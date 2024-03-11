Одиннадцать журналистов за решеткой: Кыргызстан вступает в новую эру репрессий

В день своего 23-летия 16 января Айке Бейшекеева, юная кыргызская журналистка, планировала купить торт, чтобы разделить его с коллегами.

Но отпраздновать не получилось. Вместо этого рано утром Бейшекеева была арестована в доме своей семьи по подозрению в «подстрекательстве к массовым беспорядкам». Уже несколько недель она ждет суда в СИЗО №1 — мрачном лабиринте невысоких зданий в центре Бишкека.

Ее мать Назгуль Матанаева вспоминает, как ее дочь выглядела на судебном заседании — смелой, но уставшей. «Она хорошо держится, но все равно по глазам видно, — говорит она. — Ну мама же, чувствую... Oна не высыпается».

Матанаева обезумела от волнения. «Я сразу похудела, ночью почти две недели не могла спать. Если я не отвлекаюсь, там плохие мысли приходят всякие, — говорит она. — Ну двадцать три года, это совсем уже для меня как бы маленькая. Для мамы она всегда будет маленькая».

Несмотря на юный возраст, Бейшекеева выполняла важную работу. Ее карьера началась всего несколько месяцев назад: недавно ее приняли на работу в Temirov Live. Эта команда журналистов выпускает видеорасследования, иногда оформляя их в виде традиционных кыргызских стихов. Команда много раз сообщала о коррупции среди высокопоставленных чиновников страны.