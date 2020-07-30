Бывший. Согреть С.Ш.А.

Когда дело шло к завершению строительства водохранилища, стали убирать старое кладбище из тех мест. Помните, наверное, страшилки конца 70-х: пошли купаться, гроб всплыл. Этого, конечно, не было, всё убрали тщательно. Копали экскаваторами и возили в сопки, в сторону Карабаса. Многие водители грузовиков сначала вроде как брезговали, не поедем. Тогда пустились на хитрость: рейс — стакан. Так были такие пройдохи, чтоб быстрее два стакана выпить и отдыхать пойти, нырнёт первым рейсом, вытряхнет скорбный груз где-нибудь в низинке поблизости и мчит назад. Места эти обильно усыпаны косточками заключённых...

Несмотря на все эти трудности и неустроенность, жили очень дружно, сообща, весело. На каждый праздник выносили радиолы, устраивали танцы. Время было совершенно другое. Телевизоров же не было, поэтому все как-то больше внимания обращали друг на друга. Идёшь по посёлку — всё гудит, шумит. Люди были со всего Советского Союза. Запомнилось, что много было ростовчан. Каких только национальностей не было: русские, украинцы, поляки, литовцы, немцы. Вот уж удивительный случай: трудилась семья цыган. Сам он работал в котельном цехе, ходил в яркой красной рубахе, а жена мотористкой была.

В 1958 году построили здание школы. Наш класс был первым выпускным в Топаре. Год я отработал в котельной до армии, ушёл на службу. А после у меня всего две записи в трудовой: «принят» и «на пенсию», 51 год проработал на ГРЭС в службе контрольно-измерительных приборов и автоматики. Пришёл пенсию оформлять, там девчата смеются: «Вот бы у каждого человека так было! Стаж искать не нужно, всё наглядно». Так вся жизнь здесь и прошла. Помню, как рос и развивался посёлок, благоустраивался, зеленел. В 67-ом открыли новый дом культуры. До этого мы занимались в старом бараке, я играл на кларнете в духовом оркестре, здесь со своей женой познакомился.

Отдельной строкой стоит упомянуть наши дачи. Первые участки стали давать, когда директором был Клеванский, но потом эту практику активно поддержал сменивший его Пономарёв. Чтобы не было текучки, людей надо было чем-то привязать к месту, удержать. Поэтому создавали все условия. На пике развития массива у нас здесь было полторы тысячи прекрасных дачных участков. Люди после работы стремились сюда на отдых, к озеру. Невероятная поселковая атмосфера дружбы и добрососедства распространялась и на эти уголки. Вообще, отдыху и досугу уделялось большое внимание, регулярно выделялся служебный транспорт для поездок на природу, на рыбалку, в Каркаралинск.

Анатолий Александрович Свотин:

— Я стал топарцем чуть позже, в 68-ом. Годом ранее закончил Куйбышевский Политех по специальности «инженер-теплоэнергетик», сыграли свадьбу. В Казахстан с моей женой Ниной приехали как молодые специалисты. Посмотрел Темиртаускую ГРЭС, но как-то она мне не глянулась, оборудование старое, разнобойное. Зато Топар сразу пришелся по душе. Трудиться начал помощником машиниста турбины, потом стал старшим машинистом цеха. Учился, набирался опыта у старших товарищей, специалистов. Возглавил производственно-технический отдел, затем был замдиректора станции.