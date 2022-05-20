25 лет ожидания

Сейчас мы должны понять, что не нужно быть Сейфуллиным – нужно быть Бокейхановым

Гульжанат Рахаткызы в конце марта сложила свои полномочия депутатки маслихата города и открыла свой образовательный центр – она хочет развивать эту отрасль экономики, потому что в Семее не так много мест, где детей и подростков готовят к различным экзаменам, включая ЕНТ. Рахаткызы поспешила уйти из депутатства, потому что ей не давали открыто говорить о войне в Украине. 13 марта женщина открыла сбор гуманитарной помощи пострадавшим, и ни один из городских пабликов не опубликовал информацию о сборе.

«Народ не виноват в том, что Путин такой. У нас ведь такая же диктатура. Благодаря январским событиям мы пытаемся изживать ее, и это малой ценой. Но как это сейчас делает Россия – ужасно. Не говорить невозможно. Блогерам и пабликам дали команду молчать и не уходить в политику. Какая может быть политика, когда речь идет о стариках, женщинах и детях? О женщинах, у которых месячные и которые не могут себе приобрести прокладки. Когда начинаешь здесь общаться с людьми, понимаешь, что люди верят российской пропаганде. Почему-то я думала, что основная масса думает так же, как и я. А мы оказались в меньшинстве», – рассказывает женщина.

Экс-депутатка считает, что большинство городов, которые упразднили в в статусе областных центров в 1997 году, затухли. Семей при этом жил, но на 25 лет остановился в развитии. На это, по ее мнению, повлияла в том числе и миграция – многие переехали в столицу и начали жизнь с нуля. Миграция молодежи продолжается и по сей день.

«Когда-то Семей гремел на весь Казахстан. Сейчас это не тот город, который был 25 лет назад. Поэтому у нас большие ожидания от создания области и нового статуса. В Семее 66 школ, 52 из них находятся в городе. Когда я говорила с директорами, они говорили мне, что ЕНТ почти никто сдавать не собирается. Многие едут в Россию, в Китай, в Европу. Прогрессивная молодежь, которая здесь родилась и выросла, не остается в городе. Я общалась со студентами университета Шакарима, там большинство – это подростки с ближайших районов, семских практически нет», – говорит женщина.