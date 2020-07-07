Бывший. Зеленый оазис

Нет, пожалуй, ни одного карагандинца, что хоть однажды не побывал бы в Топаре. Если горожанин по каким-то причинам не может отправиться на отдых в Каркаралинск (220 км), Баянаул (300) или к озёрам Бурабая (450), всегда под рукой «ближняя дача», зелёный островок у прохладной воды, которая так манит знойным летом. В хорошую погоду дымящие трубы местной станции отлично видны на горизонте из многоэтажек областного центра. Это по дороге до посёлка полсотни километров, напрямик меньше.

Зябким утром я качу в Топар, любимый посёлок детства. Ещё не зная, что эта поездка заставит меня вернуться сюда несколько раз, подарит встречи с удивительными людьми, даст новую пищу для размышлений. Небольшой прокол на полпути у Волынского агрокомплекса. И сразу же первое открытие: обращаю внимание, что траффик диспропорционален. Мимо меня, замершего с починкой на правой обочине, почти не проезжают автомобили. Зато навстречу идёт плотный, практически неразрывный поток. Жители Дубовки, Абая, Шахтинска, Топара спешат на работу и учёбу в Караганду. Неспешно миную Абай, некогда отнявший районный статус у главного героя моего повествования. Вот позади остаётся станция Карабас, въездные ворота Карлага. Затяжной подъём на красивые сопки и вот он, в уютной котловине, утопающий в зелени посадок, что тянутся слева и справа от дороги, плотными рядами окаймляют железнодорожную магистраль, высятся гигантами тополей на прямых улицах и пятнами разбросаны по берегу водоёма.

Если двигаться по жезказганской трассе дальше, то после живописного урочища Ялта, можно увидеть небольшую речушку, давшую название этому месту. Есть упоминание о казахском племени топар, что жило когда-то на этих землях. Дальше на запад этноним встречается в Нуринском районе, на карте отмечено «озеро топарцев» — Топарколь, красивейший уголок, где мои коллеги из клуба любителей минералов «Аширит» находят удивительной красоты агаты. Побывать там, безусловно, мне ещё предстоит. В здешнем же случае «Топар» — это гидроним. Скромная речушка течёт на запад и впадает в Шерубайнуру. До создания водохранилища (274 миллиона кубических метров), здесь тоже было любимое место отдыха. Сам же старый Топар исчез, ушёл под воду. Всё, что мы видим и знаем сегодня — создано, построено, посажено заново...

Логика моего движения, а географ я непрофессиональный, предельно проста: сверху от аулов и ГРЭС проехать в центр населённого пункта, исследовать его, спускаясь в низину к железной дороге. Лучше об этом расскажут фотографии и короткие пояснения к ним. Детальное знакомство с историей посёлка оставлю для второй части материала и беседы с ветеранами этих мест.

Изначально здесь было небольшое лагерное отделение: бараки, дома, существовали кустарные производства, бахча, сады с яблонями, вишней и смородиной. Земля для строительства станции была отведена в далёком 1949 году. Именно значительный перепад уровней реки (от входа в низину и до выхода, где был позднее возведен гидроузел) создал отличные условия для будущего водохранилища. В январе 1953 года нарком электростанций СССР Дмитрий Жимерин подписал приказ: утвердить задание на проектирование Новокарагандинской ГРЭС-2. Через год, весной 54-го, был заложен первый камень в основание будущей электростанции, на строительстве которой трудились и заключённые, и молодёжь из разных уголков страны. Параллельно с этим началась большая стройка в новом посёлке: всё нужно было создавать заново, «с нуля». В 1960 году было создано и наполнено Шерубайнуринское водохранилище. Рос и бурно развивался посёлок, в котором была построена вся необходимая инфраструктура, сети и коммуникации. Первая очередь ГРЭС-2 была запущена в эксплуатацию 12 июня 1962 года. В Наурыз 1973 года Топар стал районным центром: 22 марта в Карагандинской области был организован Мичуринский район. Его земли простирались от южных селений Акбастау и Курмы до далёких западных Есенгельды и Самарки. В центре были сосредоточены мощные совхозы, которые базировались на прежней Карлаговской инфраструктуре: «Коксунский», «Карагандинский», «Путь Ильича». В своё время силами заключённых была построена протяжённая ирригационная сеть: самотёчные каналы и арыки позволили заниматься в этих краях орошаемым земледелием, выращивать большие урожаи овощей. Для развития аграрного сектора был создан Мичуринский совхоз-техникум, действовал консервный заводик. В ближайшем к посёлку Кулайгыре базировался племсовхоз «Топарский», гремевший на ВДНХ и забиравший золотые медали.