Фейки спровоцировали насилие против мигрантов на улицах Великобритании

Старт насилия

Насилие было спровоцировано дезинформацией, которую распространяли разные правые инфлюенсеры и каналы в социальных сетях, преимущественно в Telegram и X (бывший Twitter).

Они распространяли информацию о том, что убийцей в Саутпорте является проситель убежища из Сирии. Властям пришлось пойти на нетипичный шаг и раскрыть личность подозреваемого в убийстве: он оказался несовершеннолетним гражданином Великобритании, родившимся в Кардиффе и всю жизнь прожившим в стране.

Активнее всего распространяли фейки ультраправые агитаторы. Один из них - Томми Робинсон, основатель исламофобской организации English Defence League (Лига английской обороны - перевод.), который сумел восстановить свой аккаунт в X после того, как эта социальная сеть была куплена предпринимателем Илоном Маском. На данный момент у него 942 тысячи подписчиков.

«Мы приветствуем мигрантов, которые приезжают в нашу страну и уважают ее. Проблема в том, что исламские мигранты приезжают сюда и объявляют войну. Они хотят тут доминировать. Мы теряем нашу культуру, страну и идентичность!», — заявлял Робинсон. Он также добавлял, что вина в происходящем насилии лежит на плечах «трусливой полиции и правительстве», которые не защищают «британцев».

Обсуждалась также возможная роль российских медиа в распространении фейков, но твердых доказательств к этому моменту нет.

Это вновь открыло дискуссию о контроле над интернетом со стороны британских властей. В прошлом году Великобритания уже принимала закон под названием «Акт о безопасности в интернете», который потребовал от компаний быстрого удаления контента, пропагандирующего терроризм, порнографию и другое.

Однако закон содержит менее четкие указания касательно дезинформации и ксенофобских высказываний.