Расколотая Молдова

Выборы президента и референдум по евроинтеграции в Молдове стали кульминацией борьбы пророссийских и проевропейских политических групп в стране. Они были омрачены подкупами избирателей и предположительной подготовкой беспорядков противниками вступления в Европейский союз.
Референдум и президентские выборы
20 октября в стране прошли президентские выборы, по итогам которых не было явного победителя. Действующая президентка Майя Санду от проевропейской партии «Действие и солидарность» набрала 42,07% голосов, а ее ближайший соперник, бывший генеральный прокурор, выдвинутый пророссийской «Партией социалистов», Александр Стояногло — 26,27%. Так как ни один из претендентов не набрал более 50% голосов, 3 ноября состоится второй тур выборов.
Также 20 октября прошел референдум, который должен был закрепить в Конституции стратегическую цель Молдовы по вступлению в Европейский союз. Итоги голосования поделились поровну: «за» высказались 50,16%, а против — 49,84%.
Эти результаты опровергают ожидания Санду и ее сторонников, что молдаване решительно поддерживают идею евроинтеграции. Перевес удалось совершить лишь за счет голосов граждан, которые проживают за рубежом, в основном на Западе. Действующая президентка заявила, что «преступные группировки» пытались купить на этих выборах 300 тыс. голосов против из 2,7 млн возможных.
На такой исход выборов также влияют проблемы президентства Санду. Ее критикуют за неспособность ликвидировать олигархию, что было ключевым обещанием президентской кампании 2020 года, а также из-за социально-экономической ситуации в стране.
«Несмотря на устойчивый экономический рост на протяжении двух десятилетий, бедность остается широко распространенной [в Молдове], особенно в сельских регионах с ограниченным доступом к услугам и экономическим возможностям для повышения благосостояния», — пишет Всемирный банк.
Молдова на перепутье
Молдова — одно из молодых государств, возникших после распада Советского Союза в 1991 году. Десятилетиями страну возглавляли лидеры, тяготеющие то к России, то к Западу. Последней из них является Майя Санду, которая была избрана президентом в декабре 2020 года. Ее правительство в декабре 2023 года начало переговоры о вступлении в ЕС, а сама Санду заявила, что собирается добиться полноправного членства Молдовы в нем к 2030 году.
Ранее, в 2022 году, Европейская комиссия уже рекомендовала предоставить Молдове «статус кандидата». Позднее США и ЕС во время визита председательницы комиссии Урсулы фон дер Ляйен пообещали пакет экономической помощи в размере $1,8 млрд. Это объяснялось тем, что финансовая помощь будет стимулировать экономику страны и приблизит ее к членству в ЕС.
Однако этому противодействуют пророссийские силы Молдовы. Самым заметным политиком из их числа принято считать олигарха Илана Шора. Он был заочно приговорен к тюремному сроку за хищения миллиарда долларов в банковском секторе Молдовы, что побудило его эмигрировать в Россию.
Там Шор создал новый политический блок «Победа», призванный объединить прокремлевские партии Молдовы. Так как ни кандидату Шора — Василе Боле, ни его блоку не разрешили зарегистрироваться на президентских выборах из-за финансовых нарушений, он, будучи в России, начал полномасштабную кампанию против вступления в ЕС.
В начале октября молдавская полиция и прокуратура сообщили, что порядка 130 тыс. граждан получили от Шора в общей сложности $15 млн. По данным полиции, выплаты организовали через Telegram. Суммы варьировались от $50 в месяц для «сторонников» до более чем $2500 в месяц для «лидеров» антиевропейской кампании.
Более того, в минувший четверг полиция Молдовы заявила, что раскрыла программу, по которой более 300 граждан страны были доставлены в Россию, чтобы обучиться организации беспорядков. Заявленной причиной их приезда были культурные мероприятия. Хотя на самом деле они посетили лагеря, где получили инструкции по организации беспорядков в Молдове, заявил глава национальной полиции Виорел Чернаутяну.
По его словам, часть этих людей проходила подготовку в лагерях Боснии и Герцеговины, а также Сербии, связанных с частными военными компаниями. Власти также заявили, что с июня людей регулярно возили группами по 20 человек на обучение в Россию.
Россия отвергает обвинения во вмешательстве. В понедельник Кремль назвал выборы в Молдове «несвободными».
В рамках кампании против вступления в ЕС пророссийские издания заявляли, что «Брюссель хочет промыть мозги молдавским детям, чтобы они стали геями или трансгендерами». Также активно делались заявления о «возможности войны» в Молдове из-за «провокаций Санду».
3 ноября должен состояться второй тур президентских выборов в Молдове, где встретятся Санду и Стояногло. Их результаты остаются непредсказуемыми, учитывая итоги референдума по евроинтеграции, а также возможную консолидацию оппозиции вокруг Стояногло. Например, занявший третье место на этих выборах Ренато Усатый уже заявил, что не поддержит Санду во втором туре.
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