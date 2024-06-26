Франция на пороге больших перемен

Что происходит во Франции?

Укрепление позиций ультраправых после выборов в Европейский парламент побудило президента Франции Эммануэля Макрона неожиданно для всех объявить о роспуске парламента 9 июня. Первый тур новых выборов состоится уже 30 июня, второй - 7 июля.

Граждане Франции дважды выбрали Макрона президентом во многом из-за его обещаний сдерживать деструктивные политические силы. Но проигрывая борьбу ультраправым, Макрон вместе со своей фракцией в парламенте, напротив, стал заимствовать у них повестку национализма, ужесточения миграционной политики, расового превосходства и дискриминации мусульман.

Итоги выборов в Европарламент ознаменовали провал компромиссного политического курса Макрона. Впрочем, распустить парламент он решил не под предлогом признания собственных ошибок. Президент Франции надеется сохранить центристское большинство в парламенте, воспользовавшись растерянностью всех политических блоков в условиях жесткой нехватки времени.

Почему курс Макрона не устраивает французов?

Главной причиной недовольства нынешним президентом стала его атака на остатки социального государства во Франции. Еще во время первого срока Макрон стал снижать расходы бюджета на услуги для основной массы граждан, чтобы дать больше привилегий обеспеченным слоям. Для них был снижен налог на богатство и отменен налог на вывод капитала из страны.

Макрон также серьезно ослабил законы, защищающие наемных работников. В частности, он ужесточил требования системы страхования от безработицы. Но более существенным оказалось повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, которого он добился в обход парламента. Избежать его Макрон не мог, поскольку именно на это повышение ему дала мандат состоятельная прослойка избирателей.

Все это год за годом увеличивало как общий уровень неравенства между разными социальными группами, так и разрыв между бедными и богатыми. В последние годы 10% самых зажиточных жителей Франции продолжают владеть 47% богатством страны. В 2010 им принадлежало на 6% меньше.

Инфляция и режим жесткой экономии лишь усугубляют положение основной массы французов. При этом, несмотря на сокращение социальных расходов, государство продолжает наращивать дефицит бюджета.

Как отвечают на ухудшение своей жизни граждане Франции?

Ответом большинства французов становится разочарование в центристской политике. Все больше избирателей обращают свой взгляд на другие фланги французской политики.

Опрос, проведенный недавно Financial Times, показал, что 25% респондентов считают предпочтительным для экономики курс ультраправых. Другие 23% связывают больше надежд с программой левых. В успехе действий Макрона убеждены лишь 20% опрошенных.

Что обещают разные политические силы?

Ультраправые обещают повышение уровня жизни, борьбу с инфляцией, повышение минимальных заработных плат и сокращение дефицита государственного бюджета при одновременном снижении налогов.

Однако Оливье Бланшар, бывший главный экономист МВФ, называет планы ультраправых «финансово безответственными», поскольку заявленное ими снижение пенсионного возраста и сокращение налогов будет стоить бюджету 20-30 млрд евро в год. «Подарки стоят денег. А денег нет, по крайней мере, в программе [ультраправых]», − отмечает он.

Левые предлагают более перспективный план действий. В середине июня несколько партий решили объединиться в «Новый народный фронт», чтобы противостоять более разрозненным правым. Вместе они составили компромиссный, но достаточно амбициозный список изменений.

Они также обещают повышение минимальной заработной платы, инвестиции в социальные и государственные услуги, отмену пенсионной реформы Макрона, восстановление налогов для самых богатых (чей заработок превышает 360 тыс. евро в год), немедленное повышение минимальной заработной платы до 1600 евро и заморозку роста цен. Приток налогов как раз и должен помочь левому блоку избежать роста дефицита бюджета.

Смогут ли левые силы составить конкуренцию ультраправым?

У левых политиков во Франции есть большие шансы на победу. Однако главной сложностью для них остаются как внутренние противоречия, так и атаки со стороны центристов, которые куда больше боятся отмены привилегий для богатых, чем роста ксенофобских настроений и социальной вражды. Поэтому центристы могут сыграть решающую роль в переориентации своих избирателей на сторону ультраправых.

«Но лидеры левых сосредоточены на мобилизации электората, чтобы <...> превратить предрекаемую катастрофу крайне правого правительства в надежду на социальный и зеленый сдвиг во французской политике. Это необходимый знак надежды в Европе, травмированной систематическим ростом ультраправых», — пишет политолог Пабло Костано из Автономного университета в Барселоне.