Правящая партия Турции потерпела сокрушительное поражение на местных выборах

В обращении к нации президент Турции и лидер правящей AKP Реджеп Тайип Эрдоган назвал выборы “поворотным моментом”, в то время как Имамоглу отметил, что “наши граждане поверили в нас и их вера окупилась”.

Что было на кону? Около 61 миллиона граждан Турции участвовали в выборах мэров и губернаторов провинций страны. Несмотря на то, что выборы были не общенациональными, а местными, аналитики отметили меняющееся отношение турков к правящей долгие годы партии AKP. Президентский срок Эрдогана окончится в 2028 году, когда ему будет 74 года.

Что это поражение значит для Эрдогана? Прошлогодние президентские выборы дали Эрдогану возможность переизбраться на третий срок, но для победы ему впервые понадобился второй тур против представителя CHP Кемаля Киличдароглу. Победа оппозиции на местных выборах потенциально может ослабить консервативный настрой правящей партии.

Как это случилось? Оппозиционная сейчас CHP, которая была создана Мустафой Кемалем Ататюрком, “отцом современной Турции”, снова набрали популярность в последние несколько лет, после проигрыша AKP Эрдогана в начале 2000-х. Лидер партии бизнесмен Имамоглу пришел в политику в 2008 году и выиграл выборы мэра Стамбула в 2019 году, что уже тогда стало существенным поражением для Эрдогана, когда-то работавшего мэром 16-миллионного города.

Аналитики также отмечают, что новая политическая сила New Welfare Party, строящая свою линию на консервативной религиозной повестке, могла отнять часть голосов у AKP, что сигнализирует о дальнейшей политической поляризации страны.

“Удивительный результат”. Несмотря на то, что было очевидно, что избиратели наказывают правящую партию за продолжающийся экономический кризис, директор стамбульского аналитического центра Edam Шинан Улген называет результат “удивительным”. В комментарии AP он отметил, что результаты превзошли даже самые оптимистичные ожидания оппозиционной CHP.