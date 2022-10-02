Смешанные чувства

Разочарование таксистов

В Костанайской области расположено несколько контрольно-пропускных пунктов, через которые с момента объявления мобилизации 21 сентября в регион въехали тысячи россиян и образовывались многокилометровые пробки.

По рассказам местных жителей и таксистов, раньше они часто ездили в соседние российские области. Там они покупали машины, ремонтировались, кто-то ездил на работу, другие занимался предпринимательством.

В связи с приездом россиян выехать в соседнюю страну стало невозможно. Получали небывалую радость лишь таксисты - они стали очень много зарабатывать с самых первых дней. По словам одного из перевозчиков от КПП «Кайрак» на границе до Астаны, им удавалось заработать до 400 тысяч за два дня.

«Я двое суток не спал и возил россиян в первые дни», — говорит один из таксистов.

Дорога от Костаная до КПП «Кайрак» занимает порядка полутора-двух часов. На одном из участков идут ремонтные работы.