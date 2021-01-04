Что ждет Казахстан в 2021 году

Vласть рассказывает о тех событиях и изменениях, которые ждут казахстанцев в 2021 году. Главными событиями станут выборы в мажилис, массовая вакцинация от коронавируса, обновленное законодательство в разных сферах и 30-летие Независимости страны.
Выборы в мажилис и маслихаты
10 января состоятся выборы в мажилис парламента республики и маслихаты. Выборы пройдут без оппозиции, в них будут участвовать пять из шести зарегистрированных в стране партий: «Нур Отан», «Ауыл», «Адал», «Ак жол» и Народная партия Казахстана. Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана на своем съезде 29 ноября объявила о том, что будет бойкотировать выборы. Всего в списки политических партий в мажилис включено 312 кандидатов, а в маслихаты зарегистрированы 832 партийных списка.
При этом в условиях пандемии выборы будут проходить с соблюдением масочного режима и социальной дистанции в 1,5-2 метра, с использованием антисептиков, кабины для тайного голосования будут без передней шторки, а удостоверение личности избиратели будут показывать членам комиссий на расстоянии. Перед вскрытием урны для голосования будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, а члены избирательной комиссии будут вести подсчет голосов «при строгом соблюдении режима ношения защитных масок и перчаток, социальной дистанции».
Центризбирком 4 декабря своим постановлением значительно ограничил возможности независимого наблюдения на предстоящих выборах. Оспорить его наблюдателям не удалось и понять, насколько полный мониторинг выборов им удастся провести, пока неясно. Одновременно большое число наблюдателей направляют лояльные власти структуры, в частности, Федерация профсоюзов Казахстана.
Здравоохранение
В конце февраля 2021 года в Казахстане начнется массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Изначально власти говорили, что вакцинация начнется с начала года, но российская вакцина «Спутник V», произведенная Карагандинским фармацевтическим комплексом, пройдет проверку только в феврале. А вакцинация отечественной вакциной начнется в середины весны. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур. В целом планируется вакцинировать 10 млн. человек – 55% населения страны.
Также с этого года в стране запустят специальную программу «Ансаган Саби» и увеличат количество квот по программам ЭКО до 7 тыс. – в 7 раз.
Пенсия
С 1 января 2021 года в Казахстане повысят пенсионные выплаты на 7%. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 18 524 тенге, минимальный размер пенсии – 43 272 тенге.
С этого года казахстанцы смогут использовать свои пенсионные накопления на личные нужды: покупку жилья, лечение или вложения в ценные бумаги. При этом для снижения налоговой нагрузки казахстанцам предоставят отсрочку по уплате ИПН при снятии пенсионных накоплений: она будет произведена после выхода на пенсию в течение 16 лет. Порог достаточности, при котором граждане смогут забрать деньги из ЕНПФ, ранее был определен для казахстанцев, достигших 30 лет - 2,5 млн тенге, 40 лет – 3,4 млн тенге, 50 лет – 4,5 млн тенге. При этом порог достаточности будет одинаковым для мужчин и женщин и будет пересчитываться для новых получателей, исходя из доходности, инфляции, размеров минимальной выплаты и так далее. В целом изымать свои пенсионные накопления смогут 721 тыс. казахстанцев. Уполномоченным оператором по использованию пенсионных накоплений определен «Отбасы банк». В начале 2021 года банк планирует запустить онлайн-сервис, через которые люди будут подавать соответствующие заявки. При этом банк намерен обнулить комиссии, связанные с операциями по использованию казахстанцами пенсионных накоплений.
В декабре первый вице-министр труда и социальной защиты Акмади Сарбасов заявил, что еще должны быть приняты два приказа профильных госорганов по вопросам жилья и по вопросам лечения. Также правительство должно определить уполномоченного оператора и методику порога достаточности. Как ожидается, в первой половине января эта работа будет завершена.
Образование
С января министерство образования и науки в пилотном режиме внедряет в нескольких казахстанских школах изучение «Букваря», а с 1 сентября 2021 года его вернут во всех школах страны. «Букварь» будет содержать «реалии современной жизни, в котором Казахстан должен быть представлен как наша родина». Кроме того, в нем прописан порядок букв, звуков, частотность использования звуков, букв в слогах, в словосочетаниях и так далее.
C 2021 года районные и городские отделы образования станут подконтрольны и будут финансироваться профильными областными управлениями. Это должно сократить число посредников в процедурах принятия решений и сделать образовательные возможности каждого региона более равными.
В этом году в школах страны начнут поэтапно внедрять национальные виды спорта на занятиях по физическому воспитанию. В первую очередь будут внедрять асык ату, тогыз кумалак и казакша курес.
Комитет по языкам министерства культуры и спорта будет передан в министерство образования и науки, что позволит сконцентрировать все методики изучения казахского языка в одном центре и эффективно анализировать и мониторить внедряемые программы обучения.
Социальная защита
С 1 января 2021 года в стране повысятся на 5% размеры социальных выплат из государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца.
Во втором квартале 2021 года министерство труда и социальной защиты населения Казахстана представит концепцию Социального кодекса, который объединит в себе большинство законов из этой сферы. Сегодня в стране социальные вопросы регулируются 17 законами и более 100 нормативно-правовыми актами. В рамках разработки нового кодекса планируется определить единый минимальный социальный стандарт: для назначения социальной выплаты или оказания социальных услуг применяются различные показатели – МРП, прожиточный минимум или МЗП. При наступлении конкретного социального случая предусмотрено несколько видов пособий или выплат, которые регулируются несколькими законами. Это также будет все объединено в новом кодексе.
Также с нового года в стране запустят электронный социальный кошелек. На первом этапе на него будут скидывать адресную социальную помощь, а затем и другие социальные выплаты. Открывать такой кошелек гражданам государство будет открывать автоматически, а средства на нем не будут подлежать аресту.
Население
В октябре 2021 года в Казахстане пройдет перепись населения, которую перенесли из-за пандемии. Методы проведения переписи остаются без изменений: с 1 по 15 октября будет проводиться интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz, параллельно с 1 по 30 октября будет проходить сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах.
Занятость
По поручению Касым-Жомарта Токаева в 2021 году продлевается действие программы «Дорожная карта занятости», при этом в обновленной программе учтут все недоработки, которые выявлены в ходе реализации первого этапа. Как отмечал президент, «в особенности речь идет о качественном, эффективном освоении выделяемых средств в регионах».
А для поэтапного сокращения рабочих мест с вредными условиями труда до конца первого полугодия 2021 года Минтруда должно разработать концепцию по безопасности и охране труда до 2030 года.
30-летие Независимости
В декабре 2021 года Казахстан отметит 30-летие Независимости. Уже объявлено, что широко праздновать юбилей не планируется, поскольку бюджетные средства необходимы на социальные нужды и борьбу с коронавирусом. Тем не менее государство подготовит и проведет серию мероприятий, посвященных 30-летию Независимости страны. Детальная программа пока не объявлена.
Бизнес, финансы
Субъекты МСБ, работающие в наиболее пострадавших от пандемии секторах, будут уплачивать розничный налог в размере 3% от дохода. Также снижена нагрузка на фонд оплаты труда для МСБ в наиболее пострадавших отраслях в части исчисления социального налога: при обнулении социальных отчислений размер уплаты социального налога не будет увеличен. А чтобы облегчить положение наиболее уязвимых сегментов малого и среднего бизнеса в период кризиса, до конца 2021 года продлена программа предоставления оборотных средств.
К середине 2021 года по поручению главы государства должна быть разработана полноценная программа по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка». В ходе реализации данной программы будет применено льготное микрокредитование по ставке 6% годовых по линии «КазАгро» с использованием инструментов гарантирования Фонда «Даму».
С нового года вводится обязательное лицензирование всех компаний микрокредитования. Агентством по регулированию финрынков были разработаны соответствующие поправки в законодательство. Они предусматривают, что с 1 января 2021 года выдачу микрокредитов может проводить только организация, которая получила лицензию.
Госслужащие
В этом году будет проведен новый отбор в президентский кадровый резерв. Но в отличие от прошлого года, в него отберут всего 50 человек вместо 300. Повышены критерии отбора и квалификационные требования для кандидатов. Основной акцент будет сделан на формирование резерва из числа лиц, руководствующихся общественными интересами, рекрутинг будет сфокусирован на выявлении «трансформационных лидеров с реальным опытом преобразований».
В 2021 году сократят госаппарат. В первую очередь это будут делать это за счет вакансий. Всем, кто попадет под сокращение, будут предлагать другую работу либо выплачивать компенсацию в размере четырех окладов. По поручению президента к концу 2021 года количество работников госаппарата должно быть сокращено на 25%. За счет сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся госслужащих. Наряду с сокращением государственные органы должны будут к июлю 2021 года внедрить факторно-балльную шкалу, которая должна усилить ответственность и мотивацию госслужащих.
С 1 января 2021 года в Казахстане вводится первый этап всеобщего декларирования доходов. Он коснется пока только госслужащих и их супругов. В первоначальной, так называемой входной декларации, госслужащие должны зафиксировать все свои активы. Если чиновники не смогут обосновать свои доходы во второй декларации, их уволят с государственной службы, а имущество и деньги будут конфискованы.
С 2021 года также вводится запрет для госслужащих, депутатов и судей на владение банковскими счетами за рубежом.
Кроме этого, с нового года в республике вводится институт ротации политических служащих. Теперь они будут ротироваться каждые четыре года со дня их назначения на занимаемую должность. Ранее принцип ротации применялся только к административным служащим. Срок пребывания политического служащего на занимаемой должности может быть продлен на два года, а последующее продление на два года будет возможно только по решению Национальной комиссии по кадровой политике при президенте.
Квазигосударственный сектор
В 2021 году продолжит действовать мораторий на создание новых квазигосударственных компаний. По мнению Касым-Жомарта Токаева, цели, которые преследовала эта мера, достигнуты еще не в полном объеме. Поэтому он своим указом продлил действие моратория до конца 2021 года.
Также с этого года вводится пожизненный запрет на работу в квазигосударственном секторе для лиц, уличенных в коррупции. А госслужащих и руководителей квазигосорганизаций будут увольнять в случае выявления у них двойного гражданства.
Цифровизация
До конца первого квартала 2021 года в Казахстане завершат автоматизацию постановки в очередь на выдачу земельных участков. А до конца 2021 года страна будет полностью охвачена космическим мониторингом земель, сроки выдачи документов на земельные участки сократят с 1 года до 20 дней. По крайней мере, такие задачи ставит правительство.
Во втором квартале 2021 года в Казахстане заработает официальный сайт, на котором казахстанцы смогут подписывать онлайн-петиции.
Газификация
До 1 апреля 2021 года министерство энергетики должно актуализировать генеральную схему газификации Казахстана, а к 1 марта – технико-экономическое обоснование строительства 2 и 3 очереди газопровода «Сарыарка». Будет учтен демографический фактор, возрастающие потребности промышленности, экспортные перспективы и действующие обязательства. Кроме того, к 1 апреля будет подготовлена концепция газификации Восточно-Казахстанской области.
Армия
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, до 1 августа 2021 года разработают дорожную карту по расширению участия Вооруженных сил в миротворческих операциях ООН, до 1 ноября 2021 года – концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах и других воинских формированиях, к этому же сроку создадут Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения. С этого года также будет увеличен объем ассигнований на продукты питания для силовых структур.
Окружающая среда
В этом году в стране начнет действовать новый Экологический кодекс. Внедряется принцип «загрязнитель платит» и ответственность за восстановление причиненного ущерба окружающей среде. В случае возникновения экологического ущерба природопользователь обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния. 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей, на которые приходится 80% загрязнения, переведут на наилучшие доступные технологии. Акиматы будут финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%. Но плательщики единого земельного налога, то есть небольшие фермерские хозяйства, не будут оформлять экологическое разрешение и выплачивать экологические платежи.
В 2021 году министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработает проект нового Водного кодекса и закона «О безопасности гидротехнических сооружений». Действующее законодательство изменялось много раз, но в результате «наблюдается потеря последовательности правоприменения, что приводит в целом к ухудшению обстановки на всех уровнях водного хозяйства». В то же время нынешний кодекс не регламентирует технические вопросы проектирования, строительства и эксплуатации водохозяйственных сооружений.
Промышленность
В октябре 2021 года власти намерены запустить производство медицинских масок в столице. В него инвестирует турецкая компания MFA Mask. Предприятие расположится на территории специальной экономической зоны «Астана – новый город». Проект общей стоимостью около $9,3 млн будет реализован при поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST». Согласно документу, турецкие бизнесмены планируют реализовать проект до 2024 года в два этапа. На первом этапе планируется производить до 3,5 млн медицинских изделий ежегодно. На предприятии будут производить респираторы класса FFP2 и FFP3, противогазы и фильтры, а также самоокисляемые маски для эвакуации. Произведенную продукцию будут поставлять на рынок Казахстана и экспортировать в Россию и страны Центральной Азии.
Защита детей
С этого года в стране вводится очередное ужесточение наказания за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних; расширен круг преступлений, относящихся к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение которых применяется пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Будет действовать прямой запрет на отбывание срока наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности лицам, осужденным к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. Поправками в Уголовный кодекс предусмотрено требование о назначении отбывания лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности.
Амнистия
К 30-летию независимости Казахстана в стране проведут амнистию для осужденных за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом. Пока неизвестно, сколько человек будут освобождены.
ЕАЭС
В 2021 году председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет от Беларуси к Казахстану.