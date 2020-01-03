Что ждет Казахстан в 2020 году

С нового года казахстанцев ожидает ряд изменений, больше всего – в социальной и правовой сферах. Повысятся государственные пособия, соцпомощь, стипендии студентам, зарплаты учителей. Ужесточается ответственность за изнасилование и за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Вместе с тем в стране вводится обязательное социальное медицинское страхование, а для малого бизнеса наступает время работы без проверок со стороны государства. Vласть рассказывает о множестве изменений, которые уже введены или которые обещают ввести в 2020-м.
Социальная сфера
В Казахстане вводится гарантированный соцпакет для детей из малообеспеченных семей, получающих адресную социальную помощь (АСП). Для детей в возрасте от 1 до 6 лет в него будут входить продуктовый набор и набор товаров бытовой химии. А гарантированный пакет для детей в возрасте от 6 до 18 лет будет включать горячее питание в школах, обеспечение школьной формой и принадлежностями, возмещение 50% затрат на проезд в общественном транспорте. Комплектами школьной формы и школьных принадлежностей дети будут обеспечиваться раз в год. Сертификаты на их приобретение планируется выдавать в августе.
С нового года в целом меняются подходы к выплате АСП. Главным ориентиром станет «мотивация граждан к труду». В частности, если трудоспособный член семьи откажется от работы, АСП будет лишаться вся семья. А новое государственное пособие многодетным семьям, имеющим четверых и более детей, будет дифференцированным, вне зависимости от дохода. В частности, семьи, имеющие четверых детей, будут получать 42 500 тенге, пятерых детей – 53 125 тенге, шестерых – 63 750 тенге, а семерых и более – 74 375 тенге.
В 2020 году 10 тыс. малообеспеченных многодетных семей обещают обеспечить жильем. А остальные категории очередников планируется включить в жилищную программу «Бакытты отбасы». Глава государства считает, что ситуацию с жильем надо менять кардинально, и в этой связи он поручил правительству расширить эту программу. Она рассчитана на поддержку малообеспеченных и многодетных семей, займы предоставляются под 2%. Кроме этого, в Казахстане начнут выдавать женскую ипотеку. Займы будут выдаваться для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита составит 30 млн тенге. Минимальный первоначальный взнос – 15%, если доход ниже 200 тыс. тенге, и 20%, если доход более 200 тыс. тенге. На 60% новая программа будет охватывать именно женщин из регионов и сельской местности.
Кроме того, с нового года банки введут дополнительные механизмы реабилитации заемщиков из категории социально уязвимых слоев населения, испытывающих трудности с обслуживанием ипотечных займов. Это позволит охватить поддержкой порядка 7,3 тыс. заемщиков c задолженностью по ипотечным займам на сумму 44,6 млрд тенге. Им дадут возможность вернуть в собственность жилье, находящееся на балансе банков: фининститутам предоставляется право осуществить финансирование заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа.
С нового года для 200 тыс. граждан, которые утратили трудоспособность, потеряли кормильца или работу, социальные выплаты будут повышены в среднем на 30%. При этом будет усилена связь между стажем работы и размером соцвыплат. Размер соцвыплат для людей с инвалидностью будет определяться с учетом группы и причины инвалидности, а для семей, оставшихся без кормильца, в расчет будет браться число иждивенцев: при одном иждивенце выплаты повысятся с 40% до 50%; при двух – с 50% до 65%; при трех – с 60% до 80%, при четырех и более – с 80% до 100%.
Вместе с тем повышаются размеры госсоцпособий по инвалидности и по случаю потери кормильца на 5% в связи с изменением величины прожиточного минимума – в 2020 году он составляет 3183 тенге. Размеры пособий по инвалидности от общего заболевания составят от 32 431 до 59 872 тенге, а по случаю потери кормильца – от 26 818 тенге до 65 797 тенге. Круглые сироты будут получать по 36 796 тенге на каждого, но не более 79 829 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи.
С 1 января 2020 года на 7% повышаются размеры солидарных пенсий, при этом минимальный размер пенсии составит 38 636 тенге, и на 5% - государственной базовой пенсионной выплаты, а минимальный ее размер составит 16 839 тенге.
Кроме того, с 1 января в стране начал действовать запрет на предоставление потребительских займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.
Здравоохранение
С 1 января 2020 года начала работу система обязательного социального медицинского страхования. В рамках ОСМС бесплатные лекарства по рецептам с января будут получать дети, а с 1 апреля и остальные казахстанцы. Кроме этого, с 2020 года внедряются электронные заявки на лекарства с учетом конкретной потребности, что позволит решить проблему нерационального планирования лекарственного обеспечения.
Также Минздрав обещал завершить в декабре 2020 года строительство онкоцентра в столице, а власти Восточно-Казахстанской области – ввести в этом году в эксплуатацию центр ядерной медицины в Семее. По словам акима ВКО Даниала Ахметова, «нуждающиеся в лечении и диагностике смогут получить медицинскую помощь на родине, никто не будет ездить ни в Российскую Федерацию, ни в Индию, ни в Южную Корею».
Образование
С 1 января 2020 года казахстанским студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры повышены стипендии на 25%. Это коснется около 130 тыс. человек. Аналогичная поддержка оказана студентам колледжей - это еще 100 тыс. человек. Зарплаты педагогов также вырастут на 25%.
В этом году формировать объем, распределять и размещать государственный образовательный заказ на подготовку специалистов по сельсхозспециальностям будет министерство сельского хозяйства. Ожидается, что это «новшество позволит точечно формировать госзаказ, обоснованно определять объем финансирования, проводить справедливый отбор вузов, ведущих подготовку кадров, и в целом правильно концентрировать гранты по специальностям, а не распылять их».
До 1 марта 2020 года МВД, Минобразования и акиматам поручено обеспечить школы инспекторами полиции за счет внутренних резервов, а до 1 сентября – оборудовать школы теплыми туалетами и системами видеофиксации, обеспечить специализированными службами охраны.
В этом году внедряются новые подходы к администрированию стипендии «Болашак», которые предусматривают совершенствование и автоматизацию механизмов проведения конкурсного отбора, сокращение его этапов, оптимизацию работы республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, повышение ответственности рабочего органа. Кроме того, изменения затронут академические процессы, связанные с обучением стипендиатов.
С 2020 года объем финансирования госпрограммы «С дипломом – в село» будет доведен до 20 млрд тенге в год, а выпускников казахстанских медицинских вузов будут трудоустраивать через электронную биржу труда.
В Минобразования планировали внедрить с сентября 2020 года единую программу и учебники для нулевых классов и отменить в этом году процедуру проведения внешней оценки учебных достижений (ВОУД) в вузах. В ведомстве считают, что при нынешнем уровне академической свободы вузов необходимости в этом больше нет.
Занятость
В 2020 году Казахстан сократит квоту на привлечение иностранной рабочей силы с 49 тыс. до 29 тыс., в частности, будут сокращать квоты на третью и четвертую категории (рабочие специальности). Власти разрешат привлекать определенных иностранных специалистов в обмен на обучение казахстанцев и последующую замену иностранцев на своих специалистов – будут заключаться соответствующие договоры.
Политическая сфера
На втором заседании Нацсовета общественного доверия президент страны анонсировал ряд политических реформ, которые должны быть воплощены в жизнь в 2020-м. В частности, речь идет о сокращении числа членов политических партий, которое необходимо для их регистрации: с 40 до 20 тысяч человек. Кроме того, анонсировано принятие закона о мирных собраниях и переход в их организации от разрешительной формы к уведомительной. При этом сохранится ограничение по местам, где митинги можно будет проводить.
В Уголовный кодекс, в соответствии с поручением Токаева, должны быть внесены изменения, исключающие уголовную ответственность за клевету и ее перевод в разряд административных правонарушений, а статья о возбуждении социальной розни должна быть уточнена.
В 2020-м в Казахстане должны пройти выборы в сенат – половина палаты, избираемая от регионов, будет выбрана коллегиями выборщиков – депутатами местных маслихатов.
Целый ряд политических партий в 2020-м планирует пройти официальную процедуру государственной регистрации, среди них – Демократическая партия Жанболата Мамая, чей съезд должен состояться до 26 февраля (срок предусмотрен законом – два месяца с момента регистрации оргкомитета партии, это произошло 26 декабря). Другие политсилы, находящиеся в процесс формирования партий – HAQ, Respublika, партия «Табигат» Мэлса Елеусизова. Партия «Наше право», предпринявшая попытку провести съезд в марте 2019-го, пока не заявила о своих дальнейших планах.
Уже зарегистрированные и новые партии в течение 2020-го будут вести активную подготовку к выборам в мажилис и маслихаты, которые по графику должны пройти весной 2021-го и, если не будут проведены раньше, станут первыми за последние 17 лет парламентскими выборами, проводимыми в срок.
Молодежь
2020 год объявлен в стране Годом волонтера, а правительство Казахстана по поручению главы государства разработает единую комплексную программу по поддержке молодежи, которая должна быть простой и понятной. По словам Касым-Жомарта Токаева, она охватит все категории молодежи и будет направлена на решение их актуальных проблем.
В Казахстане сформирован президентский молодежный кадровый резерв из 300 человек, и первые назначения ожидаются уже в I квартале 2020 года. Кандидатов будут продвигать на различные позиции в государственных органах и национальных компаниях. Их резюме направят акимам, министрам, руководителям госорганов, а администрация президента, при наличии вакансий в системе госуправления и в пределах своих полномочий, может предоставлять соответствующие позиции. Кроме того, некоторых планирует назначать сам глава государства.
Регионы
В этом году будет продолжена реализация программы «Ауыл – Ел бесігі». Во всех регионах страны начнется широкомасштабная модернизация сельской инфраструктуры, уже к предусмотренным 30 млрд тенге в 2020 году будут выделены дополнительно 50 млрд. На эти средства будет реализован 1641 проект в 250 селах.
А к маю 2020 года Минобороны обещало полностью вывезти все боеприпасы из Арыси. Всего будет вывезено 28 тыс. тонн боеприпасов – это около 817 железнодорожных вагонов.
Бизнес
С 1 января на три года вводится мораторий на проверки субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства. При этом возможны проверки, «направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности», таможенные проверки, встречные налоговые проверки и ряд других. Также субъекты МСБ, применяющие специальные налоговые режимы, освобождаются от уплаты налогов.
С этого года предприниматели обязаны использовать онлайн контрольно-кассовые машины, исключение составят только адвокаты и медиаторы, перевозчики (городской общественный транспорт), налогоплательщики, чья деятельность осуществляется в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования (они применяют ККМ без функции передачи данных).
С введением ОСМС выплата работодателя за работника повышается на 0,5% и составит 2%. Одновременно возвращаются взносы на медицинское страхование (ВОСМС), которые составят 1% за работника и 5% за ИП. Взносы будут выплачиваться за счет работника.
Банки и финансовый сектор
В стране начинает работу новый независимый орган – агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Для продуктивного взаимодействия с финансовым сектором агентство будет находиться в Алматы, что позволит городу сохранить статус финансового центра.
В феврале 2020 года Национальный банк представит результаты исследования банков второго уровня, проведенное в прошлом году, в разрезе каждого банка. Нацбанк, как ожидается, утвердит индивидуальные планы развития всех банков.
Государственный и квазигосударственный сектор
На законодательном уровне устанавливается ответственность руководителей за неэффективное планирование и неэффективное использование бюджетных средств. Кроме этого, упрощаются условия для применения процедур реабилитации и банкротства. В частности, временная неплатежеспособность будет рассматриваться как основание для обращения в суд должника или кредитора с соответствующим заявлением. При этом сроки проведения процедуры банкротства будут сокращены, а ведущая роль здесь отведена кредиторам. Из Уголовного кодекса исключается статья «Ложное банкротство» и конкретизируется «Преднамеренное банкротство» с акцентом на отчуждение имущества с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами. А для ликвидации бездействующих предприятий процедура банкротства должников упрощена и будет проводиться без привлечения администратора.
По поручению президента в составы совета директоров социально значимых предприятий квазигосударственного сектора войдут представителей гражданского общества. Правительство проведет все необходимые процедуры отбора и внесет кандидатуры на согласование до 1 марта. Также будет сокращено более 100 видов деятельности госпредприятий. Предложения по этому вопросу правительство должно внести до 1 апреля.
С 2020 года в стране начнется постепенное сокращение госслужащих и сотрудников нацкомпаний. К 2024 году их количество может быть сокращено на 25%, а высвобожденные средства будут направлены на стимулирование более профессиональных кадров.
Осенью 2020 года ожидается выход нацкомпаний «КазМунайГаз» и «Казахтелеком», а также компании «Эйр Астана» на IPO, а до конца 2020 года Казахстан создаст на платформе Alibaba пул «золотых поставщиков», в который войдут 100 отечественных товаропроизводителей. При этом уже с января 50 предприятий будут выведены на международную платформу.
Счетный комитет с 2020 года будет публиковать в открытом доступе результаты аудита различных ведомств, которые ранее были недоступны для общественности.
Госуслуги
В 2020 году будут завершены работы по автоматизации 90% государственных услуг. А министерство труда и социальной защиты населения Казахстана внедрит на всей территории страны портал соцуслуг. Лица с инвалидностью могут заказывать 24 из 55 видов технических средств реабилитации (ТСР) и специальные социальные услуги в госучреждениях уже с 1 января. 31 вид ТСР будет внедряться поэтапно до июля 2020 года. На сегодняшний день ТСР и вышеперечисленные услуги предоставляются через госзакупки, что занимает много времени. Портал позволит сократить сроки бизнес-процессов предоставления ТСР и оказания специальных социальных услуг от 8 месяцев до 1-2 недель, решит проблемы несоответствия услуг и средств реабилитации индивидуальным потребностям их получателей. Планируется, что ресурс охватит более 400 тыс. пользователей и 200 тыс. поставщиков.
По поручению президента опыт столичного контакт-центра I-komek распространят на весь Казахстан – единые контакт-центры появятся во всех регионах до конца 2020 года.
С 1 января 2020 года запущен «Налоговый кошелек» с целью упрощения процесса оплаты налогов физлицами и индивидуальными предпринимателями. Это сервис по приему и обработке платежей с единых реквизитов, с возможностью проведения автозачетов в онлайн-режиме без заявления налогоплательщика.
Транспорт, перевозки, дороги
Air Astana планирует запустить 3 рейса в неделю в Джидду в I квартале 2020 года. Также в I квартале планируется открытие рейса из столицы Казахстана в Шанхай. Меморандумы о взаимопонимании были подписаны с китайскими авиакомпаниями China Eastern Airlines и Urumqi Airlines. Во II квартале 2020 года малазийский лоукостер Air Asia X запустит рейсы в Казахстан, польская авиакомпания LOT Polish Airlines увеличит количество рейсов из Варшавы в столицу Казахстана с 4 до 7 в неделю с лета. В июне самолеты Air Astana начнут летать из Алматы в Париж. Рейсы будут три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. Оманская авиакомпания SalamAir планирует в этом году начать выполнение полетов из Маската в Алматы.
В начале 2020 года ожидается принятие нового кода столичного аэропорта. Совместно с Международной ассоциацией авиатранспорта обсуждаются несколько вариантов. Пока столичный аэропорт использует код TSE, от названия Целиноград.
Стоимость акциза на литр бензина увеличивается на 10 тенге. В министерстве национальной экономики обещают, что «значимого влияния на инфляцию или на себестоимость продукции малого и среднего бизнеса это не окажет».
В 2020 году будет открыт проезд по автодороге Усть-Каменогорск – Талдыкорган протяженностью 763 км, а также по автодорогам Караганда – Балхаш и Караганда – Алматы.
Для прозрачности системы пассажирских перевозок будет создан отдельный оператор локомотивной тяги в пассажирском движении, балансирующая плата перевозчика грузов в поддержку пассажирских перевозчиков для отхода от кросс-субсидирования, без привлечения дополнительных средств из бюджета. А для перекупщиков билетов ужесточают ответственность – сумма штрафа увеличена со 100 до 500 МРП.
Энергетика и геология
Минэкологии до конца этого года разработает Стратегию низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года, которой предусмотрены возможности и выгоды замещения или сокращения использования угля и газа при различных сценариях развития экономики и энергетики. Ключевым аспектом перехода к низкоуглеродному развитию будет развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии. В целом реализация стратегии будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, что и позволит выполнить условия Парижского соглашения к 2030 году. К концу 2020 года в Казахстане должно функционировать уже 95 объектов ВИЭ. Министерство энергетики планирует довести их вклад в общую выработку до 3%.
До 1 марта правительство по поручению главы государства должно разработать программу геологической разведки с учетом долгосрочного прогноза спроса на минерально-сырьевые ресурсы в мире. Как отмечал президент, «на долю отечественных компаний приходится только пятая часть геофизических и геологических работ», а нефть поставляется на внутренний рынок в основном за счет месторождений Актюбинской и Кызылординской областей, и «существует риск снижения нефтеперерабатывающих заводов». В этой связи, считает Токаев, «правительству необходимо внести конкретные предложения по эффективному использованию ресурса». Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщал, что геологи выявили более десятка осадочных бассейнов, где, по прогнозу, можно добыть порядка 130 млрд тонн условного топлива. В программе геологической разведки «будут указаны площади перспективных участков и необходимые финансовые ресурсы, разработан комплекс мер по совершенствованию законодательства и предоставлению налоговых льгот для привлечения инвестиций», а особое внимание будет уделено развитию геологической науки с упором на научное сопровождение региональных поисковых и разведочных работ. В процесс исследований будет привлечен Институт геологических наук им. К.Сатпаева, который планируется сделать национальным оператором по геологической науке.
Полиция и правовая сфера
До конца года должна быть реорганизована работа комитета административной полиции. Полиция должна стать «органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности».
Ужесточается наказание за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развращение малолетних, вовлечение детей и подростков в изготовление детской порнографии – за это предусматривается уголовная ответственность от 17 до 20 лет лишения свободы, а там, где пострадали малолетние дети, – минимум 20 лет или пожизненное лишение свободы. Изнасилования без отягчающих обстоятельств также переводятся в тяжкие преступления и будут караться от 5 до 8 лет лишения свободы, без права примирения сторон.
Кроме того, ужесточается наказание за кражу скота, – 12 лет лишения свободы, а за распространение наркотиков в общественных местах, через интернет – от 10 до 15 лет.
За посягательство на жизнь инспекторов госоргана или специализированной организации по охране животного мира, егеря, которые по степени защиты приравнены к сотрудникам правоохранительных, специальных госорганов и военнослужащим, наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а за применение насилия к ним – от 3 до 12 лет. За незаконную охоту будут наказывать лишением свободы до 10 лет, в зависимости от тяжести нанесенного ущерба.
Также ужесточается наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде – лишение прав на 7 лет и арест на 15 суток, а в случае повторного нарушения – пожизненное лишение прав. Более того, при совершении ДТП с причинением вреда гражданам – до 3 лет лишения свободы, а при летальном исходе – до 10 лет.
С 1 июля 2020 года начнутся выплаты из Фонда компенсации потерпевшим, который был создан в 2018 году. Компенсацию будут выплачивать в виде единовременного платежа в размере от 30 до 50 МРП. На нее смогут претендовать несовершеннолетние жертвы сексуального насилия, жертвы торговли людьми или пыток, лица, которым в результате преступления причинен тяжкий вред здоровью, в т.ч. заражение ВИЧ, и законные представители в случае смерти потерпевшего. Одним из источников формирования Фонда являются принудительные платежи, взыскиваемые судом с осужденных в зависимости от категории совершенных преступлений. Также предусмотрено пополнение Фонда за счет взысканий, наложенных судом за процессуальные нарушения, и за счет сумм, удерживаемых с осужденных к исправительным работам.
30 августа Казахстан отметит 25-летие принятия своей второй Конституции, по которой сейчас живет республика.
Культура
В 2020 году Казахстан будет праздновать 175-летие великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. Среди запланированных к этой дате мероприятий – комплексная модернизации государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі», перевод, издание и международное продвижение трудов Абая Кунанбайулы на иностранных языках, строительство в столице центра «Абай алеми» и установка памятника поэту, переименование аэропорта Семея в честь Абая.
В рамках празднования 1150-летия Абу Наср аль-Фараби, которое тоже будет в 2020 году, в столице под эгидой ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО будет проведен Международный научный симпозиум «Аль-Фараби и мировая цивилизация», об ученом планируется снять документальные фильмы.