер Стоун. Неизвестно, насколько он был осведомлен об этих проектах. Ни один из фильмов так и не сняли.
- Судя по утекшим письмам, одну из картин Лопатенка про Украину, вероятно, проспонсировал Виктор Медведчук, украинский олигарх и близкий соратник Владимира Путина.
Владимира Путина, Александра Лукашенко и Ильхама Алиева обвиняют в ужасных преступлениях против граждан собственных стран. Однако там, где мир видит жестоких диктаторов, Игорь Лопатенок видит возможности.
За плечами американского документалиста несколько масштабных проектов. Вместе с известным голливудским режиссером Оливером Стоуном он выпустил две документальные картины про Украину, которые многие назвали прокремлевской пропагандой, и восьмисерийный фильм про казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева.
Как оказалось, на этом Лопатенок останавливаться не собирался. OCCRP и «Власть» получили многочисленные документы, раскрывающие, что он планировал снять ряд документальных картин, обеляющих автократов во главе Беларуси, Азербайджана и еще нескольких стран. Режиссер обещал, что как минимум в двух фильмах интервьюером выступит Оливер Стоун.
Из утекших файлов — электронных писем, сценариев и презентаций — неясно, насколько глубоко Стоун был погружен в далекоидущие планы Лопатенка и знал ли вообще о большинстве из них. Ни один из проектов так и не реализовали. Стоун и его менеджер не ответили на запросы о комментарии.
Как сообщил OCCRP на прошлой неделе сам Лопатенок, Стоун знал о подготовке сценариев для диктаторов (их режиссер назвал своими «героями»).
«В этом нет ничего сенсационного, — ответил Лопатенок на вопрос об осведомленности Стоуна о фильмах. — Вы же это понимаете?»
Лопатенок отказался отвечать на вопросы касательно финансирования предыдущих фильмов или сорвавшихся картин с участием Стоуна. Наш редактор закончил разговор, когда разнервничавшийся Лопатенок начал выкрикивать угрозы вроде «мы с вами лично разберемся» и «мы вас уничтожим».
Режиссер проигнорировал письмо с предложением ответить на вопросы в электронной форме. Вместо этого он стал соавтором статьи на портале Intelligencer.today, в которой его называют «жертвой» «провокационных информационных операций» OCCRP.
Утечка раскрыла, чем Лопатенок надеялся завлечь автократов: обещаниями повысить их репутацию на мировой арене.
В одной из презентаций (у нее два названия: «Документальный фильм Оливера Стоуна» и «Про Ильхама Алиева и Азербайджан») говорится, что Стоун «встретится лицом к лицу» с лидером страны и обсудит не только его «путь к президентству, но также яркую и увлекательную историю Азербайджана».
В другой презентации предлагается «показать широкой аудитории драматичную историю современной Беларуси и ее лидера» в момент, когда «внимание всего мира было сосредоточено» на стране.
«Мы, создатели фильма, верим в мудрость и последовательность действий Александра Григорьевича Лукашенко», — гласит документ, на обложке которого черно-белое изображение — совмещенные портреты Лукашенко и Стоуна.
В документе не указана дата, и неясно, о каких «действиях» идет речь – вероятно, о массовых антиправительственных протестах 2020 года, которые жестоко подавил режим Лукашенко. Неизвестно, знал ли Стоун о проекте.
Судя по переписке команды Лопатенка, Стоун согласился поучаствовать как минимум в одном проекте — в фильме про Лукашенко. По-видимому, его планы изменились после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года (в марте 2022 года Стоун публично осудил войну и сказал, что Россия совершила «ошибку», отметив при этом, что США «спровоцировали» Путина).
«К сожалению, [беларусский] проект на паузе из-за отказа Оливера, — написал продюсер Игорь Кобзев члену команды в июне того года. — Все попытки найти нового интервьюера провалились из-за войны в Украине (никто не соглашается). Я в очень трудном положении». Кобзев не ответил на запрос о комментарии.
До этого момента казалось, что Лопатенок нашел собственную формулу успеха. Он собрал небольшую команду сценаристов и продюсеров, которые штамповали для диктаторов презентации с заманчивым предложением — получить экранное время с всемирно известным режиссером.
Член его команды рассказал журналистам на условиях анонимности о «монетизации» процесса. По сути, Лопатенок предлагал влиятельным лицам то, перед чем они не могут устоять: легитимность на международной арене.
«У него была продаваемая звезда — Стоун. Вот и все, — сказал он. — Люди всегда ведутся на яркие безделушки, только в этом случае в роли безделушки был Оливер Стоун. Он достигал желаемого эффекта: “О, интервью с Оливером Стоуном! Меня по всему миру будут показывать!”»
Однако мнение о том, что Стоун — билет ко всемирной славе, уже давно не актуально. Некогда любимец критиков, залог кассового успеха и обладатель «Оскаров» не так давно был назван в журнале Variety создателем «сомнительных картин».
В 2000–2010-е годы он снял серию документальных фильмов, которые послужили Фиделю Кастро и Уго Чавесу платформой для продвижения леворадикальных политических программ. В 2017 году он выпустил четырехсерийное «Интервью с Путиным». Газета The New York Times назвала интервью «подобострастным», «нелепым» и «чересчур великодушным» по отношению к российскому президенту, который получил шанс предстать перед американской аудиторией в образе «жесткого, но справедливого лидера, ставшего жертвой клеветы со стороны лицемерного Запада».
«Он видит в г-не Стоуне журналиста, соратника или дурака?» — обратился к читателям обозреватель газеты.
Однако совместные проекты с Лопатенком — сторонником путинского режима с запятнанной финансовой репутацией — получили меньше внимания, хоть и глубже погрузили зрителей в мир, который критики назвали откровенной пропагандой.
В презентации для Алиева — «Документальный фильм Оливера Стоуна» — Лопатенок подчеркивает, что картина «окажет уникальный положительный эффект на публичный образ президента и Азербайджана».
Неизвестно, презентовали ли проект Алиеву, однако эксперт по Евразии говорит, что автократ действительно пытается создать впечатление, будто его режим оказывает модернизирующее влияние в регионе.
«Я считаю, что такой фильм отвечает потенциальным векторам деятельности по “отмыванию” имиджа — через культуру, спорт (из масштабного), международные события, конференции», — говорит Александр Кули, профессор политологии в нью-йоркском Барнард-колледже и эксперт по евразийским транснациональным сетям.
По его словам, лидеры стран на постсоветском пространстве зачастую «стремятся предстать в образе модернизаторов». «У таких правителей всегда имеются лоббисты... однако отмывание репутации придает больший вес и убедительность их заявлениям о намерениях модернизации».
Кейси Мишель, глава отдела по борьбе с клептократией в Фонде прав человека, говорит, что зачастую от голливудской славы авторитарных лидеров страдают граждане их стран. Фонд уже давно призывает голливудских звезд не работать с авторитарными режимами.
«Не представляю, как грустно жителям таких стран, как, например, Казахстан... видеть, как какой-то американский режиссер дает диктатору во главе их страны новый канал распространения пропаганды, — говорит Мишель. — Эти люди знают, сколь ужасны на самом деле эти режимы — а тут появляется какой-то американец и транслирует на весь мир интервью с диктатором, даже не пытаясь ему перечить».
Однажды в Днепре
Лопатенок — сейчас режиссеру 56 лет — родился в маленьком городе недалеко от украинского Днепра, примерно в 500 километрах к юго-востоку от Киева. Окончив в университете физико-технический факультет, он перепробовал множество разных профессий, пока наконец не нашел нишу в украинской киноиндустрии и не начал раскрашивать старые советские фильмы.
В 2008 году он эмигрировал в США, а через год открыл скромную по голливудским меркам фирму Grading Dimension Pictures Inc. У нее всего 31 подписчик в Facebook — на ломаном английском на странице указано, что «киностудия специализируется на создании фильмов — от пред- до постпродакшена».
В 2018 году Лопатенок дважды заявлял о банкротстве, чтобы не лишиться дома стоимостью $2,75 млн в Малибу. Он заявил под присягой, что «получил финансирование», чтобы погасить залог за дом и расплатиться с кредиторами.
Несмотря на то, что Лопатенок переехал в США и получил американское гражданство, он по-прежнему открыто высказывает в соцсетях прокремлевские взгляды и появляется в российском государственном медиа Sputnik. Он посещает YouTube-канал The Politics of Survival («Политика выживания»), который ведет Тара Рид, заявившая в преддверии американских президентских выборов 2020 года, что в 90-х годах стала жертвой сексуального насилия со стороны Джо Байдена (обвинения признали безосновательными, и она переехала в Москву).
Неизвестно, когда Лопатенок познакомился со Стоуном, однако в 2010-х годах они выпустили два совместных фильма про родную страну Лопатенка: «Украина в огне» в 2016 году и «В борьбе за Украину» в 2019-м. В документальных картинах с прокремлевской точки зрения описыввалась революция 2014 года, известная как Евромайдан, в результате которой в Украине свергли лояльного к России президента Виктора Януковича.
«Мое отношение к Майдану было сразу же негативное», — рассказал Лопатенок в 2016 году «Комсомольской правде», отметив, что переворот, по его мнению, «поддерживали иностранные спецслужбы».
Совместные проекты Стоуна и Лопатенка проигнорировали большинство международных медиа, но восхваляли российские СМИ: газета «Известия» написала, что фильм «потряс Европу, разоблачив киевскую элиту».
На премьере фильма «В борьбе за Украину» на кинофестивале в сицилийской Таормине на красной дорожке к Лопатенку и Стоуну присоединился украинский политик и бизнесмен Виктор Медведчук, давний соратник Владимира Путина и главный персонаж картины.
В американском издании The Daily Beast предположили, что фильм может быть «пиар-инструментом» Медведчука, который пытался расширить политическое влияние в Украине (полномасштабная война поставила крест на его политической карьере в стране: Медведчука обвинили в предательстве и передали России в рамках обмена заключенными).
Попавшие к «Власти» документы раскрывают, что фильм как минимум частично профинансировал Медведчук.
«В Таормине... я перекинулся парой слов с [супругой Медведчука] Оксаной Медведчук (Марченко), а позже с Гораном, — написал сценарист из команды Лопатенка жене режиссера. — Естественно, они сказали, что все хорошо, они полностью покрывают бюджет».
Она ответила, что Горан отправил «часть гонорара Оливера и оплатил съемки в Монако», а позже добавила, что «больше он ничего не получил». Журналисты не смогли установить фамилию Горана или выявить его роль в проекте.
Медведчук и его супруга проигнорировали просьбы о комментариях, а Лопатенок не ответил на вопросы о финансировании фильма «В борьбе за Украину».
Когда у него спросили, почему он сфокусировался на автократах, Лопатенок сказал, что просто снимал фильмы о своих героях.
«Я восхищаюсь тем, как они руководят народами, — пояснил он. — Потрясающе, что в Минске чистые улицы и нет бездомных... как в Лос-Анджелесе».
«Безделушки для диктаторов»
В конце 2019 года Стоун и Лопатенок начали работать над картиной «Qazaq. История Золотого человека», посвященной Назарбаеву. В 2022 году OCCRP и «Власть» выяснили, что подконтрольный Назарбаеву благотворительный фонд заплатил им за фильм как минимум пять миллионов долларов.
Восьмисерийный фильм, восхваляющий достижения Назарбаева, показали по казахстанскому национальному телевидению в декабре 2021 года. Месяц спустя тысячи граждан, уставшие от почти тридцатилетнего правления Назарбаева, вышли на улицы страны с протестами, скандируя: «Старик, уходи!»
Источник в команде, работавший над фильмом, отмечает, что Стоун никогда не был глубоко погружен в процесс подготовки. Сценаристы подготовили около 150 вопросов и, как минимум, пять раз обсуждали их с представителями Назарбаева, которые продолжали исключать самые острые.
“Назарбаев все время редактировал фильм, стараясь улучшить свой имидж”, отметил работавший над фильмом участник команды.
Похоже, бывший президент Казахстана остался доволен результатом. Лопатенок и его команда даже планировали издать книгу на основе интервью Назарбаева со Стоуном, а российское издательство подготовило свою версию и в многочисленных письмах Лопатенку уточняло, когда им ждать платежа.
Книга так и не была напечатана. И, насколько известно, восьмисерийный фильм о Назарбаеве в Казахстане больше в эфир тоже не выходил.
“Этот фильм явно был призван сформировать и закрепить наследие Назарбаева как отца-основателя современного Казахстана, а не исследовать правду о его жизни и временах, - отмечает Джоанна Лиллис, журналистка, более 20 лет пишущая о Центральной Азии. - Они уделяют достаточно эфирного времени темам, которые являются излюбленными темами для разговоров команды Назарбаева, чтобы представить его в положительном свете, например, отказ Казахстана от ядерного оружия, в то время как негативные моменты просто не освещаются вообще”.
Тем удивительнее выглядит тот факт, что несколько человек из команды, работавшей над фильмом о Назарбаеве, так и не получили весь гонорар. Двое из них подтвердили это репортерам.
Егор Климович, работавший на проекте режиссером монтажа, и вовсе сделал заявление со сцены фестиваля в Минске, где презентовали “Казаха”. “Почти вся команда не получила денег за свою работу”, говорил Климович в тот момент, когда другие продюсеры покидают сцену, отказываясь дать ему микрофон. Климович тогда призывал “казахскую сторону” оказать давление на Лопатенка.
Неизвестно, пыталась ли “казахская сторона” оказать влияние на голливудского продюсера. Нурсултан Назарбаев и его дочь Дарига, возглавляющая фонд, оплативший фильм, не ответили на просьбы о комментариях.
Тем не менее проект о Назарбаеве, вероятно, научил Лопатенка работать с диктаторами: они или их приближенные платят, а он снимает высококачественные восхваляющие их фильмы — для продвижения картин привлекают знаменитого интервьюера.
Попавшие к журналистам документы раскрывают, что его команда подготовила сценарии как минимум для шести авторитарных режимов, пообещав по меньшей мере двум, что Стоун возьмет у их лидеров интервью и поможет им рассказать «настоящую историю».
Среди вопросов, которые предлагали обсудить со Стоуном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, — «успех» страны под «династическим управлением» Алиевых и конфликт с «Арменией, которая теряет стабильность и балансирует на грани бездны».
Сценарий к фильму не оставляет вопросов относительно потенциального тона повествования: Алиева называют «истинным преемником» отца — предыдущего президента, который вырастил «мудрого лидера».
«Действительно ли модель управления, которую избрали власти Азербайджана, столь плоха? — прописано в документе. — Можете ли вы назвать текущую систему правления “культом личности”? Или народ попросту уважает своего лидера, который вывел страну из бедности и превратил в процветающее развивающееся государство?»
Согласно утечке, бюджет картины Лопатенок оценил в $15 млн — это в три раза больше, чем, по имеющимся данным, стоил фильм про Назарбаева.
Сценарий подготовили также для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — ему предложили прорекламировать деятельность по защите интересов страны.
Из презентации фильма об Эрдогане
Точно неизвестно, до какой стадии дошли эти проекты, однако в 2021 году на показе фильма Qazaq в Баку, столице Азербайджана, режиссер выразил надежду на создание нового фильма.
«У этой страны очень богатая и красочная культура, — сказал он. — Бывая тут в 2012–2013 годах, я научился отличать карабахские ковры от всех остальных по орнаменту. Я сниму хороший фильм про Азербайджан».
В 2018 году Ибрагим Калын, тогдашний представитель президента Турции, подтвердил, что им презентовали проект фильма про Эрдогана примерно в то время, когда Стоун был в стране. «Мы изучаем, оцениваем, — поделился он. — Я знаю про фильм о Путине, который он снял».
Картина Лопатенка про Беларусь была на стадии предпродакшена, когда началась полномасштабная война в Украине. Судя по попавшим к журналистам документам, уже были запланированы съемки в Беларуси: команда должна была посетить ряд локаций, в том числе дом, где вырос Лукашенко, и молочный завод. На каждом объекте с президентом обсудили бы ряд вопросов.
Путь в депутаты — зачем?
Президентская предвыборная кампания, покушение.
Из презентации фильма о Лукашенко
Самый амбициозный проект Лопатенка — «Война» — вероятно, планировали презентовать Кремлю. Режиссер предлагал рассказать о российском героизме на Восточном фронте во Вторую мировую войну — эту тему обожает Путин. В презентации говорится, что рассказчиком выступит голливудский актер Хью Грант, а сопродюсером выступит создатель киноэпопеи «Властелин колец» Питер Джексон.
Грант не ответил на запрос о комментарии. Джексон передал через агента, что никогда не слышал о проекте, а его имя использовали без разрешения.
«Меня не устраивает, что мое имя и репутацию крадут таким образом, этим займется мой адвокат», — сказал он.
Судя по презентации, цель фильма заключалась в передаче «правды» о роли России в войне мировому зрителю, избегая при этом появления каких-либо официальных связей с страной.
В документе сказано, что Россию обвиняли в разжигании войны — вероятно, речь идет об исторических спорах касательно довоенного договора о дружбе между Советским Союзом и нацистской Германией.
«Любой ответ с российской стороны заранее воспринимается как пропаганда, — гласит текст. — А значит, нет смысла его воспринимать».
формально не будет никак связан с Россией;
будет иметь принципиально новые и привлекательные, перспективные формы подачи материала (рассчитываем на интерес как минимум в ближайшем десятилетии);
не будет явно содержать элементов прямого спора или опровержений;
будет воздействовать как на уровне фактов, так и на эмоциональном уровне.
Из презентации проекта "Война"
Несмотря на наличие других громких имен, в презентациях Лопатенок делает упор именно на партнерство со Стоуном, которого называет «Маэстро». В проекте «Война» Стоун значился сценаристом, продюсером и рассказчиком.
«Фильмы Оливера имеют магическую особенность: со временем они становятся только лучше, как вино, — написал в 2022 году Лопатенок в Instagram. — Я горжусь тем, что наши с Маэстро совместные фильмы тоже не уступают по качеству».
Над текстом также работали Келли Блосс и Дэн Мика.
Расследование выходит также в OCCRP, ZDF, Der Spiegel, «Важные истории», Standard, Tamedia, Mikroskop и «Бюро»
Поддержите журналистику, которой доверяют.