Что ждет рынок недвижимости в ближайшие месяцы?

Рынок недвижимости Казахстана по-прежнему пребывает в состоянии стагнации, первый квартал 2018 года не принес никаких существенных изменений: колебание цен и количество сделок по купле-продаже осталось в пределах ожиданий. Сейчас все внимание аналитиков и игроков рынка приковано к социальной программе «7-20-25», которая должна позволить большему количеству казахстанцев приобрести свое жилье.

По итогам первого квартала 2018 года существенных изменений на рынке недвижимости Казахстана не произошло. Как пишет обозреватель портала «Крыша» Алина Буравцева, рынок по-прежнему находится в состоянии стагнации. В десяти крупных городах страны (в том числе, в Астане) аналитики отмечают рост стоимости одного квадратного метра жилья. В четырех городах – Алматы (-1,5%), Таразе (-0,3%), Актау (-2,1%) и Павлодаре (-0,4%) – стоимость жилья, напротив, снизилась. По мнению аналитика, изменение цен на жилую недвижимость по стране – снижение и повышение – связано с сезонной корректировкой, и не выходят за рамки ожидаемого.

Впереди, поясняет обозреватель, рынок ждет сезонное затишье: «Относительно прогнозов на ближайшие полгода аналитики krisha.kz не ожидают значительных изменений на рынке жилья. Возможно сезонное летнее затишье. При этом динамика не будет значительной и сохранится на сложившемся уровне (1-3% в зависимости от региона). Напомним, в первом квартале индекс по республике показал прирост на 0,8%».

О том, что существенных колебаний на рынке недвижимости с начала 2018 года не наблюдалось, говорит и вице-президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко: «Начало года и первый квартал текущего года показывает стабильные цены. Ценовые колебания месяц от месяца происходили на уровне 1-3% в зависимости от категории жилья: новое, старое, благоустроенное или же черновая отделка», – говорит эксперт.

Лукьяненко также отметила, что в конце прошлого года на рынке наблюдался всплеск сделок: их количество выросло на 28%. С начала 2018 года аналитики наблюдают закономерный отток: «Если же анализировать первый квартал, то цифры держатся на стабильном уровне – в среднем около 17 тыс сделок в месяц по стране, что говорит о том, что спрос находит свое предложение, в результате чего и продавец, и покупатель договариваются о совершении сделки», – пояснила она.

«7-20-25»