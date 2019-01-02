Что ждет казахстанцев в 2019 году

С 1 января 2019 года казахстанцев ожидают существенные изменения. В частности, будут повышены зарплаты, пенсии и соцпособия, а тарифы на коммунальные услуги, наоборот, снижены. Для бизнесменов будет проведена налоговая амнистия, а фармацевтический рынок ждет контроль со стороны государства в части цен на лекарства.

Зарплаты, пенсии и пособия

В своем послании 5 октября глава государства Нурсултан Назарбаев поручил повысить минимальную заработную плату (МЗП) с 1 января 2019 года в 1,5 раза – с 28 до 42 тыс. тенге. В результате этого увеличатся зарплаты 1,3 млн человек, работающих во всех отраслях экономики, в том числе бюджетников – это учителя, врачи, сотрудники правоохранительных органов и т.д. В среднем зарплаты низкооплачиваемых наемных работников всех отраслей экономики вырастут до 30%. При этом МЗП теперь не будет привязана к прожиточному минимуму.

С 1 января на 5% повысятся государственные социальные пособия по инвалидности и по потере кормильца. Соответствующее поручение уже после послания давал Назарбаев.

Также повысятся пенсии: минимальный размер пенсии с учетом базовой составит с нового года 52 145 тенге, максимальный размер с учетом базовой пенсии – 116 811 тенге. Повышение коснется более 2 млн человек.

Тарифы на коммунальные услуги

После критики президента в прошлом году в адрес антимонопольных органов и проведенной генеральной прокуратурой проверкой было поручено снизить тарифы на коммунальные услуги. Как заверял премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, с января 2019 года будут снижены тарифы на воду, тепло, цены на уголь, также будут снижены тарифы по мобильной связи и интернету. За счет снижения оптовых цен на товарный газ на 3,8-17,5% в зависимости от региона будут снижены и конечные цены для электростанций, что, в свою очередь, позволит снизить тарифы на электроэнергию.

29 декабря на заседании правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов отчитался, что тарифы на коммунальные услуги снижены во всех регионах от 1% до 50% на отдельные виды комуслуг. В частности, снижение на услуги КСК – от 2,2% до 20%, на услуги вывоза мусора – от 1% до 24,7%, на лифтовые услуги – от 3% до 50%.

Экономия средств населения за услуги теплоснабжения в результате снижения тарифов составит около 6 млрд тенге, экономия средств за услуги водоснабжения и водоотведения – более 2 млрд тенге, за услуги газоснабжения – около 5 млрд тенге, а за услуги электроснабжения – около 7,8 млрд тенге для физических лиц и более 14,5 млрд тенге для юридических лиц. Предельные тарифы на электроэнергию не будут меняться до 2025 года.

Кроме этого, в конце 2018 года принят закон «О естественных монополиях», которым предусматривается введение стимулирующего метода тарифообразования. В частности, в случае перебоев с электроэнергией, водоснабжением и другими услугами тариф на них будет снижаться. Кроме этого, при формировании тарифа будет применяться показатель эффективности, направленный на ежегодное снижение затрат субъекта, а для повышения прозрачности его деятельности предусматривается внедрение двух новых институтов: совета по тарифной политике, в состав которого будут входить депутаты парламента, представители палаты «Атамекен», общественных объединений, независимых экспертов, и общественного объединения потребителей услуг с целью защиты своих прав и законных интересов. Также на интернет-ресурсе уполномоченного органа будут размещаться все материалы по публичным слушаниям, в том числе стенограммы обсуждений, протоколы заседаний с принятыми решениями. Для всех потребителей будет полный доступ к расчетам тарифов, так как с 1 января заявки монополистов будут рассматриваться в электронном формате.

Сфера здравоохранения, лекарства и медицинские изделия

В новом году в Казахстане вводится регулирование цен на все лекарственные средства и медицинские изделия – будут утверждаться предельные цены, начиная от производителей до аптек. Отметим, что ранее цены регулировали только в рамках государственных закупок, в розничном сегменте у государства такой компетенции не было. Теперь же будет определенный уровень наценок, выше которого нельзя будет ставить цены.

Также с 1 января 2019 года поликлиники переходят на безбумажное ведение медицинской документации, в том числе оформление электронных амбулаторных карт, стационарных историй болезни, выписку электронных рецептов, будут синхронизированы локальные электронные паспорта здоровья с национальными.

Налоги и самозанятое население

С 1 января вводится единый совокупный платеж для неформально занятого населения. По мнению Минтруда, это позволит не только зарегистрировать их неформальную деятельность, но даст возможность такому населению участвовать в системе медстрахования, пенсионного обеспечения. Для плательщиков ЕСП установлена минимальная ставка по подоходному налогу и социальным платежам в размере 1 МРП для городов республиканского значения, столицы и городов областного значения и вдвое ниже – 0,5 МРП – для жителей других населенных пунктов. ЕСП будет делиться на несколько частей: 10% – на индивидуальных подоходный налог, 20% – отчисления в фонд социального медстрахования, 30% – пенсионные выплаты, 40% – отчисления в фонд обязательного медстрахования. ЕСП будет распространяться на физических лиц, осуществляющих деятельность «в целях получения дохода» при соблюдении нескольких условий: если они не используют труд наемного работника, выполняют работы, услуги для физлиц. ЕСП также не будет распространяться на физлиц, оказывающих услуги на территории торгово-развлекательных центров; лиц, занимающихся частной практикой, лиц, предоставляющих в аренду, за исключением жилища; иностранцев и лиц без гражданства, за исключением оралманов; лиц, имеющих регистрацию ИП.

С 1 января 2019 года снижается налоговая нагрузка на население – при доходе (заработной плате) менее 25-кратного месячного расчетного показателя ставка индивидуального подоходного налога уменьшается на 90%. То есть при действующей ставке в 10% ИПН составит 1%.

Малый и средний бизнес

По поручению президента, с нового года будет проведена налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса путем списания начисленных пеней и штрафов при условии уплаты налогоплательщиком суммы основного долга, а также поднят порог применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям – до 50 тысяч МРП. В частности, списание пени и штрафов МСБ будет проведено при условии погашения до 31 декабря 2019 года основного долга, имеющегося на 1 октября 2018 года. При этом будет списана сумма штрафа, числящаяся по состоянию на 1 октября 2018 года, а сумма пени – начисленная до даты уплаты основного долга. Также будут списаны пени, начисленные с 1 октября 2018 года до даты уплаты основного долга. Списание пеней и штрафов также будет распространяться на налогоплательщиков, которые в соответствии с Налоговым кодексом или законодательством о реабилитации и банкротстве получили отсрочку по уплате налогов или находятся в процедуре реабилитации. Под налоговую амнистию не подпадают: крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу; недропользователи, за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей; производители подакцизной продукции. По предварительным расчетам Комитета государственных доходов, под налоговую амнистию подпадают 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса, из них 31 210 юридических лиц и 58 867 ИП, которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность в размере 340,6 млрд тенге. При этом общая сумма пеней, подлежащая списанию, составляет 122,9 млрд тенге, штрафов – 7,3 млрд тенге, которые будут списаны при условии уплаты основного долга в размере 210,4 млрд тенге. Непосредственная работа по списанию пеней и штрафов начнется ориентировочно в марте 2019 года.

Образование

С 2019 года Единое национальное тестирование в Казахстане для тех, кто желает поступить в вуз на платной основе, будет проводиться 4 раза в год – в январе, марте, июне-июле и августе. После январского тестирования абитуриенты, набравшие проходной балл, смогут поступить в вуз на платной основе. Но те, кто претендует на образовательный грант, обязаны будут сдавать ЕНТ еще и летом, так как государственные гранты будут распределяться после сдачи основного ЕНТ. Пройти ЕНТ в январе 2019 года смогут учащиеся 11-12 классов средних школ (для зачисления в вузы на 2019-2020 учебный год на платной основе), а также студенты, условно зачисленные в вузы и завершающие первый семестр. Тестирование будет платное – 2242 тенге.

Выезд за рубеж, туризм и страхование

С 1 января 2019 года туроператор в сфере выездного туризма обязан выдавать туристу через турагента страховой сертификат, в котором будут указаны контактные данные международных ассистанс компаний страховщика, организующих в круглосуточном режиме помощь по доступу к медицинским услугам за рубежом. При наступлении страхового случая (несчастный случай и оказание экстренной, неотложной помощи в случае внезапного острого заболевания, резкого ухудшения состояния здоровья, обострения хронических заболеваний) турист не будет нести расходы по оплате медицинских услуг, медицинской эвакуации/репатриации и другие расходы – их будет покрывать страховщик через международную ассистанс компанию. Однако турист обязан обратиться в нее незамедлительно при наступлении страхового случая. Стоимость обязательного страхования туриста для туроператора будет определяться в зависимости от страны и количества дней поездки. Лимит ответственности страховщика также зависит от программы страхования и находится в диапазоне от $10 тыс. до $50 тыс.

При выезде за границу с 1 января отдельный загранпаспорт для детей становится обязательным. Ранее в паспорт родителей могли вносить запись о детях в возрасте до 16 лет с вклеиванием их фотографий. Однако многие страны предъявляют обязательное требование для въезда наличие у детей до 16 лет паспорта гражданина РК – например, европейские государства Шенгенской зоны, США, ОАЭ и др. в связи с этим МВД внесло поправки в законодательство, предусматривающие отмену вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей.

С 1 января в стране вводится онлайн-страхование. То есть клиенты страховых организаций смогут заключать договоры и оформить страховой полис в электронной форме по всем видам обязательного и добровольного страхования. При этом с введением онлайн-страхования исключается обращение бумажных полисов по договорам обязательного страхования. Автовладельцам не нужно будет предъявлять сотрудникам полиции страховой полис, так как теперь это будет проверяться путем направления запроса в единую базу данных по страхованию. А страховые компании смогут предоставить скидку до 10% при заключении договоров обязательного страхования в электронной форме владельцам транспортных средств.

Мобильная связь

С 1 января 2019 года вступает в силу правило обязательной регистрации абонентских устройств пользователей сотовой связи. При этом это означает всего лишь привязку устройства той SIM-карте, которая в нем установлена. Фактически устройство будет принадлежать тому человеку, на кого зарегистрирована эта SIM-карта. Неработоспособны будут только те устройства, в которые будет вставлена другая SIM-карта, так как не совпадут ранее занесенные сведения.

Обновленные требования регистрации мобильных устройств были введены в 2016 году. Запуск системы, как ожидалось, должен был существенно сократить число телефонных краж. Однако он позволял лишь блокировать работу устройств. Практика показала, что IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца устройства. И для того, чтобы новая норма работала на практике в полном объеме, осуществлена привязка IMEI-кода устройства к ИИН и номеру абонентов. Разработчики этого требования учли положительный опыт создания базы IMEI-кодов Великобритании, Турции, Азербайджана и Украины.

Авиаперевозки

По поручению главы государства в Казахстане на базе Air Astana создана новая бюджетная авиакомпания Fly Arystan.Ее авиапарк будет состоять из самолетов Airbus. Билеты Fly Arystan будут на 50% дешевле действующих тарифов. В частности, стоимость билетов на рейс Алматы – Астана будет 14-16 тыс. тенге. Первые полеты запланированы на май 2019 года. При этом планируется, что пока новый перевозчик будет выполнять рейсы из нескольких городов Казахстана, но в среднесрочной перспективе ожидается расширение маршрутной сети по направлениям ближнего зарубежья.

Реформа полиции

В новом году начнется масштабная реформа полиции. Как отмечал президент, сегодня «деятельность системы органов внутренних дел не оправдывает ожидания общества, вызывает нарекания граждан», «люди не чувствуют себя в безопасности». По его поручению будут оптимизированы структура и штаты органов внутренних дел, исключены несвойственные им функции. В результате штатная численность сократится на 10%, будет сэкономлено 16 млрд тенге. Высвобожденные средства направят на повышение зарплат и улучшение социальной защиты сотрудников полиции. Кроме этого, на повышение заработной платы полицейским дополнительно будет выделено 21,4 млрд тенге. Также будет пересмотрена система отбора, подготовки и продвижения кадров. Из 12 учебных заведений МВД останется 5 лучших, а всех действующих полицейских «ждет внеочередная аттестация». По поручению Назарбаева будут внедрены новые критерии оценки деятельности полиции, в частности, оценивать ее работу будут с помощью социсследований. Будут внедрены новые современные форматы работы с населением: все города Казахстана будут оснащены системами мониторинга общественной безопасности, появятся сервисы, позволяющие улучшить обратную связь с населением в онлайн-режиме.