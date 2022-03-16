Капшагай станет одним из областных центров и будет переименован в Кунаев
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Алматинская область будет разделена на две
Капшагай. Фото Vox Populi

Алматинская область будет разделена на два региона - Алматинскую и Жетысускую области, заявил в среду в ходе послания народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Много проблем касательно агломерации города Алматы. Жители области сконцентрированы в основном вокруг этого города. Невозможно решать вопросы Талгара, находясь в Талдыкоргане. Чтобы добраться до областного центра, населению приходится ездить очень далеко. С учетом этих и других обстоятельств предлагаю разделить Алматинскую область на две – это Жетысуйскую и Алматинскую области", - сказал Токаев.

Областным центром Жетысуской области станет Талдыкорган, а Алматинской области - Капшагай.

Одновременно Токаев предложил переименовать Капшагай в честь Динмухамеда Кунаева.

В нынешнем виде Алматинская область - крупнейший по населению регион в Казахстане - существовала с 1997 года, когда были объединены Талдыкорганская (с центром в Талдыкоргане) и Алматинская область (с центром в Алматы).

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