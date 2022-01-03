Что ждет Казахстан в 2022 году

Социальная сфера

С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы в Казахстане увеличен с 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге. Данная мера, как отмечал президент Касым-Жомарт Токаев, коснется более 1 млн человек, а косвенно – еще миллионов человек. Это позволит уменьшить теневой зарплатный фонд, размер которого достигает 30-40%, что окажет положительный экономический эффект в виде роста валового внутреннего продукта на 1,5%. По данным Минтруда и соцзащиты населения, с увеличением МЗП вырастут доходы 1,6 млн человек, которые работают во всех отраслях экономики.

Месячный расчетный показатель в 2022 году составляет 3 063 тенге, величина прожиточного минимума – 36 018 тенге. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты установлен в размере 19 450 тенге, а минимальный размер пенсии – 46 302 тенге, повышение – на 5% и 7% соответственно. С 1 января также повышены все виды социальных пособий на 5%.

С 1 апреля этого года порог достаточности для снятия пенсионных накоплений из ЕНПФ значительно вырастет. Так, для казахстанцев в возрасте 20 лет порог достаточности вырос с 1 710 000 тенге до 3 140 000 тенге (на 84%), для 30-летних – с 2 500 000 тенге до 4 370 000 тенге (на 75%), для 40-летних – с 3 420 000 до 5 790 000 тенге (на 69%), для 50-летних – с 4 470 000 тенге до 7 430 000 тенге (на 66%).

Зарплаты 600 тыс. бюджетников с этого года повысятся на 20%. Это музейные работники, сотрудники архива, библиотек, технические работники, егеря, водители транспортных средств и другие. На 25% будет повышена зарплата педагогов.

Продолжится и постепенное повышение возраста выхода на пенсию для женщин. С 1 января казахстанки смогут выйти на пенсию с 60,5 лет.

Здравоохранение

В новом году в стране должна начаться платная вакцинация и ревакцинация населения от коронавируса препаратом Pfizer. Изначально Минздрав сообщал, что вакцинация и ревакцинация будут проводиться препаратами «Спутник V» и QazVac в рамках ГОБМП, а другими препаратами – на платной основе. Сейчас известно только что платной будет вакцина Pfizer, но когда именно она станет доступна населению – неизвестно.