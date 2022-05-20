25 лет ожидания

16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о создании новых областей – Улытауской, Жетысуйской и Абайской. Последняя будет создана в Семейском регионе, а областным центром области станет Семей. «Мы должны восстановить историческую справедливость и восстановить святой край», – сказал тогда Токаев. Власть отправилась в Семей, чтобы поговорить с его жителями о том, чего они ждут от нового статуса города.
Семипалатинская область была расформирована и присоединена к Восточно-Казахстанской области 3 мая 1997 года. Все 25 лет жители Семейского региона призывали к восстановлению области и просили дать Семею статус областного центра – это помогло бы решить существующие проблемы.
6 апреля на заседании маслихата ВКО объявили о том, что в Абайскую область войдут 8 районов, в составе Восточно-Казахстанской области останутся девять районов. В Абайскую область войдут: Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский районы, а также город Курчатов. Площадь Абайской области составит 185,5 тыс. кв. м, численность населения – 238 тыс. человек, или 47% жителей Восточного Казахстана. Области отойдут 32% предприятий.
Большинство жителей Семея с радостью восприняли новость о том, что городу вернут областной статус. После послания Токаева местные автовладельцы самоорганизовались и провели автопробег, а вечером создание Абайской области отмечали салютами. По словам девушки, работающей официанткой в одном из семейных ресторанов Семея, вечером 16 марта в городе трудно было найти свободный столик, потому что жители целыми семьями собирались праздновать событие. Сама она считает, что статус областного центра поможет создать больше рабочих мест, особенно для молодых людей. Она учится в медицинском университете Семея и вынуждена подрабатывать официанткой, потому что другой возможности заработать карманные деньги для молодежи в Семее нет. В очереди на позицию официанта девушка находилась полтора месяца.
Асану и Мади по 18 лет, молодые люди родились в Семее, но еще со школы планировали переехать в Алматы или столицу, в идеале – за границу. Асану удалось поступить в Казахстанско-Британский технический университет на факультет Казахстанской Морской Академии. Мади после школы уехал в Турцию, чтобы выучить язык и начать обучение в местном вузе, но решил вернуться в Семей, так как найти работу без знания турецкого не получилось. Теперь парень планирует обучиться на барбера в родном городе, а после уехать работать в другую страну. Асан приезжает в Семей только на каникулы, чтобы увидеться с родителями, так как Алматы он считает более комфортным для жизни.
«Когда я узнал о том, что Семей снова станет областным центром, я очень обрадовался. Мы не видели, как жили наши родители, когда была Семипалатинская область. Это новые возможности, а Семей постепенно умирает, потому что молодежь уезжает отсюда в другие города. Мне бы и сейчас хотелось остаться жить в Алматы, хотя я понимаю, что зарабатывать можно в любом месте, просто нужно желание. Но Алматы мне нравится гораздо больше как город, он притягивает. Мои родители тоже очень обрадовались, они любят Семей и не хотят уезжать отсюда. Теперь здесь будет финансирование и состояние города улучшится. Хочется, чтобы родной город развивался, чтобы он был наравне с Алматы и столицей», – говорит Асан.
Мади ожидает, что с созданием области в городе появится больше возможностей для трудоустройства. Так он сможет подрабатывать параллельно с обучением. Оставаться в Семее парень не хочет, потому что в нем нет никакой молодежной жизни: «Меня, к сожалению, изначально не привлекал Семей, здесь не те условия для комфортной жизни, о которых я мечтаю. Молодежи в Семее нечем заниматься – они просто гуляют по улицам и сидят в дешевых кафе. Но мы все равно будем сюда возвращаться – здесь наши друзья, родители, сюда все равно тянет. Будем как сторонние наблюдатели смотреть на развитие города».
Люди на улице в разговор с журналистами вступают неохотно, говоря лишь о том, что они очень рады возвращению Семея статуса областного центра. В разговорах часто всплывает слово «надежда» – на то, что жизнь в городе постепенно наладится. Гуляющие в центральном парке города женщина с маленькой дочкой считают, что создание области и новый статус Семея позволят быстрее решить проблемы с внешним обликом города. Две взрослые женщины, перепрыгивающие через большую лужу на центральном проспекте Шакарима, тоже ждут скорейшего ремонта дорог и тротуаров, считая, что с новым статусом в город направят больше финансирования.
Во время общения с жителями Семея создается ощущение, будто основной проблемой города все считают ямы, грязь и пробки на старом мосту через реку Иртыш. Спустя несколько дней пеших прогулок по Семею понимаешь, что это действительно так – большинство тротуаров недоступны для пеших прогулок из-за огромных луж и грязи, а машины даже на центральных улицах вынуждены нарушать правила дорожного движения из-за глубоких ям.
Людям хочется радоваться
Мурат Сулейменов – предприниматель из Семея, но чаще он запускает бизнес в других городах, потому что в Семее тяжело открыть и развить что-то, кроме продуктовой лавки или бутика в торговом доме. По его словам, жители очень страдают от эстетического вида Семея и за все 25 лет не смогли привыкнуть к серости.
«Город значительно деградировал за 25 лет. Это был переход из плохого в очень плохое состояние. Итак уже был общий регресс в городах, а в 1997 году он усилился при потере областного статуса. Усть-Каменогорск в конце 90-х ничем не отличался от нынешнего Семея, но почему-то Усть-Каменогорск развился, а Семей не просто не развивался, но и ушел в регресс. Здесь случилась бесконтрольная потеря всех предприятий и всей промышленности. Все это видно на самом деле по городу. Только в последнее время акимат начал уделять внимание внешнему облику города, появились правые повороты, начали ремонтировать дороги. Но проблемы ЖКХ – это основные проблемы города, которые были всегда. Это дороги, освещение, ремонт зданий и питьевая вода», – говорит Сулейменов.
Мужчина считает решение Токаева о создании Абайской области и присвоении Семею статуса областного центра популистским, так как президенту нужно завоевывать доверие граждан. После январских событий в Семее, по его мнению, Токаев приобрел особую популярность, даже несмотря на множество заявлений о пытках.
«Люди обрадовались созданию Абайской области – появилась надежда. Семей не станет богаче, но они верят, что город хотя бы не будет таким серым. Жителям достаточно, чтобы город преобразился внешне – чтобы не было луж, были хорошие дороги, были покрашены дома, и на душе сразу станет приятнее. У нас появится на 200 человек больше чиновников, потому что город станет областным центром. Но экономические новые производства и кластеры сами по себе не появятся. Поэтому надо создавать и поднимать ту промышленность, которая была в регионе раньше. Здесь погибло очень много градообразующих предприятий, поэтому есть платформа, на которую можно опираться», – рассказывает предприниматель.
Сейчас в Семейском регионе развита в основном горнодобывающая и металлургическая промышленность, функционируют несколько машиностроительных, цементный и силикатный заводы, также производят обувь и войлок. В советское время в городе работал Семипалатинский мясокомбинат, который занимал третье место в СССР по величине и объемам выпускаемой продукции. Сегодня экономика города держится за счет оставшихся производств и торговли, поэтому жители переживают, что Абайская область может стать дотационной.
«У Семея идеальная локация – город на Иртыше, есть все рерсурсы. Нам нельзя давать сидеть на дотациях, надо развивать местное производство. Давать гранты местным предпринимателям, беспроцентные кредиты. Семей сейчас – базарный город. Тут только торговые дома, центры и базары, продажи у людей идут тогда, когда выдают зарплату и пенсии. В базарном городе всегда будет работать только мелкая торговля, кафе и извоз такси. Есть, конечно, люди, которые занимаются мелким бизнесом, но на этом все заканчивается», – объясняет Сулейменов.
Семей отличается от многих казахстанских городов архитектурой – в городе много старинных зданий, которые были построены еще в 19 веке. Невооруженным взглядом видно, что эти здания реставрируют очень редко: их облицовка сползла, а в некоторых местах можно увидеть не заделанные дыры в стенах. Несмотря на то, что в Семее идет активная застройка, жилые дома строятся редко – в основном застройщики делают упор на торговых центрах и офисных зданиях.
«Вопрос, который меня мучает – где будут размещать новых областных чиновников? Нужно в два раза больше зданий, автопарков. Областным органам власти в городе просто негде размещаться. Бывший городской акимат отдали университету, а в здании бывшего областного акимата находится городский акимат. Поэтому пока непонятно, где все эти люди будут работать. Стояло здание единственного СИЗО в Семее, оно было построено при Екатерине, там отбывал срок Достоевский и много других известных людей. В городе теперь нет СИЗО и люди отбывают сроки в Усть-Каменогорске. Во время январских событий людей держали в ИВС, потом везли в СИЗО в Усть-Каменогорск, а если были какие-то вопросы к задержанным – везли обратно в Семей. И так катались», – вспоминает мужчина.
Из Семея, по мнению Сулейменова, часто уезжают в Алматы или столицу, а молодежь, у которой нет финансовых возможностей, едет в Усть-Каменогорск, потому что найти работу с заработной платой выше среднего в Семее довольно сложно. Вакансий в сфере обслуживания критически мало и многим приходится подолгу стоять в очередях на должности официантов, барменов или администраторов в кафе. А для открытия своей торговой точки нужен стартовый капитал, который есть далеко не у всех.
Многие переезжают в столицу, чтобы работать в такси или открывать бутики. Такую работу можно найти и в Семее, но с гораздо меньшим доходом: «Наш регион – это родина оппозиции, бунтарей. Народ отрицательно переродился, к сожалению. Все считают, что мы здесь такие демократичные и требующие, но это не так. Здесь депрессия. В голоде и серости возникает только злость. Люди в Семее замечательные, просто очень грустные. Все думают о том, как выжить. Комфортно тут живут только школьники и студенты, пока они не сталкиваются с бытовухой. Вот поэтому область и восприняли как надежду. Людям хочется радоваться».
Сулейменов надеется, что после создания Абайской области, внимание привлекут проблемы Семипалатинского полигона. Так называемые «полигонные» выплаты сотрудникам оплачивают работодатели, государственная надбавка начисляется только к пенсии. Также работодатели обязаны обеспечить экологический отпуск.
«До сих пор ведь вопрос остро стоит о реабилитации пострадавшего населения. Эту тему за 30 лет замазали и она теперь не двигается. Все знают, что болезни, связанные с радиоактивным заражением передаются из поколения в поколение. Те, кто заразился при испытаниях, их уже нет в живых, речь сейчас идет об их внуках и правнуках. У нас очень высокий уровень заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний и все об этом знают. Но почему-то жирной точки так и не поставлено. Помогают только НПО, но никакой единой программы нет. Сейчас бывшая территория полигона будет находиться в самом центре новой области, поэтому есть шанс, что на эту тему наконец-то обратят внимание», – резюмирует Сулейменов.
Не давай человеку рыбу, а дай удочку
Майра Абенова, руководительница общественного объединения «Дом», вместе с коллегами активистами и бывшими депутатами создали проект «Полигон-21». Все они считают, что создание Абайской области действительно поможет решить все вопросы, связанные с ядерным полигоном. Но сперва нужно полностью пересмотреть закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне», потому что нынешний документ регламентирует только реабилитацию и компенсацию пострадавшим от испытаний. При этом даже существующие статьи закона не исполняются.
Бывший депутат и предприниматель Рафаиль Хазипов вместе с командой «Полигон-21» планируют обратиться к жителям пострадавшего от испытаний региона и собрать подписи в поддержку создания правительственной комиссии для разработки плана по развитию новой области. В комиссии в том числе будут обсуждаться возможности развития земель территории полигона.
«Для нас самый важный документ – это декабрьская резолюция ООН от 2020 года. Здесь впервые сказано о том, что региону надо помогать не только лечением, но и экономически. Наша задача сегодня – предоставить властям программы: что мы хотим? Что нам нужно для того, чтобы начать развиваться? Мы начнем писать эту резолюцию и покажем ее мировому сообществу. И это будет не просто записка, что нам нужно вот это и это, а что это даст региону, какие будут последствия, почему это важно и как это повлияет на здоровье».
Хазипов считает, что даже если Абайская область начнет развитие за счет дотаций, то это ненадолго – в регионе достаточно производств, а легкопромышленный и пищевой кластеры удастся быстро восстановить. Важно также развивать сельское хозяйство за пределами города, но в первую очередь нужно построить несколько овощехранилищ в Семее.
«Нам, людям, которые здесь живут, не хотелось бы, чтобы нам говорили о том, что мы нерентабельны. Я считаю, что мы сами можем зарабатывать. Не давай человеку рыбу, а дай удочку. Вот нам бы дали нормальную удочку и Семей начал бы работать на область, – утверждает Хазипов, – Город всегда состоял из легкой и пищевой промышленности и строительной индустрии – эти направления нужно оставить и продолжить развивать. Дайте нам госзаказ на 5 лет. Возможно даже получится освободить нас от каких-то определенных налогов на те же 5 лет, чтобы промышленность встала на ноги».
Предприниматель Марат Курманбаев вместе с Майрой Абеновой еще до окончательного разделения Восточно-Казахстанской области пытались попасть в специальную комиссию, чтобы участвовать в обсуждениях границ региона, но этого сделать не удалось. Однако у Курманбаева все еще остались вопросы о территориальном формировании региона. Например, в 1997 году был расформирован Абралинский район, а его территория, включая село Кайнар, вошла в состав городской администрации Семея. Сейчас там проживает до 3 тысяч человек, а расстояние от Кайнара до Семея – 275 километров.
«Району в первую очередь нужны вода, дороги и работа. Многие жители Кайнара ездят на работу в Семей, а дорога долгая. Жители просят вернуть статус района, но по законодательству в нем должны жить как минимум 12 тысяч человек. Значит, район нам не дадут. Но ведь из-за полигона район разогнали, мы хотим восстановить историческую справедливость. Благодаря возвращению района многие проблемы могут решиться. Я думаю, это можно сделать в порядке исключения, потому что район пострадавший», – уверен Курманбаев.
С такой же проблемой сталкиваются жители дачных массивов, семьи которых переехали с близлежащих к территории полигона участков. Получить статус поселка возможности нет, потому что целевое назначение земель не подходит под индивидуальное жилищное строительство, а возвращаться в села, где нет базовых условий для жизни, жители не хотят.
«Они рады были бы вернуться в свое село. На дачах у них ничего нет – ни земли, ни сельского хозяйства, дети в школу пешком ходят. В селах нет условий, поэтому они и сидят на дачах. На левом берегу города есть села, которые относятся к Бескарагайскому району, то есть они в район едут через Семей. Их разделяет река.
Опять же, правительственные комиссии должны не у себя в кабинетах придумывать, а с нами все обсуждать, с жителями. Мы не просим, а предлагаем. И нас таких очень много, кто готов бесплатно посоветовать, что можно было бы сделать для качественного восстановления области», – рассказывает Абенова.
Кайрат Смагулов, один из бывших депутатов маслихата Семея, который сложил полномочия после январских событий, уверен, что новым властям области не нужно бояться создавать новые районы и восстанавливать расформированные, даже если в них проживает небольшое количество семей. Он считает, что таким образом можно быстрее увеличить население Абайской области, особенно если предоставить жителям преференции.
«Через каждые 200 километров, как мне кажется, необходимо установить районные центры. Зимой во время метелей и буранов водителям очень тяжело. Должна быть возможность элементарно оказать помощь, – отмечает Смагулов, – Простой пример: от Семея до Караганды по прямой чуть больше 700 километров. На этом промежутке есть только Каркаралинский район, это в 200 километрах от Караганды. И получается, что больше 500 километров водители проезжают без крупных населенных пунктов, а это небезопасно».
Для того, чтобы новая область не стала дотационной, по мнению Смагулова, нужно не только назначить «толковых» акимов, но и создавать специализированную группу, к которой будет привлечена общественность. Необходимо написать стратегию развития Семея на ближайшие 5-10 лет и привлекать финансовые средства, как за счет бюджета, так и за счет инвестиций.
Экс-депутат также считает, что городу важно пользоваться потенциалом Иртыша и восстанавливать производства: «Нужно развивать торговые отношения с соседними странами, ведь раньше река Иртыш была судоходной. В Семее есть все для развития строительной индустрии. В Иртыше очень мягкая и качественная вода. Легкая и пищевая промышленность были ориентированы на продукцию сельхозназначения, то есть скот поступал на мясокомбинат и вся переработка шла здесь. Вся цепочка была представлена – от мяса до кожи. В Семее произошел сильный упадок в сельском хозяйстве и все эти предприятия остались без сырья».
«Когда мне сказали, что нам дают область, я даже не поверила. Мы 25 лет ждали. Всегда думали: вот Назарбаев приедет и область будет. Приезжает – и ничего. 25 лет – это же полжизни. Не хотелось бы, чтобы наши дети сидели до старости и ждали чего-то, как мы. Мы хотим влиять, хотим работать со всеми процессами, потому что это наш регион и мы здесь живем», – подытоживает Абенова.
Я помню, как было хорошо, когда мы были областным центром
Айнура Бекмагамбетова работает в компании, связанной с поставками продукции Lotte Рахат. У нее трое детей, старшая дочка в этом году поступила в университет имени Шакарима, сын учится в 9 классе и планирует поступать в один из колледжей Семея. Женщина с мужем переезжали из Семея, но вернулись – родной город притягивает, здесь остались родители и друзья.
«Мы очень рады, что нашему городу вернули статус областного центра. Как у мамы троих детей, у меня появилась надежда, что они смогут в будущем найти работу в родном городе. Молодежь, которая родилась в Семее, уезжает в Алматы или в столицу. Хочется, чтобы молодые люди и здесь могли быть обеспечены работой с достойной заработной платой. У нас город студенческий, 3 университета работают, вся молодежь с районов стекается сюда», – рассказывает Бекмагамбетова.
Дети женщины тоже не планируют уезжать из города. Семья Бекмагамбетовой часто ездит в Павлодар, сыну женщины этот город особенно нравится – он чистый и красивый, там хорошие дороги и много развлекательных мест для подростков. В Семее действительно не так много заведений для молодежи – они проводят время в кинотеатрах и парках, а иногда ходят в кафе. Цены в местных ресторанах чуть ниже столичных или алматинских, поэтому далеко не все жители Семея могут позволить себе питаться вне дома.
«Мы надеемся на улучшение условий жизни населения города. Если будут условия, то люди не будут отсюда уезжать. Я жила и помню, как было хорошо, когда мы были областным центром. Хочется, чтобы дети это тоже прочувствовали в будущем. Когда Семипалатинск был областным центром, все государственные учреждения находились здесь. А потом их перенесли в Усть-Каменогорск. Моя сестра педагог и для того, чтобы сдать экзамены по повышению квалификации, им приходится ездить туда. Раньше из районов и деревень приезжали в Семей, сдавали все отчеты здесь и в течение дня возвращались домой. Сейчас на это уходит несколько дней. Но теперь все госорганы будут располагаться в Семее и так будет гораздо легче», – объясняет женщина.
Бекмагамбетова считает, что нужно установить строгий контроль за средствами, которые будут выделяться на развитие города. Из-за постоянной смены акимов в городской администрации не доделывают проекты, а сразу берутся за новые. На мостах через реку Иртыш каждый год проводят только ямочный ремонт, а к весне, по словам женщины, асфальта на них как будто никогда и не было. В планах акимата есть строительство нового моста, который позволит разгрузить находящиеся рядом с Иртышом дороги. Пробки здесь возникают из-за транзитных грузов из России и Китая.
«У нас появилась надежда на то, что городу Семей будет выделены дополнительные инвестиции для развития промышленности. У нас есть свое сырье, но нет перерабатывающих предприятий, – отмечает Бекмагамбетова, – Будет здорово, если будут хорошие дороги, качественное покрытие, разметка. Хочется, чтобы были парки, культурные центры. У нас очень много исторических памятников, но при этом состояние дорог не позволяет туризму развиваться».
Женщина рассказывает, что при строительстве радиологического центра на базе Центра ядерной медицины из-за коррупции не было установлено новейшее оборудование, которое позволяло бы на ранних стадиях выявлять онкологические новообразования. Строительство радиологического центра начали еще в 2012 году, изначально срок сдачи был назначен на декабрь 2015 года. Центр открылся только в апреле 2021 года. До сих пор в Семее нет полноценной бесплатной реабилитации и обследований пострадавшего от испытаний населения, поэтому некоторые больные онкологией уезжают лечиться в столицу по квотам. При этом в Семее расположен один из самых крупных в Казахстане медицинских ВУЗов с собственной больницей.
С коррупцией в городе столкнулись и при прокладке асфальта на центральном проспекте Шакарима. Улица должна была быть широкой, с несколькими полосами, однако в итоге проспект получился однополосным, а всю остальную территорию застроили торговыми домами. На этом же проспекте больше 30 лет находится сгоревшее здание зооветинститута, которое местные жители называют памятником истории.
«Хотелось бы, чтобы было больше социальных программ для малообеспеченных семей. Доступное жилье, более щадящие условия кредитования. Цены на квартиры завышены, надеемся, что с созданием области цены на жилье не повысятся еще больше. Я не знаю, откуда статисты берут среднюю заработную плату в 500 тысяч. В Семее это 100 тысяч тенге. С теми ценами, которые у нас сейчас, большая часть зарплаты уходит на пропитание. В марте, апреле поднялись цены на продукты, есть ощущение, что они не регулируются. Возможно на это влияет ситуация в мире, но многие поднимают цены на свое усмотрение, необосновано», – говорит Бекмагамбетова.
Женщина хочет, чтобы регион прославился не только как территория, где был Семипалатинский полигон, но и как культурная столица страны: «Мы наследники творчества Абая и Шакарима, здесь создавалась Алаш Орда. Хотелось бы, чтобы наши дети жили лучше, чем мы. Чтобы они могли себе позволить путешествия, отдых. Чтобы они радовались и гордились, что живут в областном центре – Семее».
После объединения области мы ожидали, что окажемся в еще более худшем положении
Евгений Кашликов – пенсионер, он родился в Семее и проработал в нем всю сознательную жизнь. Объединение областей в 1997 году он считает политически грамотным, но экономически необоснованным решением. Восточно-Казахстанская область всегда славилась промышленностью, а развитие Семипалатинской области было заторможено из-за испытаний на полигоне – крупных предприятий не было никогда.
Семипалатинская область, считает Кашликов, всегда соревновалась с ВКО, как и Семей с Усть-Каменогорском. Именно поэтому люди так радуются восстановлению статуса – спустя 25 лет Семейский регион снова будет самостоятельным, правда теперь под новым названием.
«Мы очень рады вновь образованной области, народ очень доволен в Семее. Хотя мы понимаем, что для государства это может быть проблемно, потому что область будет дотационная. Я надеюсь, что это временное явление и будет быстро восстановлена та промышленность, которая работала здесь раньше. Культура от нового статуса города только выиграет. Семей – город с очень большим потенциалом, но культура первая покидает и последняя возвращается», – говорит мужчина.
Кашликов хорошо помнит годы, когда Семей был областным центром: «После объединения области мы ожидали, что окажемся в еще более худшем положении, потому что был большой отток рабочей силы, умов, бюджета. Я думаю, что сейчас люди, которые уехали, будут возвращаться. Конечно, ситуация изменилась после того, как статус забрали, но Семей выстоял. Жители Семея – это очень интересные люди, как в творческом, так и в техническом плане, они очень любят свой город. То, что сейчас происходит в Казахстане – это тот путь, который нас должен привести к определенному прогрессу».
Мужчина считает, что в городе в первую очередь нужно создать больше рабочих мест, чтобы жители наконец почувствовали стабильность. Для этого нужно открывать новые предприятия и развивать животноводство, а также привлекать в область заинтересованных людей, которые «могли бы думать не о своем кармане, а о благе населения».
«Из плюсов – в области будет создано полноценное областное телевидение. Мы должны иметь свой голос и это здорово, что вопросы наших людей будут подниматься на таком уровне», – говорит Кашликов.
Сейчас мы должны понять, что не нужно быть Сейфуллиным – нужно быть Бокейхановым
Гульжанат Рахаткызы в конце марта сложила свои полномочия депутатки маслихата города и открыла свой образовательный центр – она хочет развивать эту отрасль экономики, потому что в Семее не так много мест, где детей и подростков готовят к различным экзаменам, включая ЕНТ. Рахаткызы поспешила уйти из депутатства, потому что ей не давали открыто говорить о войне в Украине. 13 марта женщина открыла сбор гуманитарной помощи пострадавшим, и ни один из городских пабликов не опубликовал информацию о сборе.
«Народ не виноват в том, что Путин такой. У нас ведь такая же диктатура. Благодаря январским событиям мы пытаемся изживать ее, и это малой ценой. Но как это сейчас делает Россия – ужасно. Не говорить невозможно. Блогерам и пабликам дали команду молчать и не уходить в политику. Какая может быть политика, когда речь идет о стариках, женщинах и детях? О женщинах, у которых месячные и которые не могут себе приобрести прокладки. Когда начинаешь здесь общаться с людьми, понимаешь, что люди верят российской пропаганде. Почему-то я думала, что основная масса думает так же, как и я. А мы оказались в меньшинстве», – рассказывает женщина.
Экс-депутатка считает, что большинство городов, которые упразднили в в статусе областных центров в 1997 году, затухли. Семей при этом жил, но на 25 лет остановился в развитии. На это, по ее мнению, повлияла в том числе и миграция – многие переехали в столицу и начали жизнь с нуля. Миграция молодежи продолжается и по сей день.
«Когда-то Семей гремел на весь Казахстан. Сейчас это не тот город, который был 25 лет назад. Поэтому у нас большие ожидания от создания области и нового статуса. В Семее 66 школ, 52 из них находятся в городе. Когда я говорила с директорами, они говорили мне, что ЕНТ почти никто сдавать не собирается. Многие едут в Россию, в Китай, в Европу. Прогрессивная молодежь, которая здесь родилась и выросла, не остается в городе. Я общалась со студентами университета Шакарима, там большинство – это подростки с ближайших районов, семских практически нет», – говорит женщина.
Сейчас в городе студенты учатся в трех университетах, четвертый закрылся недавно. Самый большой и популярный среди молодежи – университет Шакарима, в котором в основном преподают на казахском языке. Рахаткызы отмечает, что забывать о двуязычии и полностью переходить на казахский язык – большая ошибка для Семея, потому что город находится на приграничной с Россией территории. Сама женщина свободно говорит как на казахском, так и на русском.
«С кадрами в городе очень тяжело. Ни математиков, ни физиков нет. Русскоговорящих специалистов найти еще сложнее. Нам не избежать общения на русском языке. Сейчас получается, что русские школы есть, а в университетах обучение в основном на казахском. Поэтому многие и уезжают, – уверена женщина, – А в русских школах сейчас дорабатывают пенсионеры, которые скоро просто физически преподавать не будут. Школы закроются и мы увидим пласт людей, которые живут Казахстаном и хотят тут остаться, но уезжают из-за того, что их детям и внукам негде учиться на русском языке».
Гульжанат пока не планирует возвращаться в маслихат, ее планы выше – женщина хочет попасть в парламент или сенат, хоть и понимает, что это сложно. Депутатов от Семея там нет, а на уровне города решить поднимающиеся вопросы, по ее словам, не получается: «Мы в городе не могли решить вопрос об открытии медицинских пунктов в сельских округах, потому что бюджет медицины и образования у нас только в области. В городе просто нет денег. А у нас огромное количество проблем, с тем же полигоном до сих пор куча вопросов, которые никто не хочет решать. Сколько человек умерло и умирает от последствий. Голос должен быть там, тогда городские проблемы можно будет решить. После январских событий вроде как появилось узкое горлышко, через которое, может быть, получится пробиться».
23 февраля начальник службы спецпрокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров подтвердил смерть от пыток шестерых задержанных во время январских событий в изоляторах временного содержания. В Восточно-Казахстанской области погибли три человека, двое из них – в УВД Семея.
«Январские события показали, чего стоит наша армия и в каком состоянии находится наша полиция, которая не смогла нас защитить. Во время расследований молодых ребят пытали. В стенах нашего УВД умерли два человека. Два трупа. Если твой замакима взял взятку, аким должен уйти. А у тебя в стенах два трупа и ты не ушел. Как только я об этом сказала, наш глава УВД ушел. Это, конечно, не только моя заслуга. Что за пытки? В каком мы веке живем?», – задается вопросами Рахаткызы.
Экс-депутатка думает, что в Абайскую область вряд ли направят больший бюджет – вероятнее всего, ВКО поделят вместе с финансированием пропорционально. При этом большее количество денег будет уходить на обслуживание новых областных организаций, которых будет больше 160. Женщина отмечает, что важнее финансировать решение проблемы Семипалатинского полигона, потому что сейчас всю ответственность за выплату компенсаций взял на себя бизнес, а не государство: «Тему эту закрыли и не хотят ее открывать. Семипалатинский полигон – это полигон всего Советского Союза. Почему люди прописаны здесь умирать? Почему каждая республика бывшего союза не платит компенсации? Почему Россия, как правопреемница Советского Союза, палец о палец не ударила для того, чтобы компенсировать наши страдания?».
Рахаткызы хорошо знает историю Казахстана и считает, что на нее необходимо делать упор в школьном и студенческом образовании. С молодости женщина часто размышляла о том, кого бы она поддержала в 1920 году, когда в обществе был раскол – кто-то, как Сакен Сейфуллин, выступал за советскую власть, кто-то, как Мустафа Шокай, за Туркестанскую автономию, а кто-то, как Алихан Бокейханов, за Алаш Орду: «И вот этот год наступил. Сейчас мы должны понять, что не нужно быть Сейфуллиным – нужно быть Бокейхановым. Как бы не подкупало равенство народов и справедливость, а это то, о чем говорили большевики, история показала, что власть большевиков привела в 30-х годах к голодомору казахского и других народов. Сейчас нам надо понять, что нельзя возвращаться в Советский Союз. Мы должны определиться как нация, иметь свою национальную культуру, национальные ценности, идею, государственность. Алихан Бокейханов не только защищал национальные интересы, но и выступал за мир в Евразии. Это то, чего нам сейчас не хватает».
«Семей – это на самом деле рай. Это перспективный город, он находится на перекрестке семи дорог, это связующее звено между Китаем и Россией. Это родина великих людей. Семей уникален как природными богатствами, так и людьми, – с гордостью говорит женщина, – Просто у нас ужасная инфраструктура. Нужно поправить экономику и великий дух города воспрянет. Этому городу больше 3 тысяч лет, это священное место. Не зря здесь родились великие люди».
Нашими исследованиями не охвачена большая часть региона
Археолог Айдын Жунисханов надеется, что с присвоением Семею статуса областного центра власти обратят внимание на археологические исследования региона. На территории Семейского региона, по его словам, происходят массовые хищения памятников истории. Например, недавно команда археологов обнаружила в Абралинском районе петроглифы, созданные в промежутке от 3 тысяч лет до нашей эры до 1 тысячи лет нашей эры – это огромный отрезок времени. Жители соседних сел забирают камни с петроглифами домой или просто раскалывают. Многие сакские курганы были разграблены и уничтожены вандалами.
«Мы уже зафиксировали более 100 памятников исторического наследия в регионе. Но нашими исследованиями не охвачена большая часть региона. Сейчас часть территории Семипалатинского полигона хотят отдать под хозяйственные земли и мы не знаем, сколько памятников истории это уничтожит. Археологи даже не знают, сколько их на территории полигона – их просто нет в реестре. Мы живем в постколониальное время и нам нужно собирать как можно больше информации о том, что было до колонизации Россией. Мы должны знать свою историю. А многие памятники из-за вандалов невозможно реконструировать, они для нас потеряны», – говорит Жунисханов.
Еще одна проблема, с которой столкнулось археологическое сообщество в Семее – интенсивная застройка города. Строительные компании чаще всего не проводят археологические экспертизы и приглашают экспертов тогда, когда памятник истории практически полностью разрушен. Так, например, случилось при строительстве первого в городе ТРЦ Semey Mall. На стадии котлована рабочие обнаружили курган, на тот момент он был уничтожен на 90%, археологам удалось опознать только остатки деревянных сооружений. Удалось найти погребения и выяснить, что курган использовался для захоронения дважды: сначала саками, а после – тюрками.
«Сейчас активно строят жилые комплексы, под снос идут исторические здания. Так была снесена казарма, в которой служил Достоевский. Это историческая ценность, а власти решили, что она непригодна и не может быть использована. В Семее есть татарский край, в нем хотели строить высотные дома. Я считаю, что это кощунство, потому что это единственная часть города, где можно увидеть татарскую архитектуру 19 века. Можно из этого сделать прогулочную зону вроде Арбата, но не сносить. Мы надеемся, что новая власть, которая будет работать в Семее с лета, должна решить эту проблему. Мы, как археологи и историки, открыты к решению проблем», – рассказывает археолог.
Здания в Семее не реставрируются, потому что в городе нет госоргана, отвечающего за сохранение исторических памятников. В этом году в городской администрации сообщили о намерении отреставрировать каменную одноминаретную мечеть. При этом реставрации соседнего медресе, которое было построено в 1875 году, не будет.
Жунисханов не считает хорошей идеей назвать область именем Абая Кунанбаева, потому что это может стать прецедентом, после которого жители различных регионов захотят сменить названия областей на более современные. После послания Токаева жители расформированного Егиндыбулакского района захотели восстановить регион в прошлых границах и присвоить ему название Казыбек би.
«Мы хотим вернуть исконно исторические названия в Казахстане, в случае с нашим регионом, исконно историческим названием всегда было Семей. Некоторые наши историки говорят, что Семей - это исконно тюркское слово. Руины, которые остались от джунгаров, связаны с Кимакским временем. На Иртыше было мощное государство – Кимакский каганат, есть памятники, подтверждающие это. Мне кажется, что название Семей должно звучать и в названии области. Абай – это наша гордость, это наше достояние, я не могу этого отрицать. Но в истории Семейского региона Абай – это лишь отрезок истории. Это будет порождать трайбализм. Пушкин – такой же поэт, как и Абай, но в России нет области, названной в честь его имени», – отмечает мужчина.
Жунисханов несомненно рад новости о новом статусе Семея, однако состав новой области его не особо порадовал: «Только 32% промышленности осталось Абайской области после разделения, а это значит, что область будет дотационной. Возможно это было преждевременное решение, потому что Семей и районы не смогут прокормить сами себя. В Советском Союзе была развита промышленность, но надо признать, что тогда экономика была плановой. Сейчас экономика рыночная. Тех же мясокомбинатов по всей стране несколько, сможет ли наш, если его восстановить, конкурировать с другими? Будет очень трудно возродить промышленность, надо быть реалистами. Цементных заводов по стране много, нужен ли он тогда области, будет ли он конкурентоспособным? Такие заводы не будут паровозами, которые будут тянуть весь регион. Когда у людей пройдет эйфория, когда мы столкнемся с первыми реальными проблемами, станет ясно, что не все так хорошо в этой новости. Семей застрял в середине 20 века и вложить в него придется миллиарды».
В акимате Семея встретиться с журналистами Власти отказались, сославшись на высокую занятость, но заместитель акима Айдар Садырбаев ответил на вопросы письменно. Так, в его ответах говорится, что создание Абайской области даст мощный импульс для социально-экономического развития не только региона, но и всей страны.
«Этот исторический этап однозначно приведет к повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и другим достижениям, которые только положительным образом скажутся как на развитии области, страны в целом, так и на каждом казахстанце», – пишет замакима.
Для роста экономики города был принят план развития до 2025 года. В течение трех лет планируется и ремонт, и расширение автомагистралей, и изменение архитектурного облика города с обязательным сохранением исторических памятников архитектуры, развитие социально-культурной сферы. На территории Семипалатинского ядерного полигона и прилегающих территорий возможен анализ почвы и воды, а в случае положительных результатов, возможна рекультивация земель.
«Настроение семейчан наблюдается и в социальных сетях, и в средствах массовой информации, и в ходе посещения общественно-значимых мероприятий. Горожане в один голос благодарят главу нашего государства и осознают то, что принятый ранее комплексный план развития города на 5 лет, придание городу статуса исторического центра, реализация крупных инфраструктурных проектов – все это способствовало принятию данного решения. Семейчане с уверенностью смотрят в будущее, возлагая большие надежды на вновь образованную Абайскую область с административным центром в городе Семей», – отмечает Садырбаев.
При общении с жителями Семея гораздо больше ощущается надежда на лучшую жизнь, нежели уверенность в будущем. Одно понятно точно – жители Семея готовы много работать ради развития своего города и целой области. Этого они ждали 25 лет.