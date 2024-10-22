Расколотая Молдова

На такой исход выборов также влияют проблемы президентства Санду. Ее критикуют за неспособность ликвидировать олигархию, что было ключевым обещанием президентской кампании 2020 года, а также из-за социально-экономической ситуации в стране.

«Несмотря на устойчивый экономический рост на протяжении двух десятилетий, бедность остается широко распространенной [в Молдове], особенно в сельских регионах с ограниченным доступом к услугам и экономическим возможностям для повышения благосостояния», — пишет Всемирный банк.

Молдова на перепутье

Молдова — одно из молодых государств, возникших после распада Советского Союза в 1991 году. Десятилетиями страну возглавляли лидеры, тяготеющие то к России, то к Западу. Последней из них является Майя Санду, которая была избрана президентом в декабре 2020 года. Ее правительство в декабре 2023 года начало переговоры о вступлении в ЕС, а сама Санду заявила, что собирается добиться полноправного членства Молдовы в нем к 2030 году.

Ранее, в 2022 году, Европейская комиссия уже рекомендовала предоставить Молдове «статус кандидата». Позднее США и ЕС во время визита председательницы комиссии Урсулы фон дер Ляйен пообещали пакет экономической помощи в размере $1,8 млрд. Это объяснялось тем, что финансовая помощь будет стимулировать экономику страны и приблизит ее к членству в ЕС.

Однако этому противодействуют пророссийские силы Молдовы. Самым заметным политиком из их числа принято считать олигарха Илана Шора. Он был заочно приговорен к тюремному сроку за хищения миллиарда долларов в банковском секторе Молдовы, что побудило его эмигрировать в Россию.

Там Шор создал новый политический блок «Победа», призванный объединить прокремлевские партии Молдовы. Так как ни кандидату Шора — Василе Боле, ни его блоку не разрешили зарегистрироваться на президентских выборах из-за финансовых нарушений, он, будучи в России, начал полномасштабную кампанию против вступления в ЕС.