Шум в тишине Жанаозена

В Мангыстауской области, благодаря богатым недрам региона, уже шесть десятилетий существует город Жанаозен. Но этот потенциал контрастирует с развитием города − здесь отсутствуют даже базовые блага, а новые жилые районы появляются еще до того, как к ним строятся дороги.

Я посещал Жанаозен летом 2018 года и в марте 2022. Оказалось, что дух города за три года изменился, хотя тишина все еще остается его ключевой чертой. Шум в Жанаозене − редкость. Тишина города прерывалась криками детей летом 2018 года, когда вечером, после спадания жары, они выходили играть во дворе. Сотни громких голосов знаменовали появление нового поколения горожан, у которых становится все меньше возможностей для трудоустройства, равно как и перспектив на будущее.

В 2022 году самым громким в городе был ветер: он сотрясал деревья, окна и даже машины. Передвигаться по нему пешком было сложно − поднимавшаяся пыль била в лицо. Еще два источника шума нарушали тишину Жанаозена: забастовка безработных у здания городского акимата и толпа посетителей только что с размахом открывшегося фаст-фуд ресторана. Заведения быстрого питания − немногие места развлечений, которые есть в Жанаозене. Чтобы повеселиться, молодежь предпочитает ездить в Актау − областной центр на берегу Каспийского моря.

Центральная площадь города в марте 2022 года все такая же пустынная, какой она была и в 2018. Но в 2011 году и в январе 2022 года, во время демонстраций и забастовок, она была заполнена протестующими. Нефтяники, которые чаще всего одеты в рабочую одежду, были и остаются наиболее активной частью населения. Они выходят на улицы, чтобы их голоса были услышаны. Безработные жители жалуются, что они не могут получить постоянные и хорошо оплачиваемые рабочие места в главной нефтяной компании города − «ОзенМунайГаз», которую еще в советские времена называли градообразующим предприятием. Жанаозен по-прежнему остается моногородом, поэтому отсутствие работы в главной компании или на ее сервисных предприятиях грозит людям малыми заработками, недостаточными для выживания.