От надежды до страха. Как Талдыкорган встречает разделение Алматинской области

Алматинская область — крупнейшая по населению в Казахстане, здесь живет более 2,1 млн. человек. Основная их часть сосредоточена в южной части - в районах вокруг Алматы, которые войдут в будущую Алматинскую область.

150-тысячный Талдыкорган останется центром Жетысуской области, в которую войдут районы от Балхаша и Алаколя до границы с Китаем.

В областной центр нынешней Алматинской и будущей Жетысуской области можно добраться тремя способами - на такси, самолете - из столицы и еще пары регионов или на поезде, но последнее сделать непросто - остановка в Уштобе, в 49 километрах от Талдыкоргана.

Отдаленностью некоторых районов от областного центра в том числе объяснял разделение региона президент Токаев. «Невозможно решать вопросы Талгара (город-спутник Алматы - В.), находясь в Талдыкоргане. Чтобы добраться до областного центра, населению приходится ездить очень далеко», – говорил Токаев в марте, представляя будущие изменения в административном делении.