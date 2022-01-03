Что ждет Казахстан в 2022 году

Казахстан начинает 2022 год с введения «налога на Гугл», повышения минимальных зарплат и пенсий, а также с планами обновления госпрограмм и реализации крупных инфраструктурных проектов. Vласть традиционно представляет обзор событий и изменений, которые ждут казахстанцев в 2022 году.
Социальная сфера
С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы в Казахстане увеличен с 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге. Данная мера, как отмечал президент Касым-Жомарт Токаев, коснется более 1 млн человек, а косвенно – еще миллионов человек. Это позволит уменьшить теневой зарплатный фонд, размер которого достигает 30-40%, что окажет положительный экономический эффект в виде роста валового внутреннего продукта на 1,5%. По данным Минтруда и соцзащиты населения, с увеличением МЗП вырастут доходы 1,6 млн человек, которые работают во всех отраслях экономики.
Месячный расчетный показатель в 2022 году составляет 3 063 тенге, величина прожиточного минимума – 36 018 тенге. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты установлен в размере 19 450 тенге, а минимальный размер пенсии – 46 302 тенге, повышение – на 5% и 7% соответственно. С 1 января также повышены все виды социальных пособий на 5%.
С 1 апреля этого года порог достаточности для снятия пенсионных накоплений из ЕНПФ значительно вырастет. Так, для казахстанцев в возрасте 20 лет порог достаточности вырос с 1 710 000 тенге до 3 140 000 тенге (на 84%), для 30-летних – с 2 500 000 тенге до 4 370 000 тенге (на 75%), для 40-летних – с 3 420 000 до 5 790 000 тенге (на 69%), для 50-летних – с 4 470 000 тенге до 7 430 000 тенге (на 66%).
Зарплаты 600 тыс. бюджетников с этого года повысятся на 20%. Это музейные работники, сотрудники архива, библиотек, технические работники, егеря, водители транспортных средств и другие. На 25% будет повышена зарплата педагогов.
Продолжится и постепенное повышение возраста выхода на пенсию для женщин. С 1 января казахстанки смогут выйти на пенсию с 60,5 лет.
Здравоохранение
В новом году в стране должна начаться платная вакцинация и ревакцинация населения от коронавируса препаратом Pfizer. Изначально Минздрав сообщал, что вакцинация и ревакцинация будут проводиться препаратами «Спутник V» и QazVac в рамках ГОБМП, а другими препаратами – на платной основе. Сейчас известно только что платной будет вакцина Pfizer, но когда именно она станет доступна населению – неизвестно.
Также в 2022 году в стране появится вакцина «Спутник Лайт». Минздрав обещает, что до конца I квартала поступит 1 млн доз препарата. Ревакцинироваться можно также вакцинами Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazVac. Минздрав рекомендует введение дополнительной дозы вакцины от КВИ через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации.
Образование
С января этого года в школах для первых классов внедряется новый предмет – «Цифровая грамотность». В комитете дошкольного и среднего образования МОН обещают, что новый предмет будет адаптирован с учетом возраста детей.
Кроме того, в рамках школьной программы будет изучаться один из самых популярных языков программирования Python, в 5-9 классах детей начнут обучать 3D-моделированию и 3D-принтингу.
В этом году будут утверждены новый алфавит и правила правописания казахского языка на латинской графике, в этой связи изменены образовательные программы по подготовке педагогов и внесены изменения в школьные учебные программы по предметам «Казахский язык» и «Казахская литература».
Экономика
В 2022 году Национальный банк ожидает темпы роста ВВП на уровне 3,9-4,2%, а инфляцию – на уровне 6-6,5%.
На этот год продлено действие программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса». По словам Токаева, общий объем средств, выделенных на их финансирование, составит минимум 1 трлн тенге.
В этом году вводятся контрцикличные бюджетные правила, которые предусматривают, что размер гарантированного трансферта будет определяться в размере не выше прогнозируемых поступлений в Нацфонд при «цене отсечения». Правила будут способствовать повышению устойчивости бюджета, сбережению средств и рациональному использованию Национального фонда. В составе консолидированного бюджета будут учитываться финансы государственного фонда социального страхования и фонда социального медицинского страхования, а аналитический отчет о бюджетных рисках и устойчивости государственных финансов будет представляться в парламент одновременно с проектом республиканского бюджета. А госорганам запретят корректировать значения целевых индикаторов планов развития в четвертом квартале из-за ожидаемого неосвоения бюджетных средств.
Финансовый сектор
В 2022 году начнется полномасштабное надзорное стресс-тестирование банков, чтобы улучшить в будущем внутренние процессы управления рисками. Стресс-тестирование в пилотном режиме продлится до марта.
В этом году Национальный банк планирует полноценно запустить национальную платежную систему, которая позволит снизить банковские комиссии с 2,5% до 1% при мгновенных платежах и проводить финансовые операции в любое время суток. Национальная платежная система обеспечит защиту внутреннего рынка, исключит внешние угрозы и риски для функционирования финансовой системы, к примеру, запуска межбанковской системы платежных карточек. Ожидается, что все внутристрановые транзакции по платежным карточкам будут переведены в национальную инфраструктуру.
Бизнес и налоги
В начале 2022 года министерство финансов планирует в пилотном режиме совместно с банками начать тестирование POS-терминалов и контрольно-кассовых машин на современность, чтобы к концу года законодательно объединить эти аппараты и позволить предпринимателям пользоваться только одним вместо 3-4 терминалов.
Еще одно нововведение для облегчения работы бизнеса: если их налоговая задолженность не будет превышать 6 МРП, то налоговые органы не будут блокировать им счета. Помимо прочего, комитет госдоходов внедрит мобильное приложение, в котором можно будет оплачивать налоги, исчислять их и получать уведомления от налоговиков.
Также с нового года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, которые должны облегчить жизнь гражданам и бизнесу. Так, использование минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя заменяется на МРП, это коснется определения стандартного вычета по индивидуальному подоходному налогу и минимальной облагаемой базы по социальному налогу. В целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности внедряется паспорт налогоплательщика, который предусматривает собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде. Также вводится контроль мобильных переводов предпринимателей: узаконено применение онлайн ККМ при расчетах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей, а предприниматели обязаны использовать отдельные счета для ведения бизнеса, чтобы разделить мобильные переводы на личные и предпринимательские.
Для иностранных перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении, ставки сбора за проезд по территории Казахстана повышаются с 20 до 30 МРП. Кроме того, с 1 января 2022 года вводится упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями – цифровой налог, или так называемый налог на Google. Иностранные компании будут уплачивать его при реализации товаров и услуг через интернет. В рамках НДС будет производиться плата по той же ставке – 12%. В правительстве считают, что это позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями.
Также с нового года вводится плата за цифровой майнинг. Ставка составляет 1 тенге за 1 киловатт.
Минфин в этом году намерен разработать и внести в парламент законодательные поправки по введению в стране налога на роскошь – это элитная недвижимость, самолеты, яхты, дорогие автомобили, ювелирные изделия.
С 1 января 2022 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование составляет 1,7%, а для работодателей повышается до 3%.
Правозащита
В конце декабря президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон об уполномоченном по правам человека в Казахстане и сопутствующие поправки. Основной закон направлен на последовательное совершенствование сферы защиты прав человека. Теперь статус омбудсмена закреплен законодательно, расширены его полномочия.
Так, омбудсмен может обращаться в суд с исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, если их права нарушены решениями, или действиями, или бездействием госоргана, должностных лиц, госслужащих, и участвовать в судебном процессе. При этом исковое заявление освобождается от госпошлины. Омбудсмен может изучать, анализировать информацию о нарушении прав и свобод человека, направлять замечания и предложения по совершенствованию административных процедур и обращаться с предложениями о внесении поправок в законодательство. Уполномоченный по правам человека также вправе ходатайствовать о направлении обращения в Конституционный совет.
Омбудсмен теперь неприкосновенное лицо от задержания, ареста, обыска, досмотра, привлечения к уголовной и административной ответственности, не допускается вмешательство и воспрепятствование его деятельности.
Одной из новелл также является учреждение 17-ти представительств уполномоченного по правам человека, в каждой области будет по три сотрудника, в столице, в Алматы и Шымкенте – по четыре сотрудника. Все это, как ожидается, будет способствовать повышению правовой защищенности в регионах.
В новый год Казахстан также вступил, полностью отменив смертную казнь. Ранее предусматривалось применение высшей меры наказания только в военное время и исключительно по четырем статьям Уголовного кодекса, за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества: развязывание и ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны, выразившееся в убийствах военнопленных и гражданских лиц и геноцид, совершенный в военное время.
В ноябре Токаев, согласившись с правозащитниками, заявил, что смертную казнь в Казахстане необходимо отменять без каких-либо оговорок. Обновленный закон, исключающий смертную казнь полностью, подписан президентом в конце декабря. Смертная казнь исключается из санкции 17 статей Уголовного кодекса, а самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы. При этом таким осужденным запрещается условно-досрочное освобождение.
Законодательство
Что касается новых законов, то по плану правительства на 2022 год будет разработан и внесен в парламент 31 законопроект, из них 11 – в первом полугодии. Документы будут направлены на дальнейшее развитие и регулирование сфер государственной службы, теплоэнергетики, здравоохранения, образования, культуры и спорта, способов противодействия легализации доходов и финансирования терроризма, развития агломераций, совершенствования гражданского и уголовного законодательств и др.
Так, в 2022 году будет разработан новый Социальный кодекс. По словам президента Токаева, его суть состоит в том, что государство берет на себя гарантированное исполнение обновленных социальных обязательств, документ станет ключевым элементом нового «общественного договора».
Помимо этого, планируется разработать 5 новых законов: «О защите прав потребителей», «Об оценке соответствия», «О профессиональных квалификациях», «О теплоэнергетике», «О развитии агломераций». Также в этом году будут приняты поправки в законы о выборах и парламентских партиях: партии обяжут придерживаться квоты для женщин и молодежи не только при формировании партийных списков, но и при утверждении списка депутатов. В саму квоту, не расширяя ее, добавят еще одну категорию – людей с особыми потребностями.
Правоохранительная система
С этого года министерство внутренних дел Казахстана планирует начать применять электронные браслеты в отношении лиц, нарушающих ограничительные меры, в первую очередь – к находящимся под надзором педофилам.
Согласно поправкам по вопросам разграничения полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом, прокуроры получают право по особо тяжким преступлениям самостоятельно составлять обвинительный акт, который будет содержать прокурорскую квалификацию деяния на основе ответственной и независимой оценки всех собранных доказательств. Следователь же будет составлять отчет о завершении расследования с краткими выводами об итогах следствия, без оценки доказательства. Окончательным документом, подводящим итог всему расследованию, станет развернутый обвинительный акт прокурора, в котором будет содержаться анализ и оценка собранным доказательствам с решением вопроса о направлении уголовного дела в суд.
Также максимально упрощается процедура расследования по аналогии с делами об административных правонарушениях. Основные процессуальные решения и действия будут отражаться сразу в одном протоколе, количество основных процессуальных документов по уголовным проступкам сократится в два раза – вместо 20 решений будет 10.
А патрульные полицейские и участковые инспекторы с нового года наденут новую форму. Старую форму будут заменять на новую в течение двух лет, по мере износа.
Регионы
К 1 марта 2022 года правительство должно подготовить анализ по развитию всех моногородов. Токаев заявлял, что у правительства до сих пор нет четкой позиции и единого мнения по поводу их развития. При этом глава государства считает, что нужно разделить моногорода на три группы на основе их потенциала.
Министерство энергетики обещает, что в 2022 году будут завершены проекты по переводу ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в столице на газ. А с 2022 года, по заверениям акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, начнется перевод на газ алматинской ТЭЦ-2.
После того как на севере Казахстана были выявлены многочисленные факты продажи водительских удостоверений в спецЦОНах, госкорпорация «Правительство для граждан» решила усилить контроль за сдачей экзаменов на получение водительского удостоверения и внедрить с 2022 года биометрическую систему, которая позволяет удостоверить личность экзаменуемого и предотвращает сдачу экзамена подставным лицом. Эта система уже была внедрена в конце прошлого года в столице, а с 1 января внедряется в Алматы и Шымкенте, а затем уже появится во всех регионах Казахстана.
В первой половине 2022 года планируется начать строительство космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур». Рассмотрение эскизного проекта велось долго, но, по данным министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, он утвержден и готовится проектно-сметная документация. Строительные работы должны быть завершены в течение двух лет.
Транспортная сфера
Строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) планируют завершить к концу 2022 года, с опережением графика на 2 года. Протяженность БАКАД будет 66 км с шестиполосным движением, новыми мостами, транспортными развязками и эстакадами. С вводом БАКАД в эксплуатацию весь транзитный поток – порядка 38 тыс. автомобилей в сутки – будет проходить в объезд Алматы. При этом ожидается рост объемов грузоперевозок между Китаем и Европой.
В I квартале 2022 года откроется прямое авиасообщение между Казахстаном и Литвой: будут запущены регулярные авиамаршруты Нур-Султан – Вильнюс и Алматы – Вильнюс. Рейсы будет выполнять венгерская авиакомпания Wizz Air. А авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi в январе запускает рейс по маршруту Абу-Даби – Нур-Султан.
Авиакомпания Air Astana в 2022 году возобновит сезонный рейс из Костаная в немецкий Ганновер. Рейсы будут дважды в неделю с 14 мая по 4 сентября по субботам и воскресеньям на Airbus A320. А с 29 января по 5 марта авиакомпания отменяет рейсы в Лондон из-за «правительственных ограничений».
В железнодорожной сфере до конца года планируется принять дорожную карту по повышению уровня безопасности и сохранности имущества на железной дороге. По данным КТЖ, в этом году 22 вокзала страны оснастят камерами видеонаблюдения, видеокамеры появятся и в вагонах-ресторанах, а все пассажирские поезда будут сопровождать сотрудники транспортной полиции. Также в дорожной карте будут прописаны поправки в КоАП РК по увеличению штрафов за нарушения правил проезда и перехода через железнодорожные пути, а также выпаса скота вблизи железной дороги.