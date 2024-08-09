Фейки спровоцировали насилие против мигрантов на улицах Великобритании

В конце июля по социальным сетям распространилась фейковая информация о том, что иммигрант из Сирии напал с ножом на детский танцевальный класс в приморском городе Саутпорт в Великобритании и убил троих детей. Вслед за этим по всей стране прокатились протесты ультраправых, которые вступали в схватки с полицией, а также нападали на общины иммигрантов и мусульман.
Власть рассказывает, что спровоцировало насилие и какую роль здесь сыграла дезинформация и социальные сети.
На следующий день после распространения дезинформации об убийстве, начались беспорядки в Саутпорте. Помимо местных жителей, в город стали съезжаться ультраправые активисты из разных уголков Соединенного Королевства. Демонстранты за вечер ранили более 50 полицейских, поджигали автомобили и устроили нападение на местную мечеть.
Всю следующую неделю по всей стране шли насильственные демонстрации. 31 июля в результате столкновений с полицией в Лондоне было арестовано 100 человек. В Ротереме было совершено нападение на отель, где размещались просители убежища - его забросали бутылками с зажигательной смесью. В Ливерпуле были подожжены библиотека и разгромлены витрины магазинов в центре города.
Во время демонстрации протестующие выкрикивали «Хватит - это хватит!», «Мы хотим вернуть нашу страну!» и скандировали антиисламские лозунги.
Для противостояния беспорядкам правительство задействовало около 6000 полицейских, а в некоторых местах был издан указ об особых полномочиях по разгону любых собраний. Более 400 человек за это время были арестованы и сотне из них уже выдвинули обвинения.
В последние дни страна замирала в ожидании новых выступлений, которые анонсировали ультраправые группы, однако протесты стали идти на спад. На это повлияли аресты, угрозы уголовного преследования и демонстрации контр-протестующих, которые смогли вытеснить их во многих городах Великобритании.
Протестующие против расизма скандировали «Фашисты вон!», держа плакаты «Любовь, а не ненависть!».
«Я не в восторге от того, что сюда пытаются приехать крайне правые. У нас никогда не было проблем с иммигрантами, а люди пытаются приехать сюда и учинить насилие», — говорил изданию The New York Times 52-летний участник демонстрации против расизма Терри’Обрайен из Ливерпуля.
Старт насилия
Насилие было спровоцировано дезинформацией, которую распространяли разные правые инфлюенсеры и каналы в социальных сетях, преимущественно в Telegram и X (бывший Twitter).
Они распространяли информацию о том, что убийцей в Саутпорте является проситель убежища из Сирии. Властям пришлось пойти на нетипичный шаг и раскрыть личность подозреваемого в убийстве: он оказался несовершеннолетним гражданином Великобритании, родившимся в Кардиффе и всю жизнь прожившим в стране.
Активнее всего распространяли фейки ультраправые агитаторы. Один из них - Томми Робинсон, основатель исламофобской организации English Defence League (Лига английской обороны - перевод.), который сумел восстановить свой аккаунт в X после того, как эта социальная сеть была куплена предпринимателем Илоном Маском. На данный момент у него 942 тысячи подписчиков.
«Мы приветствуем мигрантов, которые приезжают в нашу страну и уважают ее. Проблема в том, что исламские мигранты приезжают сюда и объявляют войну. Они хотят тут доминировать. Мы теряем нашу культуру, страну и идентичность!», — заявлял Робинсон. Он также добавлял, что вина в происходящем насилии лежит на плечах «трусливой полиции и правительстве», которые не защищают «британцев».
Обсуждалась также возможная роль российских медиа в распространении фейков, но твердых доказательств к этому моменту нет.
Это вновь открыло дискуссию о контроле над интернетом со стороны британских властей. В прошлом году Великобритания уже принимала закон под названием «Акт о безопасности в интернете», который потребовал от компаний быстрого удаления контента, пропагандирующего терроризм, порнографию и другое.
Однако закон содержит менее четкие указания касательно дезинформации и ксенофобских высказываний.
За этим последовала критика со стороны предпринимателя Илона Маска, владельца X. Он заявил, что «Великобритания превращается в Советский Союз».
Более того, Маск активно комментировал события в стране.
«Почему не все сообщества защищены в Великобритании?», — задавался вопросом Маск, комментируя пост о том, что члены «мусульманского патруля» окружили паб в Бирмингеме в поисках правых активистов.
Он также написал сообщение «#TwoTierKeir», намекая на заявление крайне правых о том, что внутри полиции существует «двойная политика», при котором ультраправые подвергаются более строгому контролю, чем другие.
Осудить ультраправое насилие
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал беспорядки «ультраправым бандитизмом» и пообещал пресечь их, выведя больше полиции на улицы и предоставив больше сотрудников служб безопасности мусульманским общинам. Он также заявил о том, что правительству необходимо стремительно предъявлять обвинения подозреваемым.
Стармеру не впервой заниматься подавлением беспорядков. Он был директором британской прокуратуры во время протестов 2011 года после того, как сотрудники полиции застрелили чернокожего Марка Дагганаю. В те дни суды заседали всю ночь, чтобы вынести приговоры более чем 3000 людям, арестованным во время протестов.
Осудили протесты и консерваторы, которые за годы своего правления заигрывали с правыми настроениями, обещая сократить иммиграцию в Великобританию. Однако некоторые самые радикальные депутаты из правых, такие как Найджел Фарадж, вместе с осуждением добавляли, что «большинство населения видит раскол в результате массовой иммиграции».
Стармер стал премьер-министром лишь месяц назад. Он намеревался строить свою политику вокруг долгосрочных проблем, связанных с социально-экономическом положением людей. Однако теперь ему необходимо разбираться с причинами правого насилия и его возможным продолжением.
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