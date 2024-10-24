Евгений Дикий, аналитик: «Заморозка войны в Украине даст России передышку, но не остановит конфликт»

Полномасштабная война России против Украины длится два с половиной года. В августе в ней произошел неожиданный для многих поворот. Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области России и взяли под контроль ее существенную часть. В самой Украине российская армия продолжает активное наступление на территории Донецкой и Луганской областей.

Как воспринимают сводки с фронтов в украинском обществе? Активно ли украинцы пополняют ряды армии? Как поступает сейчас западная военная помощь? И почему власти Украины категорически отвергают заморозку конфликта? Об этом украинский журналист, автор телеграм-канала «Украина — Центральная Азия» Григорий Пырлик поговорил с украинским аналитиком Евгением Диким.

Евгений Дикий — участник военных действий против пророссийских сил 2014 года в Луганской области, во время которых он получил контузию. После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Дикий начал вести аналитическую работу, поддерживая регулярные контакты с военными с разных точек фронта.

Значение Курской операции

Перед началом наступления ВСУ в Курской области мне было приятнее читать посты россиян, чем западные медиа — над российскими пабликами хотя бы можно посмеяться. А на Западе Украину уже почти похоронили.

Курская операция будто сняла пелену с глаз. За месяц никто не рискнул повторить утверждение, что Россия непобедима. Украина Курской операцией стерла красные линии. Западные союзники жутко боятся ядерной войны. Решили, что если помочь украинцам больше, Путин нажмет большую красную кнопку.

Считалось, что если ВСУ зайдут в Россию, это уже точно конец. Но украинские военные с августа на российской территории.

В Курской области украинская армия захватила много российских военнопленных. У Украины все время войны был дисбаланс: в России гораздо больше украинских пленных, чем у Украины — российских. Ситуация стала выравниваться.

Но самые интересные процессы могут произойти в самой России. Психология россиян сильно отличается от психологии украинцев. Украинским политическим лидерам, даже диктаторам, многое запрещено. Один диктатор приказал избить студентов на Майдане, после этого оставался при власти меньше трех месяцев.

В России абсолютно другая история. Их руководителям разрешены любые преступления. А вот чего российским правителям нельзя — так это проявлять слабость.

Курская операция показывает слабость путинского режима. Поэтому сейчас огромная пропагандистская машина Кремля пытается сделать вид, что в Курской области то ли ничего вообще не происходит, то ли какая-то ерунда на границе.