В Грузии в субботу проходят парламентские выборы, на котором станет ясно, сможет ли проевропейская оппозиция в стране закончить 12-летнее правление консервативной партии «Грузинская мечта», которая обещает случае победы широкие репрессии против своих оппонентов и защищать «семейные ценности».
Власть рассказывает о выборах в Грузии, которые многократно назвали судьбоносными.
Грузия - страна с парламентской формой правления. Партия, победившая на выборах, сформирует правительство, которое будет править страной следующие четыре года. Последние 12 лет власть в Грузии была в руках партии «Грузинская мечта», которую основал миллиардер Бидзина Иванишвили, сделавший большинство своего состояния в России.
«Грузинская мечта» пришла к власти в коалиции с другими оппозиционными силами, победив «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили в 2012 году. С тех пор в партии усилились консервативные и авторитарные тенденции. Самое последнее из этого - принятие копирующего российский «закон об иноагентах», нацеленного на организации гражданского общества и независимые СМИ, получающие иностранное финансирование, которое обязывает их регистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации».
При этом на массовые протесты против инициируемых партией законов, «Грузинская мечта» отвечала подавлением.
Позднее парламент принял закон о так называемой «пропаганде ЛГБТ», который запрещает однополые браки, усыновление детей квир-людьми, ограничивает смену пола и запрещает пропагандировать «отношения между представителями одного пола». Вслед за этим законом произошло убийство самой известной в Грузии трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе.
«Грузинская мечта систематически демонизировала и маргинализировала основные оппозиционные партии и, объединившись с грузинской православной церковью, консолидировала свою власть, создала лояльные средства массовой информации и намеренно замедлила политические реформы, необходимые для институционального сближения с ЕС», — пишут аналитики Грузинского Института Политики Корнелий Какачия и Бидзина Лебанидзе.
Путь к авторитаризму
На нынешних выборах правящая партия планирует занять конституционное большинство, чтобы еще больше консолидировать свою власть. Лидер партии Иванишвили, который при этом не занимает никаких государственных должностей в стране, вовсе стал заявлять о судебных процессах над оппозиционной партией «Единой национальное движение», основателем которой является ныне осужденный и отбывающий тюремный срок бывший президент Михаил Саакашвили.
«Есть силы [в оппозиции], которые очень опасны для страны, опасно оставлять их в политике. Это злая сила, враги страны. В мире много прецедентов запрета политических партий. Можно вспомнить, как шел Нюрнбергский процесс в фашистской Германии. И у нас есть соответствующая документация [против оппозиции]», — заявил Иванишвили.
Позднее премьер-министр от «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе пояснил, что под каток репрессий попадут и другие оппозиционные партии, поддерживающие «Единое национальное движение».
Иванишвили, делая подобные заявления, очень часто ссылается на некую «глобальную партию войны», которая пытается открыть в Грузии «второй фронт» против России с помощью оппозиции.
«В Европе и Америке заявляют, что не допустят участия НАТО в конфликте с Россией. На эту роль они готовили Грузию и Украину, это было запланировано и в 2008 году, именно поэтому эти две страны не приняли в НАТО (...) Сейчас западные политики заявляют, что дадут Украине оружие, деньги, все средства, но живая сила должна быть только с Украины», — пояснял он.
При этом Иванишвили не прекращает добавлять, что Грузия вступит в Европейский союз, но сделает это с «высоко поднятой головой». Европейский путь Грузии, согласно опросам, поддерживают большинство населения страны. Грузия ранее была приглашена стать страной-кандидатом, но процесс заморожен после принятия репрессивных законов и об этом Иванишвили и его сторонники предпочитают не говорить.
Он также часто затрагивает тему российско-грузинской войны 2008 года. Иванишвили назначает Саакашвили ее главным виновником, считая, что это была провокация. Он обещает урегулировать вопрос по статусу оккупированных российскими войсками Абхазии и Южной Осетии «мирным путем».
Среди других предложений «Грузинской мечты» - особая роль церкви в идентичности государства, а также защита «семейных ценностей».
«ЛГБТ-пропаганда - это суперсовременное оружие завоевания», — поясняет свое отношение к представителям ЛГБТИК+ Иванишвили.
Оппозиция
Несмотря на то, что после поправок должность президента стала больше дипломатической и формальной, нынешняя президентка Саломе Зурабишвили сыграла значительную роль в борьбе с «Грузинской мечтой». Она пыталась наложить вето на последние законы, инициированные правящей партией, однако парламент его предолел.
На этих выборах она инициировала подписание «Грузинской хартии», согласно которой, проевропейская оппозиция должна победить и сформировать переходное правительство, чтобы реализовать реформы, которые приблязят страну к Евросоюзу, а после назначить новые парламентские выборы.
«Грузия находится на переломном этапе. “Грузинская мечта” перестала быть мечтой, она стала кошмаром, который уводит Грузию от того, что было ее давней целью — не мечтой, а целью», — заявила она.
Хартию подписали четыре основные оппозиционные коалиции. Среди них - «Коалиция перемен», чье ядро составляют бывшие лидеры «Единого национального движения» и политики молодого поколения. Среди них Нана Малашхия, ставшая известной во время протестов против «закона об иноагентах», когда она размахивала флагом Евросоюза под струей воды из водомета.
Эта коалиция, обещает восстановить евроинтеграционные процессы, отменить закон «об иноагентах» и перезапустить демократизацию. Схожую программу демонстрирует и коалиция «Единство — Национальное движение», которое ориентируется во многом на фигуру Саакашвили.
Другая коалиция «Сильная Грузия» обещает ограничить возможность россиянам покупать землю, участвовать в тендерах, а также запретить авиарейсы из России в Грузию и российские телеканалы и фонды.
Особняком держится коалиция «За Грузию», куда входят политики, в разное время бывшие членами «Грузинской мечты». Тем не менее, они также позиционируют себя проевропейской силой и подписали хартию.
Позиция ЕС и России
В октябре Европейский парламент принял резолюцию по Грузии, в которой призвал ввести немедленные санкции в отношении Иванишвили «за его роль в ухудшение политического процесса в стране», а также заморозить все финансирование ЕС для правительства Грузии до тех пор, пока не будут отменены антидемократические законы.
Помимо этого, была принята критическая декларация конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, в которой от Грузии требуют, чтобы она выполнила свои обязательства по правам человека в стране. В противном случае Грузия может быть призвана к ответственности со стороны органов Совета Европы.
Что касается парламентских выборов, евродепутаты призвали власти Грузии дать гарантии «прозрачного, свободного и справедливого процесса», а также отказаться от от практики злоупотребления административного ресурса в интересах правящей партии.
Российская сторона, в свою очередь, выказывает свою поддержку решениям «Грузинской мечты».
«То, что сейчас делает правительство Грузии, — это осознание ими своей национальной идентичности и понимание, что у грузинского народа есть те же ценности православия, национальной культуры, которые будут размываться, стираться и подминаться под себя «правилами», которые Запад всем навязывает, прежде всего, в контексте ценностей либеральной демократии или, если угодно, демократического либерализма», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он заявил, что «Запад» пытается подорвать возможности России для равноправного сотрудничества со странами Южного Кавказа.
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