Грузинская реальность

Позднее премьер-министр от «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе пояснил, что под каток репрессий попадут и другие оппозиционные партии, поддерживающие «Единое национальное движение».

Иванишвили, делая подобные заявления, очень часто ссылается на некую «глобальную партию войны», которая пытается открыть в Грузии «второй фронт» против России с помощью оппозиции.

«В Европе и Америке заявляют, что не допустят участия НАТО в конфликте с Россией. На эту роль они готовили Грузию и Украину, это было запланировано и в 2008 году, именно поэтому эти две страны не приняли в НАТО (...) Сейчас западные политики заявляют, что дадут Украине оружие, деньги, все средства, но живая сила должна быть только с Украины», — пояснял он.

При этом Иванишвили не прекращает добавлять, что Грузия вступит в Европейский союз, но сделает это с «высоко поднятой головой». Европейский путь Грузии, согласно опросам, поддерживают большинство населения страны. Грузия ранее была приглашена стать страной-кандидатом, но процесс заморожен после принятия репрессивных законов и об этом Иванишвили и его сторонники предпочитают не говорить.

Он также часто затрагивает тему российско-грузинской войны 2008 года. Иванишвили назначает Саакашвили ее главным виновником, считая, что это была провокация. Он обещает урегулировать вопрос по статусу оккупированных российскими войсками Абхазии и Южной Осетии «мирным путем».

Среди других предложений «Грузинской мечты» - особая роль церкви в идентичности государства, а также защита «семейных ценностей».

«ЛГБТ-пропаганда - это суперсовременное оружие завоевания», — поясняет свое отношение к представителям ЛГБТИК+ Иванишвили.

Оппозиция

Несмотря на то, что после поправок должность президента стала больше дипломатической и формальной, нынешняя президентка Саломе Зурабишвили сыграла значительную роль в борьбе с «Грузинской мечтой». Она пыталась наложить вето на последние законы, инициированные правящей партией, однако парламент его предолел.

На этих выборах она инициировала подписание «Грузинской хартии», согласно которой, проевропейская оппозиция должна победить и сформировать переходное правительство, чтобы реализовать реформы, которые приблязят страну к Евросоюзу, а после назначить новые парламентские выборы.

«Грузия находится на переломном этапе. “Грузинская мечта” перестала быть мечтой, она стала кошмаром, который уводит Грузию от того, что было ее давней целью — не мечтой, а целью», — заявила она.

Хартию подписали четыре основные оппозиционные коалиции. Среди них - «Коалиция перемен», чье ядро составляют бывшие лидеры «Единого национального движения» и политики молодого поколения. Среди них Нана Малашхия, ставшая известной во время протестов против «закона об иноагентах», когда она размахивала флагом Евросоюза под струей воды из водомета.

Эта коалиция, обещает восстановить евроинтеграционные процессы, отменить закон «об иноагентах» и перезапустить демократизацию. Схожую программу демонстрирует и коалиция «Единство — Национальное движение», которое ориентируется во многом на фигуру Саакашвили.

Другая коалиция «Сильная Грузия» обещает ограничить возможность россиянам покупать землю, участвовать в тендерах, а также запретить авиарейсы из России в Грузию и российские телеканалы и фонды.