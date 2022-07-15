Бесконечное недоверие

Пресс-секретарь отмечает, что в местах проведения ремонта сразу же закладываются требования маломобильных граждан: «По настоянию акима сразу же при приемке внедрены сотрудники социальной защиты, то есть сотрудники из организации инвалидов, они сами объекты рассматривают и без их рекомендаций объекты не принимаем».

Инициатива народного контроля, считает Землянский, начала использоваться еще с 2018 года, когда Жаксылык Омар пришел на пост акима Усть-Каменогорска. В городе внедрена практика «регулярных встреч с населением по районам, во время которых жители озвучивают вопросы и рассказывают о возникающих проблемах». После каждой встречи в акимате составляется план — что-то получается исправить сразу, что-то требует капитальных вложений.

Проблемы с вывозом ТБО и мусорной свалкой в черте города Землянский признает, связывая это с тем, что две основные мусоровывозящие компании сталкиваются с проблемами незаключения договоров и неуплатой со стороны плательщиков, то есть жителей. В связи с этим с прошлого года каждый горожанин должен показать либо договор на вывоз ТБО, либо талоны с полигона, которые подтверждают, что житель вывез мусор самостоятельно.

«Сейчас у нас строится сортировочный завод. Для перерабатывающего завода, по оценкам, которые были раньше, у нас мало мусора. Завод не будет себя окупать, даже если мы будем со всей области свозить мусор. Это везде такая проблема — переработка требует объемов. Первичная сортировка будет осуществляться гражданами, дальше все это будет дополнительно сортироваться на сортировочной линии. У наших компаний, которые занимаются сортировкой, заключены контракты с переработчиками в Караганде, Павлодаре и Алматинской области», — говорит Землянский.

Мусоросортировочный завод мощностью до 100 тысяч тонн в год должен будет запуститься до конца августа этого года. К концу года в акимате ожидают, что до 30% городских отходов будет отправляться на переработку в другие города Казахстана.

Новый мусорный полигон, предназначенный только для органических отходов, будет открыт только в 2024 году: «С 2017 года начата инициатива совместно с Европейским банком реконструкции и развития по обустройству нового полигона за чертой города. Место уже определили, проведены конкурсные процедуры и готовится документация. В этом или следующем году должны начаться работы. Если наш полигон — это яма, в которую все скидывается, то там будет система дренажа, очистки сточных вод и прессы».

Землянский также сообщил, что еще до январских событий у «одной из компаний» были планы по строительству мусоросжигательного завода в черте Усть-Каменогорска. Но Омар принял решение о запрете строительства и участок был отозван.

«С другой стороны, мусоросжигание, если оно по уму делается — в этом ничего плохого нет. Если сжигать только органику, то это не самый крупный вред. Сжигать пластик никто не собирается. Но тем не менее у нас его не будет», — рассуждает мужчина.

Наболевшим вопросом пресс-секретарь называет и проблемы с общественным транспортом. Отрасль пришла в кризис еще в 2015 году, после забастовки перевозчиков тариф на перевозки был поднят, но он все равно остался убыточным. В связи с этим в акимате города было принято решение о субсидировании перевозчиков и внедрении системы электронного билетирования.

«То есть 90% оплачивает пассажир, а остальные 10 — государство. Мы проводили исследования пассажиропотока, пытались оптимизировать маршруты. И эти исследования показали, что объективного пассажиропотока мы не видим. (...) Мы не могли себе позволить сразу дать перевозчикам деньги. Было принято принципиальное решение, что нам нужна прозрачная система. Это система электронного билетирования, а вместе с ней система диспетчеризации. Неоднозначно немного воспринимает население, но уже получше. Тариф мы не повышали — он так и остался на уровне 90 тенге», — объясняет Землянский.

В скором времени планируется внедрение дифференцированного тарифа. Проезд за наличные будет стоить 130 тенге, а при помощи электронной оплаты — 90 тенге. До конца года перевозчики обещают закупить 50 новых автобусов.