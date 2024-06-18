Поможет ли смена власти преодолеть кризис в Великобритании?

В начале июля в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы. С большой вероятностью на них победит Лейбористская партия, поскольку у граждан накопилось немало вопросов к правящим более 10 лет консерваторам. Политика Консервативной партии загнала экономику в рецессию и основательно ухудшила материальное положение всех граждан. Однако в обществе мало энтузиазма и по поводу прихода к власти лейбористов: их руководство практически не обещает каких-либо перемен.

Что происходит в Великобритании?

За последние 8 лет в Британии сменилось четыре премьер-министра. Решение провести внеочередные выборы в 2024 году — это кульминация политического и экономического кризисов.

Кризис начался после решения 2016 года о выходе страны из состава Европейского союза. Консерваторы насаждали эту идею гражданам, обещая полный перезапуск экономики.

Но этого не случилось. Действия консерваторов лишь усугубили те проблемы, которые страна переживала до Брекзита. Главными из них были ухудшение общественной инфраструктуры и падение материального благополучия граждан из-за низких социальных расходов государства.

Как именно консерваторы усугубили кризис?

Экс-премьер Британии Борис Джонсон был одним из тех, кто гарантировал, что выход из Евросоюза принесет британцам процветание. Он собирался перенаправить высвободившиеся деньги от членства в ЕС на проекты по восстановлению инфраструктуры и жилищному строительству, а также улучшить состояние системы здравоохранения. Однако эти планы так и не были реализованы.