Процесс / Политика
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9 августа 2024
Алмас Қайсар, Власть, фото Reuters

Фейки спровоцировали насилие против мигрантов на улицах Великобритании

В последние дни выступления ультраправых сменились демонстрациями против расизма

Фейки спровоцировали насилие против мигрантов на улицах Великобритании

В конце июля по социальным сетям распространилась фейковая информация о том, что иммигрант из Сирии напал с ножом на детский танцевальный класс в приморском городе Саутпорт в Великобритании и убил троих детей. Вслед за этим по всей стране прокатились протесты ультраправых, которые вступали в схватки с полицией, а также нападали на общины иммигрантов и мусульман.

Власть рассказывает, что спровоцировало насилие и какую роль здесь сыграла дезинформация и социальные сети.

На следующий день после распространения дезинформации об убийстве, начались беспорядки в Саутпорте. Помимо местных жителей, в город стали съезжаться ультраправые активисты из разных уголков Соединенного Королевства. Демонстранты за вечер ранили более 50 полицейских, поджигали автомобили и устроили нападение на местную мечеть.

Всю следующую неделю по всей стране шли насильственные демонстрации. 31 июля в результате столкновений с полицией в Лондоне было арестовано 100 человек. В Ротереме было совершено нападение на отель, где размещались просители убежища - его забросали бутылками с зажигательной смесью. В Ливерпуле были подожжены библиотека и разгромлены витрины магазинов в центре города.

Во время демонстрации протестующие выкрикивали «Хватит - это хватит!», «Мы хотим вернуть нашу страну!» и скандировали антиисламские лозунги.

Для противостояния беспорядкам правительство задействовало около 6000 полицейских, а в некоторых местах был издан указ об особых полномочиях по разгону любых собраний. Более 400 человек за это время были арестованы и сотне из них уже выдвинули обвинения.

Фото Drik/Getty Images

В последние дни страна замирала в ожидании новых выступлений, которые анонсировали ультраправые группы, однако протесты стали идти на спад. На это повлияли аресты, угрозы уголовного преследования и демонстрации контр-протестующих, которые смогли вытеснить их во многих городах Великобритании.

Протестующие против расизма скандировали «Фашисты вон!», держа плакаты «Любовь, а не ненависть!».

«Я не в восторге от того, что сюда пытаются приехать крайне правые. У нас никогда не было проблем с иммигрантами, а люди пытаются приехать сюда и учинить насилие», — говорил изданию The New York Times 52-летний участник демонстрации против расизма Терри’Обрайен из Ливерпуля.

Демонстрация против расизма в Лондоне, фото AFP

Старт насилия

Насилие было спровоцировано дезинформацией, которую распространяли разные правые инфлюенсеры и каналы в социальных сетях, преимущественно в Telegram и X (бывший Twitter).

Они распространяли информацию о том, что убийцей в Саутпорте является проситель убежища из Сирии. Властям пришлось пойти на нетипичный шаг и раскрыть личность подозреваемого в убийстве: он оказался несовершеннолетним гражданином Великобритании, родившимся в Кардиффе и всю жизнь прожившим в стране.

Активнее всего распространяли фейки ультраправые агитаторы. Один из них - Томми Робинсон, основатель исламофобской организации English Defence League (Лига английской обороны - перевод.), который сумел восстановить свой аккаунт в X после того, как эта социальная сеть была куплена предпринимателем Илоном Маском. На данный момент у него 942 тысячи подписчиков.

«Мы приветствуем мигрантов, которые приезжают в нашу страну и уважают ее. Проблема в том, что исламские мигранты приезжают сюда и объявляют войну. Они хотят тут доминировать. Мы теряем нашу культуру, страну и идентичность!», — заявлял Робинсон. Он также добавлял, что вина в происходящем насилии лежит на плечах «трусливой полиции и правительстве», которые не защищают «британцев».

Обсуждалась также возможная роль российских медиа в распространении фейков, но твердых доказательств к этому моменту нет.

Это вновь открыло дискуссию о контроле над интернетом со стороны британских властей. В прошлом году Великобритания уже принимала закон под названием «Акт о безопасности в интернете», который потребовал от компаний быстрого удаления контента, пропагандирующего терроризм, порнографию и другое.

Однако закон содержит менее четкие указания касательно дезинформации и ксенофобских высказываний.

«Позвольте мне также сказать владельцам социальных сетей: насильственные беспорядки, явно разжигаемые в интернете, — это тоже преступление и это происходит на вашей территории. Закон должен соблюдаться везде», — заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

За этим последовала критика со стороны предпринимателя Илона Маска, владельца X. Он заявил, что «Великобритания превращается в Советский Союз».

Более того, Маск активно комментировал события в стране.

«Почему не все сообщества защищены в Великобритании?», — задавался вопросом Маск, комментируя пост о том, что члены «мусульманского патруля» окружили паб в Бирмингеме в поисках правых активистов.

Он также написал сообщение «#TwoTierKeir», намекая на заявление крайне правых о том, что внутри полиции существует «двойная политика», при котором ультраправые подвергаются более строгому контролю, чем другие.

Кир Стармер, фото AP

Осудить ультраправое насилие

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал беспорядки «ультраправым бандитизмом» и пообещал пресечь их, выведя больше полиции на улицы и предоставив больше сотрудников служб безопасности мусульманским общинам. Он также заявил о том, что правительству необходимо стремительно предъявлять обвинения подозреваемым.

«Это должно послать мощный сигнал любому, кто содействует в нарушении порядка, будь то на улицах или в социальных сетях (...) Это не протесты, это чистое насилие, и мы не потерпим атак на мечети и мусульманские сообщества», — заявил Стармер.

Стармеру не впервой заниматься подавлением беспорядков. Он был директором британской прокуратуры во время протестов 2011 года после того, как сотрудники полиции застрелили чернокожего Марка Дагганаю. В те дни суды заседали всю ночь, чтобы вынести приговоры более чем 3000 людям, арестованным во время протестов.

Осудили протесты и консерваторы, которые за годы своего правления заигрывали с правыми настроениями, обещая сократить иммиграцию в Великобританию. Однако некоторые самые радикальные депутаты из правых, такие как Найджел Фарадж, вместе с осуждением добавляли, что «большинство населения видит раскол в результате массовой иммиграции».

Стармер стал премьер-министром лишь месяц назад. Он намеревался строить свою политику вокруг долгосрочных проблем, связанных с социально-экономическом положением людей. Однако теперь ему необходимо разбираться с причинами правого насилия и его возможным продолжением.

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