Бывший. Новая кровь из Синьцзяня

В беседах с местными жителями часто слышалось слово «оралман» (возвращенец). Кто-то из них говорил о новых соседях спокойно, кто-то с едва скрываемым раздражением. За время, что работал над материалами, в стране были приняты законодательные поправки. Теперь переселенцев на историческую родину принято называть «кандас», так в Казахстане говорят о единокровном человеке. Кто эти люди? С какими мыслями и настроениями они строят свою жизнь на родной, но новой для себя земле? Я побывал в нескольких домах и приведу фрагменты беседы с двумя главами семейств, которыми прирос Топар за последнее время.

Мой первый собеседник — Кинуар Сман, глава большой семьи, старейшина. Наша беседа проходит в большом доме, где аксакал живёт с детьми и внуками. На столе золотые баурсаки и чай. Дедушка хоть и строгий, но малыши то и дело заглядывают в комнату, что за корреспондент там приехал? Течёт неспешный разговор:

— Топар — прекрасное место для жизни. Для мужчин, женщин, детей. Если ты не на пенсии, то легко найти работу. Есть ГРЭС, есть теплицы, есть железная дорога. Руки везде нужны, только трудись хорошо. Школа рядом, ребятишки учатся. Хорошая большая больница. Торговля разная, коммунальные услуги, есть все условия для полноценной жизни. С другими местами сравнивать не стану, но это отличный посёлок. Наше нынешнее состояние практически на одном уровне с местными жителями. Как работаешь, так и выходит. От других людей мы уже мало чем отличаемся. Притеснений или ущемления не чувствуем. Со стороны государства много делается. Даже сам факт переименования таких как мы людей в «кровных братьев» о многом говорит, понимаете?

Наши предки-найманы жили в районе озера Маркаколь. Наш род идёт от Кожамбета и Егизкара. В Китай мой дед Ботабай с тремя сыновьями откочевал в 1931 году. Пересекли границу через горы, в районе Жеменей, это округ Алтай, Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Там я родился в 1954 году. Учился в школе, потом получил профессию бухгалтера. Работал в разных местах, на заводе, был главой посёлка. Когда начались экономические реформы Дэн Сяопина, стал развиваться частный бизнес. Мы построили небольшую гостиницу и открыли столовую. Этим и жили.

