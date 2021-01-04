Что ждет Казахстан в 2021 году

Госслужащие

В этом году будет проведен новый отбор в президентский кадровый резерв. Но в отличие от прошлого года, в него отберут всего 50 человек вместо 300. Повышены критерии отбора и квалификационные требования для кандидатов. Основной акцент будет сделан на формирование резерва из числа лиц, руководствующихся общественными интересами, рекрутинг будет сфокусирован на выявлении «трансформационных лидеров с реальным опытом преобразований».

В 2021 году сократят госаппарат. В первую очередь это будут делать это за счет вакансий. Всем, кто попадет под сокращение, будут предлагать другую работу либо выплачивать компенсацию в размере четырех окладов. По поручению президента к концу 2021 года количество работников госаппарата должно быть сокращено на 25%. За счет сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся госслужащих. Наряду с сокращением государственные органы должны будут к июлю 2021 года внедрить факторно-балльную шкалу, которая должна усилить ответственность и мотивацию госслужащих.

С 1 января 2021 года в Казахстане вводится первый этап всеобщего декларирования доходов. Он коснется пока только госслужащих и их супругов. В первоначальной, так называемой входной декларации, госслужащие должны зафиксировать все свои активы. Если чиновники не смогут обосновать свои доходы во второй декларации, их уволят с государственной службы, а имущество и деньги будут конфискованы.

С 2021 года также вводится запрет для госслужащих, депутатов и судей на владение банковскими счетами за рубежом.

Кроме этого, с нового года в республике вводится институт ротации политических служащих. Теперь они будут ротироваться каждые четыре года со дня их назначения на занимаемую должность. Ранее принцип ротации применялся только к административным служащим. Срок пребывания политического служащего на занимаемой должности может быть продлен на два года, а последующее продление на два года будет возможно только по решению Национальной комиссии по кадровой политике при президенте.

Квазигосударственный сектор

В 2021 году продолжит действовать мораторий на создание новых квазигосударственных компаний. По мнению Касым-Жомарта Токаева, цели, которые преследовала эта мера, достигнуты еще не в полном объеме. Поэтому он своим указом продлил действие моратория до конца 2021 года.

Также с этого года вводится пожизненный запрет на работу в квазигосударственном секторе для лиц, уличенных в коррупции. А госслужащих и руководителей квазигосорганизаций будут увольнять в случае выявления у них двойного гражданства.

Цифровизация

До конца первого квартала 2021 года в Казахстане завершат автоматизацию постановки в очередь на выдачу земельных участков. А до конца 2021 года страна будет полностью охвачена космическим мониторингом земель, сроки выдачи документов на земельные участки сократят с 1 года до 20 дней. По крайней мере, такие задачи ставит правительство.

Во втором квартале 2021 года в Казахстане заработает официальный сайт, на котором казахстанцы смогут подписывать онлайн-петиции.