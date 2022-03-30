«Жанаозен не похож на нефтяной город»

«У нас очень много дискриминации. Вот ты нефтяник - у тебя все хорошо. А если нет, то у тебя никаких условий нету. Вообще в Жанаозене жизнь тяжелая, условий нету, это тупиковый город. Продукты завозят извне, прибыли от нефти город не получает для социального развития. Вот эти проблемы. Я вообще сам монтажник-строитель. Работал в нефтесервисе. У нас местные власти плохо работают. Почему? Потому что они ничего не решают. Им всё спускают из столицы. А они просто охраняют их интересы. Если бы нам выделяли денег, город бы развивался», - объясняет Дауылбайулы.

Он рассказывает, что Жанаозен - гигантское месторождение и если взглянуть сверху, то размер города намного меньше, чем масштаб месторождения. К тому же, он считает, что Жанаозен - самый продемократический город Казахстана. «Люди тут не боятся говорить прямо и открыто, даже если их потом будут преследовать. Потому я верю, что в Озене будут изменения. Мы тоже не будем молчать и будем бороться за это».

«Сейчас вообще люди во власти говорят людям не идти за активистами, они приведут вас в политику, а потом вас закроют. У нас есть такие, кто вместе с полицией работают. Вообще, мы хотим вернуть Конституцию 1993 года, снизить срок президентства до 4 лет. Все еще не наказаны люди, которые отдали приказ стрелять в 2011. Калмуханбет Касымов в 2011 (бывший тогда министром внутренних дел - В.), экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в 2022 году. (...) А мы просто хотим, чтобы наш Мангистау процветал. Если так посмотреть, от нас государству нет вреда», - поясняет Сейлов .

Дауылбайулы добавляет, что сейчас в их группе порядка 20-30 активистов разных взглядов и профессий. Кто-то поддерживает оппозиционных лидеров, вроде Жанболата Мамая или Мухтара Аблязова, а кто-то, как Сейлов, сам по себе. «Мы вообще конечно хотели сделать крупное объединение, но в Казахстане нам не дадут дороги. Потому мы сейчас просто вместе с народом. Да и не хотим мы быть впереди них, если честно. Было много предложений: создайте партию Жанаозена, почему вы не идете в парламент? Но у нас нету для этого юристов и экономистов. Мы просто местные патриоты».