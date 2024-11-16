Богачи, антиваксеры и сторонники теорий заговора. Из кого Трамп формирует свою администрацию

После переизбрания на пост президента в начале ноября Дональд Трамп немедленно стал объявлять своих кандидатов на разные государственные посты. Среди его ставленников оказались самые противоречивые персонажи - от антиваксеров до миллиардеров. Большинство из них объединило то, что все они являются агрессивными сторонниками Трампа и людьми из его ближайшего окружения.
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Богачи у власти
Одним из ожидаемых после победы стало предложение Трампа назначить самого богатого человека в мире Илона Маска главой «департамента эффективности правительства» вместе с миллионером и бывшим соперником Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии Вивеком Рамасвами.
Такого департамента сейчас не существует, Трамп планирует его создать для того чтобы сократить размеры федерального правительства «с раздутой бюрократией».
«Многие люди, которые пользуются услугами правительства, будут расстроены этим… Мне нужна большая безопасность, но это должно быть сделано, и если этого не сделать, мы просто обанкротимся», — заявил Маск о своем назначении.
Маск, предправления крупнейших технологических компаний, таких как Tesla и SpaceX, был одним из ключевых доноров в предвыборной кампании Трампа 2024 года, вложив в нее более $100 млн.
Его поддержка Трампа совпадает с резким дрейфом его политических взглядов вправо с 2020 года. На своей странице в X за последние годы он стал публиковать различные теории заговора, критиковать иммиграционную политику правительства США и экономическую и военную поддержку Украине.
Другой же со-председатель нового ведомства Рамасвами с состоянием в $630 млн предложил немедленно ликвидировать министерство образования и ФБР, а также сократить федеральных госслужащих на 75%. Маск добавил, что намерен помочь Трампу сократить федеральный бюджет на $2 трлн.
Однако, как пишет The New York Times, остается под вопросом то, как Маск будет возглавлять новое ведомство, не создавая конфликта интересов со своими компаниями. Например, его компания SpaceX за последнее десятилетие получила федеральных контрактов на сумму более $10 млрд.
В переходной администрации Трампа есть еще два миллионера - спонсора его кампании: Линда Макмэхон, бывшая генеральный директор World Wrestling Entertainment и глава торговой фирмы Cantor Fitzgerald Говард Лютник.
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Другой неожиданностью стало предложение кандидатуры нового министра обороны, командующего 1,3 млн действующих военнослужащих США. Им стал Пит Хегсет - ведущий главного телеканала республиканцев Fox News и ветеран войн в Ираке и Афганистане.
Хегсет является одним из ярых сторонников Трампа. Он защищал его взаимодействие с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также освещал дела ветеранов боевых действий, обвиняемых в военных преступлениях.
«Пит жесткий, умный и истинно верующий в “Америку прежде всего”. С Питом у руля враги Америки начеку — наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — заявил Трамп.
Хегсет никогда не занимал командных должностей в армии. Он известен тем, что выступает против службы в ней женщин, а также оскандалился изменами своим женам (сейчас он женат в третий раз).
Еще более противоречивым назначением может быть кандидатура Роберта Кеннеди-младшего на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб. Он стал широко известен во время пандемии COVID-19, в ходе которой распространял ложную информацию о вакцинах через основанную им НПО Children’s Health Defense.
Кеннеди - юрист по охране окружающей среды без образования в области медицины. Трамп, комментируя его кандидатуру, заявил, что он «восстановит учреждения здравоохранения страны до традиций золотого стандарта научных исследований, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний».
Кеннеди многие годы состоял в Демократической партии и пытался бороться за выдвижение от нее кандидатом в президенты ранее. В этом году он планировал участвовать в выборах как независимый кандидат, но в итоге снялся с гонки и поддержал кандидатуру Трампа.
Схожий путь, но еще ранее проделала Талси Габбард, которую Трамп предложил назначить главой спецслужб США. Она была депутатом Палаты представителей от демократов, боролась за президентскую номинацию в 2020 году, но в итоге проиграла и позднее вступила в Республиканскую партию.
Габбард, служившая в Ираке, известна как пророссийский политик, она активно распространяла пророссийские заявления в начале российского вторжения в Украину, а еще ранее встречалась с президентом Сирии Башаром Ассадом, обвиняемым в нарушениях прав человека.
Еще одним сомнительным лицом стал 42-летний депутат палаты представителей США Мэтт Гетц. Ранее он был в центре трехлетнего федерального расследования по торговле людьми. Однако тогда ему не выдвинули обвинения. На данный момент же он является фигурантом дела по сексуальному насилию в отношении несовершеннолетней.
Трамп планирует назначить его на пост генерального прокурора страны. Он заявил, что Гетц должен будет бороться с «глубинным государством» и искоренить системную коррупцию в министерстве юстиции.
«Мы должны провести полномасштабное судебное преследование этого вооруженного правительства, которое было настроено против нашего народа (...) И если это означает упразднение всех трехбуквенных агентств, от FBI до ATF, я готов действовать!», — заявил Гетц.
Отменить изменение климата
На протяжении своей предвыборной кампании Трамп ясно дал понять, что планирует отменить множество экологических законов и правил, установленных правительством Байдена, как он это сделал во время своего первого срока.
Судя по всему, поддерживать эту политику будет бывший конгрессмен Ли Зелдин, которого Трамп хочет назначить главой агентства по охране окружающей среды. Зелдин известен тем, что голосовал против Inflation Reduction Act (Закона о снижении инфляции) 2022 года, который подразумевал вклад не менее $370 млрд в зеленую энергетику и электромобили.
«Этот закон потратит сотни миллиардов долларов, которых у нашей страны нет, на крайне левую политику, которую наша страна не может себе позволить, я не удивлен, что вы слепо ее одобряете», — тогда говорил он.
Ястребы
Ястребами в американской политике называют тех политиков, которые являются сторонниками жесткого доминирования США в мире. Такие люди также попали в круг кандидатов на разные государственные посты в администрации Трампа. Среди них конгрессмен Майкл Уолтц, которого Трамп хочет назначить советником по национальной безопасности и сенатор Марко Рубио, выбранный на пост государственного секретаря.
Они оба известны своими жесткими позициями в отношении Китая, Ирана и Венесуэлы, стран, которые Трамп часто критиковал во время своей предвыборной кампании.
Трамп также предложил конгрессвумен Элис Стефаник должность посла ООН - она была и остается ярым сторонником Израиля и содействовала отставке нескольких президентов университетов, в которых проходили пропалестинские акции протесты студентов.
Противники иммиграции
Ключевым обещанием Трампа остается борьба с нелегальной иммиграцией. Во время своей предвыборной кампании, он пообещал «самую крупнейшую депортацию» в истории США.
Помочь ему это осуществить должны экс-директор миграционной и таможенной полиции США Том Хоман, который будет отвечать за контроль за границей и депортацию нелегальных мигрантов и губернаторка Южной Дакоты Кристи Ноэм, которой Трамп предложил пост главы МВД.
«Я знаю Тома уже давно, и нет никого лучше, кто бы контролировал и охранял наши границы. Он будет отвечать за всю депортацию нелегальных иностранцев обратно в страну их происхождения», — заявил Трамп.
Хоман уже заявил, что рейды против нелегальных мигрантов, которые не проводились при президенстве Байдена, будут возобновлены со вступлением Трампа в должность.
Ноэм же известна тем, что яростно критиковала иммиграционную политику Байдена, а также была в числе губернаторов республиканских штатов, которые отправили войска национальной гвардии в Техас охранять границу в 2023 году от иммигрантов во время разгоревшегося миграционного кризиса.
«Это вторжение должно прекратиться. Федеральное правительство должно прекратить нарушать федеральный закон. И нам нужно немедленно вернуться к успешной иммиграционной политике президента Трампа», — заявляла она тогда.
Еще более ярым борцом с мигрантами является Стивен Миллер, именно его называли автором большинства планов Трампа по массовым депортациям. Новый президент планирует назначить Миллера заместителем главы своей администрации.
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Для того, чтобы утвердить своих назначенцев на высшие должности в федеральном правительстве, Трампу будет необходима поддержка большинства сенаторов. На этих выборах республиканцам, от которых выдвигался Трамп, удалось завоевать большинство в сенате.
Трамп уже заявил, что ожидает от республиканского руководства поддержки для беспрепятственных президентских назначений. Тем не менее у нескольких наиболее противоречивых кандидатов, прежде всего Мэтта Гетца, определённо могут возникнуть проблемы с назначением на новый пост. Очевидно, однако, что Трамп легко сможет сломить сопротивления и добиться нужных ему назначений.
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