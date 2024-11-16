Богачи, антиваксеры и сторонники теорий заговора. Из кого Трамп формирует свою администрацию

Богачи у власти

Одним из ожидаемых после победы стало предложение Трампа назначить самого богатого человека в мире Илона Маска главой «департамента эффективности правительства» вместе с миллионером и бывшим соперником Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии Вивеком Рамасвами.

Такого департамента сейчас не существует, Трамп планирует его создать для того чтобы сократить размеры федерального правительства «с раздутой бюрократией».

«Многие люди, которые пользуются услугами правительства, будут расстроены этим… Мне нужна большая безопасность, но это должно быть сделано, и если этого не сделать, мы просто обанкротимся», — заявил Маск о своем назначении.

Маск, предправления крупнейших технологических компаний, таких как Tesla и SpaceX, был одним из ключевых доноров в предвыборной кампании Трампа 2024 года, вложив в нее более $100 млн.

Его поддержка Трампа совпадает с резким дрейфом его политических взглядов вправо с 2020 года. На своей странице в X за последние годы он стал публиковать различные теории заговора, критиковать иммиграционную политику правительства США и экономическую и военную поддержку Украине.

Другой же со-председатель нового ведомства Рамасвами с состоянием в $630 млн предложил немедленно ликвидировать министерство образования и ФБР, а также сократить федеральных госслужащих на 75%. Маск добавил, что намерен помочь Трампу сократить федеральный бюджет на $2 трлн.

Однако, как пишет The New York Times, остается под вопросом то, как Маск будет возглавлять новое ведомство, не создавая конфликта интересов со своими компаниями. Например, его компания SpaceX за последнее десятилетие получила федеральных контрактов на сумму более $10 млрд.

В переходной администрации Трампа есть еще два миллионера - спонсора его кампании: Линда Макмэхон, бывшая генеральный директор World Wrestling Entertainment и глава торговой фирмы Cantor Fitzgerald Говард Лютник.

Комментатор во главе Минобороны, антиваксер - в Минздраве

Другой неожиданностью стало предложение кандидатуры нового министра обороны, командующего 1,3 млн действующих военнослужащих США. Им стал Пит Хегсет - ведущий главного телеканала республиканцев Fox News и ветеран войн в Ираке и Афганистане.

Хегсет является одним из ярых сторонников Трампа. Он защищал его взаимодействие с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также освещал дела ветеранов боевых действий, обвиняемых в военных преступлениях.

«Пит жесткий, умный и истинно верующий в “Америку прежде всего”. С Питом у руля враги Америки начеку — наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — заявил Трамп.

Хегсет никогда не занимал командных должностей в армии. Он известен тем, что выступает против службы в ней женщин, а также оскандалился изменами своим женам (сейчас он женат в третий раз).

Еще более противоречивым назначением может быть кандидатура Роберта Кеннеди-младшего на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб. Он стал широко известен во время пандемии COVID-19, в ходе которой распространял ложную информацию о вакцинах через основанную им НПО Children’s Health Defense.