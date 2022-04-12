От надежды до страха. Как Талдыкорган встречает разделение Алматинской области

Месяц назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал разделение Алматинской области на два региона — Алматинскую и Жетысускую области. Талдыкорган, нынешний областный центр объединенного региона, останется центром Жетысуской области. Власть отправилась туда, чтобы поговорить с жителями города об их отношении к изменениям и ожиданиях.
Алматинская область — крупнейшая по населению в Казахстане, здесь живет более 2,1 млн. человек. Основная их часть сосредоточена в южной части - в районах вокруг Алматы, которые войдут в будущую Алматинскую область.
150-тысячный Талдыкорган останется центром Жетысуской области, в которую войдут районы от Балхаша и Алаколя до границы с Китаем.
В областной центр нынешней Алматинской и будущей Жетысуской области можно добраться тремя способами - на такси, самолете - из столицы и еще пары регионов или на поезде, но последнее сделать непросто - остановка в Уштобе, в 49 километрах от Талдыкоргана.
Отдаленностью некоторых районов от областного центра в том числе объяснял разделение региона президент Токаев. «Невозможно решать вопросы Талгара (город-спутник Алматы - В.), находясь в Талдыкоргане. Чтобы добраться до областного центра, населению приходится ездить очень далеко», – говорил Токаев в марте, представляя будущие изменения в административном делении.
«Нам в Талдыкоргане не интересно, что происходит в Талгаре»
Одни жители Талдыкоргана восприняли решение о разделении регионов с радостью, надеясь что у двух отдельных регионов будет больше возможностей для развитие. Другие не скрывают своего скепсиса, будучи убежденными, что разделение области не решит проблем региона, главными из которых они называют коррупцию, рост цен, безработицу и низкие зарплаты.
«Правильно, что дали название «Жетысуской». Как патриоты, мы четыре года назад ещё говорили, чтобы Алматинскую область переименовали в Жетысу. Алматы — сам по себе отдельный город, а Талдыкорган всегда в тени остаётся. Многие приезжающие из зарубежья думают, что Алматы — центр Алматинской области. Во вторых, это удобно для тех, кто ездит в Талдыкорган из Узынагаша, Талгара и других регионов», – говорит местный блогер Кайрат Абдрахман.
Он занимается блоггингом уже 10 лет и ведет в соцсетях канал «Талдыкорганец», который описывает события и проблемы города.
Блогер отмечает, что в регионе мало кто следит за событиями в различных населенных пунктах.
«Нам в Талдыкоргане неинтересно, что происходят в Талгаре и Каскелене. Каскеленцам неинтересно, что у нас в Талдыкоргане. И теперь мы вернулись в нашу Талдыкорганскую область, которая раньше была», – говорит он.
Абдрахман отмечает, что как бы он ни был рад разделу области, он считает, что город столкнется с различными трудностями из-за того, что область потеряет в доходах, поскольку из ее состава будут выведены районы, дающие существенный вклад в бюджет.
«С другой стороны, я думаю, что придётся очень тяжело, будет даже тяжелее. Мы остались сами по себе. Талдыкорган и так никому не нужен был. Районы-доноры такие, как Карасай и Илийский районы отойдут. У нас остается единственный Алакольский район с туризмом в плюсе где-то. Остальные районы у нас дотационные», – добавляет Абдрахман.
По мнению Куангана Онербека, преподавателя кафедры истории Казахстана Жетысуского университета имени Жансугурова, после вхождения Жетысу в состав Алматинской области получили развитие жилищное строительство, малый бизнес и торговля, однако при этом не было уделено внимание открытию крупных производств, а все нынешние фабрики и заводы строились еще в период существования прежней Талдыкорганской области.
«История города Талдыкорган с 1997 по 2022 год условно можно назвать периодом «возрождения», особенно город развивался динамично, когда его утвердили центром Алматинской области. При этом новых предприятий не открывалось, только бывший завод по переработке сахарного тростника в Коксуском и Аксуских районах был переоборудован под новое французское и китайское оборудование, что в свою очередь способствовало созданию новых рабочих мест. Главным образом, в Талдыкоргане благодаря субсидированному финансированию хорошо развивается аграрный сектор и животноводство», – отметил историк.
Онербек вспоминает, что начало и середина 1990-х были особенно тяжелым временем в Талдыкоргане. «И я надеюсь, что Талдыкорган, как центр вновь созданной Жетысуской области, не будет таким застойным, как в 1993-2000 годах».
Перемены
В день приезда в Талдыкоргане . В парке «Жастар» еще не разобрана сцена для концерта, построенная для праздника Наурыз, отмечавшегося за пару дней до этого. Парк полупустой, а гуляющие люди в большинстве случаев не хотят говорить, поскольку им «нечего сказать».
«Если честно, мне всё равно. Что хотели, то и делали на протяжении 30 лет. Пусть продолжают. Все равно у нас никто не спрашивает. Лишь бы сокращений не было, вот и всё», – говорит одна из женщин, работающая в центре обслуживания населения.
Люди постарше, заставшие существование Талдыкорганской области, имеют иное мнение.
Касымбек, пожилой житель Талдыкоргана, отмечает, что увеличится количество государственных служащих, на которых будут затрачены бюджетные деньги: «Например у одного акима Алматинской области пять заместителей. Зачем они, если все пятеро не могут ответить на один вопрос?»
Толеу переехал в Талдыкорган из Алакольского района. Он вспоминает, что после объединения Алматинской области в 1997 году произошел спад сельского хозяйства.
«Раньше у нас был район Андреевка, потом он присоединился к Алакольскому району, когда Талдыкорган стал центром Алматинской области. Как два района соединились, все ухудшилось. Каким был Андреевский район? Наш районный совхоз был совхозом-миллионером благодаря производству овечьей шерсти, мясных и молочных продуктов», – рассказывает Толеу.
«В любом случае Казахстан скоро изменится. Будет развитие. Передайте наше слово тем, кто наверху. Мы не просим увеличить пенсию. Все, что нам нужно - это снизить цены на продукты питания и удерживать их на прежнем уровне. Масло, мука, сахар – все подорожало. Какой толк от прибавки пенсии, если за ней сразу цены на продукты скачет вверх?» – говорит еще один местный житель.
На перемены надеется и пенсионерка Валентина Дроздова, заставшая все перемены в регионе. В молодости она работала в коммунальном хозяйстве на Аксуском руднике, а также была секретарем партийного комитета.
«Наша область всегда была аграрной, занимались сельским хозяйством. Знаете, слишком большая область — это тоже плохо. Я правда, не знаю, как ее сейчас разграничат, но, думаю, что будет лучше», – говорит она.
Дроздова отмечает, после приватизации и ликвидации убыточных предприятий жизнь в регионе значительно усложнилась. Вследствие чего увеличилось количество безработных, а аграрное хозяйство начало стагнировать.
«Остались ни с чем. У нас шахтеры и картошку садили и всё. Многие ведь с ума посходили и у многих были параличи. Мы будем надеяться на нового президента, наверное, надо его поддерживать. Люди то молодцы у нас. Их только нужно организовать и поддержать», – уверена она.
Акбар Меделбекулы отдыхает на местной пешеходной улице, которая днем наполняется молодежью. 11 лет назад Меделбекулы переехал из Китая в Талдыкорган, а сейчас он на пенсии. Всю свою жизнь он с детьми занимался скотоводством. Вернувшись на Родину, его семье не удалось получить землю для ведения хозяйство, поэтому его дети остаются безработными. При этом Меделбекулы верит, что жизнь в Талдыкоргане наладится.
«Небольшая территория, вероятно, будет более подходящей для управления. И это должно привести к развитию Капчагая, на городе это эффективно отразиться. Талдыкорган — процветающий город. Важно, чтобы город сохранил этот темп развития. Мы надеемся на светлое будущее Казахстана. Земля большая. Развитие государства — это развитие народа. Отдельные люди не могут его развивать, он развивается при участии всех слоев населения. Наша предыдущая власть в Казахстане обогатила узкое количество людей и забыла остальных. После этого произошли январские события. Поэтому государство должно устранить проблему коррупции. Затем для развития экономики, внутреннего продукта необходимо развивать малый, средний бизнес, открывать предприятия. Только тогда государство будет процветать», – говорит Меделбекулы.
В Талдыкоргане есть лишь один университет - Жетысуский университет им. Жансугурова. Его внутренний двор в день поездки заполнен школьниками из разных районов, которые приехали участвовать в олимпиаде.
«Теперь, наверное, возможностей больше будет. Так, город для молодёжи хороший. Конечно, не такой как Алматы. Но тут есть какие-то окна возможностей. Есть молодёжные центры, разные музыкальные группы, конкурсы. Много творческой молодёжи. В общем, верю в лучшее», - говорит студентка 2 курса Амина Набиолдина.
Анеля, учащаяся 10 класса, тоже верит в Талдыкорган, но пока размышляет об обучении за рубежом.
«Это странно, что Талдыкорган, будучи центром Жетысу все еще отстает от Алматы. На выходных, на каникулах стараемся быть в Алматы. Там веселее, больше развлекательных центров, кафешек, а в Талдыке только парки и кинотеатр. Я надеюсь, что в Талдыке тоже увеличится количество развлекательных центров», - говорит она.
«Боимся, что мы снова останемся без внимания»
Центральный рынок Талдыкоргана, вне зависимости от того, будний день или выходной, всегда наполнен людьми. Торговля идет вразброс: кто занял места в павильонах, а кто торгует хаотично - среди луж, образовавшихся после недавних дождей.
«Я против разделения области на две, мы должны быть центром Алматинской области, потому что только тогда будет больше бюджета, соответственно, больше клиентов, – говорит предпринимательница Мейрамгуль, которая занимается оптовой продажей продуктов питания. – По Алматинской области многие производственные помещения находятся в регионе Капшагай. А в Жетысу их меньше. Есть только небольшой Аксуский и Коксуский сахарный завод. И то они производят только в небольших количествах. После того, что мы пережили в прошлом, есть опасения, что наша экономика рухнет. В 1990-х годах, когда была Талдыкорганская область, у нас экономика была очень слабой, а сам город пришел в упадок. Став Алматинской областью, она стала расти. Боимся, что мы снова останемся без внимания».
Такого же мнения придерживается и владелица магазина по продаже хозяйственных товаров Зарина. Она больше 8 лет занимается торговлей и тоже боится потерять основных клиентов.
«Конечно, не очень-то понравилась идея. У нас в основном клиенты — это бюджетники. Если много бюджетников в возрасте от 25 до 50 лет переедет в Капчагай, у нас упадет торговля. Это единственное, что может у меня произойти в плане предпринимательства», – говорит она.
Зарина видит, что с каждым годом снижается покупательская способность и растет конкуренция, на это влияют безработица и повышение цен на товары.
«От того, что нет работы у людей, все лезут в торговлю. Все начинают продавать. Соответственно становится сложнее. Если бы были заводы, люди находили бы рабочие места (…) Еще после событий в Украине у нас цены поднялись на 15-30%. В основном на хозтовары из России. Сегодня уже по новым ценам поступили. Неопределенность мешает. Но мы надеемся, что цены упадут, как все закончатся. Самое главное, чтобы мир был у нас», – отмечает она.
Талдыкорганские протесты
В начале января в Талдыкоргане на протяжении нескольких дней происходили стихийные протесты, которые после вылились в беспорядки. Именно в Талдыкоргане низвергли памятник Нурсултану Назарбаеву, что стало символом и картиной протестов тех дней. С января идёт восстановление сожженного областного акимата, а часть обломков памятника Назарбаеву все еще остались на площади.
«В основном, на площадь выходила местная беднота. Как говорится, им терять нечего, кроме своих цепей. Они не заняты. Эту прослойку нужно занимать, я считаю. Работу давать. Чтобы человек был занят. Государство этого не сделало и проиграло из-за этого», – рассказывает блогер Кайрат Абдрахман, освещавший протесты в те дни.
Он объясняет, что в Талдыкоргане есть серьёзные проблемы с поиском работы: «С работой сложно. Единственный завод — аккумуляторный завод, около 800 человек работают. Небольшие заводы есть. Больших производств нет. 50% населения занято в сфере малого предпринимательства, кафе и ресторанах. Плохо пришлось, когда начался локдаун в 2020-м. Еще продукты у нас дорожают, а зарплаты не растут. Зарплаты 80-120 тыс. в среднем. Технички в кафе 56 тыс. получают в месяц. Народу очень сложно. Я когда выхожу в супермаркет, смотрю, как люди закупаются, я вижу, что раньше если они позволяли себе шоколадку, то теперь уже нет».
По словам Абдрахмана, 4 января требования у протестующих были стихийными: люди говорили о безработице, проблемах с жильём и кредитах. На встречу к ним вышел аким Алматинской области Канат Бозумбаев, где предложил выдвинуть 20-30 человек и сесть за стол переговоров в Доме культуры. Протестующие отказались, считая, что там их обманут. На следующий день люди пошли маршем по улицам города, тогда же был разгромлен и сожжен областной акимат. Абдрахман в этот день покинул протесты и был вместе со своей семьей.
«Жилищные проблемы у нас. Талдыкорган испытывает нагрузку в области миграции. Едут очень много из Восточно-Казахстанской области. Приезжают из аулов, там продадут дом, а здесь ни на что не хватает, они селятся на дачах. Потом уже мы получаем таких бедных, ущемленных людей. Если вы заедете, посмотрите на дачные массивы. Там очень тяжело живут люди, страшно живут. Там у них даже воды до сих пор нету», – говорит блогер.
Вытесненные на окраины
Один из таких дачных массивов находится на восток от Талдыкоргана и называется «Алмалы». Туда можно добраться на автобусе, который в час пик приходится ждать по 20 минут.
Валентина Дроздова когда-то подарила внучке дом в дачном массиве «Алмалы», где та сейчас проживает. Она рассказывает, что прошлой осенью здесь начали копать колодцы, чтобы обеспечить людей питьевой водой. Однако подача воды пока приостановлена, а жителям сложно ходить по раскопанным улицам: машины застревают в грязи, из-за чего приходится вытаскивать их с помощью трактора.
«Естественно, улицы там не широкие, проселочные. Я говорю: вы спросили, нужна тут вода или нет? А там рабочие ответили: деньги отмыть надо было просто. Выкопали и закопали как попало, только середину, а бока мы сами закопали. Оно все растеклось, превратилось в пыль, вот верите, по щиколотку ходили в пыли, в грязи. Осенью пошли дожди – теперь грязь непролазная», – рассказывает она.
О проблемах дачных массивов говорил в марте и аким области Канат Бозумбаев. По его мнению, разделение области может способствовать решению этой проблемы.
«Президент четко сказал, что с точки зрения управляемости будет удобнее, если будет на две части. Агломерация Алматинской играет большую роль, она не устроена. 215 тысяч человек сегодня на территории Алматинской области живут в садовых массивах, на дачах. По сути, у них элементарных нет коммунальных услуг, если они есть, то дороже и так далее. Эту работу нужно провести, она требует инвестиций. Нужно навести порядок, генплан изменить нужно. Это большая работа», – прокомментировал Бозумбаев после послания Токаева.
Одна из жительниц дачного массива Зейнел Ахметоллакызы переехала сюда в 2006 году из Саркантского района после поступления дочери в вуз. По ее словам, проблемы, которые существовали с тех пор, актуальны и сейчас.
«Мы просим как можно быстрее провести воду и газ, отремонтировать наши улицы и осветить. Наши улицы грязные, и люди не могут ходить по ним. Многие переезжают по разным обстоятельствам. Мы поддерживаем разделение области на две, ожидаем перемен к лучшему, особенно, улучшении нашего положения в дачных массивах», – говорит Ахметоллакызы.
«Если дачный массив станет частью города, многие проблемы будут решены, – говорит местная жительница Алия. – Большинство людей переезжает из сельской местности, у них не хватает денег, чтобы купить землю в городе. А в дачном массиве дома чуть дешевле, но и здесь дорожают. Если бы дачный массив стал частью города, акимат помог бы. Асфальт на автобусной полосе был уложен в прошлом году. Остальные улицы в таком состоянии, что автомобили не могут въехать».
Местные власти
Абдрахман, многие годы освещая проблемы региона, отмечает, что местные власти не открыты к диалогу. По его словам, на протяжении года он может кричать «о какой-нибудь яме на асфальте и со стороны властей даже комментария не будет».
«У нас, к примеру, центральные улицы разбитые. Ты говоришь об этом, но реакции не будет. Акимы в народ не выходят, сидят в кабинетах. Я понимаю, что есть система. Мало кто слушает обычных граждан», – говорит он.
В городе, по словам Абдрахмана, нет независимых средств массовой информации, которым бы доверяли люди. А на него самого заведено уголовное дело за распространение информации о частной жизни.
«Но утечка произошла по вине полицейских. Информация уже стала доступной и в соцсеть ушла. Теперь мне грозит до 7 лет лишения свободы. Вообще, я начал заниматься блоггингом в 2012 году. Мы начали резать по живому. Открыто в лицо говорить о проблемах. Многие меня не любят, госслужащие особенно, говорят – что я деньги брал, такого не было. Какое-то понятие глупое, что если журналист, то берет деньги и будет молчать (...) Мы хотим верить в Новый Казахстан, но когда на местном уровне все по-прежнему, уже не хочется заниматься общественными делами», – отмечает он.
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1 апреля в ходе внеочередной сессии областного маслихата Канат Бозумбаев сообщил, что на территории создаваемой области Жетысу будут находиться 8 районов и 2 города с 352-мя населенными пунктами, на территории Алматинской области — 9 районов и 1 город, в составе которых 380 населенных пунктов.
По словам Бозумбаева, на сегодня разработана схематическая карта с указанием на ней новых границ административно-территориальных единиц, других географических данных, имеющих значение для решения вопроса.
«Административно-территориальные изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции и придадут мощный импульс развитию двух регионов», – считает аким области.