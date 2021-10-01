Оптимизируя труд

За последнее время в Казахстане участились забастовки работников нефтяных компаний. Среди них немало работников, привлеченных аутсорсинговыми компаниями и рекрутинговыми агентствами.

В апреле этого года забастовку объявили работники рекрутингового агентства Fircroft Engineering Group, нанятые нефтесервисной компанией «Бургылау». В конце августа на забастовку также вышли работники West Oil Software − аутсорсинговой фирмы, обслуживающей «Мангистаумунайгаз» и другие крупные компании.

Общим в их требованиях было недовольство меньшими заработными платами и худшими условиями труда по сравнению со штатными сотрудниками. Это можно объяснить тем, что нефтяные компании стремятся сократить свои расходы на оплату труда и социальные гарантии для увеличения прибыли, в силу чего делегируют вопросы найма кадров посредникам.

Эта тактика не уникальна для Казахстана. Она обусловлена общими принципами политики труда, которую продвигали транснациональные компании с конца 1970-х годов. В тот период в мире начался отказ от формы трудового законодательства, предполагавшей полную занятость работника и многочасовой рабочий день в обмен на социальные гарантии − льготы, бесплатную медицину, качественное образование, отпускные и высокие пенсии. Вместо этого предприятия стали тяготеть к более гибким формам занятости.

Принципы такой политики были предопределены идеологией неолиберализма. Согласно ей, неограниченная свобода рынков и частных компаний, прежде всего в вопросах трудовых отношений, является наиболее эффективным способом распределения ресурсов в экономике. Она декларирует добровольное согласие каждой стороны с условиями двусторонней сделки, допуская, что права и степень информированности каждого участника одинаковы. Но с внедрением новых форм занятости переговорные позиции наемных работников ослабли, поскольку крупный бизнес принудил государства отказаться от защиты их интересов, угрожая прекратить инвестировать в экономику.

Чтобы сделать рабочую силу более гибкой, компании добились не только снижения социальных гарантий, но также стали использовать посредников при найме. Посредниками для них выступают рекрутинговые агентства и аутсорсинговые компании. Разница между ними состоит в том, что рекрутинговые агентства занимаются исключительно предоставлением рабочей силы, в то время как аутсорсинговые компании реализуют один-два бизнес-процесса компании. Подписав трудовой договор с рекрутинговыми и аутсорсинговыми компаниями, работники выполняют свои обязанности на территории компании-заказчика, но считаются внештатными.

Глобальное распространение

Аутсорсинг работников впервые начали осуществлять в Колумбии с 1920-х годов. Как пишет Стефано Тихерина, исследовавший деятельность Tropical Oil, канадской дочерней компании нефтяного гиганта Standard Oil, это предприятие использовало рекрутинговые агентства для найма неквалифицированных рабочих, которые освобождали Tropical Oil от любой ответственности и подотчетности перед сотрудниками.

В книге социолога Хаяне Фу приводятся данные об увеличении числа работников, нанятых рекрутинговыми агентствами: за период 1980-2000 годов в Великобритании оно возросло более чем в 5 раз до 270 тыс.; в Японии с 1999 по 2006 год оно утроилось, достигнув 3 млн.; а в США к 2005 году оно превысило 2,9 млн., хотя еще 13 лет назад едва достигало 1 млн.