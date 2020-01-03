Что ждет Казахстан в 2020 году

Социальная сфера

В Казахстане вводится гарантированный соцпакет для детей из малообеспеченных семей, получающих адресную социальную помощь (АСП). Для детей в возрасте от 1 до 6 лет в него будут входить продуктовый набор и набор товаров бытовой химии. А гарантированный пакет для детей в возрасте от 6 до 18 лет будет включать горячее питание в школах, обеспечение школьной формой и принадлежностями, возмещение 50% затрат на проезд в общественном транспорте. Комплектами школьной формы и школьных принадлежностей дети будут обеспечиваться раз в год. Сертификаты на их приобретение планируется выдавать в августе.

С нового года в целом меняются подходы к выплате АСП. Главным ориентиром станет «мотивация граждан к труду». В частности, если трудоспособный член семьи откажется от работы, АСП будет лишаться вся семья. А новое государственное пособие многодетным семьям, имеющим четверых и более детей, будет дифференцированным, вне зависимости от дохода. В частности, семьи, имеющие четверых детей, будут получать 42 500 тенге, пятерых детей – 53 125 тенге, шестерых – 63 750 тенге, а семерых и более – 74 375 тенге.

В 2020 году 10 тыс. малообеспеченных многодетных семей обещают обеспечить жильем. А остальные категории очередников планируется включить в жилищную программу «Бакытты отбасы». Глава государства считает, что ситуацию с жильем надо менять кардинально, и в этой связи он поручил правительству расширить эту программу. Она рассчитана на поддержку малообеспеченных и многодетных семей, займы предоставляются под 2%. Кроме этого, в Казахстане начнут выдавать женскую ипотеку. Займы будут выдаваться для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита составит 30 млн тенге. Минимальный первоначальный взнос – 15%, если доход ниже 200 тыс. тенге, и 20%, если доход более 200 тыс. тенге. На 60% новая программа будет охватывать именно женщин из регионов и сельской местности.

Кроме того, с нового года банки введут дополнительные механизмы реабилитации заемщиков из категории социально уязвимых слоев населения, испытывающих трудности с обслуживанием ипотечных займов. Это позволит охватить поддержкой порядка 7,3 тыс. заемщиков c задолженностью по ипотечным займам на сумму 44,6 млрд тенге. Им дадут возможность вернуть в собственность жилье, находящееся на балансе банков: фининститутам предоставляется право осуществить финансирование заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа.

С нового года для 200 тыс. граждан, которые утратили трудоспособность, потеряли кормильца или работу, социальные выплаты будут повышены в среднем на 30%. При этом будет усилена связь между стажем работы и размером соцвыплат. Размер соцвыплат для людей с инвалидностью будет определяться с учетом группы и причины инвалидности, а для семей, оставшихся без кормильца, в расчет будет браться число иждивенцев: при одном иждивенце выплаты повысятся с 40% до 50%; при двух – с 50% до 65%; при трех – с 60% до 80%, при четырех и более – с 80% до 100%.

Вместе с тем повышаются размеры госсоцпособий по инвалидности и по случаю потери кормильца на 5% в связи с изменением величины прожиточного минимума – в 2020 году он составляет 3183 тенге. Размеры пособий по инвалидности от общего заболевания составят от 32 431 до 59 872 тенге, а по случаю потери кормильца – от 26 818 тенге до 65 797 тенге. Круглые сироты будут получать по 36 796 тенге на каждого, но не более 79 829 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи.

С 1 января 2020 года на 7% повышаются размеры солидарных пенсий, при этом минимальный размер пенсии составит 38 636 тенге, и на 5% - государственной базовой пенсионной выплаты, а минимальный ее размер составит 16 839 тенге.

Кроме того, с 1 января в стране начал действовать запрет на предоставление потребительских займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.