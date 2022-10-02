Смешанные чувства

С начала официально объявленной мобилизации в России в Костанай стало бежать много россиян. Последствия потока приезжих заметны везде: от занятых россиянами кафе и вокзалов до взлетевших цен на аренду жилья. Власть поговорила с жителями Костаная о наплыве россиян, бегущих от мобилизации.
Имена некоторых героев изменены по их просьбе
Разочарование таксистов
В Костанайской области расположено несколько контрольно-пропускных пунктов, через которые с момента объявления мобилизации 21 сентября в регион въехали тысячи россиян и образовывались многокилометровые пробки.
По рассказам местных жителей и таксистов, раньше они часто ездили в соседние российские области. Там они покупали машины, ремонтировались, кто-то ездил на работу, другие занимался предпринимательством.
В связи с приездом россиян выехать в соседнюю страну стало невозможно. Получали небывалую радость лишь таксисты - они стали очень много зарабатывать с самых первых дней. По словам одного из перевозчиков от КПП «Кайрак» на границе до Астаны, им удавалось заработать до 400 тысяч за два дня.
«Я двое суток не спал и возил россиян в первые дни», — говорит один из таксистов.
Дорога от Костаная до КПП «Кайрак» занимает порядка полутора-двух часов. На одном из участков идут ремонтные работы.
Местные таксисты стали хорошо разбираться в политической и социальной ситуации между странами и следить за каждым принятым решением.
«Сейчас одни парни едут. Они при деньгах. Из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга. Через пару недель их жены начнут ехать. Тогда опять выйдем таксовать», — говорит Кайрат, который перевозил россиян с самых первых дней. Он явно испытывает неприязнь к выходцам из крупных городов, отдавая уважение тем россиянам, которые живут по соседству - в Челябинской, Оренбургской и Курганских областях.
Всю дорогу он держит связь со своими товарищами и докладывает ситуацию.
«Надо на Курган ехать! Вчера там не пройти было. Там толкучка, драки такие были», — заверяет он своего визави. Через череду разговоров он выясняет, что на некоторых КПП уже нет потока людей. Обсудив это с товарищами, Кайрат решает, что на днях будет «референдум» и границы точно закроют.
На самом пограничном посте настоящее таксистское разочарование. Уставшие, матерые мужчины стоят у казахстанского пограничного поста, высматривая пустую дорогу. На ней стоят лишь фуры.
30 сентября очередь испарилась.
«Как дела?», — спрашивает один из них своего коллегу, только что вышедшего из закусочной.
«Да ничего хорошего», — отвечает он.
Кто-то из них стоит здесь с пяти утра в ожидании россиян. Тем не менее за весь день почти никого. Изредка здесь появляются пешие визитеры, к которым бросается сразу до 20 таксистов. Позже они заходят в закусочную, где напуганно пьют чай в окружении греющихся мужчин.
«Мы быстро прошли. Не знаю, почему нет очередей», — говорит Александр.
У таксистов на слуху разгон очереди со стороны российских пограничников.
«Это все политика. Не знаю», — говорит Темир, один из таксистов.
«Вы опоздали, — рассказывает женщина, работающая в автостраховании на пропускном пункте — Их тут было столько, что не протиснуться. Буквально друг на друге стояли. И таксистов было намного больше»
Через время с чемоданами проходит группа людей, которых также быстро окружают таксисты.
«Мы не из России. Мы местные», — говорят они и быстро садятся на встречающую их машину. На вопрос о том, что они думают о приезжающих россиянах, женщина преклонного возраста отвечает: «А че они бегут-то? Не патриоты. Надо биться за свою страну».
Один из таксистов Аслан чуть позже признается, что очень боится какой-либо провокации на КПП.
«Я думал, мало ли вы разведчик российский. Мы тут все боимся, что нападут или еще чего», — говорит он.
Пограничник на посту сообщает, что поток людей совсем уменьшился. Он не знает причин.
Поддержать приезжих
Город за считанные дни заметно переориентировался на оказание услуг бегущим от мобилизации. Первоочередной задачей для россиян является поиск ночлега. Многие выбирают Костанай - как транзитный город, где они могут взять сим-карты, получить идентификационные номера и кредитные карточки.
Телеграм-чаты, созданные для релокации в Казахстан полны просьбами приютить людей. Некоторые из них пишут, что уже несколько дней ночуют в машинах. Всем им советуют переночевать в железнодорожном вокзале.
К вечеру железнодорожный вокзал заполнен практически одними россиянами. Те, что сидят на нижнем этаже - ожидают своих поездов, либо покупают билеты. Одна группа сумела купить билеты до Алматы на 6 октября и обсуждает, где им провести время до этой даты.
На верхнем этаже в большинстве своем сидят те, кому некуда пойти. Время от времени к ним заглядывают владельцы квартир и домов в Костанае с вопросом: «Кому жилье?».
В момент вскочил молодой парень с ответным вопросом: «Сколько?». Договорившись на 8 тысяч тенге за сутки, приезжие мчатся в квартиру. Чуть позже по вокзалу проходит молодой человек, раздавая визитки, на которых предлагаются услуги такси от границы до разных городов Казахстана.
Работники железнодорожного вокзала говорят, что приезжие здесь ночуют с самого первого дня. Было время, когда они по ночам переступали через друг друга, спали где придется - на подоконниках, полу и стульях.
«У нас тут усиление. Работаем почти круглые сутки. Времени иногда на обед не хватает. Вон смотри, идут и идут - без остановки», — говорит одна из работниц, указывая на людей с чемоданами.
Ближе к ночи приезжают волонтеры с едой и водой для россиян. Совместно с сотрудниками вокзала и полицейскими, они обходят людей, приглашают поесть и предлагают варианты жилья.
«Помощью россиянам мы занимаемся четвертый день. Каждый день приезжаем. Есть спонсоры, доброжелатели, которые нам помогают. Кипяток, чай горячий. Вчера два повара были здесь, которые приготовили плов, — рассказывает Бахыт Шакирова, координатор волонтерского движения «Донор Помощи», пришедшая на вокзал — В основном люди приходят сюда. Некоторые предлагают помощь совершенно бесплатно и забирают на подселение как можно больше людей. Кто-то оставляет адреса и телефоны, что готовы принять. Мы к вечеру созваниваемся и распределяем. У них с сим-картами проблемы, не могут их зарегистрировать и плохо знают город. Еще обменные пункты ночью не работают практически»
Шакирова утверждает, что не может сказать, что поддерживает решение россиян бежать, но считает, что раз они волонтеры, то обязаны оказывать первоначальную помощь этим людям.
Подъем цен на аренду и очереди
В некоторых заведениях в городе, преимущественно в кафе быстрого питания, теперь быстро заканчивается часть блюд. По утрам приезжие стоят многочисленными группами перед входом в торговый центр - отогреться и купить теплых вещей. Они наблюдают за тем, как местные, еще сонные, идут гуськом на свои рабочие места.
Часть людей в городе стали раздражать такие бытовые неудобства, связанные с переездом россиян. Что касается долгосрочной перспективы, то на этом фоне мнение горожан резко контрастируют.
«Да бытовые вещи раздражают, конечно. А так, они все - корректные, тут вопросов нету. Жаль их конечно. Но я считаю, если чем-то недовольны, то не бежать надо, на площади выходить и митинговать», — говорит Сакен, уже вышедший на пенсию. Раньше он работал в сельскохозяйственном секторе.
Он обращает внимание на то, что все приезжающие - интеллигентные и образованные молодые парни из больших городов.
«Деревенских пацанов нету. Они все равно другие. Мы вот тут выросли с (этническими - В.) русскими. К ним привыкли. Ничего плохого в них нет. Хорошие люди. А эти отличаются. А вообще у нас менталитет на севере другой. Пока южане города переворачивают, мы только голову почесываем», — смеется он.
Внезапно он считает обязательным высказаться по поводу позиции казахстанских властей.
«Я вот (президента Казахстана Касым-Жомарта) Токаева вообще не переношу. Семь лет президентства, референдумы. Цирк один. В январе российских солдат сюда призвал, потому что сами не справлялись. А теперь (президента Российской Федерации Владимира) Путина ругает», — говорит он. А потом резко добавляет: «А вообще я за Путина».
Во время разговора подходят россияне. Один из них спрашивает, разрешено ли тут курить. Другой - где можно купить сим-карту.
— Ты сам откуда?, — спрашивает Сакен.
— Мурманск, — отвечает парень.
— Ты не боись. Я доброжелательно к вам отношусь. А чего ты уехал-то? Оттуда, так, издалека? Там же у вас Финляндия есть.
— Так там уже поставили мобильный военкомат.
— Да это ладно, а чего из страны-то своей бежишь?
— Ну я не хочу никого убивать. У меня там друзья и родственники живут в Украине.
После этого у них завязывается короткий разговор, в котором Сакен пытается убедить своего собеседника в том, что Путин является правым в этом конфликте.
Сам Сакен уже давно на пенсии. Время от времени ездит в Алматы к своим внукам. Насчет городских проблем он сообщает, что «то же что и везде», особенно выделяя повышение цен.
В городе нашлось еще несколько людей, открыто заявивших о поддержке Путина.
«Ну пусть едут. А то мы тут между собой начнем драться», — утверждал Болат, работающий в строительном секторе и поддерживающий Россию.
Были и люди, выражающие свое сочувствие Украине и беспокоящиеся по поводу эскалации ситуации с Россией.
«Я Путина ненавижу. Вот он на независимую Украину напал. Он, вот, если бы там победил, следующий бы Казахстан был. Но я думаю, мы бы ничего не отдали. Я лично, взял бы оружие в руки и поехал бы защищать страну. Надо с этими россиянами, которые к нам едут, осторожными быть, — говорит Имангали, — Вот иногда смотришь и жалко их, конечно. Но все равно спускать глаз нельзя».
Также добавляет, что в городе достаточно местных, поддерживающих Путина. Он считает их «заблудшими людьми, зараженными российским телевидением».
«Вот недавно у меня брат мой у родственников был. Там они заражены российской пропагандой. Он оттуда такси взял и убежал, потому что вытерпеть этого не смог», — рассказывает он.
Другой молодой парень Асет, работающий на машиностроительном заводе в Костанае настроен резко против приезда россиян.
«Аренда подорожала. Я платил 70 тысяч за квартиру, подняли до 180. Выгнали из квартиры и заселили россиян. Сейчас в общежитии живу. Мое мнение - я бы их всех выгнал и закрыл границу. У нас уже конфликты с ними начались. В клубах, барах драки», — говорит он.
Андрей, родом из Костаная, но в последнее время много путешествующий по миру, тоже считает, что все что сейчас происходит - это «бумеранг».
«Я когда был в России, из-за того что я казахстанец, надо мной так издевались. Считали человеком второго сорта. Вот им жизненный бумеранг, так им и надо», — говорит он.
Тем не менее большого напряжения между россиянами и жителями Костаная все же нет, а о доброжелательности местных, говорят и сами россияне.