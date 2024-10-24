Евгений Дикий, аналитик: «Заморозка войны в Украине даст России передышку, но не остановит конфликт»

Полномасштабная война России против Украины длится два с половиной года. В августе в ней произошел неожиданный для многих поворот. Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области России и взяли под контроль ее существенную часть. В самой Украине российская армия продолжает активное наступление на территории Донецкой и Луганской областей.
Как воспринимают сводки с фронтов в украинском обществе? Активно ли украинцы пополняют ряды армии? Как поступает сейчас западная военная помощь? И почему власти Украины категорически отвергают заморозку конфликта? Об этом украинский журналист, автор телеграм-канала «Украина — Центральная Азия» Григорий Пырлик поговорил с украинским аналитиком Евгением Диким.
Евгений Дикий — участник военных действий против пророссийских сил 2014 года в Луганской области, во время которых он получил контузию. После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Дикий начал вести аналитическую работу, поддерживая регулярные контакты с военными с разных точек фронта.
Значение Курской операции
Перед началом наступления ВСУ в Курской области мне было приятнее читать посты россиян, чем западные медиа — над российскими пабликами хотя бы можно посмеяться. А на Западе Украину уже почти похоронили.
Курская операция будто сняла пелену с глаз. За месяц никто не рискнул повторить утверждение, что Россия непобедима. Украина Курской операцией стерла красные линии. Западные союзники жутко боятся ядерной войны. Решили, что если помочь украинцам больше, Путин нажмет большую красную кнопку.
Считалось, что если ВСУ зайдут в Россию, это уже точно конец. Но украинские военные с августа на российской территории.
В Курской области украинская армия захватила много российских военнопленных. У Украины все время войны был дисбаланс: в России гораздо больше украинских пленных, чем у Украины — российских. Ситуация стала выравниваться.
Но самые интересные процессы могут произойти в самой России. Психология россиян сильно отличается от психологии украинцев. Украинским политическим лидерам, даже диктаторам, многое запрещено. Один диктатор приказал избить студентов на Майдане, после этого оставался при власти меньше трех месяцев.
В России абсолютно другая история. Их руководителям разрешены любые преступления. А вот чего российским правителям нельзя — так это проявлять слабость.
Курская операция показывает слабость путинского режима. Поэтому сейчас огромная пропагандистская машина Кремля пытается сделать вид, что в Курской области то ли ничего вообще не происходит, то ли какая-то ерунда на границе.
Российская пропаганда работает и на украинское общество. Для одних забрасывается пессимистическая картина, что Курская операция не дала никакого результата — россияне все равно наступают на Покровск. А для других придумали противоположное: Курская операция блестящая, но пора закругляться, дальше будет хуже. Два противоречивых посыла означают одно: пора уходить.
Ситуация на Донбассе, бои за Покровск
Наступление России на Донбассе продолжается с февраля 2022 года. И за два с половиной года они приблизились к Покровску — перевалили за примерно половину территории Донецкой области.
Само наступление на Покровск продолжается с осени прошлого года. Главное, что российская армия проползает не только за счет времени — они буквально засыпают территорию своими телами. Соотношение потерь в самых плохих для сил обороны Украины ситуациях — один к четырем.
На успех российского наступления работают два фактора. Во-первых, это авиационные бомбардировки. Планирующие бомбы выносят любую земляную фортификацию. А после бомбардировки вперед идет пехота. Первые две волны заведомо идут на смерть, но третья уже по их трупам заходит. На самом деле иногда даже не третья — четвертая или пятая.
Скорее всего, российская армия сможет преодолеть оставшиеся до Покровска километры. А дальше она упрется в Покровск. Рядом есть еще один стратегически важный город — Часов Яр. Он гораздо меньше Покровска. До Часова Яра российские войска дошли четыре с половиной месяца назад. Но сам город так и не взяли — контролируют чуть больше половины.
Покровск сопоставим с другим городом — Бахмутом. Россияне используют советское название Артемовск. Довоенное население Покровска — 60 тыс. жителей, Бахмута — 70 тыс. Бахмут россияне оккупировали, но у них ушло на это 10 месяцев. И они там положили около 100 тыс. человек, из них 40 тыс. убитыми. Потери были настолько неадекватные, что в России случился мятеж «ЧВК Вагнера».
Далее была Авдеевка. Ее довоенное население — примерно 16 тыс. Авдеевку брали 4 месяца и положили 20 тыс. человек.
ВСУ сильны именно в обороне внутри города. В полях сдерживать россиян гораздо труднее. Вероятнее всего, в Покровске не удастся избежать уличных боев, но они могут продолжаться несколько месяцев. И окончательно истощат последние резервы российской армии. Если даже Курскую область россиянам нечем прикрыть, значит, на Донбассе наступают последние реально боеспособные части российской армии.
Мобилизация в украинскую армию
Мобилизация продолжается. Безусловно, каждый день кто-то пытается сбежать за границу – ловят по три-четыре человека. Как минимум пара сотен украинцев за месяц пытается избежать военной службы. Но Украина ежемесячно мобилизует примерно 30 тыс. мужчин. А 23 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что за последний год показатели мобилизации выросли втрое.
Абсолютно нормально, что большинство не спешит в военкомат. Волна добровольцев в первые месяцы войны дала почти миллион человек. Большинство же украинских мужчин старались пересидеть. Когда же власти заставили зарегистрироваться в территориальных центрах комплектования (по-старому – в военкоматах), оказалось, что многим нужен был лишь легкий толчок, чтобы исполнить обязанности. А один процент пытается сбежать. Я бы сказал, что ситуация оптимистичная.
Вступит ли Беларусь в войну на стороне России
В начале 2022 года весь мир заранее похоронил Украину. Пессимисты давали 3 дня, оптимисты — 3 недели. Тогда Александр Лукашенко не дал себя втянуть в войну до конца. Он предоставил россиянам территорию для вторжения. Но в Украину не зашел ни один белорусский солдат.
Сейчас результат войны неоднозначен. Но считать, что Лукашенко втянется в авантюру значит очень его недооценить.
Мы наблюдаем имитацию бурной деятельности. Маневрами возле украинской границы Лукашенко показывает Путину: «Мы планируем вам помочь, но еще чуть-чуть не готовы. Нужны одни учения, а затем еще одни штабные совещания».
Возле границы с Украиной сейчас маневрирует 3 тысячи беларуских бойцов. В нынешних масштабах войны это ничто. Российская оккупационная армия только на территории Украины, без их тылов и служб обеспечения, насчитывает примерно полмиллиона человек. Отправить 3 тысячи беларусов было бы грустным самоубийством.
Добавлю, что Лукашенко — не до конца признанный президент. Он контролирует страну, но выборы 2020 года были сфальсифицированы. Многие страны не признают его легитимность. Украина не дает прямой оценки, законный Лукашенко президент или незаконный, но в рабочем порядке относится к нему как к главе государства.
На стороне Украины воюет батальон белорусских добровольцев. Это меньше, чем 3 тыс. возле границы. Но политически это вполне дает Украине возможность послать этот батальон устанавливать в Беларуси законную власть. А в помощь одному беларускому батальону пойдет несколько украинских бригад. Лукашенко это отлично понимает и поэтому не перейдет красную линию.
Зависимость Украины от западных поставок
В конце 2023 года кандидат в президенты США Дональд Трамп, склонив к этому решению Республиканскую партию США, добился блокировки американской помощи Украине на 7 месяцев. Силы обороны пережили этот период с большим трудом. Все остальное время динамика примерно одинаковая. Украине дают то, что она просит. Но с опозданием на полгода и в гораздо меньшем количестве.
Оборонное оружие Запад пытается дать все, которое может. Но возможностей куда меньше, чем в теории. Поэтому Украине так медленно поставляют системы Patriot. Политическое решение по ним было полтора года назад, но до сих пор у Украины то ли пять, то ли шесть дивизионов на всю страну.
Правда, была очень хорошая новость после одного из последних «Рамштайнов» (встреча западных союзников, на которой обсуждается помощь Украине - В.). Глава Пентагона Ллойд Остин проговорился, что Штаты помогают украинским конструкторам наладить выпуск аналогов зенитно-ракетных систем С-300. А раньше все было завязано на Россию. Но Украина — ракетная страна, у нас есть завод «Южмаш». В конце 1990-х — начале 2000-х годов Украина была третьей в мире по космическим пускам. А если страна умеет делать ракеты, выводящие спутники на орбиту, то в состоянии сделать и зенитную, и баллистическую ракеты. Украинские дроны уже летят на такие же расстояния, что и российские «Шахеды». И в последние месяцы Украина стала выпускать их сопоставимое количество. Недавно Украина начала делать дроны с реактивным двигателем. Это еще не ракеты, но они более скоростные и их гораздо труднее сбить.
Так Украина готовится к выборам в США. В случае прихода к власти Трамп может сделать шаг навстречу Кремлю и заморозить поставки. Но Украина начинает выпускать сама как можно больше всего. Страна уже может собирать 1,2 миллиона FPV-дронов в год — это не дальние дроны, а фронтовые.
Темпы производства снарядов совершенно несопоставимы с тем, как их использует фронт. Но здесь плечо подставил президент Чехии Петр Павел. Чехия закупает снаряды в третьих странах, готовых не спрашивать, куда боеприпасы поедут дальше.
Чем опасна заморозка войны
Периодически в прессе обсуждаются варианты заморозки войны. Например, так называемый финский вариант. Сталин подписал мир с Финляндией без ее полной оккупации. Но Финляндия потеряла четверть территории и во внешней политике превратилась в сателлита Советского Союза. Упоминают и корейский вариант. Уже 70 лет конфликт не размораживается. Север превратился в ад, но Юг процветает.
Однако Украине предлагают чеченский вариант. Первую чеченскую войну российская армия проиграла — пришлось даже полностью вывести войска. Однако независимость Ичкерии не была признана. Было взято 10 лет на переговоры.
Российская пропаганда прилепила чеченцам ярлык исламских фундаменталистов, террористов. А в армии шла работа над ошибками. Россияне разбирали как проиграли первую войну и готовились ко второй. Как только решили, что готовы, вдруг взлетели на воздух несколько жилых домов в самой России. Началась вторая чеченская война, и Ичкерия прекратила свое существование.
Для Украины готовят именно такой вариант, причем даже не растянутый на 10 лет. У Путина может не быть столько времени, он спешит собрать империю при своей жизни. В Кремле хорошо понимают, что уже через год ситуация будет абсолютно иной. Поэтому их задача как раз вынудить Украину пойти на заморозку конфликта.
Что в таком случае произойдет? Россияне перестанут нести потери, но не распустят армию. Начнут накапливать технику и боеприпасы, которых им катастрофически не хватает. Сейчас они выпускают за месяц от 20 до 30 новых танков и еще около 50 снимают с консервации со старых советских складов.
То есть по 70-80 они прибавляют. Но за то же время в среднем сгорает 120. Каждый месяц добавляется разница в минус сорок машин. А если прекратить воевать, то танки будут накапливаться. Плюс 80 новых машин за месяц — это уже тысяча в год. Ударный кулак, который сразу не перебить.
В Украине же после заморозки остановится западная помощь. Естественно, ни о каких репарациях от России в таком случае речи тоже не идет.
Украина окажется на перепутье: либо вкладывать в орудия и снаряды, либо кормить пенсионеров. Сейчас все налоги, собранные внутри страны, бросаются на оборонку, а всю гражданскую сферу содержат западные союзники. В гуманитарном плане 30-миллионное государство полностью зависит от европейских налогоплательщиков. Как только перестанут стрелять, Украине в этом откажут.
Придется сразу демобилизовать всех защитников, которые уже два с половиной года и так выдерживают жуткую войну. Откроется граница. И будем честными: очень много мужчин выедут. И, главное, Украина втянется в выборы. Начнется отчаянная борьба за власть и оставшиеся ресурсы.
И через год-два россияне снова решать наступать, проработав ошибки, накопив ресурсы. А в Украине будет разброд и шатание, страну просто добьют.
Шансы для Украины победить Россию
У тех, кто внимательно изучает состояние российской армии, пелены на глазах давно нет. Элементарный подсчёт складов с советской техникой — она стоит под открытым небом, со спутника мониторится — показывает: танков у них осталось максимум на год, а другой бронетехники еще меньше. Подтверждение этому я получаю с фронта.
Например, недавно увидел «мотолыгу» (советский тягач МТЛБ), на которую сверху наварили корабельную орудийную башню. В последний раз такое делали во время блокады Ленинграда. Толку от такой бронетехники гораздо меньше, чем от штатной серийной. Но делают ее не от хорошей жизни.
У россиян катастрофа по артиллерийским стволам. Причем и по орудиям в целом, потому что в артиллерийских дуэлях украинские военные оказались гораздо сильнее. Но так же именно по стволам — они очень быстро изнашиваются при том расходе снарядов, который позволяют себе россияне. Неточная советская артиллерия работает по площадям. Чтобы накрывать площадь, нужно много стрелять. Ствол выходит из строя за несколько месяцев. А новых стволов Россия делает 10 штук в месяц.
По людям у них картина лучше, но тоже не очень радужная. География тут показательна. Год назад пик выплат участникам «СВО» приходился на Хакасию, Бурятию и другие этнически нерусские национальные окраины. Полгода назад пик выплат приходился уже на русское нечерноземье: Приуралье, даже дальнее Подмосковье.
А сейчас начали брать Москву, Питер и Екатеринбург. Значит, условно, начались проблемы с хакасами и бурятами, сейчас заканчиваются резервы с нечерноземья. Чтобы хоть как-то поддерживать динамику набора, с 2022 по 2024 год выплаты участникам «СВО» пришлось увеличить в 10 раз.
В бездонных, казалось бы, запасах России начали просвечиваться пробелы. Если бронетехники и артиллерийских систем «арты» у них максимум на год, то по людям, например, на два. А стороны уже два с половиной года провоевали.
И то, что было острой проблемой Украины, сейчас может стать спасительным ресурсом. В стране полтора года очень плохо велась мобилизация. Но зато теперь есть нетронутый мобилизационный резерв примерно в 4 млн человек. Украина еще минимум дважды может полностью обновить армию. Россияне уже не могут — без проведения массовой мобилизации или массового участия в войне срочников. Но и того, и другого в Кремле боятся.
Чудовище, которое нависает над Украиной, еще очень сильное, и, к сожалению, многих из нас убьет. Но оно уже исколото — как по китайской тактике тысячи порезов. И именно поэтому требует заморозки. Год назад Россия себя ощущала по-другому, отказывалась от каких-либо переговоров. Они говорили, что раньше Киева не остановятся, а, скорее всего, и до Львова дойдут. А сейчас они уже по всем каналам буквально требуют от Украины: «Давайте договариваться».И это значит, что договариваться не нужно.
Видеоверсия интервью доступна по этой ссылке
Поддержите журналистику, которой доверяют.